Я работаю дизайнером в региональном СМИ, поэтому тема разного рода медиа мне не чужда. Соответственно, мониторил все, что с этим связано. Постепенно заметки о новом проекте «Яндекса» стали попадаться все чаще, и я решил зарегистрировать свой канал.

Тему выбрал ту, которую люблю и знаю: тюнинг и кастомайзинг. Так как сразу для себя решил, что работать нужно в удовольствие, не прогадал. Вряд ли бы я продержался столько в ритме двух-трех статей в день на тему, которая мне не нравится, пусть она даже будет более прибыльной. В принципе, опыт товарищей, которые вслед за мной решили попробовать, это подтвердил.

Правда, изначально рассматривал его как возможность показать большей аудитории свои личные проекты, в том числе эскизы тюнинга советских машин. Как одну из форм презентаций я придумал журнал, который бы мог выходить, если бы в СССР автокультура развивалась синхронно с остальным миром, — «Гаражный вестник», и на его обложки эти самые машины помещал.

Заработок

Сначала просмотров было катастрофически мало, от 100 до 300. Но я полагаю, что это связано с некоторыми особенностями сервиса и моих первых заметок. Сразу ничего не взлетело, и я стал делать посты периодически, по инерции. А однажды с удивлением обнаружил, что мне включили монетизацию (тогда правила были другие). Я стал относиться к делу серьезнее. За какое-то время набежало 10 тысяч рублей, я их вывел в конце месяца, чтобы засечь, сколько получится заработать за следующий. Вышло чуть больше официальной средней зарплаты в регионе. Примерно так же получается каждый месяц: я зарабатываю на блоге около 30 тысяч рублей.

Я зарабатываю по простой схеме от «Дзена» — часть денег от просмотров баннеров отходит мне. Пока меня это устраивает, но вижу весьма солидный потенциал для нативной рекламы. Пост про знакомых мастеров, изготавливающих выпускные системы для спортивных машин, посмотрели почти 40 тысяч раз, плюс пара тысяч переходов в их инстаграм.

Есть целые сообщества людей, обсуждающих, как налюбить систему «Дзена», какие темы горячее, писать про скандалы или генерить пресловутые посты-головоломки из одной картинки. Искренне их не понимаю. Я не пишу статей в духе «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ, ДОСТАТОЧНО РАЗ В МЕСЯЦ…». Делать то, что не нравится, можно и на обычной работе, не так ли? И напрягов меньше.