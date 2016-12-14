Текст: Мария Тропина



The Village продолжает выяснять, сколько зарабатывают и на что тратят деньги представители разных профессий. В новом выпуске — уличный музыкант. Далеко не все выпускники музыкальных училищ и консерваторий становятся артистами оркестра: одни не проходят по причине жесткого отбора, других отталкивает низкая зарплата. В результате некоторые выступают прямо на улицах. Мы поговорили с кларнетистом из Украины о решении стать уличным музыкантом, доходах и особенностях работы в разных странах.

Профессия Уличный музыкант Доход 70 000–150 000 рублей Расходы 25 000 рублей Аренда квартиры 21 000 рублей Еда 3 000 рублей Транспорт 600 рублей Мобильная связь

Как стать уличным музыкантом

Я родился и вырос в Киеве, где закончил отделение медных и духовых инструментов в Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Уже на последних курсах я решил подзаработать и занялся страхованием и консалтингом. Тогда многие мои друзья получали за это достойные деньги, я тоже не хотел отставать. Через полтора года на Украине начались «финансовые качели», и моя попытка открыть собственное дело провалилась и стоила мне очень дорого.

Окончив академию и получив диплом, я смог устроиться на работу солистом-инструменталистом в Кировоградскую областную филармонию. Правда, пробыл там недолго: зарплата оказалась настолько маленькой, что мне едва хватало на жизнь, а о выплате долгов не могло быть и речи. Тогда я решил попробовать заработать музыкой в переходе. Конечно, кроме улицы, были и другие варианты трудоустройства по профессии, но туда было не так просто попасть, да и платили мало.

До этого я уже однажды выступал на улице, когда друг попросил поддержать его. Он играл на клавишных, я — на кларнете. Поначалу было очень некомфортно и страшно, но я с детства привык бороться с собственными страхами. Поэтому помог другу, мысленно поставил себе галочку и забыл об этой истории на какое-то время.

Вообще, стать уличным музыкантом просто. Сначала нужно отучиться восемь лет в музыкальной школе, затем — еще четыре в музыкальном училище, и еще столько же в консерватории. После этого можно смело выступать на улице! Я начинал с переходов на Украине, а потом решил поехать на заработки в Москву. Сейчас я приехал в столицу уже во второй раз — и думаю, не в последний.

Особенности работы

Для того чтобы работать уличным музыкантом в Москве, необходимо иметь лицензию. Но мало кто ее оформляет, потому что на это, как правило, уходит много времени и денег. Правда, иногда проводится конкурс, победитель которого получает разрешение на игру в переходах и в метрополитене. К сожалению, последний мы с напарником (он играет на флейте) пропустили.

Иногда у нас бывают неприятные столкновения с полицией. Например, на днях мы решили найти новое место для выступлений. Дело в том, что у нас в треклисте всего 30 композиций, и за месяц работы на одном месте люди успевают их выучить, что сказывается на наших доходах. Мы выбрали место и начали играть, но почти сразу нас забрали в полицейский участок. Там произвели обыск на колюще-режущие предметы, огнестрельное оружие и наркотики. Но после того, как я дал взятку, отпустили.

Несмотря на подобные истории, на улице в любом случае зарабатываешь больше, чем в престижном оркестре. Как раз недавно я познакомился с флейтистом, который уволился из Московской государственной академической филармонии из-за низкой зарплаты и буквально пошел на улицу. Подобных ему (действительно хороших музыкантов) в переходах практически нет. А вот тех, кто просто «дерет» горло, наоборот, очень много. Поэтому среди последних очень высокая конкуренция. Профессионалы с такими проблемами не сталкиваются.

Что касается распределения точек, то обычно правила просты: занял место —значит, стой до конца. Правда, иногда мы делим точку с другими музыкантами, договариваясь, кто и когда будет работать. Но персонажи бывают разные. Так, один раз парень встал напротив нас и начал играть, чтобы отбить место. Но мы свое отстояли.

Обычно мы с напарником работаем по четыре-пять часов. Но когда на улице мороз, играть так долго не получается. Да и люди равнодушнее: они спешат, чтобы не замерзнуть, а потому не готовы напрягаться и лезть в карман за деньгами.

В Москве мы стараемся исполнять знакомые и любимые слушателям композиции. Например, «Одинокий пастух», саундтрек к фильмам «Запах женщины» и «Правдивая ложь» — «Por una Cabeza», что-то из творчества группы Secret Garden. Через пару недель мы отправимся работать в Берлин, где уже будем делать ставку на классику и смотреть, на что люди лучше реагируют.

Многие слушатели подходят после исполнения композиции, начинают разговор. Это правильно, потому что перебить музыканта — самое последнее, что можно сделать в жизни, не считая убийства. Обычно спрашивают, где мы еще выступаем, или просят сыграть какую-то мелодию. Например, одна женщина очень хотела послушать саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря». Некоторые интересуются, на каком инструменте я играю, и просят объяснить разницу между гобоем и кларнетом. Бывают и те, кто зовет выступить. Но дальше вопроса дело редко идет. Мы уже многим дали номера своих мобильных, но вне перехода пока выступили только один раз — в одном из ресторанов «Чайхона».

Слушатели попадаются разные, поэтому казусов было много. Однажды под нашу музыку танцевали бездомные — меня это не очень вдохновляло. А недавно к нам подошли какие-то пьяные ребята и кричали: «Не проходите мимо! Не проходите!» — пока я не подошел и не попросил прекратить. Дело в том, что большинство воспринимает музыкантов как хлюпеньких и заторможенных людей, живущих в своем мире. Но это не так. При необходимости мы можем за себя постоять.

Доходы

Понять, когда можно заработать больше, невозможно. Конечно, есть распространенное мнение о том, что в час пик заработок увеличивается из-за большого потока людей. Но, на мой взгляд, это неправда. К тому же мне не нравится работать в толпе — получается не музыка, а какофония. Когда людей меньше, можно играть для себя и хорошо звучать.

Обычно деньги оставляют родители с детьми, люди старшего возраста, а потом уже подростки. Мы с партнером не делаем ничего сверхъестественного для привлечения внимания прохожих. Самое надежное и работающее средство — улыбка. Если у музыканта хорошее настроение, он кайфует от того, что делает, то люди чувствуют эту энергетику и тоже заряжаются.

Сейчас мы меняем заработанные деньги в «Шоколаднице». Раньше часто ходили в McDonald’s, но из-за холода и расстояния перестали это делать. Мы ленивые, поэтому даже не считаем мелочь. Просто высыпаем ее на кассу и ждем.

В октябре и ноябре нам удалось заработать по 150 тысяч рублей на каждого. Сейчас из-за холодной погоды и того, что мы поднадоели слушателям, у нас почти в два раза меньше — 70 тысяч рублей на одного. Поэтому мы продолжаем искать новое место, но ничего подходящего не попадается. Переходы около выхода из метро и в центре города не подходят, потому что там риск нарваться на полицейских очень высокий.

Траты

Все заработанные деньги мы с напарником делим поровну. Трат мало, потому что все откладывается. В Москве я стараюсь тратить деньги только на необходимые вещи — квартиру, еду, транспорт и мобильную связь. Правда, раньше еще приходилось отдавать процент охранникам, которые до нас докапывались. Мои расходы всегда зависят от места, где я нахожусь. К примеру, сейчас мы с готовимся к поездке в Берлин. Он уже работал там, а я поеду впервые.

Обычно я снимаю квартиру, но в Берлине это будет стоить в лучшем случае, 600 евро. Поэтому я либо поживу у друга, либо в хостеле. На общественный транспорт тоже придется потратиться — 10 евро, не меньше. По моим подсчетам, еда обойдется в 20 евро в день, так как там можно очень плотно покушать в ресторане. Также будет необходимо купить разрешение на уличные выступления. Стоимость недели — 49 евро, зато можно выбрать место и спокойно работать, никто трогать не будет.

Главный плюс работы в Европе — за неделю можно получить 100 евро. Я планирую проработать в Берлине месяц, в свободное время изучая город. К Новому году и моему дню рождения ко мне приедут друзья со всего мира и девушка. Если удастся достаточно заработать, хорошо отмечу праздники и отправлюсь в Альпы.

Я не считаю выступления на улице своей профессией. У меня были долги и сложности, поэтому я решил временно стать уличным музыкантом. Понятно, что в здравом уме человек не захочет работать на улице. Такое желание появляется вместе с нуждой. Каким бы ты ни был образованным и лишенным меркантильных интересов, тебе нужны деньги для существования.

Для меня самая большая трудность в работе — заставить себя встать с кровати и пойти играть на улицу. Конечно, мне приятно видеть, что моя музыка дает что-то людям. Но со временем все превращается в рутину. Не уверен, что буду выступать и через пять лет. Гораздо больше мне хочется заняться собственным делом, которое в результате начало бы мне приносить доход без моего вмешательства.

Иллюстрация: Настя Григорьева