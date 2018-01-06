Личный счётНа что живут модели, пластические хирурги и разработчики игр
Сколько зарабатывают горожане разных профессий
В ушедшем году The Village продолжал расспрашивать о доходах и расходах представителей разных профессий. Вспоминаем самые интересные материалы.
Мастер маникюра
Доход в этой профессии зависит от ценовой категории услуг в салоне и условий, на которые мастер соглашается при трудоустройстве. Обычно салон или студия маникюра берет себе 50–75 % от стоимости процедур. Можно работать и дома, но тогда придется серьезно тратиться на материалы. Девушка, которая делает маникюр и педикюр шесть лет, рассказала о клиентах, зарплате и тратах.
Фельдшер скорой помощи
Всех сотрудников скорой часто обобщенно называют врачами, при этом большинство их них — фельдшеры. Фельдшер имеет среднее медицинское образование, может ставить диагнозы и проводить лечебные процедуры. Мы узнали у сотрудника Московской станции скорой помощи, сколько он зарабатывает и как часто ему приходится сталкиваться со смертью, неадекватными пациентами и скучающими пенсионерами.
Разработчик игр
Обычно игрой занимаются как минимум три человека — художник, гейм-дизайнер и программист. В среднем над играми, выходящими в России, работает команда из 10–30 человек, а в больших проектах их число может увеличиваться до 100. Мы узнали у гейм-дизайнера крупной компании о том, как он заставляет игроков почувствовать радость, разочарование и желание заплатить, а также как строится бюджет его семьи.
Курьер
Курьер — самая доступная подработка, достаточно зарегистрироваться на одном из множества порталов. Доставка по Москве стоит 500–1 000 рублей, а заработок курьера зависит от напряженности графика и того, сколько времени человек готов уделить разъездам по городу. Об условиях работы и доходе людей, которые сделали это своей профессией, мы расспросили курьера с пятилетним стажем.
Модель
Доход в модельном бизнесе напрямую зависит от количества кастингов и положительных ответов клиентов. Модели могут полгода сидеть без работы, а могут по несколько месяцев не возвращаться из заграничных поездок. Девушка, снимающаяся для обложек журналов и лукбуков, рассказала, как формируется ее доход и на что она тратит деньги.
Няня
Средняя зарплата няни в Москве — 40 тысяч рублей в месяц при пятидневной рабочей неделе. Оклад увеличивается до 50 тысяч, если предполагается проживание. Проверенную няню за небольшую плату родители обычно ищут в социальных сетях, на сайтах бесплатных объявлений или через знакомых. Мы узнали у женщины, поработавшей няней в семьях разного достатка, о том, из чего складывается ее заработок и на что тратятся деньги.
Иллюстрации: The Village
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