The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет представителей разных профессий. В новом выпуске — танцовщица московского стриптиз-клуба. Она рассказала, почему начала заниматься pole dance, как устроилась на работу, какие клиенты к ней приходят и сколько она зарабатывает.

Профессия Стриптизерша Зарплата 60–110 000 рублей (в среднем 80 000 рублей) Траты 4 000 рублей общественный транспорт 10 000 рублей еда 5 000 рублей одежда для работы 25 000 рублей одежда 2 000 рублей кино 15 000 рублей хобби (БЖД-куклы) 19 000 рублей накопления

Как стать стриптизершей

Я окончила девять классов школы, училась в дизайнерском колледже. Начала работать с 14 лет — всегда очень хотела это делать. Первым местом работы стал детский сад, где я красила качели и прочие металлические штуки на площадках. Еще в «Макдоналдсе» работала — и вообще много где. В стриптиз пришла легко. Мне не надо было кормить семью, и жизнь меня не заставила — я начала танцевать, потому что захотела.

Мне нравился pole dance, я смотрела в интернете видео с танцами — это было так круто! Но денег на абонемент, чтобы заняться этим самой, не было. К тому же я очень стеснялась себя — была толстой и постоянно сидела за компьютером, какие танцы? В какой-то момент все же решилась, накопила денег и пошла на занятия. Сначала ничего не получалось, так прошло пять месяцев, у меня кончились деньги, я уехала автостопом на юг и вернулась к осени. Тогда закралась мысль, что, если у меня будет получаться, я могу попробовать поработать в этом.

Месяц собиралась с духом и пошла устраиваться в клуб. Меня не взяли, дав понять, что я для них неформат (неудивительно: клуб был хороший, и я в нем все равно поработала, когда пришла в форму). Мы с моей лучшей подругой нашли клуб попроще и пошли туда вместе. Нас взяли с порога, без опыта работы — им было в принципе все равно. Конечно, мы очень нервничали, привезли с собой платья, туфли, разное белье, но на наш багаж даже не посмотрели.

Сначала надо было придумать сценические имена, мое имя выбрал менеджер — назвал меня Афродитой. На мой взгляд, это совсем мне не подходило. Танцевать на сцене первый раз было страшно, но я справилась, хотя сейчас уже плохо помню, что я тогда делала и что чувствовала. Раздеваться я никогда не боялась. Трудности же возникали в основном тогда, когда надо было подходить к мужчинам и завязывать разговор. Я всегда была не очень общительной и вообще не наглой, поэтому сначала было тяжело. Но все равно на любую девушку находился гость, для которого именно она была богиней, и он тратился только на нее.

Через какое-то время мне стало проще — я начала получать удовольствие от работы. В клубе крутая атмосфера, там будто другой мир. Везде красивые женщины, в белье или вечерних платьях, все блестит и светится, ты будто попал на другую планету. И pole dance выглядит круто и красиво. Да, не все умеют делать какие-то трюки, но при правильном свете даже когда девушка просто ходит у пилона, она выглядит завораживающе.

Особенности работы

Я работаю примерно четыре дня в неделю почти три года. Чаще всего в клубах есть так называемая «гарантия» — определенная ставка за ночь. Моя гарантия составляет 1 500 рублей. Чтобы получать эти деньги, достаточно соблюдать некоторые условия: работать не меньше четырех дней в неделю и выходить в зал в 11 вечера полностью готовой. Если это не получается, заработок состоит только из того, что ты заработаешь сама.

Мне нужно танцевать на сцене топлес (иногда и полностью, когда в клубе проводятся тематические дни), участвовать в шоу, а также работать с гостями. Им нужно продавать позиции из crazy-меню — например, приватные танцы или освобождение артистки (когда гость платит определенную сумму за то, чтобы та или иная девушка сидела только с ним и не выходила на сцену). В клубах с интимом надо уединяться с гостем (очевидно зачем): обычно он платит за комнату и за время девушки отдельно. Но я не работала в таких клубах, поэтому об этом знаю не много.

С подготовкой номеров в каждом клубе все обстоит по-разному. Где-то шоу состоит из одной импровизации, где-то номера репетируют перед работой на общем собрании, где-то тренируются сами. В некоторых клубах есть хореографы, которые помогают готовить номера и учат начинающих. Ну и, конечно, если ты хочешь поставить свой номер, то должна согласовать его с менеджером.

Мой рабочий день начинается с того, что я прихожу в клуб в 18–19 часов, собираюсь, крашусь и делаю прическу. Затем, когда я готова выступать, подхожу к менеджеру — он проверяет мой макияж, одежду, гладкие ли у меня ноги и так далее. После приступаю к работе. Хожу, предлагаю гостям приват, пью с ними или заказываю что-то. Когда меня объявляет диджей, выхожу на сцену, также провожу шоу, если не сижу на освобождении. В принципе, это вся моя работа.

В приват гость может взять одну девушку или несколько — как ему хочется. Там девушки танцуют и раздеваются полностью. Гость может трогать и гладить нас, но без фанатизма. Секс, естественно, запрещен. Для нас тоже есть определенные правила: нельзя снимать штаны гостя, хамить и материться, напиваться, нужно брать оплату вовремя. В приватах бывает разное: серьезные с виду мужчины любят, когда их бьют и шлепают, бывают фут-фетишисты (сексуальное влечение к ступням. — Прим. ред.), а есть и те, кто приходит просто поболтать. Например, у меня был гость, с которым мы в привате обсуждали мультики, а другой сам для меня танцевал. Еще бывают VIP-гости, к которым нельзя просто так подойти, так как они сидят в ложе и подзывают понравившихся девушек сами или через менеджера.

В этой сфере нужно уметь дружить со всеми, потому что сегодня ты помогла кому-то заработать, а завтра та девочка позвала тебя, когда пришел ее богатый гость. Мужчине надо уметь понравиться с первого взгляда, правильно общаться, располагать к себе. Сделать так, чтобы он захотел приходить еще и еще и платить за то, чтобы ты была рядом.

Самое приятное в моей работе, пожалуй, атмосфера, танцы и красивые люди вокруг, а также движуха. Можно узнать много нового, общаясь с хорошими людьми. А самое неприятное — это тупые наглые гости, которые пытаются развести, и просто неухоженные мужчины. Иногда бывают откровенно плохие дни, когда все отказывают или мало гостей, часто я просто устаю от общения.

Конечно, больше всего в работе мне запоминаются гости с необычными предпочтениями, например БДСМ. Например, к нам приходит гость, который оплачивает час освобождения девушке, чтобы просто раздеть ее, завязать глаза и пристегнуть к столу. Так она и сидит на коленях целый час. Еще был забавный случай: у нас на сцене стоит клетка для go-go, высокая и с дверцей. Как-то одна девушка настолько достала гостя, что он посадил ее на час освобождения в эту клетку, только чтобы она отстала.

Я думаю, что стриптиз очень поменял меня: я стала смелее и женственнее, начала лучше разбираться в людях, научилась заводить новые знакомства и общаться, перестала быть стеснительной.

Все мои друзья знают, кем я работаю, — не вижу смысла скрывать. Ни разу не встречала тех, кто относился бы негативно к моей работе и ко мне — возможно, я просто не общаюсь с такими людьми. В принципе, мне наплевать, кто там что думает, главное, что мне нравится.

Зарплата

Заработок у нас максимально нестабильный. Те, кто давно работает, могут получать более-менее одинаковую сумму в день. У меня так пока не получается, потому что я часто меняю клубы и делаю перерывы в работе, не успеваю привыкнуть. Иногда я устаю — тогда ухожу в отпуск, а потом начинаю работать уже на новом месте. Также зарплата зависит от сезона — самое горячее время бывает зимой, перед Новым годом.

Я зарабатываю от 60 до 110 тысяч рублей в месяц. К ставке добавляется процент от тех услуг, которые мне удалось продать. В каждом клубе он свой, обычно мне отдают около 50 %. Также гости могут давать чаевые, их я забираю себе. Это средняя зарплата; есть девочки которые делают по 250–300 тысяч рублей в месяц, но их мало, и они пашут каждый день.

Траты

За жилье я не плачу, живу в своей квартире в Подмосковье. Меня вполне устраивает общественный транспорт — трачу по 4 тысячи рублей в месяц. Иногда езжу на такси, но плачу за него редко. На еду трачу 10 тысяч рублей, на одежду всегда по-разному. Одежда в том стиле, который я люблю, стоит недешево, поэтому где-то 20 тысяч рублей уходит на нее. Последний раз платье мне покупал мужчина — оно стоило в районе 120 долларов. В кафе, если и плачу за себя, то трачу около 500 рублей. Не вижу смысла тратить на это больше. Кредитов у меня нет.

Откладывать деньги получается, когда все хорошо на работе, то есть в те дни, когда приходит много хороших гостей. Я обычно коплю на что-то конкретное —например, так я накопила на пластику груди. Поработала месяц и сделала операцию, она обошлась мне в 130 тысяч рублей. Это не ради работы, а для самой себя. У меня были огромные комплексы насчет тела, а сейчас все хорошо.

У меня есть хобби. Я очень люблю БЖД-кукол — шью им одежду, делаю макияж. На это уходит до 15 тысяч рублей в месяц.

Путешествую я нечасто. В принципе, я могу работать за границей и совмещать приятное с полезным. Тогда, как правило, мне надо купить только билеты. Отказать себе могу, наверное, во всем. Если очень надо, смогу жить в любых условиях.

Иллюстрации: Даша Скребцова