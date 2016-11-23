The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет представителей разных профессий. В новом выпуске — редактор. Как правило, они имеют филологическое или журналистское образование и могут работать на телевидении и радио, в бумажных или интернет-СМИ, а также в книжных издательствах. The Village попросил у коллеги по цеху, которая работает в новостной службе, рассказать, как она искала работу, что входит в ее обязанности, а также подсчитать доходы и расходы.

Профессия Редактор Зарплата 55 000 рублей Траты 16 000 рублей еда и бытовые мелочи 21 000 рублей накопления на путешествия 7 000 рублей развлечения 8 000 рублей одежда 1 500 рублей книги 1 500 рублей косметика

Как стать редактором

Я учусь на факультете журналистики МГУ. Раньше я была редактором в другом интернет-издании. Туда попала случайно: увидела публикацию в соцсетях, что там нужны новостники, решила написать, и меня взяли.

В редакцию крупного общественно-политического СМИ, где работаю сейчас, попала, увидев вакансию на карьерном портале. Написала шеф-редактору, и меня пригласили на тестовое задание. За полчаса мне нужно было найти десять интересных тем в разных источниках, а потом написать новость на русском языке и переводную новость с английского языка. Честно говоря, я рассчитывала только на стажировку, потому что не думала, что смогу туда попасть: мне казалось, что это недостижимо. Когда мне предложили позицию младшего редактора новостной службы, я, конечно же, согласилась. Считаю, что это одно из лучших СМИ России, ориентированное на экономико-политический блок.

Большая часть студентов-журналистов параллельно с учебой работают или стажируются. Мы понимаем, что без опыта после окончания университета будет сложно найти работу с хорошей зарплатой.

Каждый год нас отправляют на летнюю практику (места студенты ищут самостоятельно, или помогает университет), после нее многие остаются в редакциях. Ребята проходили практику в PR-агентствах, в редакциях «Новой газеты», «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов». Стажеры нужны во многих редакциях, и иногда получается так, что на первом-втором курсе студент уже имеет публикации в «Коммерсанте».

Какой-либо иерархии СМИ у студентов нет. Все индивидуально. Наверное, больше всего мы не любим «Лайф». Кто-то считает, что здорово работать на «России-1», кто-то хочет работать на «Дожде», кто-то не хочет в это вникать и говорит, что хорошо быть пиарщиком.

Особенности работы

Я, наверное, самая младшая в новостной службе, но не чувствую к себе предвзятого отношения. Есть новостной отдел, есть отдел, который берет комментарии у спикеров. Есть люди, которые занимаются определенной тематикой, и их можно попросить помочь разобраться в какой-то теме. Через выпускающего редактора проходят все материалы, которые оказываются на сайте. Шеф-редактор — большой начальник, который все контролирует.

В новостном отделе существует два типа текстов. Первый тип — небольшие публикации без картинок, второй — большие важные тексты. Младший редактор отвечает за первые, а старший — за вторые.

Старшим редактором я стала совсем недавно. Люблю писать про политику и про все, что связано с террористическими группировками. В обязанности старшего редактора входит еще выбор тех тем, про которые может написать его напарник (младший редактор), и написание новостей по темам из российской и зарубежной прессы. Младший редактор должен наполнять сайт каждые полчаса, а старший редактор — раз в час. Но не всегда должны и могут появляться новостные поводы. Я пишу текст новости, отдаю выпускающему редактору, потом отправляю бильд-редакторам (они ставят изображение), дальше текст проходит корректуру. Одни новости набирают 150–200 тысяч просмотров, другие — по 5 тысяч просмотров и меньше.

Я работаю четыре смены в неделю, одна из которых ночная. Университет позволяет совмещать это с работой. Ночная смена удобна тем, что ее можно взять на выходных или в пятницу, а потом выспаться. Не все преподаватели лояльно относятся к пропускам, но я стараюсь договариваться с ними.

В утренней или дневной смене работают 12 новостников, ночью — два новостника и бильд-редактор. В начале своей смены я открываю специальную программу, куда приходит много сообщений от информационных агентств, остальные СМИ, с которыми мы конкурируем, смотрю прессу, которая вышла. Если появляются новости, то начинаю писать. Если тема срочная — например, отзыв лицензии у банка, — то выпускаю самое главное, а потом дописываю. У меня самой просыпается интерес, когда я понимаю, что это должно оказаться на сайте в течение пяти минут, чтобы мы были первыми и собрали больше трафика.

Очень многие недооценивают работу новостника, считая, что это копирайтерство. В некоторых не очень профессиональных СМИ так оно и есть — люди просто берут пресс-релизы и ставят на сайт, считая, что это нормально. В нашей редакции такого нет. Еще одно наше отличие от многих СМИ в том, что мы всегда ищем первоисточник. Если что-то произошло в Грузии, то мы ищем новость в грузинских СМИ. Если мы не уверены, что написанное можно воспринимать как факт, будем подавать новость с формулировкой «СМИ рассказали». По всем вопросам мы должны предоставлять две точки зрения.

За мои смены ничего крупного не случалось. Есть люди, на чьи смены пришлось убийство Немцова, упал самолет в Ростове-на-Дону или был теракт на борту самолета на Синайском полуострове. В мою смену максимум, что было, — небольшие теракты в Турции и взрыв газа в жилом доме. Получать такие новости — большой выброс адреналина. Люди, которые работали в ночь с парижскими терактами, рассказывали, что несколько минут были в оцепенении: когда Reuters присылает сначала одно сообщение, а через пару минут — второе и третье, и ты не знаешь, за что браться, потому что нужно правильно подать и быстро написать. Мне бы не хотелось оказаться в такой ситуации, особенно ночью. Иногда я не представляю, как с этим справлюсь, если такое случится.

Когда ты работаешь в новостной службе, то многие вещи вообще через себя не пропускаешь и смотришь на это совершенно по-другому. «Шесть человек в Ираке пострадали? Нет, мы не будем про это писать, потому что там постоянно взрывается». К сожалению, такова специфика нашей работы.

От усталости к концу смены у меня часто болит голова. Но небольшая прогулка до дома и общение с друзьями и родителями снимают напряжение.

Зарплата

Ожиданий от зарплаты у меня не было никаких. Я не знала, сколько получают новостники. Сейчас после вычета налогов я получаю 55 тысяч рублей. Естественно, у тех, кто работает дольше, зарплата больше. Для моего возраста и тех реалий, в которых я сейчас нахожусь, это нормально.

В этой сфере можно получать по-разному. Хорошие пиарщики получают очень много, зарплаты на телевидении высокие, а те, кто работает в газетах и на радио, получают в разы меньше. Мне кажется, в среднем зарплата новостника — 40 тысяч рублей. Для Москвы, конечно, это мало: на то, чтобы снимать квартиру, путешествовать, покупать себе хорошую одежду и куда-то ходить, не хватит.

Траты

Я живу в общежитии, которое предоставляет университет, и плачу за него минимальные деньги — около 1 200 рублей в год. На метро я трачу 300 рублей, за интернет плачу 150 рублей — на комнату у нас общий модем.

Вообще я стараюсь в неделю тратить 4–5 тысяч рублей. Эти деньги уходят на еду, походы в кино и какие-то мелочи. Ем я или в столовой университета, или на работе, или в столовой общежития. Там вкусно и недорого. Иногда что-то домашнее привозят родители.

Большую часть денег я откладываю на путешествия. Я считаю, что нет смысла работать и не путешествовать. Это единственное, что может держать человека на плаву в огромном мегаполисе. Я стараюсь откладывать примерно 300 евро в месяц — иногда больше, иногда меньше. В этом году я была в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи и других городах.

Я не каждый месяц покупаю себе одежду. Если мне что-то понравится или что-то нужно, то я могу это купить. Если это крупная покупка — зимняя одежда, — мне помогают родители. А если новые кроссовки или платье, то покупаю сама.

Еще одна категория расходов — концерты, театры, выставки, походы с друзьями в бар или в клуб. Концерты бывают не каждый месяц, но недавно я купила билет за 4 тысячи рублей. В театр можно сходить за тысячу рублей и столько же потратить в вечер пятницы.

Есть еще траты на книги. Литературу по программе стараюсь читать в электронном виде, но если мне хочется иметь что-то в бумажном, то покупаю. За один поход в книжный могу потратить 1,5 тысячи рублей. На косметику уходит столько же — я не очень много крашусь. С января я пойду учиться играть на барабанах. На это будет уходить около 5 тысяч рублей в месяц.

После того как закончу учебу, я бы не хотела жить в Москве. Мне больше нравятся Санкт-Петербург и Нижний Новгород. А вообще, мне бы хотелось жить в Западной Европе, куда я хочу поступить на бесплатную магистерскую программу.

Иллюстрация: Настя Григорьева