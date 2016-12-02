The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет представителей разных профессий. В новом выпуске — продавец модного корнера. К сотрудникам магазинов люксовых брендов предъявляют повышенные требования: они должны отлично разбираться в ассортименте, быть безукоризненно вежливыми, хорошо выглядеть, знать иностранные языки. Отражается ли это на их зарплате? Мы попросили сотрудницу ЦУМа рассказать о том, как она получила такую работу, сколько сейчас зарабатывает и чем занимается в свободное от консультирования состоятельных покупателей время.

Профессия Продавец-консультант в корнере люксового бренда Зарплата* 93 000 рублей Траты* 25 000 рублей аренда квартиры 10 000 рублей еда 2 000 рублей корм коту * На примере одного месяца. 2 000 рублей проездной 7 000 рублей массаж 10 000 одежда 7 000 рублей походы в кафе и кино 3 000 рублей поход в салон красоты 27 000 рублей татуировка

Как устроиться в магазин люксового бренда

Я училась на филологическом факультете педагогического института. Думала, стану учительницей, буду детишек учить. Но как-то летом, перед последним курсом, у меня совсем не было денег, и я решила пойти продавщицей в обычный магазинчик с трикотажем. Думала, что работа временная. График у продавцов всегда «два через два», зато по 12 часов в день. Совмещала как могла. Для меня делали исключения, разрешали сходить на одну-две пары, потом приходить на работу. Отрабатывала эти часы в выходные, так как основной поток покупателей был именно в субботу и воскресенье. Не могу сказать, что мне понравилось там работать: условия были не из лучших. Но что не сделаешь, когда деньги нужны...

Потом я попала на практику в одну из московских школ, и мне стало ясно, что педагогика — явно не мое, и надо искать себя дальше. На одном из сайтов по поиску работы я опубликовала свое резюме, и в начале 2013 года мне позвонили из ЦУМа. Предложили вакансию продавца консультанта класса люкс. Я радостно согласилась, так как всегда любила моду, шмотки, магазины... ЦУМ для меня был недостижимым раем.

Как оказалось, попасть на работу в ЦУМ очень сложно. Жесткий отбор. Оценивают все: умение себя подать, грамотность речи, внешность и, конечно, опыт работы и знание мировых брендов. Я прошла три собеседования. Заключительное, и самое сложное, было уже с управляющим всего этажа, на котором, собственно, я и работаю до сих пор уже почти четыре года.

Особенности работы

На первом этаже ЦУМа находится парфюмерия, косметика, аксессуары, ювелирка, на втором этаже — мужская одежда, на третьем — женская, на четвертом — детская. Я работаю на мужском этаже.

У нас один большой коллектив на целый этаж. Руководит всем управляющий и его замы. Сам этаж поделен на секции, в которых находятся несколько корнеров. Ими управляет менеджер. Наша секция достаточно крупная, в ней работают больше двадцати человек. Я работаю в корнере на пару с коллегой, в смену выходят два продавца. В случае чего мы подменяем коллег из других корнеров, которые относятся к нашей секции. Коллектив у нас преимущественно мужской, девочек почему-то мало. Возможно, они предпочитают работу на женском этаже.

Мне было сложно вначале, когда я не разбиралась в мужской одежде и размерах, но потом научилась. Я работаю с одним из самых креативных и специфических (сразу оговорюсь, что некоторые вещи на любителя) брендов. Рабочий день длится 12 часов. Утро начинается с небольшой планерки с коллегами и руководителем: обсуждаем повестку дня, например действующие акции. Потом обязательно нужно подготовить рабочее место к приходу клиентов, чтобы все было чисто и блестело. И обязательно самой подготовиться, чтобы был презентабельный внешний вид, макияж. Для девушек обязателен маникюр, цвет неважен, лишь бы смотрелось хорошо. Раз в полгода нам выдают костюм Hugo Boss, но в нашем корнере разрешают носить джинсы и рубашки, хотя это скорее исключение. Клиент должен видеть красоту, потому что мы создаем так называемый праздник.

Специфических требований в продаже дорогих эксклюзивных вещей как таковых нет: улыбайся, встречай гостей, обслуживай как родных. Конечно, клиент всегда прав. Очень часто к нам заходят знаменитости — звезды шоу-бизнеса, актеры и телеведущие, футболисты. Они такие же люди, как и все. У всех свои особенности: кто-то предпочитает одеваться только в VIP-отделе с помощью персонального шопера, кто-то ходит сам — выбирает, примеряет, ничем не выделяясь среди остальных клиентов. ЦУМ — не рынок. Мы общаемся с клиентом на равных. Идеально вежливо, конечно, как того требует сервис класса люкс, но все-таки на равных. Мало кто из знаменитостей включает звезду и требует повышенного внимания.

Английский нам знать необязательно, но это приветствуется. В последнее время больше ценится китайский. У нас очень много клиентов, которые приезжают на шопинг из Китая.

Мне очень нравится ощущение праздника и роскоши — наверное, это самое приятное в работе. Неприятных моментов я не нахожу. Конечно, бывают неудачные дни (когда клиентов нет вообще и рабочий день превращается в 12 часов скуки), но если ты любишь свою работу, то и относишься к временным трудностям по-философски.

Скидок для сотрудников у нас нет. Но даже если бы и были, это не помогло бы. Одежду из прошлых коллекций мы сдаем на склад, потом она едет в дисконты, их несколько в Москве.

Зарплата и траты

ЦУМ ценит сотрудников, которые стремятся зарабатывать. Зарплата, как и везде в торговле, строится на процентах от продаж. Оклада у нас нет: что напродаешь, то и твое. Конечно, есть премии по итогам месяца. У каждого корнера есть личный план, от которого потом зависит коллективная премия. Чем больше ты вложил в этот план, тем большую премию тебе платят. Это очень мотивирует. Те, кто реально старается и работает, имеет от 70 тысяч рублей. Конечно, мне всегда хотелось бы зарабатывать больше. Но все, как говорится, в наших руках.

Образ жизни у меня очень специфический: у меня есть своя музыкальная группа. Я у них что-то типа концертного организатора. Соответственно, все свободное время я провожу с ними в поездках и на гастролях. Так что на путешествия к морю тратиться не приходится. У меня нет на это времени, но многие мои коллеги летают отдыхать два раза в год.

Бытовых расходов много: я снимаю квартиру, и на это уходит 25 тысяч рублей в месяц. На еду — еще минимум 10 тысяч рублей. Дома, конечно, готовлю сама. А вот на работе у нас прекрасная корпоративная столовая, где обед стоит 110 рублей. Еще у меня есть кот, его тоже надо кормить. На корм моему любимцу уходит 2 тысячи рублей. До работы еду на метро, проездной стоит около 2 тысяч рублей. Его почти всегда хватает.

3 тысячи рублей стабильно уходят на поход в салон красоты. Еще пару раз в месяц хожу на массаж, один сеанс стоит 3,4 тысячи рублей. Около 7 тысяч рублей трачу на походы в кино и кафе, поездки к родителям. А еще я шопоголик: хожу по магазинам очень часто, чтобы развеяться (видимо, работы мало). Конечно, на ЦУМ у меня нет денег, хожу в обычные магазины и торговые центры. Но шкаф у меня уже не закрывается. Как говорится, надеть нечего, а складывать некуда. В этом месяце купила пуховик за 10 тысяч рублей.

Как-то я мечтала поехать в Таиланд, накопила 70 тысяч рублей. Но это мой максимум: чаще я даю в долг друзьям и родственникам. А потом, когда на мели, прошу вернуть. Недавно я сделала татуировку, за что заплатила 27 тысяч рублей.

Иллюстрация: Настя Григорьева