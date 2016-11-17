Чем новые дома отличаются друг от друга

Дома нового поколения названы по именам авторов концепций. «ДОМРИК» разработал известный каталонский архитектор Рикардо Бофилл, а авторы «ДОМНАД» — проектная мастерская № 1 МНИИТЭП под руководством Александра Надысева.

«ДОМРИК»

Стандартная высота потолков в новых домах — 2,8 метра. Еще одно новшество — инверсионная плоская кровля, которая позволяет лучше сохранять тепло. «ДОМРИК» можно узнать по плоскому фасаду (лоджии как бы утоплены в фасад здания), цветовым переходам на фасаде, почти панорамным однотипным окнам. В планировке новой серии — компактные однушки и двушки. Площадь квартир — от 30 до 60 квадратных метров. Они недорогие и соответствуют сегодняшнему спросу на жилье, считают на комбинате. По данным портала CIAN, цены на квартиры в таком доме начинаются от 3,8 миллиона рублей.

Рикардо Бофилл, автор концепции серии «ДОМРИК»: «Сборные панельные дома — не значит хуже, чем монолитные. Негативное восприятие связано с большим количеством некачественных построек за последние 30 лет. Качество начинается с реконструкции производства, современного оборудования, новой колористики и продуманного процесса транспортировки и сборки панелей. В Европе все чаще отказываются от тяжелых панелей-сэндвичей в пользу сверхлегких материалов.

Разработка серии «ДОМРИК» заняла у ДСК-1 и бюро Ricardo Bofill Taller de Arquitectura два года. Особенность «ДОМРИК» в том, как из дизайна каждой панели получается дизайн фасада. Панели можно комбинировать по цвету и расположению на фасаде, следуя простым правилам композиции. Получился универсальный архитектурный словарь.

Стыки между панелями визуально исчезли, а это значит, что исчезло и восприятие дома как панельного. Также мы сделали плоские фасады — в основном из-за экономических соображений и возможностей производственных линий на заводе.

Идеальный панельный дом не выглядит как панельный. Большие города требуют разных домов — не только по цвету, но и по высоте, текстуре, композиции. Каждый житель должен узнавать свой дом среди других. Это зависит не только от самих домов, но и от городских планировочных решений».

«ДОМНАД»

В домах серии «ДОМНАД» есть однушки, двушки и трешки площадью от 39 до 81 квадратного метра. Цвета «ДОМНАД» более сдержанные, чем яркие оттенки серии «ДОМРИК». Северный фасад дома плоский, а на южном применяются декоративные архитектурные элементы (фризы) и выступающие лоджии.

Александр Надысев, автор концепции серии «ДОМНАД»: «Изначально мастерской была поставлена задача модифицировать 17-этажный дом серии П-44, а в итоге получился новый дом. На все про все было три месяца. Первый девятиэтажный дом строился параллельно с согласованиями в Москомархитектуре. Над проектом дома работали архитекторы, конструкторы, инженеры и много субподрядных организаций.

У нас было много технологический ограничений, но я считаю, что дом получился выдержанным в плане архитектурных решений и комфортным. Например, в таких домах будут трехкомнатные квартиры с улучшенной планировкой.

Следующие модификации будут направлены на то, чтобы улучшить комфорт в квартирах за счет эркеров разных форм. Они дают дополнительную площадь, комфортный вид из окна и хорошее освещение».