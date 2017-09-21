The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет людей разных профессий. В этом выпуске — модель. Доход в модельном бизнесе напрямую зависит от количества кастингов и положительных ответов клиентов. Модели могут полгода сидеть без работы, а могут по несколько месяцев не возвращаться из заграничных поездок. Девушка, снимающаяся для обложек журналов и лукбуков, рассказала, как формируется ее доход и на что она тратит деньги.

Профессия Модель Доход 40–100 тысяч рублей Расходы (сентябрь) 3 000 рублей еда 2 500 рублей транспорт 500 рублей мобильная связь 4 000 рублей подарки друзьям 30 000 рублей автошкола 13 500 рублей абонемент на фитнес

Как стать моделью

В моделинг я пришла, когда мне было 16 лет. В детстве вообще мечтала стать гадалкой, у родителей даже есть видео из детского сада, где я предсказываю всем будущее. Потом долгое время хотела поступить в театральный вуз. Но так получилось, что моя подруга работала модельным скаутом (человек, занимающийся поиском новых лиц. — Прим. ред.) и как-то раз предложила мне отправить фотографии в агентство. Я долго отнекивалась, но в итоге она меня уговорила. Мы сделали снэпы (стандартизированный набор фотографий. — Прим. ред.) и отправили в агентство, затем мне назначили встречу, я пришла, и меня сразу взяли. Но родители были категорически против. Я полгода уговаривала их подписать контракт с агентством. Мама все равно боялась осуждения, поэтому запрещала говорить о работе в школе. Какое-то время мои одноклассники оставались в неведении, но потом узнали и вполне нормально восприняли. А если осуждение и было, то оно прошло мимо меня.

На третий день после подписания контракта мне дали первую съемку. Она была для молодежного девичьего журнала. До этого у меня ни разу не было фотосессий, да и вообще никакого опыта. Вначале я была немного в шоке от того, как все устроено. Я ожидала магической картинки, а в реальности в помещении было жутко темно и холодно, а я чувствовала себя просто бревном. Мой букер тогда посоветовал представить, что я танцую, чтобы было легче позировать. Только со временем я поняла, какую она несла чушь.

Это только кажется, что на съемках не надо ничего делать. Бывают настолько выматывающие съемки, что хочется умереть или уйти из профессии. Могут очень сильно обидеть, сказав «Блин, у тебя такая дурацкая кожа» или «Что-то ты слишком низкого роста». Тяжело воспринимать критику в свой адрес, при этом сохраняя терпение и рабочий настрой.

Особенности работы

Уже три года я работаю в одном агентстве. Чаще всего агентство выбирает моделей по одному росту и типажу: классическая красота, инопланетянки, бэбифейсы и так далее. Зачастую я могу посмотреть на девочку и сразу сказать, из какого она агентства.

В первую очередь моя обязанность — следить за параметрами тела, не толстеть и не худеть. У меня с этим проблем нет, мне никогда не приходилось сидеть на диете. Жесткий режим тоже не про меня. Главное, поменьше переживать.

Нужно всегда быть ухоженной: делать маникюр и педикюр, следить за состоянием волос и кожи. Когда я стала моделью, то приобрела десятки бьюти-привычек и завела правило: даже выносить мусор я должна красивой! В моделинге образ решает все: клиенту важно, в какой одежде ты ходишь, как говоришь, что ешь и так далее. Тут не прокатит история, когда ты приходишь на съемку с кофе из KFC, когда все твои коллеги ходят в Starbucks. И на это обязательно обратят внимание кастинг-директоры. Ты просто не можешь прийти на кастинг с сумкой из Bershka — это неприемлемо. Хотя иногда просто следить за собой недостаточно. Клиент может взять тебя после кастинга, но кто-то включит свои связи, и тебе откажут. Нужно держать себя в руках в любой ситуации.

80 % работы модели — это общение. Очень многие девочки становятся топ-моделями не из-за красивых снимков, а из-за того, что прекрасно общаются на площадках и умеют налаживать связи.

График у моделей плавающий. В один месяц может быть только одна работа, а в другой можно работать раз в три-четыре дня. Мой типичный рабочий день выглядит банально: я приезжаю к установленному времени, меня причесывают, красят, я иду в кадр. Ничего необычного. Больше всего люблю съемки для журналов, потому что там я свободна в позировании и мне не приходится постоянно переживать, что на платье будет лишняя складка. В журналах акцент смещается на модель, в то время как в дизайнерских лукбуках и каталогах все внимание уделяется только одежде. Также я обожаю сниматься в музыкальных клипах и любых видео: это свобода самовыражения и никакой скуки.

Самое приятное в моей работе — это результат, то есть фотографии с фотосессий. Особенно когда они выходят в топовых изданиях. А самое неприятное — депрессия из-за отсутствия работы и высокой конкуренции. Так, моя первая заграничная поездка в Токио была очень напряженной из-за того, что я сидела там без работы. Думала, что буду занята, а в итоге ежедневно ходила на семь-десять кастингов, собирая отказы. В такие моменты бывает очень тяжело: занимаешься самокопанием, сравниваешь себя с другими. Такое состояние может продлиться и полгода. В моделинге важно везение. Хотя бывают и другие причины отсутствия работы. В Москве рынок очень маленький, все друг друга знают, и некоторыми (пусть даже очень красивыми) девочками рынок уже перенасытился: их уже сняли везде где только можно.

Конкуренция велика, но между собой модели чаще дружат. Если бы мы все рабочие моменты опускали на личные взаимоотношения, то давно перегрызли бы друг другу глотки. Глупо ссориться из-за того, что на одном кастинге кто-то получил работу, а кто-то нет. За кулисами съемок мы обычно сплетничаем о том, кто похудел, кто потолстел, кто с какими фотографами поработал, кто какое шоу взял и кто какие кастинги прошел. По-другому никак, ведь моделинг — это сфера очень самовлюбленных людей. Ты просто не можешь быть не влюблен в себя, ведь тогда никто другой в тебя влюблен не будет.

Самые сложные случаи в моей работе были с теми клиентами, которые не знают, чего хотят. Например, как-то на съемке мне сказали: «А можешь, пожалуйста, сделать так, как на фотографии здесь», — а на фото оказалась модель Коко Роша, снятая совсем на другую камеру и с растяжкой до ушей. Еще весь результат может испортить фотограф.

В свободное время я люблю читать и встречаться с друзьями. Я обожаю людей, мне все время нужно с кем-то общаться. Это странно, но в отличие от многих моделей, я совсем не устаю от людей. Время на личную жизнь есть, но все сложно: если мы работаем за границей, то уезжаем туда минимум на пару месяцев. Остается два варианта: либо расставаться, либо ездить друг к другу.

Зарплата

В модельном бизнесе очень нестабильный заработок. В один месяц ты можешь получить около 100 тысяч рублей, а в другой — 10 тысяч. Все зависит от количества пройденных кастингов. Минимальный гонорар за съемку в Москве — около 3 тысяч рублей в час. Максимум — около 60 тысяч рублей, но средняя цена — 10–15 тысяч.

В Европе за месяц работы можно получить от 2 до 7 тысяч евро. Моя соседка в Токио совсем недавно заработала 17 тысяч долларов за два месяца, что по сегодняшнему курсу составляет почти миллион рублей. Чаще всего модели увозят с собой из заграничной поездки 2–4 тысячи евро в месяц.

Гонорар модели — это то, что платит клиент за съемку. Из этой суммы 20 % я отдаю своему агентству. Сейчас меня полностью устраивает мой доход. Правда, в Москве слишком низкий ценник. Честно говоря, русские девочки-модели, которые сами себя обеспечивают, могут жить исключительно на заработки из Европы.

Траты

Я не могу назвать себя транжирой, покупаю все только по необходимости. У меня даже есть приложение, где фиксирую все расходы. Я не трачу денег на жилье и другие бытовые вещи, так как живу с родителями. В сентябре на транспорт у меня ушло 2,5 тысячи рублей, на еду из супермаркета — 3 тысячи. По кафе я не хожу, так как считаю это банальной переплатой, да к тому же очень спокойно отношусь к еде. Из одежды самое последнее и дорогое, что я купила, — тренч Karen Millen за 40 тысяч рублей. Одежду я покупаю очень редко и только по необходимости. Могу купить дорогую вещь, а потом три месяца не покупать ничего вообще, а на четвертый купить одну футболку. Еще за сентябрь я потратила 30 тысяч рублей на автошколу и 13,5 тысячи рублей на абонемент в спортзал.

Копить деньги мне удается без труда, ведь часть расходов берут на себя родители. Последний раз я накопила на Macbook Pro. Еще я очень люблю дарить подарки, на них в среднем у меня уходит около 4 тысяч рублей в месяц. Могу позволить себе отдых один-два раза в год. Но уже долгое время я не летаю куда-то целенаправленно, так как моя работа совпадает с местами, где можно отдохнуть. За три года я поработала в Японии, Казахстане, Франции, Германии, Италии и других странах. После окончания школы я поступила в университет на гуманитарное направление. Продолжаю работать, а на будущее не загадываю.

обложка: Даша Долгополова