The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет разных людей. В новом выпуске — клоун. Эту вакансию не встретишь в рекрутинговых агентствах и на сайтах о поиске работы. Зарплата артиста зависит от того, где он работает. Сотрудники частных агентств по организации праздников обычно получают больше, чем клоуны из государственного цирка, зато настоящими актерами считаются именно последние. Мы спросили у клоуна с профессиональным образованием и 12-летним стажем, как ему удается зарабатывать больше, чем другим, на что он тратит деньги и чем собирается заниматься после того, как выйдет на пенсию.

Профессия Клоун Зарплата 100 000 рублей Траты 30 000 рублей еда дома и в кафе 20 000 рублей развлечения — караоке, клубы и так далее 30 000 рублей накопления на дом 20 000 рублей запись альбома

Как стать клоуном

Мне 30 лет. В детстве я занимался спортивной гимнастикой, но больших успехов не достиг. Тогда мы жили в Мурманской области, там очень суровый климат. Мне было очень сложно его переносить, поэтому в 13 лет мы с семьей переехали жить в Белоруссию. Там я начал чувствовать себя лучше и снова мог заниматься, но в городе не было спортивной гимнастики, только цирковая студия. Меня сразу взяли в основной состав. В студии смотрят на твои актерские и спортивные данные — у меня все это было. Первый год я был акробатом, а первый выход на сцену совпал с моим 14-м днем рождения.

Это меня так увлекало, что я пошел еще в театральную студию. К 15 годам я понял, что меня интересует не только акробатика — так я стал заниматься клоунадой. В 11-м классе решил уехать обратно в Россию и поступать или в театральное, или в цирковое. Так получилось, что сначала экзамены были в цирковом училище в Москве. Я прошел все туры, меня приняли на бюджет, и я решил больше не пробовать поступать куда-то еще. Первый курс я проучился на очном отделении. Но потом меня заметил папа курса — актер Малого театра. 31 августа ко мне в общежитие пришел здоровый мужик под два метра ростом и говорит: «Здравствуйте. Я из уголовного розыска». Я испугался, но потом оказалось, что это был просто клоун, который позвал меня на работу в цирк. Со второго курса я перевелся на заочное и устроился на работу. Работаю я уже 12 лет.

Особенности работы

Я работал в Росгосцирке, потом ушел в Цирк на проспекте Вернадского, а сейчас вернулся обратно в Росгосцирк и работаю в коллективе династии Запашных. Но сначала я два года проработал просто так, без образа и без клоунады. Вообще, это долгий путь — понять свой образ. Это так же как писать стихи или сочинять музыку.

У нас проходит примерно 20 представлений в одном городе за месяц. Это значит, что понедельник — выходной, со вторника по пятницу — репетиции, а по выходным — по два представления в день. Получается, что рабочих дней в неделе два, а в остальные что хочешь, то и делай. Многие артисты репетируют. Например, гимнастам и акробатам нужно быть в форме. Но клоуну постоянные репетиции не нужны. Кстати, у нас говорится не «клоун», а «коверный». Какие-то новые вещи вводятся уже на представлении.

Сейчас на сцене я Стасик. В манеже его жизнь — не моя. У меня тетрадь вся исписана его биографией: у него есть мама и папа, лучший друг, собака. И это он там работает.

Я работаю в паре с другим коверным, и каждая из наших реприз — это отдельная история. Говорить о том, что мы выходим в паузах, чтобы покидать шары в зал, как это делает 95 % российских клоунов, нельзя. Мы решили уйти от этого всего: мы клоуны, но современные. У нас есть танцевальные баттлы, пародии на художественную гимнастику, мы поем и играем на гитаре. Вытаскивать зрителя на сцену — это уже прошлый век. Я работаю вообще без грима. Максимум глаза подведены карандашом для выразительности.

Физически это очень тяжело. Если в театре идет один спектакль в день, то в цирке может быть и по два, и по три представления. И эту работу не сравнить с работой тех, кто выходит и прыгает два сальто или жонглирует пять минут. Я воспринимаю себя как актера. У меня девять выходов за представление, и с манежа я почти не ухожу. Второго состава и замены у нас нет. За одно представление выматываешься очень сильно, поэтому я, так скажем, бешусь. Даже если заболел и температура под сорок, то нужно выходить. Было и такое, когда за час до представления я узнал, что мой дедушка умер. Но пришлось выходить на манеж и забывать о проблемах.

Мы гастролируем по разным городам весь год, отпуск у меня в мае. За год ничего не меняется: мы переезжаем из города в город и показываем одну и ту же программу. Конечно, бывают длинные переезды между городами, около двух недель. Тогда я могу смотаться хоть домой, хоть в Таиланд.

Зарплата

В системе Росгосцирк максимальная ставка — 2 300 рублей за представление. Большинство работает за 1 500–1 800 рублей. Если хочешь поднять ставку, нужно делать новые трюки или клоунаду, записывать на видео и отправить в главк. Там режиссерская коллегия смотрит и решает — например, поднять ставку на 300 рублей или не поднимать вообще. У меня все немного по-другому устроено, потому у нас в цирке мало действительно хороших клоунов. Моя ставка — 5 тысяч рублей за представление, больше этого никто не получает. Кто-то завидует, а я говорю: «Сделайте нормальный номер и получайте еще больше». В коллективе я хорошо общаюсь со всеми, хотя сплетен хватает.

В месяц получается порядка 100 тысяч рублей. Трачу их только на свои нужды, для работы могу купить только пару баночек лака, потому что залачиваю волосы.

Траты

За жилье я ничего не плачу, потому что мы переезжаем из города в город и организация снимает нам гостиницы или квартиры. Весь мой быт перевозится в почтовом контейнере высотой полтора метра.

Я не слежу за кошельком и не смотрю, сколько потратил, заходя в магазин. Поэтому расходы только примерные. Около 30 тысяч рублей уходит на еду. Я обожаю готовить и от этого получаю удовольствие. Около 20 тысяч рублей трачу на развлекушки — караоке, клубы и тому подобное. Отдыхаю как обычные люди: посидел с друзьями, сходил в ресторан… Мы ходим в караоке часто, орем песни. Есть еще обычные нужды типа заплатить за телефон и интернет, одежду.

Еще я коплю: 30 тысяч рублей стараюсь откладывать ежемесячно, коплю себе на дом. Недавно я получил второе гражданство в Израиле, хочу купить там дом, но понимаю, что смогу потянуть только квартиру. Также я записываю альбом и около 20 тысяч рублей в прошлом месяце на это потратил.

До пенсии мне осталось пять лет. Изначально я был акробатом, поэтому я могу проработать 15 лет и уйти на пенсию. Но что мне эта пенсия даст? Эти деньги ни о чем. Я не знаю, что будет через три года, не говоря уже о пяти. Скорее всего, я буду жить или в Ростове, потому что мне очень понравился этот город, или в Израиле.

Иллюстрация: Настя Григорьева