РаботаКак живут люди, работающие по ночам
Сотрудник аптеки, таксист, официантка и продавец шаурмы — об особенностях работы в ночную смену
Текст: Андрей Яковлев
Москва продолжает работать даже ночью. Пока одни горожане развлекаются в клубах и барах, другие обслуживают их, подвозя на такси до дома, продавая нужные лекарства в аптеке или сэндвич в кафе. The Village нашел людей, которые работают по ночам, и выяснил у них, как им удается не засыпать, с какими клиентами им приходится иметь дело и почему они выбрали такой образ жизни.
Анатолий Иванов
50 лет, таксист
Я учился на механизатора широкого профиля, иными словами — на тракториста. Какое-то время работал в совхозе по специальности, потом ушел в армию, а по возвращении сразу стал таксистом. Сначала развозил людей днем, но быстро понял, что ночью мне нравится больше. Я как будто родился ночью, даже мой организм имеет предрасположенность к ночной деятельности: в темное время суток я, например, лучше вижу и слышу, чем в светлое. Днем слишком много суеты и движения, а мне хочется умиротворения, спокойствия. И в то же время неожиданностей. Стоишь ты на пустынной улице, вокруг ни души, и вдруг, откуда ни возьмись, выходит человек. Появляется внезапно перед машиной, как приведение. Получается своего рода сюрприз.
Я работаю ночным таксистом уже больше 30 лет. Сначала работал на государство, потом в частных компаниях. Сейчас я арендую машину в таксопарке за 1 700 рублей в сутки. Все, что заработаю сверху, забираю себе. Однако из-за дорогой аренды машины и расходов на бензин прибыль получается небольшая. Мой стандартный рабочий график — 12 часов с шести вечера и до шести утра. Один день в неделю я могу не платить за аренду машины, но даже в этот день мне приходится развозить людей. Иногда выхожу на полсмены, а иногда и на всю. Работаю на износ, практически без выходных.
После работы принимаю душ, завтракаю, пью кофе и ложусь спать
Почему я решил стать таксистом? Во-первых, я люблю общаться с людьми. Я из тех водителей, что любят поболтать, всегда стараюсь найти общий язык с пассажиром. Во-вторых, работа в такси — это возможность получить быстрые деньги: ты зависишь только от себя, получаешь прибыль сразу и на руки. Ну и в-третьих, работа в такси — это красиво. Моя машина обычно стоит около автовокзала, и пока я жду клиентов, люблю наблюдать за людьми. Это похоже на просмотр сериала. Встречаются разные люди: строители, наркоманы, бомжи, хулиганы, да кого только здесь не бывает. Я смотрю, как они живут, дерутся, пьют, ссорятся, — в основном, конечно, сплошной негатив. Пока сам всю ночь в машине не проведешь, не поймешь, о чем я говорю.
Если я вижу, что человеку нужна помощь, то, конечно, помогаю. Однажды мужчине стало плохо, он упал около вокзала без сознания. Мы с таксистами сразу подбежали, засунули ему под язык глицерин, вызвали скорую помощь. Оказалось, что у него был микроинфаркт, и мы, по сути, спасли ему жизнь. Еще, бывает, зимой какой-нибудь пьяный бомж засыпает прямо на улице. Валяется грязный, никому не нужный, даже полиция его забирать не хочет. Многие так и замерзают насмерть. В таких случаях я нахожу других бомжей, даю им денег на бутылку водки, и они относят его в ближайший подъезд. Бомж ведь все-таки тоже человек.
У меня жена и маленький ребенок, и, конечно, с такой работой мне не хватает времени на семью. Раньше я снимал усталость водкой. Приезжал после смены в таксопарк, распивал с таксистами бутылку на троих, запивал пивом и ехал домой отдыхать. Сейчас с возрастом организм уже не получает от водки удовольствия, поэтому я пью кофе. После работы принимаю душ, завтракаю, пью кофе и ложусь спать. Сплю обычно до двух-трех часов дня, строгого режима у меня нет.
Евгений Кузнецов
22 года, ночной дежурант в аптеке
Я устроился на ночную работу в первую очередь потому, что ее удобно совмещать с учебой, так как аптека находится в 20 минутах от колледжа. Я учусь на врача скорой помощи, и работа мне несколько помогает в учебе, так же как и учеба в работе. Мой рабочий график — два дня через два с восьми вечера и до восьми утра. Первые три часа смены я работаю с открытой аптекой и охранником, потом он уходит, и я работаю через окошко. После смены иду на учебу. Меня нельзя назвать фармацевтом, моя профессия называется «ночной дежурант». У нас в аптеке есть даже звонок «вызов дежуранта».
Никакой ночной романтики в аптеке нет, работа как работа. Я здесь почти год, и меня все устраивает. Получаю от 20 до 30 тысяч, в зависимости от выручки.
По сравнению со временем, когда только начинал работать, смена стала идти гораздо быстрее. Ночью я чувствую себя свободно, могу поспать, могу поесть, мне никто не мешает, я предоставлен сам себе. Когда стрелка часов переваливает за полночь, я считаю, что мой рабочий день уже прошел. Однако я бы не стал связывать свою жизнь с работой в аптеке, потому что это слишком скучно.
Если мы сейчас посидим пять минут в тишине, то я, скорее всего, усну
Из-за подобного режима я постоянно клюю носом на парах в колледже. Сегодня вот проспал всю первую пару. Преподаватели часто говорят мне: «Не ударься головой об парту». От таких слов становится стыдно, идет прилив адреналина в кровь, я краснею и чувствую себя бодрее. Этого заряда хватает минут на 30, потом опять клонит в сон. Приходится выходить в коридор прыгать и приседать.
До того как устроиться в аптеку, я работал официантом, и порой приходилось выходить в ночь. Поэтому к такому режиму мне не привыкать. К тому же я служил в армии, а там сон — довольно редкая вещь. Кстати, армия научила меня спать стоя. Это не так сложно, как кажется, главное — не расслаблять ноги. Каждую ночь в аптеке у меня стоит выбор: спать на стуле, положив голову на подушку на столе, или поставить в ряд три стула на колесиках и лечь на них. На стульях мне нравится больше, если их припереть к стене, то они почти не ездят.
Обычно я сплю приблизительно четыре часа за смену. Но это время разбито: 30 минут поспал — звонок, только заснул — опять звонок. Иногда за всю ночь не приходит ни один посетитель, и тогда я сплю часов шесть-семь. Но все равно этот сон не равноценен сну дома, потому что на работе спишь крайне чутко, специально настраиваешь свой организм на пробуждение. Только слышишь звонок посетителя, и у тебя сразу все подскакивает. Но бывает, что спросонья я не сразу понимаю, что происходит. Порой кажется, что звонок был, а его на самом деле не было. Или меня просят, например, принести «Нурофен», и я закрываю окошко, иду за лекарством и по дороге забываю, что должен был принести.
Если взять выборку в десять ночных посетителей, то только трое из них придут за лекарствами, четвертый клиент — это, как правило, девушка, которая хочет купить пластырь, так как натерла ноги после работы. Еще два человека купят презервативы или экстренные противозачаточные. Остальные четверо — алкоголики и наркоманы. Но я не берусь утверждать. Они просят продать им один шприц, мол, сделать укол собаке. Порой, когда у человека неподобающий вид, я говорю, что шприцы продаются только по десять штук, а это стоит больше 200 рублей. Обычно такие люди сразу уходят. Если же соглашаются на покупку, то я не имею права отказать.
Вообще, мне кажется, у меня хроническое недосыпание. Бывает, я прихожу после выходных на учебу бодрый и выспавшийся, но стоит лектору начать монотонно рассказывать, то все, я уже умираю и бьюсь головой об парту. В транспорте, конечно, стараюсь наверстать сон. Когда в метро есть свободное место и мне удается его занять, я тут же засыпаю и просыпаюсь только на конечной станции. Автобусы и маршрутки — это вообще мои любимые места в городе. Если мы сейчас посидим пять минут в тишине, то я, скорее всего, усну.
Анна Щавелева
23 года, официантка
В этом году я окончила институт культуры и сейчас работаю артистом в Театре юного зрителя. Однако на мою зарплату прожить невозможно. Только за аренду квартиры в Москве я плачу больше денег, чем получаю в театре. Поэтому мне пришлось искать подработку, а учитывая полную занятость на основной работе, я выбрала работу в ночь. В кафе удобный для меня график — две ночи работаешь, две ночи отдыхаешь. Мне к подобному режиму не привыкать: на первом курсе я уже работала по ночам официанткой. Я сова, мне проще ночью не спать, а днем хорошо отоспаться. Раньше я вообще спала по 14–18 часов в сутки. Просыпалась обычно в три-четыре часа дня. Теперь стараюсь всегда вставать не позже десяти утра, потому что поняла, что слишком уж много времени уходило на сон.
Пока что я отработала только две ночи, сегодня будет третья. Я стажер, и моя смена длится десять часов, но через месяц нужно будет работать все 12. Официантам запрещено садиться на стулья при гостях, и я вынуждена проводить почти всю смену стоя. Поэтому неудивительно, что я не заснула ни в первую, ни во вторую ночь. После ночной смены поспать обычно не получается: я еду на работу в театр и спасаюсь хорошим кофе. Мой организм так устроен, что я могу спокойно обходиться сутки без сна — для меня это нормально. Вообще, если ты действительно хочешь спать, то всегда найдешь для этого время.
Работа по ночам помогает меньше думать о плохом.
У каждого в жизни бывают моменты, когда накатывает депрессия
и начинаешь думать, что ты
ни на что не годен
Контингент ночных посетителей очень разный. К нам заезжают обсудить проблемы за чашкой кофе серьезные люди в костюмах, которые поздно возвращаются с деловых встреч. Также бывает много молодежи, которая идет с тусовок или на тусовки. Часто приходят пьяные — ждут открытия метро. Некоторые люди приносят с собой ноутбуки и работают у нас всю ночь. Порой вообще непонятно, что люди делают ночью в кафе в центре города. Почему пьют кофе в течение трех часов? Очень странно. Главное отличие ночных посетителей от дневных — то, что по ночам люди никуда не торопятся и не спешат. Днем же они вечно опаздывают и хотят как можно быстрее уйти.
В четыре часа утра у меня наступает самое тяжелое время, когда очень сильно хочется спать, а в кафе наблюдается затишье, практически никто не приходит. Чем больше ты занят на работе, тем проще тебе провести ночь. Если же ты стоишь и бездельничаешь, то тебя моментально клонит в сон. На вторую ночь мне сотрудники кофейни говорят: «Совсем что ли плохо? У тебя очень уставший вид». А я-то не замечаю, вроде чувствую себя нормально. Но со стороны, конечно, виднее. После первых двух смен было чувство, будто меня выжали.
Из плюсов подобной работы могу выделить то, что работа по ночам помогает меньше думать о плохом. У каждого в жизни бывают моменты, когда накатывает депрессия и начинаешь думать, что ты ни на что не годен. В личной жизни проблемы, со съемок не позвонили, с кастингами пролетела, все валится из рук, и ты начинаешь себя жалеть и ныть: «Какие же все сволочи, а я одна несчастная». Думаешь, правильно ли ты живешь, сомневаешься в верности выбранного пути, хочешь все бросить и уехать к маме, которая всегда утешит. А если ты постоянно занят делом и работаешь, то у тебя нет времени на подобные мысли. Твоей самой большой проблемой становится желание поспать, а не переживания по поводу собственной судьбы.
В последнее время я перестала замечать время. Живу в графике «работа-сон-работа». Когда главное мое желание — это поспать, неделя пролетает очень быстро. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Людям, которые планируют работать ночью, стоит понимать, на что они идут. Необходимо составить график и посмотреть, сколько дней вы сможете спать и, главное, не будет ли работа во вред. Если моя подработка в кафе каким-либо образом негативно скажется на работе в театре, я тут же уйду.
Аслан Цалагов
24 года, продавец шаурмы
Я родом из Северной Осетии, жил там до 20 лет, потом переехал в Краснодар, а еще через пару лет — в Москву. За свои 24 года я много где поработал. Уже в 14 лет я начал подрабатывать после школы, разгружая плитку. Через четыре года я устроился продавцом-консультантом в магазин сотовой связи, после этого работал в «Макдоналдсе». Потом продавал французские хот-доги, и в это же время открыл свою точку по продаже шаурмы. Днем я готовил хот-доги, а ночью шаурму. Однажды из-за работы в двух местах пришлось не спать целую неделю, кратковременный сон позволял себе лишь в маршрутке. Изменения в организме почувствовал на пятый день без сна: засыпал на ходу, постоянно тупил и отвлекался. В итоге продавать шаурму оказалось не прибыльно, и я пошел работать в охрану. Там смена длилась сутки, и мой сон был так же крайне нестабилен.
Спустя какое-то время я переехал в Москву и полтора месяца назад устроился в кулинарию «Базар». Здесь я работаю пять ночей в неделю, с девяти вечера до 11 утра. Когда я только приехал в Москву, мне периодически звонила мама и говорила: «Аслан, ты с ума сошел! Будешь работать по ночам — угробишь свое здоровье». Но я был готов к подобной работе, ведь, чтобы добиться в жизни успеха, нужно уметь вертеться. Я, например, очень плохо разговаривал по-русски, но при переезде в Краснодар поставил себе задачу освоить язык на высоком уровне. И за два года я этого достиг.
Наш организм так чудно устроен, что он, тварь, ко всему привыкает
На нынешней работе в мои обязанности входит практически все: обслуживание посетителей, выкладка товара, подготовка кафе к дневной смене. У меня большой опыт работы в разных местах, и я могу сказать, что мало где работа доставляла мне такое удовольствие, как здесь. Я люблю общаться с людьми, а здесь по ночам всегда большой поток посетителей. Каждый час я обслуживаю минимум 20 человек.
Наши главные гости в ночное время — это молодежь. Основной наплыв посетителей приходится с десяти часов вечера до часу ночи, когда еще можно успеть на метро. После четырех утра много клиентов идут из баров или клубов, естественно, бывают и подвыпившие. Мы их, конечно, обслуживаем, главное — чтобы они вели себя прилично и не приходили со своей едой или алкоголем. Как-то раз ночью заходит в кафе пьяный мужчина, садится за столик, что-то заказывает и начинает распивать принесенный с собой коньяк. Я делаю ему замечание: «Мужчина, у нас со своим нельзя». Он в ответ агрессивно кричит мне через толпу посетителей: «Что ты разбурчался, как женщина?» Я, честно говоря, эти слова проглотил и опять вежливо попросил его уйти. Он орет мне: «Почему ты мне указываешь? Ты что — женщина?» С такими посетителями крайне сложно общаться. Я вырос на Кавказе, у меня горячая кровь, и порой мне трудно сдерживать свои эмоции. Однако Москва научила меня смирению, теперь мне стало гораздо проще.
После работы я прихожу домой в 12 часов дня и сплю обычно до семи вечера. Я привык к работе по ночам, поэтому никакого дискомфорта от такого режима не испытываю. Мне даже кажется, что я слишком много сплю, бывало и меньше. Я давно пришел к выводу, что у меня есть преимущество перед другими людьми. Ведь обычные люди ночью спят, а работают и занимаются делами днем. Иными словами, ночью они только отдыхают. Я же работаю ночью, но если мне нужно, я с легкостью могу пожертвовать дневным сном. Могу подремать два часа, могу вообще не спать — непринципиально. Мне без разницы, когда смотреть сны: днем или ночью. Если нужно работать, я буду работать. Наш организм так чудно устроен, что он, тварь, ко всему привыкает.
обложка: обложка – Alexey Kljatov/Creative Commons (CC BY-NC 2.0), 1 – Robert Rozbora – stock.adobe.com, 2 – Rob/Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)
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