Личные финансы«Я уезжаю за границу от аллергии»
Сколько стоит такое путешествие и как совместить его с работой
В конце апреля в России начинается период цветения березы, ольхи и других растений, которые вызывают аллергическую реакцию. Некоторые горожане чувствуют себя так плохо, что решают уехать из столицы. Чтобы облегчить выбор убежища, «Яндекс» недавно даже запустил карту распространения пыльцы, правда, она работает только в России и соседних странах. Мы поговорили с людьми, которые покидают город на сезон цветения, и узнали, сколько они на это тратят и как решают вопрос с работой.
Восточные страны
Кирилл Пугач
заместитель генерального директора компании Rent A Ride
Несколько лет назад я сдал анализ на аллергию, и мне сказали, что у меня есть аллергия на березу. Я правда чувствовал себя плохо в мае, но не придавал этому значения. Раньше я жил в Норильске, и у меня была астма, а потом я внезапно поехал в Крым, провел там месяц, и уже через три дня на море прекратились все симптомы — я понял, что морской воздух мне полезен.
Три года назад я переехал в круглый дом в районе Сетуни. Там много деревьев и в основном береза. В период цветения мне стало хуже, противоаллергические средства не помогали. Я понял, что надо что-то делать. Тогда я стал на майские улетать в Ташкент, где живет моя мама. В этом году 27 апреля по 9 мая я буду там, а потом лечу в Тунис на весь май.
Сколько это стоит
Авиабилеты в Ташкент стоили 25 тысяч рублей. На жизнь там, рестораны и сувениры мне хватает 500 долларов, еще столько же я отдам маме. Для поездки в Тунис я взял пакетный тур на двоих: десять дней в хорошем отеле на острове Джерба обошлись мне в 100 тысяч рублей. В итоге выйдет около 180 тысяч за обе поездки. Путешествие в Европу обошлось бы дороже, но в этом не было необходимости: в мае в Ташкенте 30 градусов тепла, на рынке продают свежие фрукты, работает аквапарк.
Как договориться на работе
На работе у меня будет ежегодный отпуск с 14 мая. Кроме того, работодатель вошел в положение, так что максимум дел я завершу заранее. К примеру, в июне у нас выйдет реклама в журнале «РЖД» — я уже знаю, какая она будет, готовлю документы и оплату за нее. В мае я буду доступен по электронной почте: меня не дергают каждый день, но есть чувство ответственности и проекты, которые не сделаются без меня, так что я всегда на связи, могу помочь.
Европа
Лена
сотрудница Центрального банка
Аллергический сезон для тех, кто как я, реагирует на пыльцу ольхи и березы, начинается ранней весной и может продолжаться до конца мая — начала июня. Год от года это происходит по-разному, но пик обычно приходится на конец апреля — начало мая. Уезжать на полтора-два месяца я не могу: моя работа в полностью удаленный режим не переводится, не говоря уж о финансовой стороне вопроса.
Когда я пришла на нынешнее место работы, сразу честно предупредила, что буду уезжать каждый год в конце апреля. Никого это не смутило, оказалось, что у нас тут целый клуб аллергиков и коллектив делится четко на две группы: тех, кто на майские всегда уходит в отпуск, и тех, кто в это время года всегда остается в Москве, на работе.
Организация поездки
Мой главный в году двухнедельный отпуск всегда начинается примерно в одно и то же время — 23–27 апреля. Я планирую поездку и покупаю билеты в конце февраля — начале марта, когда можно примерно прикинуть, каким будет начало весны — ранним или поздним, затяжным или быстрым. К отъезду я успеваю нахвататься пыльцы ольхи, но зато успеваю избежать основного удара со стороны березы. К счастью, там уже недалеко майские праздники, так что работе это не сильно вредит. А вот мне, честно говоря, страшно надоела зависимость отпуска от аллергического сезона. Мечтаю когда-нибудь уехать в большой отпуск тогда, когда мне захочется, а не тогда, когда надо.
Опытным путем я подобрала для себя оптимальное место для эвакуации — это Испания или Португалия. В это время года там гарантированно сухо, солнечно, а немногочисленные березки уже отпылили. Эти страны стабильно дают длинные шенгенские визы, которыми можно пользоваться для других поездок в течение года. Развитая инфраструктура (транспорт, связь и прочее) и небольшая разница во времени позволяет при необходимости поработать удаленно и даже быстро вернуться в Москву, если вдруг понадобится. Бюджет я не считала, но он мало отличается от обычных затрат на отпуск.
Преимущества региона
Каждая поездка получается разной: иногда мы катаемся, останавливаясь по два-три дня в разных местах, иногда сидим неделю где-нибудь. Единственное, где не была, — север Испании, Галисия, Астурия, Cтрана Басков, этот пробел надо будет восполнить.
В этом регионе есть все: и море, и горы, и города. Еда и вино, конечно, — еще один аргумент в пользу этого региона. И наконец, это относительно недорого по сравнению с остальной Европой, тем более что высокий сезон еще не начался.
На короткие остановки обычно бронируем отели, на длинные — апартаменты. В Лиссабоне, например, шикарный выбор апартаментов даже на booking.com, там жить в гостинице не очень хочется. В Португалии дешевле жилье и еда, но немного дороже аренда машин и бензин. В Испании мобильный интернет лучше и дешевле, чем в Португалии, там же намного проще с коммуникацией — по-английски говорят почти все.
Америка
Юрий Моша
руководитель компании «Русская Америка»
За последние пять лет ко мне обращались с просьбой помочь организовать пребывание в США для тех, кто страдает от аллергии, около семи-восьми раз. Для меня в первый раз было неожиданностью, что люди готовы так радикально изменить свою жизнь из-за аллергии.
Моя первая клиентка в этой сфере была хозяйкой сети салонов красоты в Краснодаре, мамой четверых детей. У двоих из них с марта (весна в Краснодаре очень ранняя) по октябрь была сильнейшая аллергия, в основном на цветение. Точный источник аллергии установить врачи не смогли, лекарства помогали слабо плюс давали много побочных эффектов. Почему именно Америка? Доводов было несколько: высокий уровень медицины, возможность выбрать штат с подходящим климатом и плюс подтянуть английский для всей семьи.
Как уехать от аллергии надолго
В первый раз просто сделали полугодичную туристическую визу, приложив к ней в том числе и запись на консультацию к врачам-аллергологам и справки о состоянии здоровья от российских специалистов. В свою первую поездку женщина, помимо общения с врачами, присмотрелась к покупке нескольких небольших салонов красоты в Майами и на следующий год подала на получение стартап-визы. По ее подсчетам, в среднем проживание в Америке с четырьмя детьми обходилось от 8 до 10 тысяч долларов в месяц, из которых около 2 тысяч уходили на аренду жилья, 1,5 тысячи на аренду автомобиля, 3–4 тысячи долларов на продукты, остальное — на медицину и обследования.
Еще несколько клиентов честно признались, что проблемы со здоровьем стали только поводом для того, чтобы задуматься о возможности пожить в другой стране часть года. Двое из них были разработчиками программного обеспечения, поэтому проблемы с переносом работы не было — достаточно было просто получить краткосрочные визы на срок от трех до шести месяцев. Они свои расходы оценивали скромнее: от 3 до 5 тысяч долларов в месяц.
Обложка: Furan — stock.adobe.com
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