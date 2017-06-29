The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет людей разных профессий. В этом выпуске о своих доходах и расходах рассказала чиновница, работающая в одном из московских госучреждений. Согласно данным, опубликованным правительством Москвы, годовой доход Сергея Собянина составил 6 миллионов 456 тысяч рублей. Среди руководителей департаментов о наибольшем доходе за прошлый год отчитался Сергей Черёмин, возглавляющий департамент внешнеэкономических и международных связей. Он заработал 94 миллиона 900 тысяч рублей. Мы попросили сотрудницу, занимающую младшую должность на государственной службе, рассказать о своем доходе и тратах.

Профессия Государственный служащий Зарплата 48 000 рублей Траты 15 000 рублей коммунальные платежи 12 000 рублей еда 5 000 рублей транспорт 5 000 рублей косметика и уход 11 000 рублей другие траты, накопления

Как стать госслужащим

Мне 29 лет, у меня высшее гуманитарное образование. Я никогда не думала, что стану чиновницей, это получилось случайно. В компании, где я работала, начались сокращения сотрудников, и меня уволили. Я стала искать новую работу, но ничего не получалось: в разгар кризиса соискателей было намного больше, чем рабочих мест. В интернете я наткнулась на вакансию специалиста в одном из госучреждений Москвы. Обязанности там были примерно такие же, как на моей предыдущей работе, при этом не было каких-то особых требований к соискателю. Я решила: «Почему бы и нет?» Это, конечно, не работа моей мечты, но нужны были деньги и надоело сидеть без дела. В государственной структуре гарантировалась хоть и небольшая, но стабильная и белая зарплата. К тому же я собиралась параллельно искать что-то другое. Первое время я занималась поисками очень активно: постоянно рассылала резюме и ходила на собеседования. Чем дольше это продолжалось, тем больше я убеждалась в том, что устроиться на хорошую работу без знакомств не выйдет. Иногда мне казалось, что вакансия будто составлена специально для меня, собеседование проходило отлично, но потом меня ждало стандартное «мы вам перезвоним». В итоге вышло так, что я задержалась на госслужбе на три года.

Для того чтобы найти работу в органах исполнительной власти, нужно зарегистрироваться на карьерном портале правительства Москвы и загрузить туда свое резюме. Для потенциальных чиновников предусмотрен конкурс, на котором оценивается, насколько соискатель соответствует требованиям конкретной вакансии. Но я устраивалась на младшую должность, поэтому проходила без конкурса. Для более высоких должностей нужен стаж на госслужбе. Я просто пришла на собеседование к своему нынешнему руководителю, рассказала о том, что знаю и умею, и меня взяли. Слышала, что сейчас при приеме на работу проверяют социальные сети соискателя.

Для того чтобы меня приняли на работу, пришлось собрать огромное количество документов. Помимо стандартных трудовой книжки, диплома, ИНН и СНИЛС, нужно было принести справки из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что я не стою на учете, справку об отсутствии судимости, справку из поликлиники, из налоговой. Сейчас что-то из этого можно получить в «Моих документах» возле дома, но тогда мне пришлось съездить во все эти учреждения в разных концах города. Особенно запоминающимся оказался визит в психдиспансер, где меня перепутали с моей полной тезкой, которая состояла на учете с диагнозом «шизофрения». Я на самом деле чуть с ума не сошла, пока женщина в регистратуре разобралась, что у нас разные даты рождения.

Еще при приеме на работу нужно заполнить декларацию, где указывается недвижимость, автомобили, деньги на счетах, кредиты, акции. По новым правилам такие декларации нужно подавать каждый год, к тому же указывать в них крупные покупки. Раньше о своих доходах, расходах и имуществе отчитывались только те, кто был как-то связан с госконтрактами, сейчас это сделали обязательным для всех. Такую же декларацию надо заполнять на супруга и несовершеннолетних детей. Декларации проверяет отдел кадров. Если у рядового сотрудника появляется новая машина, пусть даже эконом-класса, его вызывают на комиссию: он должен рассказать, как копил на нее много лет, или объяснить, что взял кредит. Но как о своих доходах, покупках и собственности отчитываются чиновники наверху, я не знаю.

Особенности работы

Это обычная офисная работа с документами, но достаточно утомительная, ответственная и требующая внимательности. У меня стандартный рабочий день с 09:00 до 18:00, но уйти вовремя удается очень редко. Как правило, дела появляются именно во второй половине дня. Из-за этого очень трудно планировать свободное время. Прием населения наш отдел не ведет, но иногда (к счастью, довольно редко) нам звонят граждане и требуют решить какой-нибудь совершенно не относящийся к нашей компетенции вопрос, а заодно и просто поругать власть.

Официального дресс-кода у нас нет, не приветствуется только ношение шорт, рваных джинсов, спортивной или, наоборот, слишком вычурной одежды. Кто-то ходит в костюме, кто-то в джинсах и свитере, но есть и сотрудницы, которые надевают на работу вечерние платья с кружевами и стразами, туфли на высоченных каблуках. В офисе установлена система магнитных пропусков, так что опаздывать нельзя. Пропустить рабочий день без больничного или разрешенной Трудовым кодексом причины тоже не получится, это будет считаться прогулом.

Во всех государственных учреждениях используется система электронного документооборота, сокращенно ЭДО. В нее попадают все обращения граждан, журналистов, документы от вышестоящих органов, а потом на специальном сайте сотрудник может с ними ознакомиться, написать поручения по этому вопросу подчиненным, отчитаться о том, что было сделано. По идее, ЭДО нужно для того, чтобы бороться с бюрократией. Документ не приходится носить из кабинета в кабинет, соблюдая все канцелярские условности, и можно сразу заняться решением вопроса по существу. Но сам сайт очень плохо проработан. Если другие сайты или программы интуитивно понятны, то тут нужно просто вызубрить, что и когда нажимать, разобраться с помощью логики не получится. Сначала я просто записала алгоритм для некоторых действий, а сейчас это отложилось у меня в памяти. Говорят, что для чиновников скоро разработают специальные браузеры, мессенджеры и соцсети. Хотелось бы, чтобы они были удобнее и понятнее, чем ЭДО.

Я считаю, что мне повезло с коллективом в отделе: у нас все достаточно молодые и современные. Вообще я заметила, что на государственной службе сейчас немало молодежи, даже на руководящих должностях. При этом по-прежнему остаются люди, которые будто застряли в прошлом веке. Причем необязательно пожилые, даже многие молодые сотрудники не знают, как отправить что-то по электронной почте или сжать файл при помощи архиватора.

У чиновников есть свой особый язык — канцелярит, описанный еще Чуковским. Многие так привыкают работать с официальными документами, что и в жизни начинают разговаривать так же. Я пока держусь и не говорю: «В связи с отсутствием свободного времени прошу отложить нашу встречу, о точной дате сообщу позднее» вместо «Давай в другой раз встретимся, сейчас времени нет». Еще у чиновников есть фразы, которые понимают только они. Мне до сих пор не по себе от выражения «на тебя расписано», хотя оно означает всего лишь то, что сотрудник может видеть документ в системе ЭДО.

Доходы

Размер зарплаты госслужащего зависит от классного чина и выслуги лет. Моя зарплата составляет 48 тысяч рублей. Почти такая же зарплата — 50 тысяч рублей — у меня была ровно 10 лет назад на другой работе. Но только тогда был другой курс валют, другие цены в магазинах. Такая сумма получается вместе со всеми стимулирующими выплатами и ежемесячными премиями. Некоторые государственные учреждения специально делают их поменьше, чтобы зарплата у сотрудников не была слишком высокой, а сэкономленные средства возвращают назад в бюджет. Так руководители показывают, какие они молодцы, что не потратили государственные деньги, но получается, что экономят они на живых людях, причем именно на рядовых сотрудниках.

Помимо зарплаты, бывают и другие выплаты: премии и компенсации. Премия приходит на Новый год, в этом году мы получили неплохой подарок — 56 тысяч рублей. К отпуску начисляют 76 тысяч рублей. Это единовременная денежная выплата на лечение и отдых, которую сотрудники называют просто «санкур». Также раз в год выплачивают компенсацию медицинских расходов. Эта выплата появилась после того, как отменили бесплатное лечение чиновников в ведомственных поликлиниках. По идее, на эти деньги можно оформить годовую медицинскую страховку. Компенсацию получают не только сами госслужащие, но еще их жены, мужья или дети. Выплата составляет порядка 50 тысяч рублей. Премию в 20–30 тысяч выплачивают к профессиональному празднику. За ошибки в работе, опоздания и другие провинности госслужащих премии лишают.

Если сложить все выплаты и поделить на 12, выйдет около 65 тысяч в месяц — это вполне приличная сумма. Другой человек на моем месте мог бы уже кубышку скопить, а я, что называется, горю в огне потребления. Может, таким образом избавляюсь от стресса. Работа скучная и утомительная, поэтому хочется ярких, позитивных событий. Если кто-то стресс заедает, то я закупаю.

Расходы

Сейчас в моей квартире идет ремонт, а я временно живу с родителями, поэтому оплачиваю коммунальные платежи за обе квартиры. Это самая большая трата — около 15 тысяч рублей. Примерно 5 тысяч рублей — расходы на транспорт. На работу добираюсь на метро, чтобы избежать пробок и проблем с парковкой. Покупаю проездной за 1 700 рублей на 60 поездок, хватает его в лучшем случае на полтора месяца. А вот по выходным езжу на машине. Машина появилась у меня, когда я работала в другом месте и получала хорошие деньги; менять ее я пока не планирую. Раз в две недели заправляю полный бак, это обходится примерно в 1 600 рублей.

К моему большому счастью, основные расходы на пропитание взяли на себя родители. Раз в неделю мы едем в большой супермаркет, основательно закупаемся и делаем запасы на неделю. На семью из трех человек получается 7–8 тысяч рублей. В течение недели я могу зайти в магазин и купить продукты, но потрачу на это максимум 2–3 тысячи. Еду на обед я готовлю дома и приношу с собой. На этом получается сэкономить. У нас есть столовая, но там я обедаю редко. Одно время ходили легенды про столовые в государственных учреждениях: будто бы там очень дешево можно отведать всякие деликатесы. Наша столовая совсем не такая. Цены действительно невысокие, но блюда самые обычные, еще и много всякой нездоровой пищи: салаты заправлены майонезом, много мучного и жареного. Иногда с коллегами можем сходить пообедать в какое-нибудь кафе неподалеку. Если выходить не хочется, заказываем еду в офис. Но такое бывает максимум один раз в неделю.

Не менее 5 тысяч рублей я трачу на косметику и уход за собой. А вот с одеждой приходится быть осторожной. Один раз купишь что-то, а потом целый месяц сидишь на мели. Я привыкла хорошо одеваться, особенно люблю обувь. Сейчас, мне кажется, даже на распродажах все стало слишком дорого, а в масс-маркете не найти нормальную вещь дешевле 3–4 тысяч рублей. Я уже не говорю про бренды подороже! Если нужно купить что-то дорогостоящее, например сумку, то в московских магазинах я даже не смотрю, все заказываю на сайтах, где бывают неплохие скидки на дизайнерские вещи. Но даже там приличная сумка будет стоить минимум половину моей зарплаты, так что приходится откладывать несколько месяцев.

Если от зарплаты остаются какие-то деньги, стараюсь отложить их на случай больших покупок или непредвиденных расходов, но чаще всего деньги растрачиваются. Сейчас затеяла ремонт, а это, как известно, бездонная пропасть, куда проваливаются деньги. Хорошо, что родители помогают. Самое неприятное — это когда неожиданно ломается или портится что-то из необходимых вещей и нужно быстро тратиться на починку. Недавно пришлось носить в ремонт телефон, потому что поменять его пока не могу.

Премии откладывать не получается, они уходят на большие расходы. Страховка на машину стоит не меньше 100 тысяч рублей, также нужно регулярно проходить техобслуживание, а это еще 20 тысяч. Выплаты к отпуску использую по назначению: один раз в год обязательно еду на отдых в Европу.

В случае каких-то значительных и непредвиденных расходов меня поддержат родители, их доход выше моего. Жить на мою зарплату одной было бы намного сложнее.