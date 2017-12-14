The Village продолжает выяснять, на что живут и как тратят деньги представители разных профессий. В новом выпуске — аниматор. Декабрь — горячее время для тех, кто зарабатывает на детских праздниках. Доход аниматора зависит от уровня агентства, в котором он работает, и количества заказов. Часовая ставка одного артиста начинается от тысячи рублей, тогда как весь праздник может обойтись заказчику в не один миллион рублей. The Village поговорил с девушкой, которая четыре года играет на детских праздниках, и выяснил, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги.

Профессия Аниматор Зарплата 40 000 рублей Траты 7 000 рублей семейные расходы 3 000 рублей

оплата проезда 3 000 рублей

уход за собой 5 000 рублей накопления на отпуск 7 000 рублей развлечения 10 000 рублей одежда 5 000 рублей

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Как стать аниматором

Аниматором я стала случайно на первом курсе института. Сейчас мне 22 года, я отучилась на журналиста и получила диплом с отличием. Но анимация меня не отпускает. Для себя я называю ее «профессия-наркотик», потому что с нее нельзя быстро слезть и уйти в график 5/2 с выплатой зарплаты раз в месяц.

В моем детстве мамина подруга постоянно приходила к нам в гости со всякими баулами, и каждый раз я думала, что она переезжает. Однажды я спросила ее, что в мешках, а она ответила, что работает аниматором и это ее реквизит. Мне стало интересно, и я захотела попробовать себя тоже. В 18 лет меня поставили на первый праздник к трехлетним детям, я была персонажем Hello Kitty, но не умела делать ничего, даже собаку из шариков. Помню, как после этого приехала в агентство, которое находилось аж за МКАД, и за полчаса меня обучили профессии аниматора. На второй мой заказ не приехали сами заказчики. Я была этому невероятно счастлива, так как избежала провала.

Не могу сказать, что для того, чтобы стать аниматором, обязательно нужно актерское образование. У многих ребят оно есть, но часто я не понимаю их напыщенности. Здесь не нужно придумывать сверхзадачу героя, ты просто артист детского праздника. На мой взгляд, в этой профессии важен опыт. Чем больше разных детей и родителей видел, чем больше разных образов и персонажей было в твоей жизни, тем быстрее ты ориентируешься в ситуации и выходишь из положения. Еще нужна внешность, которая не будет вызывать отторжения, харизма, терпение к детям. Кому-то это дано, а кому-то нет.

В первый раз меня занесло в агентство, которое считается в Москве самым жутким. Там абсолютно не ценится работа аниматоров, начальник очень жадный, а зарплата очень маленькая. Зато это стало для меня этаким экспресс-курсом. В будни я училась, а по выходным могла брать заказы — идеально для студента. Я отработала там год, а потом ушла в свободное плавание: у меня была своя база клиентов, но возникали проблемы с костюмами и реквизитом. Я сменила еще два агентства и сейчас работаю в месте, которое меня полностью устраивает.

В предыдущих трех агентствах при устройстве на работу не спрашивали ничего: «Ты уже работала? Ну, заходи». А в последнем задавали вопросы про внешние данные, про образы, в которых комфортно работать, про дополнительные навыки. На встрече просили отыграть разные ситуации: как бы я вела себя с девочкой пяти лет, будучи в образе принцессы, или какую игру провела бы с семилетними детьми, будучи в образе пирата.

При устройстве просят паспорт, но оформление происходит неофициально. Смотрят на гражданство, предпочтительнее российское. Еще часто просят завести медицинскую книжку.

Выбор образа

Во многих агентствах не разбирают, кого на какие роли ставить. Смуглая девушка восточной внешности может спокойно быть принцессой Эльзой из «Холодного сердца», в моем агентстве стараются поддерживать образ персонажа и выбирают на роль по типажам. Есть высокие и стройные девушки, есть маленькие и фигуристые, есть с холодным выражением лица, который подходит на образ стервы, а есть открытые и добрые лица, к которым тянутся малыши. Менеджеры знают, какой образ дается артистам лучше и, исходя из этого, предлагают заказы. Для меня характерны антагонисты, негативные персонажи. Красная Королева или злая мачеха — это мое. Если это не жесткий образ, то мне подходят персонажи, которые могут дурить, кувыркаться и высоко задирать ноги.

Популярность того или иного героя у детей и родителей сильно зависит от репертуара кинотеатров. Еще не теряют популярность «Моана», «Тролли» и «Холодное сердце», есть вечная классика типа диснеевских принцесс. Некоторые заказывают праздники по редким книгам или фильмам, тогда агентство шьет костюмы за ночь. Так, недавно попросили «Маленького принца», и костюм пришлось создавать из того, что было. В другой раз дети попросили праздник в стиле «Игры престолов» — агентству пришлось быстро делать костюмы и декорации. На праздниках часто выстраиваются объемные инсталляции — замки, парк юрского периода, футбольное поле, Страна чудес для Алисы. Все это добавляет зрелищности празднику.

У нас есть обычные костюмы, и есть виповые. Вторые максимально приближены к образу в мультфильме или фильме. Чаще всего это принцессы. Эти костюмы действительно настолько шикарные, что в них можно, не стесняясь, выходить замуж. Но работать в них невероятно сложно. Один из моих любимых персонажей — Красная Королева — весит больше 15 килограммов. К этому нужно добавить грим и высокие каблуки.

Мы сами формируем свой график, так что вправе отказаться от предложенного заказа. Чаще всего я работаю по пятницам, субботам и воскресеньям. На будние дни приходится два-три заказа. На празднике нужно быть за полчаса, чтобы заказчик не волновался, а мы успели переодеться и сделать макияж. Аниматорам редко выделяют шикарные гримерки — большие, светлые, с зеркалами. Чаще всего это служебные помещения, от сборов в туалете тоже никто не застрахован.

Развлекательная программа

Программа, ее содержание и длительность, зависит от того, сколько заказчик готов потратить. Трехлетние дети не могут выдержать двухчасовую программу. Поэтому для маленьких детей свои развлечения и свой реквизит. Для трехлеток мы можем взять с собой плюшевые игрушки, для детей постарше — сложные лабиринты. Программа может длиться от часа до суток и больше. Однажды я работала 18 часов — ребенок настолько любил персонажа, что просто меня не отпускал. Я гуляла с ним, обедала и даже была во время сна.

Конечно, заказывают и голую анимацию, но сейчас популярен микс из разных шоу: Тесла-шоу, химическое шоу, фокусы, мастер-классы. Последнее особенно приятно родителям: они видят, что их дети что-то мастерят. Шоу проводят другие люди, мы же в перерывах между активностями устраиваем игры, а в процессе организовываем детей.

Проблемы с детьми

Дети бывают разные. У ребенка может быть желание ткнуть принцессу в глаз пальцем просто потому, что ему интересно. Можно несколько раз сказать: «Солнышко, не надо так». Но потом это начнет тебя выводить. Есть несколько форматов взаимодействия аниматора с ребенком: я-друг, я-сказка и я-взрослый. Если ласковые предупреждения не помогают, можно пригрозить появлением негативного персонажа. Но бывают дети, которые настойчиво цепляют, пытаются унижать и гнобить. Они обычно считают себя супервзрослыми, могут нахвататься где-то мата и активно его применять. В этом случае можно выловить зачинщика и поговорить с ним, уже выйдя из образа. Обычно это работает.

Мы проводим праздники в семьях с разным доходом. Детей из богатых семей тяжело удивить. Выходишь на площадку, а они могут сказать: «О, аниматор приехал, тебя мамка наняла как няньку, вот сиди и смотри, чтобы я себе вилкой руку не пропорол». В семьях среднего класса приезд аниматора не постоянное явление, поэтому такие дети обычно относятся к нам как к появлению настоящей сказки. Конечно, они с радостью верят, что канат — это змея, а кусок разноцветной ткани — это облако, на котором можно кататься. У меня был случай, когда я пришла в образе феи Винкс к девочке шести лет, которая просто снесла меня с ног и не давала встать, обнимая.

Праздники для инстаграма

Праздник может проводиться по бартеру или для пиара. Конечно, в таком случае обсуждается, как много постов с хештегами будет в раскрученном инстаграме звезды, к которой придут. Это эффективная реклама: люди часто хотят подарить своему ребенку ту же самую сказку, что приезжала к любимой телезвезде.

Но иногда родители слишком гонятся за зрелищностью праздника. Очень многие мамочки хотят сделать праздник шикарным, чтобы выложить фотографии в инстаграм: богатые украшения, торт от известного кондитера, красивые аниматоры. Но ребенку в два года на фиг не нужна двухчасовая программа аниматоров! Отсутствие реакции хуже всего в нашей работе, когда стоишь, смотришь на ребенка и не понимаешь, зачем ты тут. Бывает, что ребенку просто неинтересно, что происходит, — он поиграл какое-то время, а потом начинает прикладываться на диван и тереть глаза. Но у аниматоров еще час работы, а мама отказывается верить, что ребенок почти спит. Такие праздники делаются как будто для инстаграма.

Я считаю, что профессия аниматора имеет срок годности. Люди со временем не молодеют, и можно устать постоянно ездить куда-то с сумками, переодеваться в каморках и прыгать два часа подряд. Думаю, ближе к 30 нужно включать голову и искать что-то серьезное.

Зарплата

Все аниматоры работают по часовой ставке. Обычно она фиксированная и снижается только для постоянных клиентов. Ставка аниматора — 1 300–1 500 рублей в час. При этом для клиента наша работа стоит от 4 до 8 тысяч в час. Наше агентство, как правило, делает праздники под ключ: такие услуги могут стоить больше миллиона рублей.

В месяц мой доход составляет около 40 тысяч рублей. Если получается меньше, я остаюсь очень недовольна. Всегда стараюсь взять столько часов, чтобы наработать на эту сумму. Декабрь — самый прибыльный месяц из-за елок, корпоративов и праздников для детей сотрудников компаний. Самое тухлое время — лето.

Конечно, есть люди, которые работают в агентстве невероятное количество лет — пять или семь, например. Они получают больше — их ставят на длинные праздники, отправляют на гастроли. Я работаю в свое удовольствие, не напрягаюсь и не волнуюсь ни о чем. Если мне будет нужно больше денег, я найду способ их заработать.

Бонус может быть только от самого клиента. С чаевыми никогда не угадаешь: можно приехать к людям, по своим ощущениям отработать очень среднячково и получить дополнительные деньги, а можно отбомбить три часа так, что дети просто пищат от восторга и бегают по потолку, но уйти ни с чем. Тут нет закономерности.

Штрафы бывают, если мы опаздываем на праздник или заказчик остается недоволен. Если потеряешь реквизит или порвешь костюм, из зарплаты могут вычесть 300 рублей. Иногда на праздниках заказчик может продлить время работы, и если аниматор не сообщает об этом в агентство, договариваясь втихую, его могут уволить. Могут также попрощаться, если много сплетничать о начальстве. Девушкам запрещено выходить в образе принцессы ненакрашенной, особенно если это проект, который попадает в соцсети селебрити. Если ты без накладных ресниц, то пошла вон отсюда.

Траты

Я москвичка, поэтому с жильем нет проблем, за это огромное спасибо моим родителям. Я живу с ними, но не испытываю по этому поводу напряжения. Считаю, что было бы неправильно и некрасиво не отдавать часть денег на семейные расходы. Поэтому даю маме примерно 7 тысяч рублей в месяц. Из других постоянных трат — проезд на транспорте. Безлимитная «Тройка» на месяц стоит 2 тысячи рублей.

В нашей сфере очень важно быть ухоженной, поэтому я трачу деньги на маникюр, чистку лица, повседневные косметические средства. На это уходит около 3 тысяч рублей в месяц. Все остальное — мои свободные деньги, и я вольна решать, куда их потратить — закупиться одеждой или потратить как-то еще. Гонорары аниматорам выплачивают сразу после проведения праздника, поэтому у меня в кошельке всегда есть деньги. Можно спокойно встретиться с подругой и пойти в кафе. Еще у меня получается откладывать 5 тысяч в месяц на отпуск.

У меня часто спрашивают, как долго еще я собираюсь скакать в образе принцессы, маму очень заботит вопрос официального трудоустройства и пенсионных отчислений. Но пока я не хочу об этом думать, хочу пожить для себя. У меня свободный график, сплю сколько хочу, встречаюсь с друзьями. Я работаю на той работе, о которой мечтают многие.