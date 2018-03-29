The Village продолжает рассказывать о доходах и расходах людей разных профессий. В новом выпуске — оператор автозаправочной станции. Для работы на АЗС часто не требуются ни образование, ни стаж, ни российское гражданство. Из-за большой текучки кадров на заправки Москвы и Подмосковья готовы принимать всех желающих. Главное, чтобы здоровье позволяло проводить на ногах целую смену и нормально переносить запах бензина. Некоторые сети даже берут на работу вахтовиков, которые приезжают из других регионов на две недели и живут прямо на автозаправочных станциях. Мы спросили у мужчины, который работал на разных АЗС в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, про его зарплату, дополнительные заработки и график работы.

Профессия Оператор автозаправочной станции Доходы (зарплата + чаевые) 50 000 рублей в месяц Расходы 18 000 рублей плата за квартиру 10 000–15 000 рублей продукты 2 000–3 000 рублей траты на ребенка 500 рублей транспорт 3 000 рублей сигареты 19 000 рублей помощь родителям

Как устроиться на автозаправку

Мне 37 лет, на разных заправках я работаю уже лет шесть. Вообще, по профессии я строитель и раньше летом строил дома и дачи, а когда сезон заканчивался, шел на заправку. Однажды попал на хорошую станцию, где и чаевые нормальные, и коллектив, и даже не стал возвращаться на стройку. За все время я уже и в Петербурге поработать успел, и в Москве, и в Подмосковье. Сейчас вот устроился на заправку в области. Машин здесь много, так что с чаевыми нормально выходит.

Изначально на заправке брат работал, сначала в одной сети, потом перешел в другую, где платят больше. А я смотрю, у него деньги стали водиться, каждый день приносит чаевые домой. Потом даже жену свою подтянул, она так и осталась там. До сих пор работает, но не заправщицей, а кассиром. Я тогда тоже решил на заправку устроиться, сходил на несколько станций, пообщался там с мужиками, узнал, что делать надо, сколько по деньгам выходит.

И вот, мы с одними разговариваем, а в это время приезжает менеджер. Спрашивает меня: «Ты поработать хочешь что ли?» Я думаю, а почему бы и нет. Поговорили с ним минут пять, и уже на следующий день я приступил. Никаких требований к заправщикам нет. Спрашивают, где раньше работал, что делал, что умеешь. Какое там образование, даже гражданство российское не нужно! Потому так много гастарбайтеров работает. У нас как-то один узбек был, даже русского языка почти не знал, на пальцах узнавал, какой бензин заливать нужно и сколько.

Устроиться на заправку можно двумя способами — официально и через менеджера. Если хочешь все сделать официально, то с тобой заключает договор та сеть, где ты будешь работать, дают тебе карточку, по которой ты отмечаешь, во сколько на смену пришел и ушел. Но я так не хочу — много геморроя. Смены расписаны на месяц вперед, и с дополнительными обязанностями с тебя потом не слезут. Я устраивался через менеджера. Есть такие фирмы, которые набирают персонал для заправок и не только. Допустим, нужно какой-то сети 20 человек, они заключают договор с фирмой, а та уже ищет этих людей. Договор у заправщиков заключен с этой фирмой, все вопросы решаешь с менеджером. Так намного проще, я могу позвонить ему и сказать, что завтра не выйду, и он вместо меня другого работника пришлет.

Никакой проверки нет, некоторые даже без договоров работают первое время. На каком бензине ездят разные машины, как баки открывать, этого нам никто не объясняет. Но на месте всему быстро сам учишься. В крайнем случае, если не получается бензобак открыть, водитель выйдет и сам это сделает. Если «Рено» подъезжает, я даже не буду торопиться — подожду, пока водитель сам все сделает, потому что бензобак закрывается на ключ от машины.

Виды заправок

На заправках бывают две системы — предоплата и постоплата. При предоплате, пока водитель не оплатит на кассе, бензин не польется. А бывает, что водитель приехал, сказал, что заливать, пошел оплачивать, вернулся — бензин уже в баке. Чем плоха постоплата: вот ездил какой-нибудь мужик всю жизнь на 92-м бензине, а тут купил машину на дизеле, а заправщику по привычке сказал: «Девяносто второй, полный бак». Ему залили этот бензин, а потом мужик выходит, делает огромные глаза и начинает орать: «Это ты виноват, за свой счет будешь ремонт делать!» И сотрудник сразу увольняется. А кому охота из своего кармана выкладывать тысяч шестьдесят за ремонт чужой машины? Вину всегда вешают на заправщика. Даже если все вокруг слышали, что водитель попросил именно девяносто второй, ничего потом не докажешь. Конечно, у нас есть камеры, но они записывают только изображение без звука.

На постоплату идут работать охотнее, там накосячить просто нереально. Даже если ты ошибся и не тот пистолет вставил в бак, кассиры об этом скажут. А на предоплату обычно никто не хочет, и текучка большая. Потому и берут всех подряд: и иностранцев, и студентов, и девушек молодых, и женщин за пятьдесят. На некоторых заправках никого не могут найти, даже привлекают к работе вахтовиков. Они на две недели приехали, там же при заправке в вагончике поселились, потом отработали, уехали, на их место приехали другие. Причем такие станции и в Москве есть, в пределах МКАД. Я сам на такой работал недалеко от проспекта Вернадского.

Отношения в коллективе

Обязанности заправщиков — заправка автомобилей и поддержание чистоты. По желанию еще можно протирать окна и фары, чтобы получить чаевые побольше. Все остальное — приемку топлива и расчеты — делает оператор-кассир. Меня даже звали как-то за кассой работать, но я ни за что не пойду — не хочу с деньгами дело иметь. У кассиров ответственность больше, поэтому текучка не меньше, а то и больше, чем у заправщиков. Новый кассир-стажер делает все медленно: пока он оплату проведет, уже огромная очередь соберется, еще и напутать может. Бывает, что приходит новый человек, стажируется неделю, а потом плюнет и уйдет. На некоторых заправках они еще едой занимаются: подогревают хот-доги и пирожки, наливают кофе и чай. У нас на станции есть кафе, там свои работники, которые даже готовят что-то несложное — могут, например, бургер собрать.

Лучше, когда в смену постоянно попадаешь с одними и теми же людьми. Я сейчас вообще с женой работаю. Стоим у соседних колонок, можно и поговорить, пока машин нет. Оператор за кассой тоже обычно одна и та же, мы с ней нормально общаемся и можем договориться, если что. Когда с коллективом сработался, все как-то проще получается.

Смены и спиртное

Я обычно работаю сутки или двое, и жена так же. По правилам ночью отдых положен заправщикам по два часа по очереди: один спит, а другой работает, потом еще раз меняемся. Но за два часа разве выспишься? Так что мы берем четыре часа подряд, а в журнале пишем, что отдыхали всего два. Еще у нас на одной заправке был такой порядок — скидываемся по 50 рублей на чай, кофе, сахар, все это стоит на столе и общее. А так, чаще все по своим ящикам запирают и ничем не делятся.

Еще бывает, что могут настучать. Тебя выгонят, а на это место можно будет своего знакомого пристроить. Особенно часто закладывают, если заправка в хорошем месте расположена и чаевые там нормальные. Даже на меня недавно настучали, но все обошлось.

В мороз приходится на улице часами стоять. Конечно, дают форму теплую, а в некоторых сетях даже обувь, но от сильных холодов она не спасает. Просто надеваешь форму на все, в чем пришел: джинсы, куртку, свитер — так получается теплее, но за несколько часов все равно можно задубеть.

Ночью машин особо нет, а заправку покидать нам нельзя, приходится согреваться проверенным способом — спиртным. Заранее купил водки, развел ее с черным перцем, принес с собой. Примешь 50 грамм — и уже не так холодно. Вот зимой, когда было градусов 20 мороза, мой напарник не вышел, и вместо него приехала работать другая заправщица, узбечка очень вредная. Она менеджеру настучала, что я там бухал по-черному прямо на работе. Он звонит и спрашивает: «Было такое?» Пришлось объяснять, что бухать — это громко сказано, принял только для согрева. Но за мной косяков других нет, так что обошлось.

Странные клиенты

Заправочные пистолеты у нас отрывают постоянно. Только отвлекся, слышишь хлопок, оборачиваешься — пистолет со шлангом оторваны. За это сейчас штраф — 5 тысяч рублей, надо вызывать гаишников и все оформлять. Если шланг в рабочем состоянии, просто выскочил из бака, то мы его назад поставим и денег не возьмем. Но на некоторых заправках пистолет сделан с таким сцеплением, что его чуть дернул, он уже вырван с мясом. Тогда только гаишники и штраф.

Но это еще самое безобидное, что водители могут сделать. Курят вообще постоянно, особенно бомбилы-гастарбайтеры. Один мужик как-то хотел посмотреть, правда ли ему залили полный бак, а то вдруг обманули. И ничего умнее он не придумал, как подсветить зажигалкой. Но он даже чиркнуть не успел, я заметил — и как кину в него лопатой, правда не железной, а пластиковой. У нас они возле колонок стоят для уборки снега. Потом спрашиваю, зачем он с зажигалкой в бензобак полез, а он в ответ: «Да я не подумал как-то».

Пьяные приезжают постоянно, причем такие, что даже на ногах еле держатся. Ему говоришь: «Ты зачем вообще за руль сел?» — а он отвечает, что только до магазина доехать и обратно, ничего страшного с ним не случится. Под Новый год один раз были две пьянющие снегурочки, причем полуголые. Как-то зимой мужик приехал вообще в стельку пьяный, вылезает из машины в трусах, футболке и тапочках. Причем в руках у него ничего не было. Я у кассиров потом спрашивал, а чем вообще он расплатился. Оказалось, где-то все же карточку припрятал.

Один раз заехал на «Мерседесе»–купе мужик. Сам здоровый, накачанный, но в парике, в женской одежде, накрашенный и с накладной грудью. Сейчас он у нас часто стал заправляться, а когда приехал первый раз, все сбежались на него посмотреть. Еще был случай: идет к нашей заправке бомж и катит за собой какие-то салазки деревянные, на которых его баулы лежат. Подкатывается к помещению, оставляет свои вещи у входа, а сам идет в кафе. Я думаю: жалко мужика, пусть зайдет погреться, а там, если что, его операторы выгонят. А бомж в нашем кафе (а цены там немаленькие, бургер рублей 200 стоит) набирает еды всякой, шоколадок, кофе, садится на свои баулы и пирует. Потом кассиры сказали, что он на 4 тысячи накупил. Мы с напарником себе такого позволить не можем.

Говорят, если заправщику чаевые не давать или чем-то его обидеть, он может тебя запомнить и кинуть что-то в бензобак, например насыпать сахара, и тогда придется чинить машину. Наверное, есть такие заправщики злые, но я запоминаю только тех, кто скандалит. У нас одна женщина постоянно сцены устраивает: очередь большая, работаете медленно. Причем говорит это все не кассирам, а нам. Мы ее уже узнаем, и, когда она приезжает, к ее машине никто даже не подходит.

Доход

Если работать официально, то зарплата у заправщика —55 рублей в час, а в каких-то сетях еще меньше — около 40. Когда устраиваешься через менеджера, стабильно получаешь 1 200 рублей за одну смену, что в Москве, что в области. Если нужны деньги, просто договариваешься и выходишь чаще.

У меня в среднем в месяц выходит около 50 тысяч рублей. Это не только зарплата, но еще и чаевые. Они зависят от разных вещей — расположения заправки, времени суток. Например, у меня около дома есть заправка. Я мог бы до нее пешком доходить, но работать там не собираюсь. У заправщиков в лучшем случае выходит тысячи полторы за смену. А вот как-то я устроился на заправку на пути из Москвы в аэропорт Домодедово, там можно было и 5 тысяч чаевых за выход сделать.

Чаевые

Работать в Москве и Подмосковье в сто тысяч раз лучше, чем в Петербурге. У меня там друг детства таксовал, он же меня позвал работать, сказал, что в Питере все отлично. Я приехал, проработал на заправке полтора месяца и просто убежал оттуда. Срочно пошел грузчиком, заработал денег, чтобы обратно уехать в свой родной город. Чаевых петербуржцы практически не дают, а в других городах с этим дела обстоят еще хуже — знаю это от коллег из регионов, с которыми общаюсь в соцсетях.

Обычно как бывает: приезжает дяденька на машине миллиона за четыре, ты ему и стекла протрешь, и фары, а он даже спасибо не скажет. Сел и поехал, как в порядке вещей. А вот какой-нибудь дедушка на «шестерке», которая еле на ходу, даст рублей 50, а то и 100. Обычно оставляют минимум 10 рублей. Хорошие чаевые я получаю от таксистов, иногда дают доллары и евро, которые сами получили на чай. Как-то раз приехала девушка, я даже не запомнил, на какой машине. Я толком ее не заправлял, эта девушка сама вставила пистолет и ушла расплачиваться, я потом только бак закрыл. Она выходит, садится в машину и протягивает мне купюру. Я сначала подумал, что это 500 рублей, поблагодарил и сунул в карман, а потом смотрю, а это пятитысячная. Сначала думал, что это фальшивка, но на кассе проверили — настоящая. Не знаю, ошиблась девушка или это был аттракцион неслыханной щедрости.

Сейчас у всех деньги на карте, мелочи по карманам нет, так что могут просто сигаретой или жвачкой угостить. Бывает, что дают продукты. Один мужик приезжал каждое утро на «Газели» и оставлял буханку свежего горячего хлеба, другой возил сардельки и делился ими. Не раз угощали целыми тортами, но я сладкое не ем, отдавал нашим женщинам. А вот пьяные часто дают бутылки водки, текилы, рома. Они же не просто так за руль садятся, а едут обычно за добавкой.

Другие возможности заработать

Говорят, что заправщик в течение дня каждому не доливает по несколько литров бензина, а сливает их себе, чтобы потом продать. Потому многие выходят и заглядывают в бензобак, чтобы убедиться, что он действительно полный. Такую махинацию можно провернуть на постоплате. Смотришь, если никого нет рядом, налил в канистру, припрятал.

Но на предоплате я даже теоретически не представляю, как это можно сделать. Тем более, сейчас камеры везде. Иногда приезжает кто-нибудь и просит: «Ну налей в канистру бензина, а то у меня прям на дороге закончился! 50 метров не доехал!» А нам это запрещено, если узнают, штраф 5 тысяч рублей. Смотрю, если человек нормальный и машина правда стоит на шоссе, иду к кассирам и договариваюсь, чтобы камеру на несколько минут отключили, и наливаю ему без палева литров пять в канистру. За это обычно мне сверху дают рублей 500, а иногда и тысячу.

Часто на заправках теряют ключи и документы. Люди садятся в машину или вылезают, и запросто может у них из карманов что-нибудь выпасть. Когда находишь такое, прям радуешься: за находку всегда хорошее вознаграждение — минимум 500 рублей. Иногда и деньги теряют, но тут все найденное просто оставляешь себе. Недавно жена рассказывала: видит она, как у мужика из кармана выпадает пятитысячная, и на автомате ему кричит: «Вы деньги уронили!» Не могла промолчать, что ли?..

Расходы

С женой мы зарабатываем примерно поровну. Никакой дележки денег у нас нет. Ну раз купила она что-то, значит, нужно было. Иногда просто прихожу домой и кидаю деньги на шифоньер — если ей надо, пусть берет. Больше всего платим за квартиру — съем и коммунальные платежи — 18 тысяч рублей. Сейчас снимаем в Подмосковье, чтобы быть поближе к моей матери, а раньше жили в районе Царицыно, и выходило намного дороже. Причем не только за саму квартиру: в Москве вообще цены другие. Нашей дочери 14 лет. Ей даю в месяц 2–3 тысячи, но она много не просит — только на телефон положить и что-то по мелочи купить.

На еду уходит немного, в пределах 10–15 тысяч. Я вообще мало ем. За продуктами мы никуда не выезжаем, с работы идешь — захватил что-то. Обычно смотрим, что дома заканчивается, и покупаем это на неделю. На работу все приносят еду с собой. Изредка, когда из дома не успеешь ничего взять, покупаешь в нашем кафе бургер или кесадилью. Приезжает бензовоз, а у водителей карточки со скидкой 70 % на всю еду. Вот берешь у него эту карточку и идешь в кафе, иначе выходит дороговато.

На транспорт, карты «Тройка» и «Стрелка», трачу 350–500 рублей. Раньше у меня была машина «Ауди-80», но я ее продал и не жалею. Я вообще больше в качестве пассажира люблю ездить. А то меня за руль посади, так мне и 200 километров в час — не скорость. Другое дело — мотоциклы, это моя страсть еще с молодости. Жена предлагает другую машину брать, но я пока не хочу. В Подмосковье мне и электричек с автобусами хватает.

На развлечения вообще ничего не трачу, я уже и забыл, когда в последний раз в кино был. У меня сейчас одно развлечение — ремонт дома делаю. На него не трачусь, у меня связи кое-какие есть, так что мне все материалы бесплатно привозят. С хозяйкой я договорился, что за ремонт будет вычитаться из оплаты квартиры. А как обычно бывает: сделал на 10 тысяч, а сказал, что на 30. Вот скоро потеплеет, на рыбалку пойду. Так мне тратиться не надо, уже все есть. Разве что лодку думаю новую взять, это обойдется в 18 тысяч.

На сигареты уходит много — 3 тысячи рублей. Они еще подорожали, теперь одна пачка стоит 95 рублей. На одежду я не трачусь, это жена себе что-то покупает только. А я вот в одной куртке уже года два хожу и еще лет пять буду ее носить. Сейчас самые большие наши расходы — лекарства для матери. Одна упаковка стоит 19 тысяч рублей. У нее гангрена, только недавно выписали из больницы.