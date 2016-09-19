The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет разных людей.

В этот раз мы решили поговорить с девушкой, которая работает менеджером в инвестбанке. Считается, что там можно заработать большие деньги, но при этом придется забыть о личной жизни, так как график работы вынуждает практически жить в офисе. На самом ли деле это так и насколько работа инвестбанкира похожа на фильмы о фондовом рынке?

профессия Инвестбанкир доходы 200 000 рублей Расходы 45 000 рублей аренда квартиры 6 000 рублей бензин 1 500 рублей обслуживание машины 15 000 рублей одежда и обувь 2 000 рублей косметика 3 500 рублей уход за собой 5 000 рублей продукты 20 000 рублей накопления на отпуск 45 000 рублей фитнес и развлечения 7 000 рублей благотворительность 50 000 рублей депозит в банке

Как стать инвестбанкиром

Я выросла в ближайшем Подмосковье. В детстве увлекалась спортивными бальными танцами. Это занимало все мое свободное время, если не брать в расчет учебу. Я всегда хотела быт адвокатом, защищать людей. Ходила на олимпиады по истории и праву. Но в десятом классе родители сказали, что надо это все бросать и браться за ум. Мы подумали и решили, что самым оптимальным вариантом является экономическое образование, так как оно дает всесторонние знания, которые можно применить где угодно. Как и школу, я окончила с отличием ведущий экономический вуз России.

Вообще, мой факультет, хоть и является одним из самых престижных в экономическом образовании, не дает обширных знаний о финансовых рынках. При этом многие выпускники работают в консалтинге, инвестиционных банках, фондах прямых инвестиций.

На четвертом курсе я попала на стажировку в подразделение финансовых рынков инвестбанка — нашла ее по объявлению на карьерном сайте. Это подразделение занимается торговлей акциями, облигациями и прочими продуктами.

Положа руку на сердце, когда у нас был предмет «рынок ценных бумаг», я считала, что это какая-то ерунда и абсолютно неинтересно. Но когда я попала на деск по торговле ценными бумагами, то поняла, что мое институтское представление совершенно неправильное и это увлекательная, захватывающая отрасль. Я уже работаю здесь пять лет. Моя должность называется менеджер.

На собеседовании мне задавали стандартные вопросы. От студента особых знаний никто не ждет. Спрашивали, чем я интересуюсь, какое у меня хобби, чего я жду от этой профессии. Особенно запомнилось, когда меня попросили перечислить мои недостатки. Были и вопросы по теории ценных бумаг. Мне было легко на них отвечать. Также было несколько кейсов по финансовому рынку. Например, у компании есть свободные денежные средства, есть какой-то кредит, ежемесячные доходы, курс валюты такой-то, форвардный курс такой-то, ставки такие-то. Мне надо дать ответ, выгодно ли компании купить сейчас доллары и выполнить свои обязательства или положить на депозит и уже потом погасить имеющейся кредит. От стажеров также требовали знание иностранного языка. Я владею свободно двумя.

Также пришлось пройти двухнедельные курсы, сдать экзамены и получить сертификат профессионального участника финансовых рынков — это требование Центрального банка для людей нашей профессии. Учебу оплачивал банк. Кстати, за кофе меня ни разу не посылали.

Особенности работы

Первой трудностью, с которой я столкнулась в начале карьеры, было самоутверждение. Когда ты приходишь из института, ты думаешь, что ты получил знания, можешь все, а коллеги тебя не воспринимают всерьез. Они думают, что если ты студент, а особенно девушка, или только что выпускник, то лучше сходить к более опытному коллеге за советом, для того чтобы, например, просчитать стоимость опциона на акцию. Я могу это сделать, но все равно просят другого человека, более опытного. Однажды я просто подошла к ответственному за задание и предложила помощь. Я справилась. Решающим фактором тогда стал опенспейс, так как все слышали тот разговор. Но когда ты так делаешь, ты должен понимать, какие риски ты несешь, грубо говоря, у тебя не будет второго шанса очень долгое время.

Работа в инвестиционном банке предполагает много возможностей: ты всегда найдешь поле для развития. Руководство всегда поддержит и, если вдруг поймет, что мне не хватает каких-либо знаний, отправит стажироваться на несколько месяцев в определенный отдел за границу.

В нашей работе очень много рутины. Даже если ты обсуждаешь и готовишь крупную сделку, никто с тебя не снимает ежедневные обязанности. С первого дня я сразу же старалась во всем помогать моим старшим наставникам: начала общаться с клиентами, делать презентации, заводить сделки. После стажировки, когда я стала штатным сотрудником, у меня появился доступ к торговому терминалу, свои клиенты.

Сейчас у людей после института слишком много амбиций. И им сложно понять, что на работе есть правила и ты должен четко следовать им. Можешь хотеть что угодно (создавать структурированные продукты, как показывают в фильмах, или секьюритизировать ипотеку), но в данный момент ты должен сделать то, что тебя просят. Даже если это просто скучная презентация, она важна для нашей работы.

Наша работа требует постоянной инициативы и полной самоотдачи. Я до сих пор влюблена в свою работу. Конечно, это чувство немного притупляется со временем. В первый год я не хотела ходить ни в какие отпуска. Поход в отпуск для меня был трагедией. Я бежала на работу. Я безумно переживала, что там творится. Потом мой настрой немножко спал, и были даже времена, когда я сидела и думала об увольнении. Но думаю, через это проходит каждый человек на любой работе.

Я редко задерживаюсь на работе. Мой средний рабочий день — это 9–10 часов. Бывают клиентские встречи и командировки, когда ты встречаешься с представителями компании. Эти встречи помогают тебе выйти из границ цифр и понять, что и для чего ты делаешь. Например, на встрече с финансовым директором молочного завода тебе будут рассказывать про надой молока и проекты развития, для которых нужно просчитать выгодную модель финансирования, оценить разные варианты.

Так как я работаю в международной компании, c этим связаны свои особенности: можно дольше делать какую-то работу. Например, когда ты звонишь в Европу в августе, ты можешь не найти ни одного сотрудника на рабочем месте.

Есть некоторые особенности работы в коллективе, где преобладают мужчины. Они обсуждают любые темы с использованием ненормативной лексики. Инвестиционный банкинг — это не место для совсем воздушной, летающей в облаках барышни. Если она все-таки хочет здесь работать, то ей придется привыкать. Кстати, к этому быстро адаптируешься. Я, конечно, против использования специальных терминов, но ты входишь в кураж и можешь далее поддержать любую тему для общения. А еще я была удивлена, что мужчины сплетничают больше, чем женщины.

Самый большой плюс в работе — это коллектив. У нас очень позитивный, молодой, драйвовый коллектив. Однажды мы прогуляли практически весь свой бюджет на год. Каждые две недели мы что-то отмечали: пополнение бюджета, приход весны, день рождения коллеги, наступление осени.

Вначале кризис в нашей стране сильно ударил по реальному сектору экономики, что повлияло и на банковскую сферу. Был повсеместный спад активности, так как иностранные клиенты не знали, как в новой реальности относиться к бизнесу в России, а российские клиенты временно заморозили проекты развития. Для нас это было время новых возможностей, продуктов и решений. Но все уже привыкли жить в режиме кризиса, санкций. Лето этого года и прошлого уже ничем не отличается от обычных дней. Работы много.

Зарплата

У нас есть фиксированный доход, и есть бонусная часть. Бонусы выплачиваются раз в год и зависят от результатов работы группы, подразделения, самой компании. Мы не американский инвестиционный банк, поэтому наша зарплата несколько меньше.

Разброс заработной платы по рынку может достигать 20–30 %. В интернете есть информация, сколько зарабатывают аналитики, менеджеры, вице-президенты западных инвестиционных банков.

Про какие-то сумасшедшие бонусы я также не слышала. Если ориентироваться на западные исследования, то бонус может достигнуть 30 % от годового заработка.

В инвестиционных банках все очень регламентировано: от карьерной лестницы до того, сколько ты зарабатываешь. Ты не можешь стать менеджером, не пройдя ступень аналитика. В должности аналитика ты работаешь три года. Твоя зарплата не будет сильно отличаться от твоего коллеги. Думаю, внутри позиции по зарплате может быть разница 10 %. У меня выходит около 200 тысяч рублей в месяц.

Расходы

Я снимаю однокомнатную квартиру недалеко от центра Москвы за 45 тысяч рублей для того, чтобы до работы было удобно доехать как на машине, так и на метро. Коммунальные услуги, к которым можно отнести оплату электричества и воды, плачу раз в три месяца, и они ничтожно малы, так как я очень мало провожу времени дома.

На работу я езжу на автомобиле, поэтому на бензин трачу около 6–7 тысяч рублей в месяц. Хотя в теплое время года я стараюсь ездить на работу на метро, чтобы побольше времени проводить на улице. Мне машину подарили родители, сама я накоплю на нее только к старости. К расходам на машину надо еще добавить техническое обслуживание, которое я делаю в среднем три раза в год, переобувку резины, а также штрафы. Если из годового значения перевести в месячное, то средний расход получается 1,5 тысячи, при этом штрафы — это половина расходов.

У меня немного косметики, так как я ей особо не пользуюсь. Если посчитать, сколько я трачу на шампуни, кремы и прочее, то получается 2 000 рублей в месяц. На маникюр я стандартно хожу раз в две недели, в салон на стрижку реже. В целом на эти процедуры у меня уходит в среднем 3 500 рублей ежемесячно.

Я не большой любитель проводить время в торговых центрах, перемеряя несколько десятков вещей. Последнее время я стала получать удовольствие от посещения магазинов тканей. Когда я вижу красивую ткань, я представляю, что из нее можно сделать. У меня есть хороший мастер, который шьет вещи, исходя из моих пожеланий и особенностей. В моем гардеробе все реже появляются случайные покупки. Единственная моя слабость — это красивая, но не всегда удобная обувь. Если в расходы на одежду включать туфли, то получается около 15 тысяч рублей в месяц.

На продукты в среднем за месяц я трачу 5 тысяч рублей. Если мне надо купить крупы, чай и бутовую химию, то я еду в «Ашан». Молочные продукты, яйца и курицу я покупаю во «ВкусВилле». За овощами и фруктами я хожу на ярмарки выходного дня.

Я очень люблю путешествовать, поэтому отпуск всегда провожу за границей. К сожалению, пока мало где была в России. Так как наша зарплата фиксирована в рублях и подвержена курсовым колебаниям, то приходится более тщательно выбирать маршрут и рассчитывать расходы. На различные поездки я стараюсь откладывать до 20 тысяч в месяц. Кстати, если ты уезжаешь куда-нибудь на две недели (а в нашей компании ты обязан раз в год ходить в отпуск минимум на две недели), то никто тебя не беспокоит, не звонит, не ждет ответов на письма по почте.

На хобби, спорт и здоровые развлечения я трачу около 45 тысяч рублей в месяц. Сюда входят и занятия с тренером в фитнес-зале, пилатес. Я могу поехать поиграть в сквош, теннис, на курсы экстремального вождения, сходить на лекции по искусству или на кулинарные уроки, в театр. За неделю накапливается очень много энергии, которую хочется выплеснуть.

Моего свободного времени хватает и на встречи с друзьями несколько раз в неделю. Мы стараемся активно проводить время. Летом катаемся на роликах, выезжаем за город на конные прогулки, выходим на совместные пробежки, несколько раз даже участвовали в забегах. На встречи с друзьями я трачу в среднем 3 тысячи в месяц. С сентября начинается новый театральный сезон, и мы планируем сходить на концерт «Виртуозов Москвы» в Планетарий.

Особенное место в моей жизни занимает детская благотворительность, на которую я трачу около 5–7 тысяч в месяц. Сейчас очень много благотворительных организаций, и каждый желающий может помочь. Я помогаю детям с онкологическими заболеваниями.

Конечно, я стараюсь откладывать деньги. В лучшие или, наоборот, в худшие месяцы работы откладывать получается до 50 тысяч рублей. Храню накопления в банке на депозите в надежде, что когда-нибудь смогу купить свою квартиру где-нибудь ближе Солнечногорска.

К сожалению, мои накопления не столь значительные, поэтому я не могу отдать их в управляющую компанию из-за высокого входного порога. Я, конечно, могу вложить их в какой-нибудь стартап, но понимаю, что в такие аферы лучше не ввязываться. Если человек все-таки хочет инвестировать во что-то, то он должен понять степень риска, которую он может понести, определить для себя отрасль, в рост которой он верит.

Конечно, у меня есть мечта, которую я надеюсь когда-нибудь реализовать. Я мечтаю взять на месяц отпуск и поехать на Маврикий или в Австралию заниматься кайт-сёрфингом. Также у меня есть большая мечта купить шестерку БМВ, но с моими умениями копить я смогу купить ее только к старости, так как я настоящая девушка: могу увидеть на витрине туфли мечты, сорваться и купить их.

Текст: Алексей Калинин