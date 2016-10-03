The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет представителей разных профессий. В новом выпуске — проводник пассажирского вагона. Работа проводника многим кажется романтичной — поезда дальнего следования, разные города и случайные собеседники. Сюда несложно устроиться: РЖД принимают всех желающих при наличии среднего образования, только нужно пройти подготовительные курсы. Но вот работа достаточно тяжелая, а зарплата невысокая. Мы спросили у молодого человека, который мечтал стать проводником и теперь работает в поезде, как он относится к своей работе, сколько получает и на что тратит деньги.

Профессия Проводник Средняя зарплата 22 000 рублей Траты за прошлый месяц 7 000 рублей аренда половины квартиры в Новосибирске 2 000 рублей временная регистрация 500 рублей оплата телефона 6 000 рублей продукты 2 000 рублей сувениры 2 000 рублей фастфуд 500 рублей транспорт 2 000 рублей накопления

Как стать проводником

Я родился в Бийске Алтайского края, позже моя семья переехала в Москву, где прожила всего полтора года, но я очень полюбил этот город. Тогда много приходилось ездить на общественном транспорте, и мне сильно захотелось стать машинистом. Потом мы снова вернулись в Алтайский край. После девятого класса, горя желанием стать машинистом, я поступил на специальность «слесарь подвижного состава, проводник пассажирских вагонов, осмотрщик-ремонтник вагонов, оператор» в техникум Новосибирска (так как обучение в Москве семейный бюджет бы не потянул). Проучился четыре года, а на втором курсе летом была возможность попробовать себя в работе проводника и подзаработать. После этого у меня все желание пропало: был ужасный коллектив, деньги непонятно как платили — за два месяца вышло 47 тысяч рублей. После учебы попал по распределению в РЖД. Благодаря хорошим оценкам у меня был выбор, и я выбрал работу проводника пассажирских вагонов. В будущем хочу перебраться в Москву.

Вообще, это работа для людей 35–45 лет, у кого есть большой стаж в другой сфере. Для таких даже есть специальные трехмесячные курсы. Чтобы начать работать, проводнику нужно пройти медкомиссию, оформиться в отделе кадров, сдать экзамены по охране труда и технике безопасности. Еще нужно пройти тест, в котором больше 250 вопросов. Там требуется быстро и правильно посчитать, запомнить числа, решить головоломку и так далее. Бывает, что некоторые его не проходят.

Особенности работы

Проводник должен уметь и знать все: посадить пассажира, выдать ему комплект белья, записать в бланк строгой отчетности, предупредить за 40 минут до его выхода, высадить его. Следить за чистотой в салоне: не меньше двух раз за поездку убираться в вагоне, а в туалете — не меньше четырех раз. Это как игра Sims, где у героев есть индикатор: если он зеленый, то все довольны. Так и пассажиры: чуть не уследил, и сразу недовольство.

У проводника много профессий — например, грузчик, официант, психолог. Большие толстые мешки с грязным бельем нужно утащить к себе в купе. Нужно ходить с подносом и говорить пассажирам о том, что в продаже есть чайная продукция и сувениры. Еще нужно быть немножко энциклопедией — на каждой станции пассажиры спрашивают: «В какой области мы находимся?» или «А какая река здесь протекает?», «А какая численность у этого города?» и так далее. Иногда разруливаешь ссору между пассажирами или они сами приходят поговорить, потому что несколько суток в поезде тяжко для них. Многие пассажиры подходят ко мне сами и спрашивают о работе — нравится или нет. Вообще, у нас нельзя критиковать свою работу, но я отвечаю как есть, что получаю мало и что работать проводником врагу не пожелаешь.

Сейчас на улице холодно, а пассажиры первым делом спрашивают о кондиционировании. У меня был случай, когда в Ростове-на-Дону пассажиры не успели сесть на станции, а в вагоне остался только их сын 14 лет. Он не знал номера телефонов. Начальник поезда связался со станцией, родители в итоге поехали догонять поезд на такси, отдали 5 тысяч рублей. А в прошлой поездке у нас между станциями загорелся локомотив, машинист сделал экстренное торможение, у меня вся посуда упала и разбилась. Пассажиры же вскочили и начали паниковать. Спустя 40 минут мы поехали, хотя вроде бы еще локомотив не дотушили: если бы простой был больше, вся бригада лишилась бы премии.

Я готовлюсь к поездке так: за сутки до отправления еду в магазин за покупками. Выходит около 3 тысяч рублей, и так дважды в месяц. На следующий день в назначенное время (за восемь часов до отправления поезда) приезжаю в парк на планерку. С собой у меня чемодан, сумка и большой пакет с едой. На планерке присутствует начальник поезда, инструктор и проводники, с которыми я поеду в рейс. Начальник поезда раскидывает нас по вагонам, обычно в паре мальчик-девочка. Я работаю недавно, и все напарники для меня новые. Еще говорят, в каком классе мы поедем — плацкартный, купейный или СВ. Я полюбил плацкартный, потому что все пассажиры на виду, я знаю, кто и где, да и убираться проще. Дальше мы идем в вагоны; для меня счастье, когда я вижу, что вагон новый. Мы принимаем вагон — считаем инвентарь, получаем чистящие средства, мусорные мешки, мыло, бумагу и товар, который пойдет на продажу. А коллектив раз на раз не приходится, иногда у людей в запасе матерных слов больше, чем обычных.

Затем начальник поездка обходит состав, проверяет, все ли в порядке. За час мы прибываем на вокзал, а за 30 минут начинается посадка. Я должен быть одет строго по форме и быть лицом компании. Сейчас темнеет рано, и еще нужно вовремя включать свет и переключать с вечернего на ночной, перестраиваясь по местному времени. Большой минус — в дороге совсем мало ешь, много нездоровой пищи, и я теряю в весе (ну а женщины — наоборот).

Поездка в одну сторону занимает четыре дня. Меняется климат, часовой пояс и пассажиры. В последние сутки пути проводники делают отчет и уборку. По приезде мы идем в душ, в магазин за продуктами, иногда сувенирами, и в тот же день уезжаем назад с новыми пассажирами. Но они не должны видеть нашу усталость. По приезде также сутки не спим: после того, как все пассажиры выйдут, мы начинаем считать инвентарь заново, в случае недостачи определенную сумму могут вычесть из зарплаты. Если поезд приезжает в 09:45, то домой я прихожу в 15:45, если повезет. Все это время не оплачивается, оплачивается только время поездки.

Также надо сдать белье пассажиров, нехватку тоже вычитают из зарплаты. Потом идем к нормировщикам, они назначают следующий рейс, называют дату и направление. В особый режим (летом, когда поезда ходят каждый день) отдых занимает 30–50 % времени (например, после восьмидневной поездки три-четыре дня отдыха), в обычное время — после восьми дней поездки семь-девять дней отдыха.

Зарплата и траты

Летом отдохнуть никак не получалось: двое суток отсыпаешься, на следующий день идешь в магазин, а потом в поездку. Сейчас я больше отдыхаю, но часов меньше, поэтому, соответственно, зарплата ниже. Зарплата зависит от времени, проведенного в дороге. В удачный месяц я получаю 34 тысячи рублей, в неудачный — 14–17 тысяч рублей. В среднем выходит 22 тысячи рублей. За август я накатал 222 часа — это 16 198 рублей плюс 20%-ный коэффициент и аванс за предыдущий месяц — 7 700 рублей. Такая сумма меня не устраивает. Хочу перебраться в Москву и стать машинистом метро.

Мы с мамой снимаем квартиру, и я плачу половину — 7 тысяч рублей. На продукты в поездку трачу 6 тысяч рублей. Еще ем фастфуд, а когда приезжаем в какой-нибудь город, то покупаю сувениры там. На секции и в спортзал ходить возможности нет, а уж о здоровом питании можно забыть. Еще из расходов — транспорт (500 рублей) и оплата телефона. После этого денег почти не остается. В прошлом месяце много денег отдал за временную регистрацию. А остальные коплю на что-то хорошее, на ту же одежду не меньше 5 тысяч рублей надо отдать.