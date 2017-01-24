The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет представителей разных профессий. В новом выпуске — татуировщик. Перманентный рисунок на теле может стоить 5−10 тысяч рублей или в разы больше. Мастеру татуировки достается не вся сумма: от 30 до 50 % забирает салон, в котором тот работает; часть тратится на обновление оборудования и расходные материалы. Татуировщик, который семь лет проработал дома, а сейчас принимает клиентов в московском салоне, рассказал The Village о своих доходах и тратах.

Профессия Мастер татуировки Доход 120 000−200 000 рублей Траты 30 000 рублей аренда квартиры 15 000 рублей кафе и бары 20 000 рублей продукты и алкоголь 6 000 рублей еда для кота 6 000 рублей такси 10 000 рублей одежда 3 000 рублей кино 30 000−110 000 рублей накопления на свадьбу

Как стать мастером тату

Мне 27 лет. Я ушел из школы после девятого класса, потому что у меня не очень клево все получалось. Параллельно я всегда рисовал: ходил в художественную школу, где меня научили основам рисунка. Я мог бы попробовать поступить в художественный вуз, но пошел в колледж на резьбу по дереву. Там мне все очень нравилось и до сих пор нравится, хотя сейчас я ничего не режу. В то время я начал рисовать какие-то эскизы для татуировок, это было больше десяти лет назад.

Тогда тату-салонов было намного меньше, и самым популярным был «Тату 3000». Если кто-то хотел клевую татуировку, то шел туда. Когда мой друг захотел татуировку и обратился ко мне, машинки у меня не было — я собрал самопальную, и этой машинкой я делал татуировки достаточно долго, потому что не хватало денег на нормальную.

Вообще, оборудование для старта со всеми расходниками стоит около 20 тысяч рублей. Это супердешманский вариант: одна машинка, блок питания, клипборд, педаль, минимальный набор красок и куча расходных материалов — бумага, бритвы, пленка, ватные диски, бумажные полотенца.

Я был самоучкой, а в то время, если у тебя не было друга-мастера, было сложно что-то узнать. Первые два года я брал за работу 2−3 тысячи рублей, и в день ко мне приходило клиентов по пять — это были друзья и знакомые. Я пытался все делать нормально.

Как-то раз я бил татуху на корабле бывшему военному. Пришел на пароход, а он бухой в дерьмо сказал мне: «Набей на шее „Отец сыну“, а на груди смерть с косой». Мы стали делать, я тоже стал пить, еще у меня сломалось оборудование. В итоге получилось, что у него на шее написано «Отец» — и больше ничего.

Особенности работы

До того, как стать мастером тату, я нигде не работал, только неделю диски с фильмами продавал и был грузчиком в Coca-Cola за 300 рублей. А потом начал бить татуировки и так проработал дома семь лет. Мама это поощряла, но иногда напрягалась, потому что семь дней в неделю дома постоянно были какие-то незнакомые люди. У меня было очень много клиентов, хотя я жил в Переделкине, а это жопа полная. Люди приходили по сарафанному радио. Это самая лучшая реклама: один сказал второму, второй увидел у третьего, и пошло-поехало. Тогда я делал все, что попросят: свастики бил, черепа и пентаграммы для сатанистов.

Я очень долго не понимал, какой ценник мне нужно ставить. Все мастера работают по-разному. В первое время я брал 3,5 тысячи рублей за сеанс, потом я брал 5 тысяч рублей, потом хотел брать 2 тысячи рублей в час. Иногда думал о том, чтобы открыть салон или куда-нибудь устроиться, но постоянно этого боялся. В итоге два или три года назад друг открыл салон и пригласил меня работать. Я согласился, хотя мне было по-прежнему стремно, ведь нужно было менять ценник. Сейчас я понимаю, что это было суперправильное решение: на дому я зарабатывал около 60−70 тысяч рублей в месяц.

График в салоне был плавающий: я мог работать и по шесть дней в неделю, а иногда работы было мало. Сначала большинство клиентов приходили от меня, но салон тоже продвигался, и под конец это было примерно 50 на 50. Там было классно, но салон закрылся, и мне нужно было срочно искать что-то другое.

Я позвонил другу-мастеру: «Блин, слушай, салон закрыли, нельзя ли к тебе пойти работать?» Он узнал у директора, я приехал, и они с удовольствием меня приняли — вначале как гостевого мастера, потому что было мало мест, а потом на постоянку. Гостевой мастер — это тот, кто работает в салоне недолго: например, чувак приехал в Москву из Питера и недельку принимает клиентов в салоне.

Прием мастера на работу — это гиперпросто. Если видно, что у человека хорошие работы, то нужно только обговорить условия и приступить. Достаточно залезть в инстаграм мастера и посмотреть на его работы. Кстати, инстаграм у меня появился всего два года назад: я очень долго не пользовался соцсетями. В некоторых случаях важно обращать внимание на то, как человек работает. Если он допускает ошибки, например в отношении стерильности, то это может быть большой проблемой для салона.

Раньше мастера подолгу работали в одном месте. А сейчас куча салонов, куча разных условий, каждый хочет заманить к себе. Поэтому мастера сейчас стали кочевниками. Они не сидят на одном месте и могут поменять салон из-за какой-нибудь мелочи. На новом месте я работаю около года. И пипец как доволен.

Клиенту не нужно обращать внимание на салон, нужно искать своего мастера. Мне кажется, почти любой человек понимает, хорошие работы у мастера или нет. Хотя иногда люди могут ходить три или четыре сеанса к одному мастеру, не понимая, что он делает какое-то говно. А потом приходят ко мне и говорят: «Ой, а у меня херня набита». А я думаю: «А как вы, блин, три раза ходили в одно и то же место, где вам делали херню?»

Если человеку нужен эскиз, то он говорит, на каком месте и какого размера будет работа. За день до сеанса я скидываю ему эскиз в карандаше, потом отрисовываю лайнером. Человек приходит на сеанс, надевает бахилы, я его брею, бью — и все. Если кто-то говорит, что хочет такую же работу, как у другого мастера, я отказываю. Я могу сделать что-то похожее, но копировать работу не стану. Зато с удовольствием ворую рисунки художников, не занимающихся татуировкой.

Есть клиенты, которые точно не знают, чего хотят, и мечутся. Тогда я пытаюсь вытянуть из них какую-то информацию. Спрашиваю, что им нравится: какие машины, мебель, телефоны, женщины, еще что-нибудь. Если что-то находится, то мы это и бьем. Если человек до последнего сомневается, то я говорю ему: «Отдыхай, пока не придумаешь что-то».

Недовольных клиентов практически нет, хотя не так давно я делал девочке татуировку, и у нее пошла своеобразная, не очень прикольная реакция тела. Тогда мне пришлось отдать часть денег за свою работу. Это был единичный случай, больше я такого не припомню.

Сейчас я не делаю маленькие татуировки посторонним людям. Там больше готовишься, чем делаешь. Еще мне может не понравиться эскиз или сама идея. Последнее время у меня почему-то тяжело идут деревья. Думаю тоже их не бить. Также я не делаю кавера (когда нужно перекрывать старую работу): это пипец как геморройно, да и клиент не всегда бывает доволен. Вообще, если работа совсем дерьмовая, то можно ее или забить другой работой, или свести лазером, хотя полностью она не исчезнет, просто будет блеклая.

Недавно я увлекся черно-белым реализмом и с удовольствием набил бы кучу разных портретов, например Ди Каприо из «Выжившего». На самом деле татуировка сейчас — это как мода. И каждый хочет чем-то переплюнуть другого мастера, придумать то, что до него еще не придумывали. Переплюнуть можно, если на члене набить член — вот это будет странно, наберет много лайков.

В прошлом году у меня был прикольный случай. Мне написала девушка, которая подарила своему мужу татуировку, а он хотел набить портрет Лемми из Motörhead. Сначала мы с ним забили одно время сеанса, но потом решили перенести на другое — я просто открыл ежедневник и предложил ближайшее время в какой-то день. Когда он пришел, и мы начали бить татуировку, чувак говорит: «Представляешь, мы бьем татуировку в день смерти Лемми. Ровно год назад в этот день он умер». Как будто сам Лемми так захотел. Был еще смешной момент. Я приехал в Питер, и мой друг, который очень любит татуировки, говорит: «Давай мне че-нибудь сделаем». Сидели-думали, а потом он предложил: «Давай набьем тату-машинку, а вместо держателя будет член, который плюется краской». Ну и набили ему на ноге.

Сейчас запись у меня закрыта до марта. У многих мастеров, которые делают по одной работе в день, может быть забито все до августа. Но даже если месяц идет бесперебойный поток — это уже клево.

Зарплата

Салон частично влияет на установку ценника, но окончательный ответ за мной. Мне предоставляют рабочее место и расходные материалы, а я, по сути, работаю сам на себя. Сейчас я беру от 7 до 20 тысяч рублей за татуировку, в зависимости от размера и сложности.

Есть мастера, которые работают всего два года, а ценник у них выше моего в два раза. Примерная стоимость сеанса — от 3 тысяч рублей до тысячи долларов. Мастер может ставить себе любой ценник, если есть спрос на его работы. Сейчас по Москве средняя цена — 5 тысяч рублей в час.

Работа в салоне подразумевает определенную комиссию. 30 % я отдаю салону, остальное забираю себе. В других салонах по-разному бывает: где-то — 50 на 50, где-то — 60 на 40. После вычета процентов каждый месяц у меня остается 120−200 тысяч рублей. В ближайший год-два, если все будет суперидеально, если я подниму свой уровень и буду больше работать, смогу получать примерно на 30 тысяч рублей больше.

Январь всегда очень тяжелый месяц. А самый разгар сезона — первая половина и середина лета. К лету все готовятся, хотят быть клевыми, что-то переделать или сделать что-то новое. Хотя на самом деле хорошее время, чтобы бить татуировки, — осень и зима, потому что люди меньше потеют.

Траты

Я снимаю квартиру за 40 тысяч рублей, но плачу 30 тысяч, остальное платит моя девушка. На кафе и бары трачу 10−15 тысяч рублей, на продукты и алкоголь — 15−20 тысяч рублей. Я люблю домашнюю еду и люблю готовить, но могу спокойно съесть что-то на улице или заказать бизнес-ланч. Часто бывает, что просыпаешься после гулянки и идешь в кафешку или рестик. Я с трудом проживу без клевой еды.

Трачу деньги на такси. В неделю заказываю его три-четыре раза — получается 6 тысяч рублей в месяц. На метро езжу часто, но не покупаю проездной, трачу на это мелочь. Мы с девушкой ходим в кинотеатр пару раз в неделю. На это уходит немного — 3−4 тысячи рублей в месяц. Иногда ездим в Питер: у нас там куча друзей. На еду и туалет для кота уходит еще 6 тысяч рублей.

Одежду себе я почти не покупаю, вот только недавно купил пальто своей мечты. Оно стоило около 10 тысяч рублей. На самом деле я не люблю покупать дорогие вещи, мне жалко на них тратить деньги, хотя мне хочется клево выглядеть. Потолок цены для одной шмотки — это те же 10 тысяч рублей.

Последнее время я начал тренироваться. В зал хожу пока бесплатно, но начал тратиться на спортпит — в месяц получается около 4 тысяч рублей.

Я просыпаюсь где-то в 8:30, иду в зал, провожу там час, а к 12:00 прихожу на работу. Делаю первую работу, а если есть вторая, то в 16:00 делаю ее. Если есть репетиция (я играю в группе на басу), то к 21:00 иду на репетицию. И так пять дней в неделю. Пытался сделать себе еще выходной в четверг, но понял, что не могу: в августе свадьба, и нужно копить. В прошлом году я сломал свой бас, и мне пришлось его отремонтировать. Это стоило около 30 тысяч рублей.

Раньше у меня было достаточно много рассрочек и кредитов. Но сейчас я от всех избавился и никому ничего не должен. С прошлого года я начал копить деньги на свадьбу. До августа мне нужно накопить примерно полмиллиона. Девушка посоветовала прикольный способ откладывания денег: из всей зарплаты 50 % откладывать на квартиру, 25 % на свадьбу, остальное тратить на личные нужды. Сейчас я буду откладывать больше — около 100 тысяч рублей в месяц.

Иллюстрация: Настя Григорьева