Личные финансы«Я зарабатываю на блоге в „Яндексе“»
Сколько получают популярные блогеры и как привлекают внимание к своим постам
«Яндекс» запустил свою платформу для создания контента «Яндекс.Дзен» в прошлом году. Сейчас там зарегистрированы более 10 тысяч активных авторов, которые ежедневно создают около 20 тысяч публикаций. За день их читают в общей сложности 20 миллионов раз. Популярность блога можно превратить в деньги, правда, не сразу: на долю от показов баннерной рекламы могут рассчитывать лишь те блогеры, чьи статьи набрали более 7 тысяч просмотров за неделю (каждый читатель должен посвятить посту не менее 40 секунд). The Village поговорил с популярными блогерами о том, сколько им удается зарабатывать на публикациях.
Идея блога
Денис Коробов
блог о машинах и автотюнинге «Гаражный вестник», 4 700 подписчиков
Я работаю дизайнером в региональном СМИ, поэтому тема разного рода медиа мне не чужда. Соответственно, мониторил все, что с этим связано. Постепенно заметки о новом проекте «Яндекса» стали попадаться все чаще, и я решил зарегистрировать свой канал.
Тему выбрал ту, которую люблю и знаю: тюнинг и кастомайзинг. Так как сразу для себя решил, что работать нужно в удовольствие, не прогадал. Вряд ли бы я продержался столько в ритме двух-трех статей в день на тему, которая мне не нравится, пусть она даже будет более прибыльной. В принципе, опыт товарищей, которые вслед за мной решили попробовать, это подтвердил.
Правда, изначально рассматривал его как возможность показать большей аудитории свои личные проекты, в том числе эскизы тюнинга советских машин. Как одну из форм презентаций я придумал журнал, который бы мог выходить, если бы в СССР автокультура развивалась синхронно с остальным миром, — «Гаражный вестник», и на его обложки эти самые машины помещал.
Заработок
Сначала просмотров было катастрофически мало, от 100 до 300. Но я полагаю, что это связано с некоторыми особенностями сервиса и моих первых заметок. Сразу ничего не взлетело, и я стал делать посты периодически, по инерции. А однажды с удивлением обнаружил, что мне включили монетизацию (тогда правила были другие). Я стал относиться к делу серьезнее. За какое-то время набежало 10 тысяч рублей, я их вывел в конце месяца, чтобы засечь, сколько получится заработать за следующий. Вышло чуть больше официальной средней зарплаты в регионе. Примерно так же получается каждый месяц: я зарабатываю на блоге около 30 тысяч рублей.
Я зарабатываю по простой схеме от «Дзена» — часть денег от просмотров баннеров отходит мне. Пока меня это устраивает, но вижу весьма солидный потенциал для нативной рекламы. Пост про знакомых мастеров, изготавливающих выпускные системы для спортивных машин, посмотрели почти 40 тысяч раз, плюс пара тысяч переходов в их инстаграм.
Есть целые сообщества людей, обсуждающих, как налюбить систему «Дзена», какие темы горячее, писать про скандалы или генерить пресловутые посты-головоломки из одной картинки. Искренне их не понимаю. Я не пишу статей в духе «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ, ДОСТАТОЧНО РАЗ В МЕСЯЦ…». Делать то, что не нравится, можно и на обычной работе, не так ли? И напрягов меньше.
Азат Якупов
блог «Заметки молодого отца», 4 900 подписчиков
Идея блога
Свой я завел в ноябре прошлого года. Просто захотелось делать небольшие заметки о том, как растет наш сын, в какие смешные ситуации мы попадаем и вообще, что такое маленький ребенок в семье. Больше хотелось делать пометки для себя, чтобы оставались в памяти такие теплые моменты про первые шаги, про то, как впервые сказал «папа и мама», как впервые начал пародировать нас и так далее. Есть, конечно же, и фотографии, но текст способен передать больше эмоций, по крайней мере, я так считаю.
Если честно, я вообще не думал, что мои публикации кому-то могут нравиться! Но после четырех-пяти первых статей стали появляться «лайки» и подписчики, а это, в свою очередь, стало чем-то вроде стимула писать дальше и интереснее. В своем блоге я пишу как обычные статьи, так и делаю нарративы (наборы карточек с фото и небольшим текстом. — Прим. ред.). На одну статью в среднем уходит по 1,5 часа. Нарративы по времени занимают гораздо больше. Не спорю, их можно оформить и за пять-десять минут, но у меня они отнимают по два-три часа с учетом редактирования картинок, создания GIF-анимации и прочего.
Заработок
Помимо блога, у меня есть одноименная группа во «ВКонтакте» и небольшой сайт. Свои истории я пишу по вечерам, в свободное от основной работы время. Заработок складывается от того, как много людей просмотрели мои публикации. За первый месяц мне едва удалось заработать 2 тысячи рублей, но на тот момент у меня было очень мало статей, и я был только в начале своего пути. Некоторые хвастаются, что могут выводить с «Яндекс.Дзена» по 3 тысячи рублей в день без особого труда. Я могу с уверенностью сказать, что на деле цифры гораздо скромнее, и, чтобы действительно заработать такие суммы, потребуется приложить немало усилий.
Сейчас блог мне приносит приблизительно 25 тысяч рублей в месяц. Некоторые материалы собирают по 2 тысячи просмотров, другие — более 20 тысяч. Если я скажу, что единственный рецепт стать более популярным — это стараться писать для своих читателей более интересно, то, скорее всего, комментаторы забросают меня тапками. Но я считаю, что самое главное — нужно полюбить то, что ты делаешь. Думаю, тогда успех будет гарантирован.
Руслан Кирничанский
блог «Дневник архитектора», 10 тысяч подписчиков
Идея блога
Блог я решил завести для того, чтобы развивать свой бизнес и делиться полезными знаниями с читателями. Архитектура и дизайн — это моя профессия и страсть, поэтому тема для блога не могла быть другой.
В блоге я реализовал свою давнюю мечту — сделать честную авторскую программу о ремонте. После первого реалити «Ремонт в прямом эфире» аудитория стала стремительно расти. Сейчас у меня новые проекты «Ремонт за миллион» и «Ремонт слезам не верит» — и я не собираюсь останавливаться, впереди будут новые интересные реалити.
Заработок
Охват моего блога — полмиллиона читателей в месяц. Каждую статью читают от тысячи до 100 тысяч раз: все зависит от темы и от расположения Меркурия на небосводе. Больше всего просмотров получают мои реалити и интерьеры, которые я делаю (например, квартира Максима Виторгана и Ксении Собчак).
Я слежу за качеством публикации, поэтому трачу на ее редактирование столько времени, сколько нужно. В среднем на это уходит часа три, но иногда и весь день. Я вкладываю в статьи мой опыт и образование. В свое время я потратил на это немалые средства, сейчас они возвращаются. Я продолжаю изучать тему и покупаю большое количество книг и справочников. Деньги уходят и на реалити: съемка, операторы, команда, монтаж и так далее.
Доход блога варьируется, но средний показатель — в районе 30–50 тысяч рублей в месяц. Это доход от монетизации «Дзена». Часто поступают предложения рекламного характера — как от крупных сервисов, так и от частного бизнеса. Иногда компании предлагают разные варианты сотрудничества. Некоторые горе-пиарщики даже предлагают разместить рекламу о них за упоминание меня. Серьезные деловые переговоры я начинаю от 100 тысяч рублей: меньше не интересно. После того как блог стал популярен, заказов на ремонт стало очень много, и это здорово.
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