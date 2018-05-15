Все началось года два назад, я читал рассылку какого-то американского блогера, и подумал, что здорово было бы сделать что-то похожее. Сначала сделал в MailСhimp, но после первого выпуска он меня почему-то заблокировал. И тогда я все перенес в MailerLite — он прикольный, более человечный и дешевый сервис, что самое главное.

Первые читатели появились после статьи в моем блоге о том, что у меня будет рассылка. Первый выпуск вышел для 80 подписчиков, которые собрались за неделю после анонса. Сильный прирост у меня был после упоминания в видеоблоге Даши Центер и интервью с Алексеем Венедиктовым.

Рассылка — это необычный формат и более доверительный канал общения с аудиторией. Когда я заводил рассылку, такого понятия, как «личная рассылка», еще не было. Ниша появилась значительно позже. Для меня рассылка — это замена блогу. Как еще один канал донесения своих мыслей.

Самое сложное — это общение с подписчиками. Я хорошо научился фильтровать негатив, который иногда пишут, а если человек что-то конструктивное пишет, я всегда отвечаю. В день приходит куча писем, и на все не реально ответить. За эти выходные мне пришло очень много писем, и я успел прочитать только одну четверть.

Раньше я писал рассылку в день ее отправки — это плохо, потому что я не успевал ее редактировать. И получалось не очень. Сейчас я стараюсь готовить ее заранее, чтобы не было проблем с текстами. Если мне не хватает тем для рассылки, то я открываю вопросы читателей и отвечаю на них. На одну рассылку в неделю у меня уходит пять-шесть часов.

От ведения рассылки я получаю кайф: и для души, и для денег этим занимаюсь. Я пробовал монетизировать рассылку. Одно время у меня была платная подписка, но потом это закончилось, потому что вышел закон об онлайн-кассах. Несмотря на то что я платил 50 тысяч в год, я получал прибыль, но мне было лень юридически все это оформлять, поэтому я прекратил. Сейчас у меня есть страничка на донат-платформе Patreon, где можно закинуть деньги. За месяц там накапливается 10–15 тысяч рублей. Этого хватает, чтобы оплатить хостинг и MailerLite. Сейчас у меня нет цели монетизировать рассылку. Я нормально зарабатываю на основной своей работе, а рассылка — это как хобби.

Ко мне приходят разные магазины с просьбой поставить рекламу. Я поставил им цену 10 тысяч. Но у меня сильный внутренний ценз, потому что не хочется рекламировать какую-то фигню. Вот у меня есть рюкзак, которым я пользуюсь полгода. Я его рекламировал в рассылке за деньги, и это реально один из лучших рюкзаков, которые у меня были. Или ко мне пришел Женя Фельдман и попросил сделать рекламу его самиздата. Я ее сделал бесплатно, потому что по дружбе. Но за всю историю рассылки рекламы в ней было очень мало. В основном по бартеру или дружбе.

Мне кажется, самое главное в личной рассылке — доверие подписчиков, поэтому я стараюсь делать рекламу как можно меньше, чтобы не потерять его. Рассылка работает на личный бренд и помогает его монетизировать.