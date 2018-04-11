Аллергический сезон для тех, кто как я, реагирует на пыльцу ольхи и березы, начинается ранней весной и может продолжаться до конца мая — начала июня. Год от года это происходит по-разному, но пик обычно приходится на конец апреля — начало мая. Уезжать на полтора-два месяца я не могу: моя работа в полностью удаленный режим не переводится, не говоря уж о финансовой стороне вопроса.

Когда я пришла на нынешнее место работы, сразу честно предупредила, что буду уезжать каждый год в конце апреля. Никого это не смутило, оказалось, что у нас тут целый клуб аллергиков и коллектив делится четко на две группы: тех, кто на майские всегда уходит в отпуск, и тех, кто в это время года всегда остается в Москве, на работе.

Организация поездки

Мой главный в году двухнедельный отпуск всегда начинается примерно в одно и то же время — 23–27 апреля. Я планирую поездку и покупаю билеты в конце февраля — начале марта, когда можно примерно прикинуть, каким будет начало весны — ранним или поздним, затяжным или быстрым. К отъезду я успеваю нахвататься пыльцы ольхи, но зато успеваю избежать основного удара со стороны березы. К счастью, там уже недалеко майские праздники, так что работе это не сильно вредит. А вот мне, честно говоря, страшно надоела зависимость отпуска от аллергического сезона. Мечтаю когда-нибудь уехать в большой отпуск тогда, когда мне захочется, а не тогда, когда надо.

Опытным путем я подобрала для себя оптимальное место для эвакуации — это Испания или Португалия. В это время года там гарантированно сухо, солнечно, а немногочисленные березки уже отпылили. Эти страны стабильно дают длинные шенгенские визы, которыми можно пользоваться для других поездок в течение года. Развитая инфраструктура (транспорт, связь и прочее) и небольшая разница во времени позволяет при необходимости поработать удаленно и даже быстро вернуться в Москву, если вдруг понадобится. Бюджет я не считала, но он мало отличается от обычных затрат на отпуск.

Преимущества региона

Каждая поездка получается разной: иногда мы катаемся, останавливаясь по два-три дня в разных местах, иногда сидим неделю где-нибудь. Единственное, где не была, — север Испании, Галисия, Астурия, Cтрана Басков, этот пробел надо будет восполнить.

В этом регионе есть все: и море, и горы, и города. Еда и вино, конечно, — еще один аргумент в пользу этого региона. И наконец, это относительно недорого по сравнению с остальной Европой, тем более что высокий сезон еще не начался.

На короткие остановки обычно бронируем отели, на длинные — апартаменты. В Лиссабоне, например, шикарный выбор апартаментов даже на booking.com, там жить в гостинице не очень хочется. В Португалии дешевле жилье и еда, но немного дороже аренда машин и бензин. В Испании мобильный интернет лучше и дешевле, чем в Португалии, там же намного проще с коммуникацией — по-английски говорят почти все.