The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет представителей разных профессий. В новом выпуске — дальнобойщик. Представители этой профессии работают как частные предприниматели или состоят в штате транспортных компаний. Их доход часто зависит от продолжительности и дальности поездки, а также от типа машины. Дальнобойщик, который возит грузы по всей России, рассказал, сколько он получает и на что тратит деньги.

Профессия Дальнобойщик доход 100 000–120 000 рублей Основные расходы 30 000 рублей отпуск 30 000 рублей ремонт у тещи 10 000 рублей кружки ребенка 20 000 рублей продукты 10 000 рублей одежда 10 000 рублей благотворительность 6 000 рублей кафе и рестораны 4 000 рублей коммунальные платежи

Как стать дальнобойщиком

В школе я хотел быть пожарным или космонавтом, как любой советский школьник. В 16 лет двоюродный брат посадил меня за руль «Икаруса», и я влюбился в профессию водителя. Отучился на грузовые категории, отслужил два года в Германии в ЗГВ. Вернулся из армии, купил грузовичок ЗИЛ-130 и потихоньку зарабатывал деньги. В 1994 году купил себе первую фуру. С 2005 по 2013 год я работал в Европе, к 2013 году у меня было 13 машин. Я распродал их и купил новую фуру, на которой сейчас езжу. Самая простенькая фура сегодня стоит около 5 миллионов рублей. До кризиса 2014 года моя «голова» стоила 3,4 миллиона рублей, а прицеп — 1,3 миллиона рублей. На такие машины обязательно дается гарантия на определенный пробег.

Как стать дальнобойщиком? Нужно отучиться в автошколе и получить две категории на грузовые машины — С (грузовые) и E (прицеп). Потом устраиваться на фирму и начинать с пятитонника, постепенно дойти до фуры, которая перевозит 20 тонн. И еще нужно, чтобы здоровье позволяло.

Особенности работы

Я ИП, работаю по упрощенной системе. Вожу все грузы: машины, балки, кирпичи. Все, что можно загрузить сверху, сбоку, сзади, — все вожу. В моем прицепе 30 ремней, могу закрепить любой груз и довезти в целости и сохранности. Не беру только скоропортящиеся грузы. Для них есть специальные прицепы, которые могут поддерживать температурный режим. Например, рыбу из Мурманска сутки везут двое водителей — там оплата выше.

Неделю назад я вернулся с рейса — 19 дней возил реконструкцию Великой Отечественной войны. Надо было перевозить военную технику: старый уазик, немецкие 80-летние мотоциклы, деревянные макеты танков. До этого 43 дня в паре с другим водителем мы ездили по стране с музыкальным фестивалем — собрали весь груз за три дня, загрузили в две фуры и поехали в Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Москву. Каждый выходной в каком-то городе проводил.

Дальнобойщик несет полную ответственность за груз. Если ты принял его, то должен в таком же состоянии отдать клиенту. Все испорченное, украденное, сломанное оплачивает водитель. На основании договора мы расписываемся о приеме груза, а при выгрузке составляется акт. Если везу, допустим, шампанское и что-то разбилось, то вскрывается каждый ящик и считается количество бутылок, которые я должен возместить.

В дороге может что угодно случиться. Могут ограбить, если остановиться где-нибудь на обочине и не заехать на стоянку. Может спустить колесо, но дальнобойщики обычно помогают своим. Аварии достаточно редко случаются. Мы не летаем: если взять распечатку прохождения маршрута в день, то средняя скорость фуры составляет 56 километров в час. Можно заснуть за рулем, особенно если нарушать график смен и пытаться доехать из Москвы до Йошкар-Олы за сутки.

Чтобы такого не было, развлекаемся музыкой или берем попутчиков. Пьяных стараюсь не брать, потому что попадаются неадекватные. Было такое, что довозил до города какого-нибудь пассажира и высаживал: «Дружище, извини, я больше не могу слушать этот бред типа „кому на Руси жить хорошо“».

Буквально недавно я подобрал замечательных ребят, даже с ними подружился. Они инвалиды, один на коляске. Познакомились в Сети, ведут свой блог. Ехали из Перми в Москву на какой-то социальный форум. Стояли ночью на дороге, увидел их с трудом. Говорю: «Ребят, вы че?» — «Да нам машину поймать, хотя бы до города». Такие прикольные оказались. Взял их, потом остановился, думал в туалет сбегать. А парень говорит: «Ты туда не ходи, лучше стой возле машины, хрен его знает, кто там может быть». И правда, один дальнобойщик рассказывал, как вышел в туалет, а потом три часа сидел под машиной, а вокруг волки бродили, пока другая машина не подъехала. Мне волки и медведи не попадались, а вот лоси и кабаны часто.

Несколько лет я веду дневник дальнобойщика на YouTube. Когда купил новую машину, то решил рассказывать о своей работе: где загружаюсь, как нахожу работу и почему вообще стал дальнобойщиком. За неделю у первой серии набралось 300 просмотров, а сейчас там уже больше полумиллиона. Когда вышла первая серия, мне написали дети из детского дома. Они написали в три часа ночи, а я спросил, почему их родители спать не укладывают. Тогда и выяснилось. Теперь иногда езжу к ним в Челябинскую область.

Для поиска заказов есть специальные сайты, но у меня много постоянных клиентов, с которыми я сотрудничаю. Я сам выбираю себе маршруты. В день машина проходит 500 километров, это стандартная восьмичасовая смена. Потом нужно заехать на стоянку и отдохнуть — 8–12 часов вполне хватает. Сейчас я в основном работаю по Москве на короткие расстояния: так меньше затрат и больше отдачи.

Зарплата

Если работать по Москве, тебе платят минималку за восемь часов. Час стоит тысячу рублей. За диспетчерские услуги иногда отдаешь 10 %. Если выезд дальний, то к минималке прибавляется плата за километраж — 35 рублей за километр туда и обратно. Оплата за выезд может получиться и 8 тысяч, и 15 тысяч рублей, и больше. Но это грязными.

Расходов много. Через каждые 50 тысяч километров пробега нужно проходить сервисный ТО. Он стоит от 50 до 100 тысяч рублей. В год я делаю два техосмотра, потому что проезжаю от 80 до 100 тысяч километров. Еще нужно заплатить за топливо: на 100 километров тратится 30 литров топлива, а это около тысячи рублей. Все расходы на еду и отдых уже заложены в общую сумму. Бывает какой-нибудь форс-мажор. Например, можно колесо порвать, а новое стоит 32 тысячи рублей.

Арифметика простая. Например, если я взял загрузку Москва — Волоколамск, то заработаю на этом грязными 14 тысяч рублей. Если клиент вовремя не дозагрузит товар, то по московским ставкам клиенту выставляется «пенальти» — три часа бесплатно и 1 000 рублей за каждый час простоя. В других регионах за простой машины платят 1 000 рублей и можно простоять хоть три дня.

Плата за дороги лежит на плечах заказчика. На моих плечах лежит только груз. Не могу понять, почему дальнобойщики протестуют против системы «Платон». Это никак не отражается на расходах грузоперевозчика — платят те, кто закупает товар. Многие думают, что продукты подорожают. Но мы брали пример: если загрузить тысячу яиц в фуру, то яйцо подорожает на четыре копейки. И это если везти его за 500 километров! Эти четыре копейки никто и не заметит.

Если работать по Москве и никуда не выезжать, то в месяц получается зарплата 100–120 тысяч рублей «чистыми». Это пятидневка, и суббота-воскресенье дома. Если с выездами, то получается примерно так же, чуть больше — около 40 тысяч в неделю. Но пробег по Москве за месяц составляет 2 тысячи километров, а если пойти на дальние расстояния, можно за месяц и 15 тысяч километров накатать.

Расходы

У меня есть семья, две дочки — взрослая и маленькая. Супруга тоже работает, у нее хорошая должность — она учит людей бизнесу. Так что у нас получается приличный доход. Бюджет семейный: у жены даже есть доступ на мою ИП-шку, там можно проводить все операции и мне не говорить. Жена очень классный финансист: когда я с ней познакомился, у меня по бизнесу был долг в миллион рублей, который я за год закрыл. Я реально транжира.

В неделю мы тратим около 5 тысяч рублей на продукты. Когда нахожусь дома, передвигаюсь на общественном транспорте. У меня есть карта «Тройка», ей и обхожусь. Квартира у нас своя, за ЖКХ плачу 4 тысячи рублей. Выходные обычно проводим на даче. Могут приехать друзья, тогда обязательно шашлык и бокал вина на ужин.

Я иногда хожу по ресторанам или в кафешки. Иногда не успеваю по работе, тогда могу зайти пообедать или поужинать — 1 500 рублей спокойно оставляю. Например, сейчас почти неделю не получается дома питаться, потому что делаю у тещи ремонт. Так получилось: потолок упал в ванной, и я тружусь. Сам все делаю. Хотели нанять компанию, но много нам насчитали. Я жене говорю: «За 200 тысяч я месяц буду пахать. Сам все сломаю и сделаю, это будет намного дешевле». Уже 30 тысяч рублей потратил. В этом году семья была на море в Болгарии четыре месяца, мы потратили около 400 тысяч рублей, хотя у нас там свое жилье.

На осень надо купить обувь, осеннюю одежду. Все сразу не покупаем, обычно постепенно: недавно жена купила четыре платья, а я толстовку. Этим жена занимается — что увидит, то купит. Ребенок вырос за лето, и тоже нужна новая одежда: сапоги, курточка, штаны.

Ребенок ходит по кружкам. В месяц уходит 5–7 тысяч рублей. А еще мы ходим на подготовку к школе: контракт на 46 тысяч рублей за восемь месяцев. Получается 6 тысяч рублей за два часа, и это на дошкольную фигню. За медицинскую страховку, которую разрабатывали специально для меня в страховой компании, плачу 96 тысяч рублей в год.

Очень хочется поехать на рыбалку. Иногда езжу в Крым весной или осенью, когда подходит обжорка — это маленькая ставридка. Можно кинуть пустые крючки и за час наловить кучу рыбы, чтобы пожарить. Просто наслаждение.

Но если придется экономить, могу не ездить отдыхать. Жена говорит: «Надо поехать». А я лучше их отправлю и буду деньги зарабатывать. А могу совместить отдых с работой. Например, когда возил реконструкцию, был в Крыму. Фуру зафрахтовали на 25 дней, а я две недели лежал на пляже.

Еще я трачу на благотворительность. Когда еду в детский дом под Челябинском, беру загрузку туда и свой гонорар отдаю — получается что-то около 100 тысяч рублей в год. Подписчики моего канала тоже приезжают в детский дом с подарками.

иллюстрации: Даша Кошкина