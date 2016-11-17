Производственный процессГигантский конструктор: Как строят новые панельные дома
The Village побывал на заводе панелей и в жилом квартале нового типа, чтобы выяснить, отличаются ли современные панельные дома от хрущевок
Считается, что панельные дома проигрывают монолитным и кирпичным из-за отсутствия свободных планировок, плохой шумо- и теплоизоляции и однообразных фасадов. Но из-за дешевизны и высокой скорости строительства Москва застраивалась панельными домами с 1947 года. Сейчас, по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, около 40 % новостроек в городе — панельного типа.
В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин утвердил улучшенные стандарты типового жилья. Так появились новые серии панельного домостроения — воплощение представлений чиновников и архитекторов о комфортном городе. Их появлению предшествовала модернизация домостроительных комбинатов и разработка архитектурных концепций. The Village решил разобраться, чем новые панельные дома отличаются от предыдущих проектов. Для этого мы побывали на комбинате, где делают панели для новых домов, съездили в экспериментальный квартал и пообщались с архитекторами.
Новые панели
Типовые дома можно собирать как большой конструктор. В качестве деталей выступают блок-секции — отсеки из нескольких квартир. Они бывают рядовыми, поворотными, широтными, и от того, как они компонуются, зависит конфигурация дома. Основное требование московских властей к новым домам — возможность сочетать разные блок-секции и использовать разный набор квартир на этаже.
Другие детали конструктора — это цвета. Разнообразие фасадных решений — еще один пункт улучшенных стандартов. Помимо этого, в новых домах увеличена высота потолков до трех метров и оборудован вход для маломобильных людей.
Первые этажи в новых домах нежилые, они предназначены для уличного ретейла — магазинов, кафе, пунктов бытового обслуживания, общественных пространств. Наконец-то будет где разместить инфраструктуру, которой традиционно не хватает в кварталах панельных многоэтажек, говорят проектировщики.
Одобрение архитектурного совета Москвы прошло всего пять предложений от домостроительных комбинатов, из которых два — серии «ДОМРИК» и «ДОМНАД» — производятся на Домостроительном комбинате № 1 (ДСК-1).
Домостроительный комбинат
На Краснопресненском заводе ЖБК Домостроительного комбината № 1, который занял 19 гектаров сразу за Третьим кольцом, нас встречает главный инженер Игорь Анатольевич Павлов. Первое, что мы видим, — «выставка миниатюр», на которой собрано по одной панели от каждого типового дома, сделанного на ДСК-1. В них сложно не узнать свой дом, дом напротив и еще много других домов, которых полно в каждом районе.
Если представить панель как сэндвич, то она состоит из нескольких слоев: облицовка, железобетон, утеплитель и снова железобетон. Соединены слои дискретной железобетонной связью — для этого в утеплителе делается вырезка, в которую вставляется арматура. Так между слоями не образуются зазоры, что делает панель более энергоэффективной. Наружный слой панели может быть облицован плиткой, быть гладким или иметь рельефную отделку. Внутренняя поверхность должна быть обработана под дальнейшую отделку обоями.
Поддон с бетоном перемещается на конвейере, и за десять операций панель готова. Начинается изготовление с формования, потом укладывается плитка. Каждый цвет плитки, а их всего 26, имеет свою маркировку. Под равномерное трещание конвейера, на котором делаются арматурные детали, главный инженер перечисляет цвета так, будто рисует акварель: щавель, абрикос, лазурь, бирюза, небесный...
После плитки бетоноукладчики укладывают бетон, на него — утеплитель, и снова бетон. Последняя операция — отделка: аппарат, имитирующий движение лыжника, выравнивает бетонную поверхность. Весь конвейер панель проходит за 19 минут, а потом уходит на тепловую обработку, где сушится несколько часов. После обработки панель готова отправиться на стройку.
Отдельно на ДСК-1 работает арматурный цех, где на конвейере и вручную делаются каркасы. Особенно здесь гордятся машиной, которая автоматически гнет арматурные детали, которые нужны для дискретной связи. В год на ДСК производится 440 тысяч панелей. Также на комбинате строят лифтовые шахты, панели для кровли, лестничные марши и площадки.
Чем новые дома отличаются друг от друга
Дома нового поколения названы по именам авторов концепций. «ДОМРИК» разработал известный каталонский архитектор Рикардо Бофилл, а авторы «ДОМНАД» — проектная мастерская № 1 МНИИТЭП под руководством Александра Надысева.
«ДОМРИК»
Стандартная высота потолков в новых домах — 2,8 метра. Еще одно новшество — инверсионная плоская кровля, которая позволяет лучше сохранять тепло. «ДОМРИК» можно узнать по плоскому фасаду (лоджии как бы утоплены в фасад здания), цветовым переходам на фасаде, почти панорамным однотипным окнам. В планировке новой серии — компактные однушки и двушки. Площадь квартир — от 30 до 60 квадратных метров. Они недорогие и соответствуют сегодняшнему спросу на жилье, считают на комбинате. По данным портала CIAN, цены на квартиры в таком доме начинаются от 3,8 миллиона рублей.
Рикардо Бофилл, автор концепции серии «ДОМРИК»: «Сборные панельные дома — не значит хуже, чем монолитные. Негативное восприятие связано с большим количеством некачественных построек за последние 30 лет. Качество начинается с реконструкции производства, современного оборудования, новой колористики и продуманного процесса транспортировки и сборки панелей. В Европе все чаще отказываются от тяжелых панелей-сэндвичей в пользу сверхлегких материалов.
Разработка серии «ДОМРИК» заняла у ДСК-1 и бюро Ricardo Bofill Taller de Arquitectura два года. Особенность «ДОМРИК» в том, как из дизайна каждой панели получается дизайн фасада. Панели можно комбинировать по цвету и расположению на фасаде, следуя простым правилам композиции. Получился универсальный архитектурный словарь.
Стыки между панелями визуально исчезли, а это значит, что исчезло и восприятие дома как панельного. Также мы сделали плоские фасады — в основном из-за экономических соображений и возможностей производственных линий на заводе.
Идеальный панельный дом не выглядит как панельный. Большие города требуют разных домов — не только по цвету, но и по высоте, текстуре, композиции. Каждый житель должен узнавать свой дом среди других. Это зависит не только от самих домов, но и от городских планировочных решений».
«ДОМНАД»
В домах серии «ДОМНАД» есть однушки, двушки и трешки площадью от 39 до 81 квадратного метра. Цвета «ДОМНАД» более сдержанные, чем яркие оттенки серии «ДОМРИК». Северный фасад дома плоский, а на южном применяются декоративные архитектурные элементы (фризы) и выступающие лоджии.
Александр Надысев, автор концепции серии «ДОМНАД»: «Изначально мастерской была поставлена задача модифицировать 17-этажный дом серии П-44, а в итоге получился новый дом. На все про все было три месяца. Первый девятиэтажный дом строился параллельно с согласованиями в Москомархитектуре. Над проектом дома работали архитекторы, конструкторы, инженеры и много субподрядных организаций.
У нас было много технологический ограничений, но я считаю, что дом получился выдержанным в плане архитектурных решений и комфортным. Например, в таких домах будут трехкомнатные квартиры с улучшенной планировкой.
Следующие модификации будут направлены на то, чтобы улучшить комфорт в квартирах за счет эркеров разных форм. Они дают дополнительную площадь, комфортный вид из окна и хорошее освещение».
На стройке
Для строительства девятиэтажного дома нужно примерно 450 панелей. Стройка панельных домов идет сверхбыстро: за день возводят этаж-секцию, а от стадии котлована до момента заселения проходит семь-десять месяцев.
Есть три основных типа панелей: наружные стеновые панели, внутренние стеновые панели и панели перекрытия. Технология строительства проста: панели соединяются между собой специальными металлическими связями при помощи сварки. Стыки между панелями заполняются цементно-песчаным раствором или специальным утеплителем. Сначала монтируются наружные стеновые панели по контуру, следом — внутренние стены, и потом перекрытия.
Новые дома ДСК-1 уже построены в жилом комплексе «Некрасовка-Парк» на Люберецких Полях. Там же сейчас строятся еще два, а один по городскому заказу возводится в Южном Медведкове. К 2018 году власти Москвы планируют построить 80 домов новых серий.
Чем новые панельные дома лучше старых
Артем Укропов, архитектурное бюро Megabudka: «Типовые панели, которые разрабатывались раньше, уже давным-давно морально устарели. А нововведения, на которых основаны новые серии, актуальные. Остекление первых этажей, выход в подъезды с уровня земли и другие решения способны влиять на качество жителей этих домов. Так становится безопаснее и удобнее. Об этом уже давно говорят, но наконец это обрело физическое воплощение.
Появился также инструмент, которым удобнее пользоваться проектировщикам, — палитра вариаций фасадных решений. Здесь важно помнить, что это лишь инструмент, главное — умение им пользоваться, что часто хромает.
Все, кто когда-либо сталкивался с проектированием панельных домов, натыкались на ограниченность конструктора. Теперь вариаций в конструкторе стало больше, добавили новые нужные детальки. Конечно, проблема панельного домостроения более структурная, но даже эти детальки — маленькая победа, притом что уже сейчас есть очень хорошие интерпретации с применением обновленного конструктора».
Екатерина Степанова, студия дизайна интерьера Variatika: «Панельные дома шагнули далеко вперед и мало похожи на холодные хрущевки с тонкими стенами и минимальной площадью комнат. Современные серии панельных домов по многим параметрам достигают качества монолита. Планировки стали более разнообразные, увеличились площади комнат. В некоторых сериях даже возможна свободная планировка.
Теплоизоляция стала более продуманная, сейчас топить улицу стало невыгодно всем. В некоторых сериях используется дополнительное утепление фасада. Технология позволяет отказаться от межпанельных швов, самого слабого места в тепло- и звукоизоляции.
По характеристикам некоторые дома приближаются к комфорт-классу: первые этажи нежилые, подземный паркинг, свободный от машин двор, большие окна, высокие потолки, множество вариантов оформления фасада.
В целом можно говорить о том, что четкая грань между низкокачественной экономной панелью и элитными монолитными домами стирается. Особенно, учитывая, что качество строительства монолитных домов часто бывает не самое высокое. Несмотря на это, стереотипы сильны. При прочих равных многие выберут монолит».
Антон, покупатель квартиры в «ДОМРИК»: «Я купил квартиру в 11-м квартале Некрасовки и оформил ее в ипотеку по госпрограмме. У меня однокомнатная квартира, 32, 5 метра. В квартире функциональная планировка — например, кухня у меня 7,7 квадратных метра, это очень много для такой квартиры. Комната тоже увеличивается при желании за счет переноса перегородки и уменьшения коридора.
Внешний вид — визитная карточка дома. У меня квартира в бирюзовом «ДОМРИК», а он фигурирует на всех фотографиях Некрасовки и вообще очень примечателен. Оранжевая расцветка второго «ДОМРИК», на мой взгляд, не так интересна. Фасад дома ровный, лоджии с 3-го по 17-й этаж. До 15-го этажа в доме панорамные окна — мне очень нравится освещение.
В доме тепло, на доме даже висит табличка „В+“, что говорит о высоком классе энергоэффективности. Говорят, что шумоизоляция в доме не очень — я пока точно не могу сказать. Но в целом я доволен».
ФОТО: обложка, 2–9 — Павел Сельдемиров; 1, 10–14 — Екатерина Балабан
ВИДЕО: Павел Сельдемиров
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