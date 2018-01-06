Разработчик игр

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Обычно игрой занимаются как минимум три человека — художник, гейм-дизайнер и программист. В среднем над играми, выходящими в России, работает команда из 10–30 человек, а в больших проектах их число может увеличиваться до 100. Мы узнали у гейм-дизайнера крупной компании о том, как он заставляет игроков почувствовать радость, разочарование и желание заплатить, а также как строится бюджет его семьи.