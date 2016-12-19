The Village продолжает выяснять, на что живут и как тратят деньги представители разных профессий. В новом выпуске — Дед Мороз. Главным зимним волшебником может стать кто угодно: профессиональный актер, для которого предновогодний чес будет хорошей подработкой, аниматор, отрабатывающий заказы по повышенному тарифу, или вообще любой мужчина — достаточно сделать голос пониже, купить недорогой костюм, надеть бороду и найти Снегурочку. Средний возраст российского Деда Мороза, если верить исследованию портала SuperJob, — 33 года. Больше половины волшебников имеют высшее образование, а у двух из трех есть постоянная работа. В Москве живут самые обеспеченные Деды Морозы, средняя оплата — 1 000 рублей за поздравление. The Village спросил у аниматора, который пятый год подряд перевоплощается в Деда Мороза, сколько он зарабатывает и на что тратит деньги.

Профессия Дед Мороз Доход 55 000 рублей за праздничный сезон Траты* 3 000 рублей химчистка костюма 1 500 рублей косметика 2 500 рублей аренда машины 31 декабря 3 000 рублей такси 45 000 рублей накопления * Учитывались только расходы, связанные

с ролью Деда Мороза.

Как стать Дедом Морозом

Когда мне было года четыре, мои родители заказали Деда Мороза. У него была настоящая, а не накладная борода, длинные волосы, прекрасный костюм. Но когда он зашел, я просто убежал. Меня пытались к нему подвести, но ничего не получилось. Тогда я и думать не мог, что сам стану поздравлять детей.

То, что Деда Мороза не существует, я понял рано. Играл в театральной студии и видел, как ребята репетировали елки. В то время на елках я был скоморохом, Незнайкой или кем-то другим, но Деда Мороза всегда любили больше. Его все ждали, он появлялся под конец и ловил народную любовь. В 10-м классе мне дали эту роль, и уже четыре года я поздравляю детей.

Начинал с елок в театральной студии, а сейчас работаю в двух аниматорских агентствах. В первое агентство обращаются всякие звезды, заказывают большие праздники, которые могут обойтись в 400 тысяч рублей. Второе агентство попроще, там заказывают небольшие анимации, театрализованные экскурсии. Обычно я играю разных принцев из диснеевских историй, супергероев: Человека-паука, Капитана Америку, брата свинки Пеппы — многих персонажей, которых дети знают по мультикам.

Особенности работы

За четыре года я вел разные мероприятия: поздравлял детей в квартирах, проводил большие елки, на которые собиралось от 30 до 300 детей. Вообще, чем больше людей, тем сложнее и интереснее. Дети редко бывают недовольны нашей работой, обычно все дело в родителях.

Они могут возмущаться тем, что Дед Мороз не очень активный или не слишком толстый. В обычной жизни я ношу одежду размера S, поэтому под костюмную шубу всегда надеваю куртку. Единственный минус роли Деда Мороза — то, что ты очень сильно потеешь. На тебе подкладка, куртка, шуба, парик, борода, шапка и перчатки — и все это внутри помещения. Когда я прыгаю и бегаю, чувствую себя голубцом, который варят.

Бывают наглые родители, которые считают, что все должно быть только для них. Такие могут посередине сказочного действа вокруг елки поставить своего ребенка с Дедом Морозом и начать фотографировать и просить попозировать. Но самый кошмар начинается на раздаче подарков: каждый родитель норовит влезть первым и получить больше всего внимания для своего ребенка.

Дети делятся на очень спокойных, нормальных и гиперактивных. Самый неприятный тип — очень спокойный. Они смотрят на тебя как на придурка, пока ты пытаешься их развеселить. Встречи с гиперактивными бывают слишком изнурительными: они тебя дергают, пинают, вырывают мешок с подарками. Бывают дети, которые пытаются всеми силами продемонстрировать, как хорошо они вели себя в прошедшем году. Есть те, кто скептически относится к Деду Морозу, но вовлекается в игры. Я не люблю детей богачей. В основном они очень избалованные: хотят, чтобы я делал все, как они скажут.

На заказах бывают разные казусы. Часто в квартирах места мало, а я большой, поэтому иногда что-то задеваю. Был случай, когда я поставил свой посох к стенке, а в середине хоровода он начал падать на рядом стоящую полку с хрусталем. Но, слава богу, все обошлось.

Заказы на Деда Мороза начинаются рано, примерно с 10 декабря. Хотя сейчас, в предновогодний период, любят заказывать героев мультика «Холодное сердце»: он более популярен у детей, и программа связана с зимой. Самое активное время — последняя неделя декабря. И как назло, оно накладывается на сессию. Я учусь в университете на дневном отделении. Поэтому когда бывает заказ, который не хочешь терять, то приходится договариваться с педагогами о пропуске или придумывать что-то еще.

Иногда я судорожно прыгаю в такси и в гриме еду в университет. Обычно еще и не успеваю подготовиться к этому зачету, поэтому, смывая косметику, параллельно пытаюсь что-то почитать, засунуть шпаргалки везде где можно. И вбегаю в последнюю минуту на зачет, хорошо хоть не в валенках.

Костюмы Деда Мороза бывают разные. В некоторых агентствах пытаются сэкономить, поэтому дают халат из перехода. В агентствах покруче есть костюмер и реквизитор, которые отвечают за твой наряд. Костюмы в таких агентствах могут стоить десятки тысяч рублей, они подгоняются под мерки аниматоров. С обувью всегда странная ситуация: если кто-то из коллег уже забрал размер, то приходится надевать не мой 42-й, а 44-й или, что гораздо хуже, 40-й. Кстати, переодеваться в подъезде, на улице или в подсобках пафосных ресторанов стало для меня нормой.

У меня есть косметичка Деда Мороза. В ней лежит тональный крем (он помогает изобразить морщины), белый карандаш, которым можно подводить глаза и выделять брови, серебряные тени, красная помада для румянца и влажные салфетки. На то, как я выгляжу после отведенного мероприятия, лучше не смотреть: примятые волосы, разрисованное лицо и потная футболка.

30 и 31 декабря я не беру заказы в агентствах, а поздравляю детей по квартирам в своем районе. У меня и моей Снегурочки есть база клиентов. Некоторые заказывают нас несколько лет подряд: есть семья, которую мы будем поздравлять в третий раз — в 23:00 31 декабря. Это приятно — значит, мы хорошо выполняем свою работу.

В эти дни заказы идут каждый час, нет ни одного свободного окна. Но обычно за 20 минут до Нового года мы заканчиваем, чтобы успеть выпить по бокалу под бой курантов дома и дальше побежать на заказы. В прошлом году мы договорились отметить праздник с моей подругой. Родители уехали к друзьям, подруга в итоге проспала, а я оказался один в пустой квартире — потный, в разводах от косметики, — постоял около телевизора, выпил стакан воды, потому что дома ничего не было, и пошел одеваться на следующий заказ.

То, что Дед Мороз ходит по квартирам пьяный, — явный стереотип. Хотя многие, делая заказ на поздравление, уточняют, не вздумаю ли я прийти бухим. Но это моя работа, и ни во время, ни перед ней я не пью. Хотя если дело идет к полуночи 31 декабря и в квартирах мне предлагают шампанское, то я, конечно, выпью бокал. А вообще предлагают разное: и шампанское, и водку, и мандарины, и конфеты. Как-то раз предложили поесть борща. На крупных заказах с большим фуршетом можно хорошо поесть за счет клиента, если проявить прыткость.

Когда я оказываюсь в костюме на улице, то пытаюсь не испортить обычным прохожим сказку. Поэтому покурить или почесать подбородок, сняв бороду, не вариант. Реакция людей меня забавляет. Мамочки пытаются быстренько на халяву урвать общение с Дедом Морозом, сигналят все машины, многие просят сфотографироваться. На самом деле это приятно: на тебя все внимание.

Доходы и расходы

В агентстве у аниматоров есть часовая ставка. Моя — 1 500 рублей в час. Выгодно брать большие праздники, которые идут по четыре-пять часов, — тогда можно заработать хорошие деньги. К Новому году цены растут: бывают двойные тарифы, а за полчаса новогоднего поздравления в школе или детском саду можно получить 4 тысячи рублей. 31 декабря заработки самые высокие. За этот день я, наверное, получу 30−35 тысяч рублей.

В агентствах все необходимое для работы выдается, но когда работаешь сам, нужно вложиться в костюм. Мой костюм стоил около 25 тысяч рублей. Если на это тратиться не надо, то расходы получаются небольшие. Химчистка костюма стоит 2−3 тысячи рублей, покупка чего-то из косметики — 1 500 рублей. Еще одна статья расходов — аренда машины 31 декабря, потому что времени мало, а передвигаться на своих двоих неудобно.

Пару лет назад на заработанные 31 декабря деньги я купил новый айфон. В этом году не знаю, на что буду тратить гонорары, но, скорее всего, съезжу куда-нибудь — в Питер или в Финляндию.

иллюстрации: Даша Кошкина