The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет представителей разных профессий. В новом выпуске — балерина. Попасть в московские и петербургские балетные труппы очень сложно, еще тяжелее поступить в хорошую танцевальную академию. Танцоры делятся на две категории — артисты кордебалета и сольные исполнители. Мы спросили артистку кордебалета, как можно попасть в театр и академию вне конкурса, от чего зависит зарплата балерины, почему мужчины-танцоры зарабатывают больше.

Профессия Артистка кордебалета Доход 45 000–55 000 рублей Расходы 7 000 рублей Кафе 8 000 рублей Развлечения 7 000 рублей Одежда 2 500 рублей Проезд в общественном транспорте 20 000 рублей Накопления 5 000 рублей Косметика

и салоны красоты

Как стать балериной

Я захотела стать балериной еще в четыре года, родители к этому положительно отнеслись и сразу записали меня в обычную студию для детей. После этого я поступила в красногорскую студию балета в Подмосковье, где учеба в младшей школе совмещалась с танцами. Затем пошла в профессиональное училище в том же городе.

Однажды я поехала на танцевальный конкурс в Санкт-Петербург, где меня заметил педагог из Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и пригласил учиться у них. На первом курсе училища я решила попробовать туда поступить, и меня взяли вне конкурса. Конечно, это была большая удача, потому что, как правило, конкурс очень большой. Из 200–300 человек поступают лишь три или четыре танцора.

В академии я отучилась три года очно, а последний, четвертый год заканчиваю заочно, потому что уже нашла работу в театре. После двух лет обучения я получила диплом о среднем профессиональном образовании и перешла на бакалавриат, в котором нужно учиться два года. Один год уже пройден, а весной 2017-го я получу диплом о высшем образовании.

Могу сказать, что учиться точно сложнее, чем работать, но я привыкла к тяжелым нагрузкам с самого детства. На учебе ты на ногах абсолютно каждый день с 10 или 11 утра. Основная сложность заключается в том, что специальные предметы совмещены с общеобразовательными. То есть классический танец, дуэт, характерный танец и актерское мастерство чередуются с обычными парами. Все почему-то думают, что танцорам делают поблажки в плане общеобразовательных предметов, но это неправда. Нас очень серьезно спрашивают на парах и во время сессии, и от оценок, естественно, зависит, получаешь ты стипендию или нет. Она составляет 2800 рублей в месяц.

На работу танцоры могут устроиться во время государственных экзаменов, когда на просмотры приходят художественные руководители разных театров. Но лично я решила заранее съездить в Москву, чтобы присмотреться, и выбрала Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Я поехала туда в мае — меня взяли, но попросили приехать через месяц во время общего конкурса. Он, кстати, составляет 100 человек на место. Я сдавала станок вместе с этой толпой, но только меня одну попросили остаться, всем остальным сказали: «Спасибо и до свидания!» Конечно, многие талантливые ребята упорно бились за свое право танцевать и после нескольких просмотров все-таки смогли устроиться в театр.

Я танцевала и во время государственных экзаменов в Санкт-Петербурге, а на просмотр приходили люди из Мариинского и Михайловского театров. Меня взяли в последний, но я сделала выбор в пользу Москвы, потому что это мой дом и тут живут родные. К тому же в Петербурге я постоянно болела из-за своеобразного климата. Я не пожалела о своем выборе, потому что зарплата в нашем театре больше, чем в Михайловском. В общем, стандартная история с разницей в доходах у питерцев и москвичей. Правда, в Петербурге тоже можно хорошо зарабатывать, потому что спектаклей в среднем больше. Еще у мальчиков доходы всегда выше, чем у девочек, потому что они более востребованы и реже встречаются в балете.

Особенности работы

Количество работы разное, но мы стабильно приходим в театр шесть дней в неделю, а отдыхаем по вторникам. Работа начинается в 11 утра, но заканчивается в разное время — в 13, 15 или 17 часов. Если вечером спектакль, то в театре задерживаемся до 10 вечера. В принципе, мы отдыхаем в государственные праздники, но иногда их сокращают. Плюс девушки имеют право брать три выходных в месяц по женским делам — это оплачивается. Но никто не проверяет, так что можно просто уехать в эти дни, если у тебя не возникнет внезапных репетиций.

В нашем театре не такая жесткая конкуренция, как в Мариинке, и коллектив более дружный. Но, как и в любом месте, где работает много женщин, есть змеи, которые за спиной могут говорить что угодно. Это нормально — надо просто привыкнуть и не расслабляться. Могу точно сказать, что даже в нашем театре есть связи и блат. И даже когда человек не особо талантлив, ему дадут танцевать на первых ролях, если кто-то влиятельный замолвил словцо. А в кордебалете танцуют все, то есть вся наша труппа из ста человек. Но лично я уже танцевала сольные номера — например, в балете «Щелкунчик» выходила на испанский танец. Жесткой иерархии не существует, так что, если ты стараешься, можешь получить шанс исполнять сольные номера.

Доходы

Зарплата артиста балета зависит от количества спектаклей в месяц. Участие в определенном спектакле приносит тебе разное количество так называемых баллов, от которых и зависит зарплата. Также количество баллов обусловлено тем, исполняешь ты сольный номер или задействован в кордебалете. Я артистка кордебалета. Оклад у такого танцора без дополнительных баллов за спектакли — 42 тысячи рублей в месяц. Плюс доплата за выходы на сцену. В среднем получается от 45 до 55 тысяч рублей в месяц. У солистов ставка выше, однако конкретные цифры назвать сложно — они об этом особо не распространяются, но под 100 тысяч выходит точно.

Расходы

Каждый месяц 2,5 тысячи рублей железно уходит на проезд. К счастью, я пока живу с родителями, поэтому не нуждаюсь в регулярной покупке продуктов. Трачу только на кафе, рестораны и столовую в театре. Получается примерно 6–8 тысяч рублей в месяц. Примерно от 10 до 20 тысяч уходит на развлечения вроде походов в кино и покупки одежды. Иногда хожу в музеи или театры, но редко, ведь все свое время я провожу в театре, поэтому на другие нет уже времени и желания. Если выдается выходной, я стараюсь провести его дома тупо лежа на диване.

Каждый месяц я стараюсь откладывать от 10 до 20 тысяч рублей на покупку чего-то дорогого или на путешествия. Я очень люблю тратить деньги, мне тяжеловато себя ограничивать, но все-таки к расходам надо подходить с умом и не раскидываться направо и налево. Летом я всегда езжу на курорты, обычно в Сочи. Кроме того, зимой и летом я посещаю Петербург, потому что учусь на заочном и надо сдавать сессию.

Я не трачу деньги на работу, так как в театре нам централизованно выдают трико и очень хорошие американские пуанты — по девять пар в год.

5 тысяч рублей в месяц уходят на косметику и салоны красоты. Маникюр я делаю не особо регулярно, потому что в театре он банально запрещен. Ногти можно красить только бежевым или телесным лаком. На маникюр я трачу где-то 1,5 тысячи рублей в месяц. Косметику я люблю: если покупаю, то из люкс-сегмента или профессиональную, но стараюсь делать это постепенно. В один месяц беру тушь, в другой — тональник или еще что-то, а какие-то деньги уходят на покупку средств для ухода за волосами. В театре есть гримеры, которые делают нам макияж и прически. Можем гримироваться и самостоятельно, если не нужен какой-то особенный мейкап, а вот волосы всегда должны быть аккуратными.

В этом году мы были на недельных гастролях в Таиланде, за которые получили 35 тысяч рублей. Планировалась поездка в Китай, но ее в последний момент отменили, что очень обидно. Наш театр не так часто выезжает на гастроли, но все о них мечтают, потому что это прибыльно и интересно.

В следующем году я планирую поступать на педагога, так как физически не смогу танцевать всю жизнь — да и не хочу, наверное. Лучше быть хорошим учителем, тем более у них неплохие зарплаты. Я также думала о получении образования, не связанного с танцами, но никаких конкретных идей на этот счет нет. Век балерины не такой долгий, но и не такой короткий, как принято считать. Танцевать можно в среднем до 35–38 лет.

Иллюстрация: Настя Григорьева