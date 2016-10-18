Я устроился на ночную работу в первую очередь потому, что ее удобно совмещать с учебой, так как аптека находится в 20 минутах от колледжа. Я учусь на врача скорой помощи, и работа мне несколько помогает в учебе, так же как и учеба в работе. Мой рабочий график — два дня через два с восьми вечера и до восьми утра. Первые три часа смены я работаю с открытой аптекой и охранником, потом он уходит, и я работаю через окошко. После смены иду на учебу. Меня нельзя назвать фармацевтом, моя профессия называется «ночной дежурант». У нас в аптеке есть даже звонок «вызов дежуранта».

Никакой ночной романтики в аптеке нет, работа как работа. Я здесь почти год, и меня все устраивает. Получаю от 20 до 30 тысяч, в зависимости от выручки.

По сравнению со временем, когда только начинал работать, смена стала идти гораздо быстрее. Ночью я чувствую себя свободно, могу поспать, могу поесть, мне никто не мешает, я предоставлен сам себе. Когда стрелка часов переваливает за полночь, я считаю, что мой рабочий день уже прошел. Однако я бы не стал связывать свою жизнь с работой в аптеке, потому что это слишком скучно.

Если мы сейчас посидим пять минут в тишине, то я, скорее всего, усну

Из-за подобного режима я постоянно клюю носом на парах в колледже. Сегодня вот проспал всю первую пару. Преподаватели часто говорят мне: «Не ударься головой об парту». От таких слов становится стыдно, идет прилив адреналина в кровь, я краснею и чувствую себя бодрее. Этого заряда хватает минут на 30, потом опять клонит в сон. Приходится выходить в коридор прыгать и приседать.

До того как устроиться в аптеку, я работал официантом, и порой приходилось выходить в ночь. Поэтому к такому режиму мне не привыкать. К тому же я служил в армии, а там сон — довольно редкая вещь. Кстати, армия научила меня спать стоя. Это не так сложно, как кажется, главное — не расслаблять ноги. Каждую ночь в аптеке у меня стоит выбор: спать на стуле, положив голову на подушку на столе, или поставить в ряд три стула на колесиках и лечь на них. На стульях мне нравится больше, если их припереть к стене, то они почти не ездят.

Обычно я сплю приблизительно четыре часа за смену. Но это время разбито: 30 минут поспал — звонок, только заснул — опять звонок. Иногда за всю ночь не приходит ни один посетитель, и тогда я сплю часов шесть-семь. Но все равно этот сон не равноценен сну дома, потому что на работе спишь крайне чутко, специально настраиваешь свой организм на пробуждение. Только слышишь звонок посетителя, и у тебя сразу все подскакивает. Но бывает, что спросонья я не сразу понимаю, что происходит. Порой кажется, что звонок был, а его на самом деле не было. Или меня просят, например, принести «Нурофен», и я закрываю окошко, иду за лекарством и по дороге забываю, что должен был принести.

Если взять выборку в десять ночных посетителей, то только трое из них придут за лекарствами, четвертый клиент — это, как правило, девушка, которая хочет купить пластырь, так как натерла ноги после работы. Еще два человека купят презервативы или экстренные противозачаточные. Остальные четверо — алкоголики и наркоманы. Но я не берусь утверждать. Они просят продать им один шприц, мол, сделать укол собаке. Порой, когда у человека неподобающий вид, я говорю, что шприцы продаются только по десять штук, а это стоит больше 200 рублей. Обычно такие люди сразу уходят. Если же соглашаются на покупку, то я не имею права отказать.

Вообще, мне кажется, у меня хроническое недосыпание. Бывает, я прихожу после выходных на учебу бодрый и выспавшийся, но стоит лектору начать монотонно рассказывать, то все, я уже умираю и бьюсь головой об парту. В транспорте, конечно, стараюсь наверстать сон. Когда в метро есть свободное место и мне удается его занять, я тут же засыпаю и просыпаюсь только на конечной станции. Автобусы и маршрутки — это вообще мои любимые места в городе. Если мы сейчас посидим пять минут в тишине, то я, скорее всего, усну.