The Village продолжает выяснять, как устроен личный бюджет разных людей. В новом выпуске — няня. Некоторые из них проводят с ребенком определенное количество часов, другие живут в семье и даже путешествуют вместе с детьми и родителями. Средняя зарплата няни в Москве — 40 тысяч рублей в месяц при пятидневной рабочей неделе. Оклад увеличивается до 50 тысяч, если предполагается проживание. Проверенную няню за небольшую плату родители обычно ищут в социальных сетях, на сайтах бесплатных объявлений или через знакомых. Если же ребенку нужна гувернантка с педагогическим образованием и особыми навыками, то можно обратиться в агентство по подбору домашнего персонала. Агентства берут на себя проверку подлинности диплома, наличия судимостей, знания иностранных языков и развивающих методик. В этом случае родители заплатят еще и комиссию. Мы узнали у женщины, поработавшей няней в семьях разного достатка, о том, из чего складывается ее заработок и на что тратятся деньги.

Профессия Няня Доход 45 000 рублей Траты 15 000 рублей коммунальные платежи 10 000 рублей бензин и обслуживание автомобиля 20 000 рублей продукты

Как стать няней

Мне 46 лет. Я окончила педагогический вуз, по образованию я преподаватель детской дошкольной педагогики и психологии. Одно время работала в детском саду воспитателем, потом вышла замуж, появились свои дети, и на какой-то период мне пришлось оставить работу. Бабушек у нас не было, садика рядом тоже, а сына и дочку надо было как-то растить. Я занималась всем сама: водила детей в кружки, на английский. Когда дети пошли в школу, я вступила в родительский комитет, собирала деньги и постоянно что-то организовывала.

Поскольку я постоянно занималась чем-то общественно полезным и меня знали все учителя, директор иногда просила меня подменять учителя начальных классов, а я соглашалась. С педагогическим образованием можно любой урок провести, не говоря о занятиях в младших классах. Так директор решила, что раз уж я все равно тесно связана со школой, пора позвать меня на работу. Я устроилась учителем начальных классов на ставку 13 тысяч рублей. За классное руководство, замены, переработки полагались доплаты, в итоге на руки я получала 22–24 тысячи рублей. При этом была занята практически круглые сутки, на своих детей времени практически не оставалось. Два раза в неделю я вела кружок, каждый день проверяла по четыре пачки тетрадей, а каждая пачка — это час времени. Коллектив в школе был преимущественно женский, часто возникали всякие сплетни и интриги.

Во время профосмотра в школе мне сообщили, что у меня подозревают рак. Эти подозрения, к счастью, потом не подтвердились. Но те две недели, пока я ждала результаты анализов, жила как на пороховой бочке. Но муж именно в то время, когда мне нужна была его поддержка, решил, что хочет погреться в Турции, и уехал. И это после 20 лет брака. Тогда я полностью решила изменить свою жизнь. Во-первых, уйти с работы в школе, где денег не заработаешь, а вот рак — запросто. Во-вторых, расстаться с мужем. В результате я стала жить для себя: стала путешествовать, влюбилась в друга юности, пошла на курсы немецкого языка. Жизнь стала гораздо интереснее.

При этом в роли няни я себя совсем не видела. Мне казалось, что няня — это замена бабушке для тех, кто сам не из Москвы, родители живут далеко, и помочь некому. А какая же из меня бабушка? С основательницей одного из сервисов, который занимается подбором нянь, мы сначала дружили в социальных сетях, потом стали общаться в жизни. Она и предложила мне попробовать поработать няней. Я сначала отпиралась, но решила, что деньги лишними не будут, к тому же работа не казалась мне сложной. Как только я зарегистрировалась на сайте, несколько семей заинтересовались моей кандидатурой. Моей первой клиенткой стала разведенная мама с ребенком. Она работала на телевидении, хоть ее сын и ходил в детский сад, иногда ей требовалась помощь. Я до сих пор общаюсь с этой женщиной, у нас сложились дружеские отношения. Могу посидеть с ее сыном, иногда она даже привозит мальчика ко мне домой.

В основном нянями идут работать женщины, мужчин намного меньше, но они все же есть. Например, у меня есть знакомый, который достаточно долго работал в американской семье, живущей в России. Студентки, которые ищут подработку, обычно идут в бебиситтеры, а няни — это взрослые женщины, у которых выросли свои дети, но при этом еще много сил и есть свободное время. Также нянями могут работать пенсионерки, и я считаю, что для них это хорошая возможность получить приличную прибавку к пенсии.

Я работаю через специальный сервис, и у нас проверяют паспорт и другие документы. Все соискатели регистрируются на сайте и проходят собеседование. С кандидатами разговаривают профессиональные психологи. Уже на этом этапе отметают всех неадекватных и агрессивных. Няней не может быть негибкий, слишком авторитарный человек, ведь нужно выполнять запросы родителей, а не гнуть свою линию. Даже то, что ты вырастила своих детей, еще не гарантирует, что ты сможешь успешно работать няней.

Для работы через сервис нужно пройти специальные двухдневные курсы. Я сама на них как-то читала лекцию по возрастной психологии и педагогике. Туда приводят детей, чтобы посмотреть, как потенциальные няни будут себя с ними вести. Во время занятий за соискательницами тоже следят психологи, потому что на собеседовании все предельно собраны, а вот на учебе расслабляются и ведут себя как в обычной жизни. На рекомендации у нас особо не смотрят, потому что можно прийти с отличными рекомендациями, которые няня сама распечатала на принтере.

Особенности работы

Когда семьи выбирают няню, они могут пригласить ее на один день и оставить пообщаться с детьми. По итогам тестового дня решить, подходит им няня или нет. Точно знаю, что многие родители обращают внимание на внешность женщины, которая будет работать у них в семье. Думаю, мне помогает не только мое специальное образование, но и интеллигентное лицо. Еще, как мне кажется, очень важно, чтобы детям было интересно общаться с няней. Я вожу машину, умею и люблю стрелять, говорю на иностранных языках, объехала множество стран, играю на гитаре и пианино, у меня много знакомых музыкантов и художников. Поэтому дети обычно тянутся ко мне и любят слушать, что я рассказываю. Ну а если шалят, то я могу пошалить немного вместе с ними.

За помощью к няням обращаются самые разные люди. Это могут быть и одинокие мамы, которые ходят на работу и физически не успевают следить за ребенком. Много семей с двумя детьми — один грудной, а второй уже подрос и, например, пошел в школу. Некоторые пользуются услугами няни периодически. Например, женщина хочет заниматься собой, ходить в фитнес-клуб, тогда она просто оставляет ребенка с няней на пару часов в день. Бывают и такие люди, которым просто некуда девать деньги. Сама мама может весь день сидеть в интернете, пока с ребенком занимается няня.

Я работала у людей разного достатка, в том числе и в очень богатой семье. Оба родителя строят карьеру, причем мама — настоящая акула бизнеса, она зарабатывает больше мужа и держит его под каблуком. У них двое детей, младший ходит в сад, а старший — в школу. Живут они в закрытом жилом комплексе, у них есть водитель, домработница, две няни. Мы работали по очереди, два через два дня. Старшего ребенка привозил водитель, нужно было его покормить и собрать на кружки. Были и дополнительные обязанности: поддерживать порядок в детской, следить за детским гардеробом, менять постельное белье. Домработница и моя напарница были с Украины, а вторую няню (которой стала я) искали местную, но надолго никто не задерживался. Думаю, виной всему абсолютно неуважительное отношение. Женщину, которая работала до меня, они обвинили в краже денег и проверяли на полиграфе. Хотя ничего не подтвердилось, прибор показал, что она сильно волновалась во время проверки, потому родители остались при своем мнении. Во всех комнатах, кроме туалета и ванной, стоят камеры.

Дети в той семье были избалованные, испорченные, невоспитанные, капризные. Родители покупают им все, что те только ни пожелают, не глядя на ценники, но при этом могут на несколько часов забыть ребенка в машине с водителем. Младший уже научился манипулировать и обманывать. Например, просишь его помыть руки, а он бежит со слезами на глазах к маме жаловаться, что ему якобы сделали больно. В этом случае, как ни странно, помогают все те же камеры. Старший ребенок агрессивный, может из-за пустяка налететь на младшего с кулаками, матерится, на улице может начать бить бутылки. Как-то мы с детьми уехали в Европу на пять недель, а их родители иногда приезжали на выходные. Там-то и случилось то, что стало для меня последней каплей.

На мелкие траты семья оставляла нам одну купюру в 100 евро. Мы пошли гулять в парк, и дети захотели мороженого. Было утро, и у продавца не было сдачи, тогда я зашла в магазин, чтобы купить бутылку воды и разменять деньги. И тут старший ребенок сказал мне: «Я за вами слежу! Как только вы деньги себе заберете, я тут же позвоню родителям!» Такие подозрения меня ужасно оскорбили, тем более что я за всю свою жизнь не взяла ни одной чужой копейки. Когда мы вернулись домой, у меня на нервной почве начал болеть желудок. Я думаю: «Зачем мне такой стресс?» И ушла из этой семьи. Неделю на внедорожнике путешествовала по Карелии — только это помогло мне восстановиться.

Сейчас я работаю в другой семье. Там тоже двое детей, младшему два года, старший учится в школе, а мама выходит на работу из декрета. С младшим ребенком сидит няня, но маме нужен еще один человек, который будет забирать старшего из школы, отводить на кружки, кормить полдником, учить с ним уроки. Семья мне нравится, к тому же они живут недалеко от меня. Еще я периодически подрабатываю в другой семье, где ребенок только пошел в первый класс. Бабушек и дедушек, чтобы присмотреть за ним, у них в Москве нет, и иногда они обращаются ко мне.

Доходы

Доход няни зависит от многих факторов. В каких-то семьях установлен определенный оклад. В той богатой семье у меня был оклад 45 тысяч рублей за 15 рабочих дней. Обычно я приезжала к часу и оставалась с детьми, пока не вернутся родители, иногда до глубокой ночи. Если разделить эту сумму на количество отработанных часов, то получается не так уж и много. Если родители уезжали с детьми без меня, то моя ставка сохранялась и я получала столько же денег. Но если я сама брала отпуск, то не получала ни копейки. Во время моих поездок с детьми мне платили два оклада — 90 тысяч рублей.



Сейчас у меня почасовая оплата — 350 рублей в час. Продолжительность моего рабочего дня зависит от того, какие планы у мамы. Стандартное время — пять-шесть часов в день, но при необходимости я остаюсь и дольше. Одно время я работала в семье, где в час платили всего 250 рублей и мама постоянно пыталась сэкономить еще. Как-то я привела ребенка на кружок, а меня там спрашивают: «Вы когда за прошлый месяц деньги принесете?» Я поняла, что в этой семье сложились какие-то особые отношения с финансами, и ушла оттуда. За отработанное время мне так и не заплатили.

Я знаю семью, в которой работают две няни и обеим платят 70 тысяч рублей. При этом, когда няня берет отпуск, ей выплачивают отпускные размером в половину оклада. Все зависит от того, в какой семье работать и как договориться. Конечно, няни-мигрантки обходятся родителям дешевле, но мне кажется, что в семью надо приглашать женщину, которая говорит с вами на одном языке.

Расходы

У меня семья из трех человек: я, 15-летняя дочка и 20-летний сын. Он пока не работает, учится в институте на бюджете. Мы купили две соседние квартиры и сделали из них одну пятикомнатную. Не меньше 15 тысяч рублей у меня уходит на коммунальные услуги. Еще 600 рублей плачу за гараж, который у меня в собственности. В среднем не меньше 10 тысяч рублей уходит на машину. Полный бак бензина — это порядка 1 600 рублей. Я стараюсь следить за автомобилем. Недавно проходила техобслуживание, поменяла тормозные диски, делала сход-развал.

На еде не экономлю: покупаю мясо, рыбу, деликатесы. Заезжаю в большой супермаркет и могу оставить там 3–5 тысяч рублей за раз. Считаю, что запасов дома должно быть столько, чтобы можно было пережить маленькую атомную войну. Из поездок в Европу тоже привожу продукты: санкционные сыры и колбасы, местный шоколад. На продукты в месяц трачу не меньше 20–25 тысяч рублей. А чтобы сэкономить, я часто покупаю необходимое в интернете. Недавно приобрела новый холодильник. В магазине он стоил 46 тысяч, а в интернете я нашла его за 41.

Помимо зарплаты, у меня есть еще один источник дохода: я получаю алименты от бывшего мужа на двоих детей. Он работает в западной компании и хорошо зарабатывает, поэтому экономить нам не приходится. Детям нужно давать карманные деньги, оплачивать проезд и связь, питание в школе и институте. Дочь занимается английским, на индивидуальные уроки тратим 6 тысяч рублей в месяц. К тому же она учится в художественной школе, а там нужно очень много всего покупать — и чем рисовать, и на чем рисовать. Тут я даже стараюсь не считать, а просто иду и покупаю все необходимое.

У меня много друзей по всему миру, и они часто зовут меня в гости. Недавно я побывала в Австрии, Германии, Швейцарии, Франции, сейчас меня зовут в Израиль и на Кипр. У меня есть карточки многих авиакомпаний, на них я коплю мили и получаю скидки. Билеты обходятся обычно в 10–12 тысяч рублей, зато на многом другом получается сэкономить. Живу у друзей, кормят меня бесплатно, я же беру с собой подарки и немного карманных денег. Одежду себе и детям обычно привожу из Германии. За несколько лет превратилась в шмоточницу. Когда жила с мужем, тратились мы только на его дорогие деловые костюмы. А сейчас я начала покупать много красивой одежды и полюбила себя.

Иллюстрации: Панина Анастасия