The Village продолжает выяснять, как строится бюджет людей разных профессий. Недавно воспитательница детского сада из Перми Мария Шубина опубликовала на своей странице в соцсети открытое письмо президенту. Она жаловалась на неэффективную работу местных чиновников и профсоюзов, завышенные требования, которые предъявляются к педагогам, и низкие зарплаты. По словам Марии, даже с учетом всех стимулирующих выплат и дополнительных занятий воспитатель получает в районе 20 тысяч рублей. Ее московская коллега анонимно рассказала The Village, какие игрушки запрещены в детских садах, из чего состоит доход воспитателя и куда уходят деньги.

Профессия Воспитатель группы полного дня Доходы 53 000 рублей Траты 4 000–5 000 рублей занятия спортом 4 000 рублей уход за собой 10 000 рублей одежда 3 000 рублей косметика 3 500 образование 4 000 рублей кружки и секции для ребенка 8 000 рублей продукты 4 000 рублей кафе 500–1 000 рублей проезд 10 000 рублей накопления

Как стать воспитателем

Мне 30 лет, работаю воспитателем пять лет. В детский сад я устроилась, когда туда пошла моя дочка, но никаких льгот и привилегий у родителей, которые сами там работают, нет. Если хочешь отдать своего ребенка в сад, так же как и все остальные, записываешься на портале госуслуг, встаешь в единую очередь. Но для меня большой плюс этой работы был в том, что я могла проводить со своим ребенком больше времени. К тому же мамам маленьких детей часто приходится брать больничный. Если в каких-то других местах к этому относятся негативно, то в государственном детском саду старались войти в мое положение и никаких вопросов по этому поводу не было. Моя дочь теперь уже ходит в школу, но я осталась работать в детском саду.

Сначала я пришла на должность документоведа, но через некоторое время решила перейти на работу с детьми. У меня два высших образования: экономическое и педагогическое, но специальность — учитель географии. Все же методики работы со школьниками и с детсадовцами совершенно разные, потому я, как и все педагоги с непрофильным образованием, проходила курсы переподготовки. Первое время я была воспитателем в самой младшей группе, а потом стала работать с детьми постарше.

Большинство воспитателей — это женщины лет 40–50, примерно треть — молодежь до 35 лет. А вот мужчин-воспитателей у нас в саду нет и, как рассказали коллеги, не было и раньше. Сейчас уже есть истории, когда отцы уходят в декрет, но профессия воспитателя остается чисто женской. Хотя я считаю, что детям, особенно мальчикам, иногда нужно поговорить с кем-то по-мужски.

График работы

Еще один плюс моей работы — сменный график. Детский сад работает пять дней в неделю с 07:00 до 19:00, но воспитатели сменяют друг друга. Мой рабочий день длится 7 часов 20 минут, а рабочая неделя — 36 часов. Если в один день я в детском саду с утра и до обеда, то на следующий день буду работать вечером. Еще у воспитателя отпуск 42 календарных дня, и, как правило, мы берем его летом. Сад открыт круглый год, но летом меньше детей: кто-то у бабушки в деревне, кто-то отдыхает с родителями. Потому группы могут объединять, сделать из двух одну, и будет нужно уже не четыре воспитателя, а два.

Детский сад начинает работу ровно в 07:00, и примерно к этому времени родители начинают приводить детей. Пока все собираются, я включаю аудиосказку, достаю настольные игры, а сама готовлюсь к занятиям — подбираю книги и раздаточный материал. К восьми часам приходит помощник воспитателя, а к 08:20 обычно собираются все дети и садятся завтракать. Ровно в 09:00 начинаются занятия, которые расписаны по дням. Это может быть лепка, аппликация, рисование, физкультура, музыка, формирование элементарных математических представлений, про окружающий мир и художественное развитие. С 10:00 у детей свободное время для игр, потом — второй завтрак, после чего мы идем на часовую прогулку. Возвращаемся к обеду, за которым следует традиционный тихий час. Обычно в младших группах дети так устают во время игр на свежем воздухе, что всегда засыпают, а вот в подготовительных, где всем уже по шесть-семь лет, несколько человек могут и не спать. Мы их убеждаем не шуметь, пока другие отдыхают.

После тихого часа наступает время полдника, игр и занятий. Обычно дети увлекаются чем-то на 15–20 минут, потом им становится скучно, и надо менять вид деятельности. Педагог сам решает, чем заниматься с детьми, но все должно быть в рамках государственного образовательного стандарта. Иногда мы придумываем необычные развлечения — показываем опыты или вместе ставим сценки. Сейчас я прохожу обучение, чтобы проводить в группах английские физкультурные минутки: на них с помощью игр и песен можно познакомить детей с иностранным языком.

В 17:00 опять собираемся на вечернюю прогулку, после нее ужинаем, и некоторые родители уже часов с 18:00 приходят за детьми, так как сейчас у многих дополнительные занятия. Детский сад работает до 19:00, но иногда воспитателям приходится задерживаться, пока родители не заберут всех детей. Такого, что кто-то постоянно опаздывает, у нас нет, но каждый может попасть в пробку или задержаться на работе, главное — позвонить и предупредить об этом.

Дресс-код и правила

В детских садах достаточно строгие правила, все регламентировано федеральным стандартом. Хоть у нас и нет алгоритма игры на погремушке, но вообще мы руководствуемся многими документами. Например, есть единый стандарт, какими должны быть игрушки — без острых углов, из определенных материалов. Плюшевые мишки, как в нашем детстве, запрещены. Это связано с тем, что мягкие игрушки тяжело мыть, а мы это делаем регулярно. Как дети обращаются с вещами? Уронил на пол, поднял, обнял, поцеловал. Все должно быть чистым. У нас много деревянных игрушек, они теплые, приятные на ощупь, хорошо пахнут и к тому же легко моются. Игрушек из искусственных материалов тоже хватает: пазлы, машинки, кухня с пластмассовыми овощами и фруктами, «уголок красоты» с феном и расческой. Уже третий год дети в них играют, и ничего не сломалось.

Весь раздаточный материал для детей должен быть заламинирован, у нас в саду есть оборудование для ламинации. У нас вообще нет проблем с методической литературой, игрушками и расходниками — пластилином, фломастерами, карандашами. Мы ничего не покупаем сами и не просим об этом родителей.

Есть требования и к внешнему виду воспитателей. В идеале носить нужно туфли на небольшом каблуке с круглым носом, прямые брюки и пуловер пастельных тонов. Категорически запрещено все то, что может как-то поранить детей: туфли на шпильках или с острыми носами, длинные ногти. Не должно быть коротких или слишком длинных юбок, декольте, пирсинга на лице и яркого макияжа. Джинсы с дырками тоже под запретом, но я иногда, хоть и очень редко, их все же надеваю. Можно позволить себе, например, что-то красное, футболку без принта, кожаные кеды или кроссовки.

Манная каша и другие проблемы

В наш сад ходят очень разные дети, в том числе из обеспеченных семей. Но вопреки стереотипу об их избалованности и испорченности наши дети бережно относятся к игрушкам и книгам. Конечно, бывает, что все носятся, стоят на ушах и ничего не слышат. Обычно в таких случаях мы устраиваем физкультурные минутки — это дает выход энергии, дети танцуют, а не разносят все вокруг. Это хорошо работает с маленькими детьми, а вот с подготовительной группой нужно договариваться, использовать строгий взгляд и серьезный тон.

Легендарная манная каша все еще входит в меню детских садов, но, к счастью, бывает в рационе не так часто. Сейчас появилось много альтернатив: мультизлаковая, овсяная, гречневая каши. Но добавилось и еще одно блюдо из манки — запеканка, которую дети тоже не особо жалуют.

Есть у детей и свои любимые блюда: обычно куриный суп-лапшу и картофельное пюре съедают подчистую. Если дети отказываются от еды, мы на них не давим. Еще когда я была маленькая, нам постоянно говорили: «Ленин был за чистые тарелки», «Пока не съешь — из-за стола не выйдешь». Сейчас такого нет, все строится на принципе ненасилия. Хотя можно поуговаривать ребенка, например, рассказать, как старались повара, когда готовили это блюдо.

О том, что ребенок плохо ест, мы рассказываем родителям. Некоторые мамы сами просят детей кормить, например, договориться сначала на пять ложек супа, а там уже ребенок обычно втягивается в процесс и съедает всю тарелку. Но есть такие случаи, когда дети не едят ничего. У нас есть мальчик, который питается только хлебом и яблоками и пьет воду. Чего мы только с ним не пробовали: просили родителей принести из дома привычные тарелки и приборы, водили его к психологу. Но пока ничего не помогает, и второй год ребенок сидит на странной диете.

Сейчас родители могут жаловаться напрямую в московский департамент образования, минуя руководство детского сада. Они активно пользуются этим правом, только потом часто об этом жалеют. После таких жалоб попадает и директору сада, и администратору корпуса, и воспитателю, а в итоге мама приходит и говорит: «Простите, я на эмоциях написала там разного, была не права». Бывают и такие родители, которые считают нас прислугой и пытаются общаться с нами в приказном тоне, учить жизни. К счастью, таких меньшинство.

Иногда родители поощряют то, что в детском саду категорически запрещено. Не так давно в Москве был случай: один ребенок засунул в ухо какую-то маленькую игрушку, ходил с ней несколько дней, а извлекали ее хирургическим путем. После этого в целях безопасности приносить в детские сады собственные игрушки запретили. Если ребенок все же пришел с чем-то из дома, нам приходится забирать и прятать в шкафчик до прихода родителей. А они разрешают ребенку носить с собой игрушки, хотя и знают, что это может быть опасно. Получается, что мы — плохие, а мама и папа — хорошие. У нас запрещено драться, детям мы объясняем, что мы одна команда, потому должны объяснять и договариваться. А некоторые родители, наоборот, учат ребенка дать сдачи, ударить или толкнуть в ответ еще сильнее.

Если воспитатель заметил, что ребенок пришел в синяках, причем не на коленках и локтях, а, к примеру, на спине, мы обязаны сначала обсудить это с родителями. Если это повторяется регулярно, нужно сообщить психологу и администрации, чтобы те поговорили с родителями. Пока я не сталкивалась с чем-то подобным.

Доходы

Оклад воспитателя в Москве — 46 тысяч рублей, есть доплаты за категорию — первую или высшую. Для того чтобы получить первую категорию, нужно выдержать экзамен. Мы должны постоянно посещать семинары, вебинары, лекции и курсы, вести дополнительные занятия. Потом все свои наработки нужно собрать и представить аттестационной комиссии. Она может задать вопрос по государственным нормативам или недавно пройденным курсам. Если комиссию все устраивает, воспитателю присваивается первая квалификационная категория, за которую положена доплата в размере 10 % от оклада. Через два года можно защититься на высшую категорию. Для этого нужно иметь публикации на специализированных сайтах для воспитателей, дипломы за участие в конкурсах детских рисунков и поделок. За высшую категорию доплачивают уже 16 %.

Также есть стимулирующая часть, которую каждое образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Зависит она от того, сколько детей из группы посетило сад в этом месяце. Для этого показателя есть смешное название — детодни. Допустим, если 90 % детей исправно ходили в сад, то стимулирующая часть будет составлять примерно 30 тысяч. Эта сумма раскидывается на всех, кто работает в группе. Я получаю 9,5 тысячи рублей. Из всех этих выплат вычитается налог 13 %, в итоге входит примерно 53 тысячи.

Расходы

У нас в семье основную часть денег зарабатывает и, соответственно, тратит муж, у меня обычно бывают некрупные расходы. Я занимаюсь йогой и фитнесом, хожу в бассейн, на это трачу около 4–5 тысяч в месяц. Шопоголизм и большие траты на одежду — это не про меня. Я иду в магазин только тогда, когда мне нужна какая-то конкретная вещь. Стараюсь покупать что-то практичное, могу в один месяц отдать 20 тысяч, а иногда и ничего не трачу. В этом месяце я очень выгодно купила на распродаже себе и дочке зимнюю обувь, потратила на все 10 тысяч.

На косметику расходы тоже отличаются от месяца к месяцу. Бывает, что все закончилось, тогда нужно выложить сразу 5 тысяч, но если все есть, то и тратиться не нужно. Косметика обходится примерно в 3 тысячи рублей, сюда же можно отнести мои нерегулярные визиты к косметологу. На маникюр и педикюр я хожу примерно раз в три недели, отдаю за все около 4 тысяч. Поскольку воспитатель должен постоянно повышать свою квалификацию, у меня есть расходы на образование. Так, недавно я прошла обучающие курсы и отдала за них 3 500.

Дочка ходит на дополнительные занятия — танцы и теннис. Часть их них оплачивает муж, а часть — я. Это примерно 4 тысячи в месяц. Я работаю около дома и дохожу до детского сада пешком. Для дальних поездок у нас есть машина, но расходы на бензин и ремонт взял на себя муж. Иногда я пользуюсь общественным транспортом, выходит 500–1 000 рублей.

Раньше за продуктами я ездила в гипермаркеты, но примерно год назад начала покупать все необходимое рядом с домом. В больших магазинах обычно много народу, это очень утомляет, а выгода от запасов на неделю не такая уж большая. К тому же все равно приходится докупать что-то свежее поблизости. Я обращаю внимание на состав и качество продуктов, потому часто закупаюсь в сети «ВкусВилл». Из своих денег я трачу на них примерно 7–8 тысяч рублей, муж тоже покупает еду домой. Еще 4 тысячи уходит на походы в кафе.

Сейчас я считаю свои расходы с помощью банковского приложения на телефоне. Там же есть возможность переносить деньги в виртуальную копилку. Туда я откладываю деньги, на которые летом собираюсь поехать на Байкал и в Индию.