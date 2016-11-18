В распоряжении The Village оказалось письмо бортпроводницы «Аэрофлота», в котором говорится о дискриминации сотрудников компании по весу, возрасту и внешнему виду. В письме сказано, что части бортпроводников ограничили географию полета до России и уменьшили количество рабочего времени. Это не единственное подобное обращение. Всего, по информации The Village, в одну из профсоюзных организаций компании поступило 50 жалоб, а ситуация затронула около 700 сотрудников.

Мы попросили стюардессу, которая работает в «Аэрофлоте» больше 20 лет, рассказать подробности ситуации, а также обратились в компанию за комментарием.

Людмила (имя изменено)

Бортпроводником в «Аэрофлоте» я работаю больше 20 лет. Строго говоря, я уже пенсионерка. Женщины-проводники выходят на пенсию в 45 лет, а мужчины — в 50 лет, но при этом могут работать, если проходят соответствующие проверки. Медицинская комиссия, которая принимает решение о допуске к полетам, проходит раз в полгода.

До всего происходящего у меня не было мысли увольняться или менять компанию. Я люблю свою работу и хочу продолжать летать. Но сейчас в компании идет серьезный прессинг работников департамента обслуживания на борту (бортпроводников), в кулуарах он называется ВВВ — возраст, вес и внешний вид.

Прессинг заключается в ограничении географии полетов для бортпроводников, которых руководство посчитало «старыми», «страшными» и «толстыми». Некоторое время назад всех бортпроводников сфотографировали и, видимо, на основании этих фотографий поделили на группы. В одну группу попали возрастные проводники, те, у кого есть лишний вес, и те, кто, на взгляд руководства, не очень хорошо выглядит. Именно их и отстранили от полетов за рубеж на дальние расстояния, переведя на короткие возвратные рейсы по России.

Вообще, отдел планирования полетов должен назначать рейсы в соответствии с требованиями к рабочим часам, имеющимися у бортпроводника визами (если есть виза в США, то в числе остальных планируют полеты в эту страну) и допусками на определенный самолет (например, допуск на Boeing 777). Обычно рейсы миксуются: сначала ты летишь в Берлин, потом в Самару, затем в Вашингтон и в Новосибирск.

Так сложилось, что за «провинность» (а это может быть какой-нибудь неправильно оформленный документ, не вовремя взятый больничный или обоснованная жалоба от пассажира) полетов за границу могут лишить. Это неофициальное наказание, которое доносится руководством до отдела планирования полетов на уровне устного распоряжения. Когда министр культуры СССР Фурцева сказала музыканту Ростроповичу, что он невыездной и теперь будет трудиться только в Советском Союзе, он ответил: «Я никогда не думал, что выступать перед своим народом считается наказанием». В компании «Аэрофлот» летать федеральными рейсами тоже считается наказанием.

Весной этого года я попала в ситуацию, когда, имея американскую визу, допуск к ведению работы на английском, допуск на широкофюзеляжные самолеты, две недели летала только по России. А при выработке того же полетного времени (60–70 часов в месяц), бортпроводник, задействованный только на внутренних рейсах, достаточно серьезно теряет в зарплате — я недополучила больше 10 тысяч рублей.

У меня возник резонный вопрос «почему географию полетов сузили?» и я обратилась к руководству, чтобы понять, чем «провинилась». Тогда и оказалось, что проводники неофициально распределены по группам. Мне дали понять, что мой возраст не позволяет летать за рубеж, хотя ни один руководитель не произнес это в открытую. С какого конкретно возраста попадают в группу бортпроводников второго сорта, я сказать не могу, но очевидно, что компания поставила задачу со временем полностью обновить и омолодить штат. Вот уже полгода я летаю только по России.

Мой случай — не единичный. Например, одна коллега написала открытое письмо на прямую линию с президентом Путиным с описанием ситуации. Я выполняю по 16–17 рейсов в месяц, и практически в каждом рейсе есть пара человек, которые подверглись такой дискриминации. Нас вынуждают уволиться, и некоторые уже это сделали.

Тут стоит оговориться, что внешний вид — специфическое требование для нашей работы. При приеме на работу собирается целая комиссия, и если кандидата не видят на этой должности в силу внешних данных, то, наверное, ему могут отказать. Понятно, что не возьмут человека с дредами, с татуировкой на лбу или с тоннелями в ушах.

Для стюардов и стюардесс есть стандарт ношения форменной одежды, там же прописаны все нюансы, которые касаются макияжа, прически, украшений, маникюра, обуви и так далее. На брифинге перед полетом старший бортпроводник проверяет выполнение этого стандарта. Но, конечно, там не прописаны требования к возрасту и весу сотрудника.

До появления этих групп руководитель мог в частной беседе сказать сотруднику, который, например, набрал лишний вес, чтобы тот приводил себя в порядок. Но это была просто рекомендация. Сейчас же прессинг и вынуждение уволиться. Лишний вес можно сбросить, но когда тебе 47 лет, моложе ты не станешь в любом случае. Получается, мы — отработанный материал.

Помимо снижения зарплаты и ограничения полетов, это просто неприятно. Мы что, дискредитируем компанию за рубежом своими лицами и своим возрастом?

Пресс-служба компании «Аэрофлот»

Распределение бортпроводников на рейсы осуществляется с помощью автоматической системы в соответствии с допусками на типы воздушного судна, квалификациями (категория, уровень владения иностранными языками, наличие загранпаспорта, виз и так далее), в рамках нормальной продолжительности полетного времени за календарный месяц, квартал и год. Система полностью исключает субъективный фактор при распределении членов экипажей на рейсы.

В своей кадровой работе «Аэрофлот» неукоснительно придерживается положений российского законодательства, а также — в соответствии с лучшими международными практиками — принципов «работодателя равных возможностей». Это подразумевает категорическое неприятие дискриминации работников по внешним данным, возрасту, гендерному принципу, политическим и религиозным взглядам.

Вместе с тем следует признать, что «Аэрофлот» предъявляет высокие требования к своим кадрам, это в полной мере касается отбора бортпроводников, которые должны соответствовать ряду критериев. Среди главных критериев — уравновешенный характер и стрессоустойчивость, чувство вкуса и приятный внешний вид, удовлетворительное состояние здоровья и его соответствие установленным стандартам. Такой подход подразумевает поддержание постоянного контакта с бортпроводниками, в том числе мероприятия по тестированию и скринингу, причем не только при приеме на работу, но и в процессе трудовой деятельности. Существует непрерывный контроль над качеством работы бортпроводников, их психологическим состоянием, внешним видом (в том числе фотографирование, которое является общепринятым методом кадровой работы корпораций во всем мире). Замечания по поводу внешнего вида, манеры одеваться, умения наносить макияж могут быть сделаны, причем в деликатной форме, в ходе регулярно проводимых тренингов.

В соответствии с принятой в «Аэрофлоте» системой материального стимулирования возможны взыскания за недостатки в работе. Мотивы личной неприязни, тем более внешние данные или возраст работника как обоснование для лишения его части заработка исключены категорически.

В пресс-службе добавили, что по фактам в письме к Путину было проведено служебное расследование, которое не выявило нарушений. Бортпроводники «Аэрофлота» с этим не согласны и, по словам источника в компании, готовят ответные действия.

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