Личный счётНа что живут стюардессы, матери-одиночки, продавцы ЦУМа и другие
Люди разных профессий рассказывают, сколько они зарабатывают и как тратят деньги
На протяжении всего прошлого года The Village спрашивал у москвичей разных профессий об особенностях их работы, зарплате и повседневных тратах. Мы поговорили с программистом, домработницей, HR-менеджером, балериной и еще 30 другими людьми, а сейчас вспоминаем самые интересные и неожиданные истории.
На что живут фотографы
Свадебный фотограф, которая проводит съемки по всему миру,
- о смешных случаях на свадьбе, самых необычных местах съемки, ценах на свои услуги и тратах на оборудование.
На что живут дауншифтеры
Полтора года семейная пара москвичей откладывала большую часть зарплаты и отказывалась от привычных развлечений, чтобы в один момент бросить работу и отправиться путешествовать по миру. Новоиспеченные дауншифтеры рассказали, сколько денег на это потребовалось и на что они тратятся в поездках.
На что живут блогеры
Девушка-фотограф, которая профессионально ведет аккаунт в Instagram и имеет сотни тысяч фолловеров, рассказывает о доходе от блога, а также о том, как договаривается с отелями об отдыхе в обмен на рекламу и как делает все в последний момент.
На что живут полицейские
Полицейский анонимно рассказал о непомерных нагрузках и низкой зарплате, о том, как приходится копить на отпуск, и почему он советовал бы студентам никогда не идти работать в органы.
На что живут продавцы ЦУМа
В этом материале девушка, которая хотела стать учительницей, а стала продавцом-консультантом в модном и очень дорогом магазине, раскрывает размер своей зарплаты и подробности работы, которая состоит в ежедневном общении с состоятельными людьми и звездами экрана.
На что живут матери-одиночки
Невеселая история матери-одиночки, которая оказалась без официального декрета и алиментов от бывшего мужа. Она рассказала о том, как удается растить ребенка в таких условиях, в чем приходиться себя ограничивать и какие траты есть в списке ее необходимых.
На что живут проводники
Молодой человек, недавно ставший проводником в РЖД, - о том, как представляет пассажиров героями игры Sims. Проводник рассказывает о приставучих попутчиках, питании фастфудом и очень маленькой зарплате.
На что живут парикмахеры
История сотрудницы столичного салона красоты, которая проводит за работой по 11 часов в сутки, о работе на показах и съемках, карьере парикмахера и о том, почему она тратит много денег на занятия спортом и витамины.
На что живут стюардессы
Монолог бортпроводницы чартерной авиакомпании о том, как она спонтанно решила стать стюардессой и что пришлось для этого сделать. Героиня материала также рассказала, как должны выглядеть стюардессы в полете и что удается посмотреть в странах, куда она прилетает по работе.
иллюстрации: Настя Григорьева, Даша Кошкина
КомментарииПодписаться