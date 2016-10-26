The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет разных людей. В новом выпуске — футболист. Многомиллионные контракты футбольных звезд часто обсуждают спортивные СМИ и не только, но большинство профессиональных футболистов не могут рассчитывать на такие гонорары. Некоторые совмещают игру в команде с подработками и учебой. Мы спросили у игрока второго дивизиона, сколько он зарабатывает, как работает и на что тратит деньги.

Профессия Футболист второго дивизиона Доход (зарплата и премии) 50 000–110 000 рублей Расходы Продукты 18 000 рублей Одежда 5 000 рублей Кафе 8 000 рублей Цветы девушке 2 000 рублей Проезд на общественном транспорте 2 000 рублей Интернет и телевидение 700 рублей Коммунальные расходы 3 000 рублей Накопления 11 000 рублей

Как стать футболистом

Футбол я полюбил с детства: только увидел мяч — и сразу понял, что это мое. Во втором классе меня отвели в любительскую секцию, а спустя какое-то время отправили в спортивную школу (СДЮШОР). Там я играл до 14 лет, пока на нашу игру не пришел тренер одного из лучших столичных клубов. Меня пригласили на просмотр, а уже через полгода предложили первый профессиональный контракт. Я выпускник клубной школы, по окончании которой меня определили в дубль. Я понимал, что шансов попасть в основную команду было мало, и в 19 лет уехал играть в латвийский клуб. Однако спустя полгода вернулся, так как из-за плохих результатов команды руководство стало менять состав.

Я снова оказался в Москве, это был август — до закрытия трансферного окна оставались считаные дни, а я понятия не имел, что буду делать дальше. В итоге мне позвонили и предложили выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) за команду из провинциального города. Уже на следующий день я подписал контракт. Отыграв там два сезона, я перешел в московскую команду тоже из второго дивизиона. В Москве обещали небольшие деньги, молодой коллектив и хорошую инфраструктуру. В этом клубе я играю пятый сезон, и меня все устраивает.

Главное в футболе — это базовые знания, которые можно получить только в детстве. К примеру, в Латвии рядом со мной играли отличные парни, они старались и выкладывались, но я видел, что у них не было такой хорошей школы, как у меня: у кого-то с техникой проблемы, у кого-то с теоретическими знаниями. И, конечно, многое в футболе зависит от тренера. Хороший тренер вкладывает в игроков душу, отдает часть себя и буквально вытирает им слюни. А есть тренеры, которые просто делают свою работу, у них формальный подход: ты играешь, пока выполняешь задачу, если не справляешься — ты мне не нужен. Мой нынешний тренер в плане профессионального развития и теории очень помогает игрокам. Пару лет назад, не имея больших финансовых возможностей, мы заняли третье место в лиге — это во многом заслуга тренерского штаба.

Особенности работы

Когда я впервые попал в ПФЛ, меня удивил высокий уровень борьбы. Здесь лишь несколько клубов пытаются играть в комбинационный футбол, остальные — в силовой, для них каждая секунда на поле — это борьба. Старший товарищ по команде не простит, если во время игры ты уберешь ногу или закроешь глаза на мяч. Здесь играют кость в кость, и в молодом возрасте достаточно сложно перестроиться на такую игру. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) дела обстоят примерно так же, а вот в премьер-лиге лучше, там многие играют за счет головы. Яркий пример интеллектуальной игры — Хави и Иньеста: у них не самые хорошие физические данные, но как они быстро думают!

У нас молодая команда, основной возраст футболистов — от 17 до 23 лет, у них неплохие шансы пробиться выше и заиграть в премьер-лиге. Что касается меня, то я стараюсь, работаю. Пересматриваю и анализирую все матчи со своим участием — это помогает совершенствоваться. Со стороны лучше видно ошибки: здесь не добежал, там пробежал лишнее.

В нашей команде дедовщины нет. Более опытный игрок, конечно, может в грубой форме высказать молодому свои претензии, но это делается не для самоутверждения, а чтобы футболист задумался и изменился. Порой, когда игрок на сотый раз не понимает, ему хочется объяснить силой, но до такого, конечно, не доходит. Бывают такие упертые ребята, которые не меняются и думают, что все вокруг неправы. Такие долго в команде не задерживаются: их либо выживают, либо они сами уходят.

В этом сезоне мы играем плохо, команда находится на низком месте в турнирной таблице. Все потому, что более престижные клубы регулярно покупают наших игроков, каждый год от нас уходит несколько системообразующих футболистов. До того как несколько лет назад занять третье место в лиге, мы полтора года играли одним составом, за это время все притерлись друг к другу, хорошо знали свои и чужие возможности. Сейчас подобного нет, поэтому и играем хуже. Вообще, в матчах второго дивизиона результат предугадать крайне сложно. Недавно мы сыграли вничью с командой, которая идет на первом месте в таблице, а через неделю проиграли 3:1 команде со второго места. Здесь все непредсказуемо, все зависит от тебя.

Посещаемость матчей ПФЛ крайне низкая. К примеру, на наши домашние матчи ходит в среднем человек сто. В подмосковных городах дела обстоят лучше, там порой приходят и по 3 тысячи человек. Это логично, ведь там не такой большой выбор мест, куда пойти. Зачем в Москве идти смотреть на игры второго дивизиона, когда здесь есть и ФНЛ, и премьер-лига?

Официальные игры у нас проходят раз в неделю, им предшествуют пять тренировочных дней. Рабочий день начинается в 12 часов дня теоретическим занятием и заканчивается тренировкой на поле. К трем часам она обычно заканчивается, поэтому у меня много свободного времени. После работы я отдыхаю и восстанавливаюсь, чтобы на следующий день быть в форме. Как правило, я провожу время с девушкой или занимаюсь домашними делами: хожу в магазин, прибираюсь в квартире. Все происходит спонтанно, я никогда не знаю, что буду делать завтра. Некоторые мои одноклубники в свободное время подрабатывают на стороне: кто работает курьером, кто на автомойке. Футболисты ПФЛ не чураются никакой работы.

На следующий день после игры — выходной, и я могу себе позволить алкоголь. Я считаю, что выпить после игры пива — это нормальное дело. Главное правило выходного — расслабляйся как угодно, но на тренировку ты должен прийти в нормальном состоянии. У нас даже в контракте написано: за причинение своему здоровью ущерба следует штраф.

В клубе существует целая система штрафов: пропуск тренировки без уважительной причины — 5 тысяч рублей, необоснованное удаление в игре — от 5 до 15 тысяч. Еще есть штрафы за неспортивное поведение, отсутствие щитков во время игры, необоснованное получение желтой карточки. При мне, однако, подобных штрафов не было, порой лишь выписывают 500 рублей за опоздание на теоретическое занятие. Если ты не можешь прийти на тренировку — просто предупреди заранее. Например, в команде играют молодые ребята, которые совмещают работу с учебой в университете. Естественно, тренер входит в их положение и отпускает игроков на экзамены.

Мне повезло, что в детстве я получил хорошую футбольную школу. Не представляю, кем бы я был, если бы не футбол. Играть планирую, пока есть желание и здоровье, пока буду получать от футбола кайф. Сейчас для меня каждая тренировка, каждая игра — это маленькая жизнь. Мне нравится, что я веду активный образ жизни и не сижу каждый день в офисе по 12 часов. Хотя я часто задумываюсь, что делать дальше, где я буду через год или два. Конечно, по окончании карьеры хочется остаться в спорте, но здесь выбор небольшой: либо работать тренером, либо идти в селекционный отдел и заниматься агентской деятельностью. Для всего этого нужно получать образование, но у меня пока руки не доходят, я еще не определился со своим будущим.

Зарплата

Наша команда целиком и полностью находится на государственном обеспечении. Найти спонсора в ПФЛ очень трудно: мало кто верит, что вложения в клуб второго дивизиона могут окупиться, поэтому большинство команд лиги сидят на бюджете. В нашем клубе зарплаты футболистов варьируются от 15 до 50 тысяч рублей. Помимо этого, есть премиальные: 15 тысяч за победу и 7,5 тысячи за ничью. Если матч ты играл в основном составе, то получаешь

100 % премиальных, вышел на замену — 50 %, остался на скамейке запасных —

10 %.

Траты

Я живу с девушкой, которая тратит деньги преимущественно на себя, поэтому основные бытовые расходы на мне. На коммунальные расходы за квартиру уходит приблизительно 3 тысячи рублей, оплата интернета и телевидения — это еще 700 рублей. Машины у меня нет, я пользуюсь общественным транспортом: оплачиваю карту «Тройка» сразу на месяц — это стоит чуть больше 2 тысяч рублей. Обычно мы с девушкой едим и готовим дома. Не скажу, что я великий повар, но курицу и макароны приготовить могу. В магазин я хожу каждые два-три дня, трачу за один раз порядка 1 500 рублей.

Отпуск нам дается два раза в год: две недели летом и полтора месяца зимой. Если я хочу в зимний отпуск куда-нибудь слетать, то приходится заранее откладывать по копеечке, чтобы накопить хотя бы 100 тысяч рублей. Я, как и все, люблю ездить в теплые страны по путевке. Последний раз так отдыхал два года назад в Дубае. Путевка стоила около 110 тысяч, и мне пришлось занимать деньги у друга. Подобный отдых я могу себе позволить не часто, но он того стоит: любой организм требует моря и солнца. На время отпуска тренер дает определенные задания — например, провести самостоятельно 12 тренировок, чтобы потихоньку привыкать к рабочему режиму. Бывало, что за время отпуска я совсем не следил за собой, набирал лишний вес и, когда отдых кончался, мне было гораздо тяжелее, чем другим ребятам.

Несколько раз в месяц мы с девушкой ходим в кинотеатр, на это уходит примерно 1 500 рублей. Раз в неделю обедаем или ужинаем в кафе, но не в дорогих ресторанах, а в обычных бюджетных местах. Наш средний чек — 1 500–2 000 рублей. В плане одежды я не уникален: одеваюсь в Nike, Puma, Zara — словом, в магазинах торговых центров. За покупкой одежды я хожу по необходимости: если надо надеть в определенный день джинсы, а у меня их нет, то иду и покупаю. Обычно раз в месяц такая ситуация случается — трачу в среднем от 3 до 7 тысяч. Естественно, мне хочется большего заработка. На текущую зарплату я не могу себе позволить регулярно делать дорогие покупки. Когда мне надо было купить телевизор, я, например, экономил деньги в течение месяца. Он стоил 18 тысяч, и это для меня довольно ощутимые деньги.

Иллюстрация: Настя Григорьева