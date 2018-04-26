The Village продолжает рассказывать, как устроен бюджет людей разных профессий. В новом выпуске — визажист. Зарплата визажиста зависит от его портфолио, количества клиентов и направления, в котором он работает. Кто-то выбирает салоны красоты, другие визажисты работают только на свадьбах, третьи проводят мастер-классы или персональные занятия, работают на показах, съемках, телевизионных проектах. Стоимость макияжа в стиле нюд составляет в среднем 2–5 тысяч рублей, а получить индивидуальную консультацию-разбор косметички можно за 5–10 тысяч. Мы узнали у девушки, которая семь лет назад отказалась от карьеры в IT ради мейкапа, сколько она зарабатывает и на что тратит деньги.

Профессия Визажист Средний доход 100 000 рублей Траты на всю семью 9 000 рублей коммунальные платежи 4 000 рублей содержание авто 40 000 рублей продукты 15 000 рублей развлечения 40 000 рублей частный детский сад, репетиторы и кружки для детей 4 000 рублей косметика 12 000 рублей спортзал 2 000 рублей содержание собаки

Как стать визажистом

Я окончила МГТУ имени Баумана. После института у меня была неплохая карьера: я работала в сфере дистрибуции компьютерных комплектующих. Мейкап ни я, ни моя семья не рассматривали как возможную профессию, но делать макияж и красить других мне нравилось всегда. Когда я была в декрете, решила взять персональный урок у визажиста. Меня впечатлило, насколько это сложная наука, а поездка в США, где индустрия наиболее развита, помогла окончательно определиться с выбором занятия.

С самого начала меня поддерживал муж. Мама и многие родственники решили, что я ухожу с хорошей должности заниматься «странными вещами». Ведь первое время приходится много вкладываться, всерьез тебя не воспринимают. Но мой муж — золотой человек. Он знает, что такое хайлайтер, а когда в поездке я хочу купить какую-нибудь миллионную банку, говорит: «Конечно, покупай!» Иногда он смотрит РБК-ТВ и замечает: «Смотри, как плохо накрашена». У мужей визажистов нет выхода: они начинают разбираться в мейкапе.

Я всегда подходила ко всему основательно, поэтому и школу визажа выбрала с продолжительным обучением и практикой. Обучение обошлось в 100 тысяч рублей. В процессе у меня неплохо получалось, но приходилось много работать бесплатно. В привлечении клиентов помог блог: там я рассказывала о том, как учусь, и выкладывала свои работы. Тогда Instagram только набирал обороты, я завела аккаунт и стала собирать портфолио.

Несколько раз я ездила на обучение в Нью-Йорк. Поездка туда будет весьма кстати, если хочется освоить самые крутые техники, подсмотреть фишки и поработать с интересными марками косметики. Даже сейчас, после семи лет работы, я постоянно учусь: читаю, смотрю, хожу на мастер-классы. Наша профессия не позволяет стагнировать: затормозишь — и отстанешь от паровоза.

Начало карьеры

Первый год я зарабатывала не больше 20–25 тысяч рублей в месяц. Заказы принес анонс моей знакомой, которая ведет достаточно популярный блог. Со временем мой инстаграм-аккаунт тоже стал востребованным. Насколько большой процент аудитории идет через соцсети, я поняла, когда лежала в больнице. Тогда я написала, что временно не работаю, — и мне какой-то период никто не звонил. Конечно, не менее важны рекомендации клиентов. Если ты красиво накрасила невесту, она обязательно расскажет об этом своей выходящей замуж подруге.

На свои первые телевизионные проекты я попала благодаря контактам из Нью-Йорка. Продюсеру понравилась моя ответственность, и он стал приглашать меня на следующие проекты. Теперь уже я сама набираю визажистов. Я участвую в фотосессиях и коммерческих съемках не очень часто, но знаю визажистов, которые практически бессменно работают в паре с фотографом. Есть еще показы и недели мод, но это больше для портфолио, а денег не приносит.

После школы визажа лучше всего идти работать в корнер какой-нибудь хорошей косметической марки — Mac, Bobbi Brown, Nars. Тогда сразу появляется доступ к огромному количеству косметики, стабильно большому потоку людей. Можно тестировать разные средства, тренироваться на людях с разной внешностью, типом кожи и пожеланиями. Так рука набивается за несколько месяцев. Клиента в магазине можно круто накрасить, тогда он попросит твой контакт и станет первым клиентом. Другая возможность начать карьеру — написать фотографу, и, если ему понравится, работать на съемках в паре. Можно еще пойти ассистентом к опытному визажисту, и через некоторое время он начнет делиться заказами.

Особенности работы

День визажиста может быть суперзагруженным, если съемка начинается в семь утра, а заканчивается в три часа ночи. Или когда в 06:00 — первая невеста, в 09:30 — вторая, а вечером еще частные клиентки. Или подготовить 20 человек к корпоративу с 10:00 до 17:00, а потом провести персональное занятие.

Визажист — тот человек, с которого начинается свадьба или съемка. Если он опоздал, сдвинется все остальное. Опаздывать нельзя, потому я всегда перестраховываюсь и выезжаю из своего загородного дома за два часа.

У меня был случай, когда показ устраивали на корабле, и он отплывал в девять утра. Накануне меня подкосил ротавирус — я не могла отойти от туалета, не то что добраться до корабля. Пришлось экстренно искать кого-то из коллег. Это твоя зона ответственности: если с тобой что-то случилось, нужно найти специалиста не хуже, иначе сарафанное радио быстро сменит тональность. Тогда моя подруга сорвалась и поехала вместо меня.

Когда я только начинала, думала, что работа фрилансером позволит мне успевать все. Но сейчас чаще бывает так: «Ой, какой хороший гонорар», «Ой, любимый постоянный клиент», «Ой, какой интересный проект». В итоге я работаю пять дней по 12–14 часов, приезжаю в конце недели и слышу: «Мама, мы забыли, как ты выглядишь».

Выбор ниши

Визажисты могут выбрать для себя направление работы: свадебный макияж, ТВ-проект, коммерческие съемки и так далее. Некоторые, например, позиционируют себя исключительно как визажистов для невест или работают в основном на выездных свадьбах за границей. Такая работа не для меня: у меня двое маленьких детей, — но пару раз я была на выездных свадьбах. Конечно, их оплачивают лучше, в стоимость закладывают перелет, проживание и питание. За два дня можно получить не меньше 30 тысяч рублей.

Еще одна часть моей работы — персональные занятия. Своим ученицам я даю базовые знания по декоративной косметике. Девушка приходит со своей косметичкой, мы ее разбираем: понимаем, что подходит, что не подходит, а что нужно докупить. Я стараюсь, чтобы девушка ушла не только с пониманием, как правильно накладывать тон, что такое база под макияж и как правильно красить губы. Хочу, чтобы, когда к ней в магазине подойдет консультант и скажет: «Ой, у вас нет праймера? Срочно берите», она ответила: «Спокойствие! У меня есть увлажняющий крем». Я стараюсь подстраиваться под учениц. Если приходит клиентка с косметичкой такого же размера, как у меня, то мы можем успеть отработать стрелки, смоки, красную помаду и еще кучу всего. Но у 80 % клиенток в косметичке только тушь и неподходящий тональник. Бывает, что у меня «прокачиваются» и сами визажисты — недавно приезжала коллега из Финляндии.

Конечно, в нашей сфере есть конкуренция, но истории бывают разные. Например, если я не могу приехать к постоянному клиенту и вместо себя отправляю коллегу, которая в итоге нравится клиенту больше, то какой смысл обижаться? Конкуренция осложняет выбор для клиентов. Сейчас куча инструментов — от Facetune до кольцевой лампы — позволяют изменить конечный результат. Иногда работа на фото выглядит просто волшебно, а вживую отличается в разы. Но как бы там ни было, визажисты не должны публично лить негатив друг на друга. В этом смысле нам нужно брать пример с американского комьюнити, где все хвалят работы коллег. У нас же очень редко топовый визажист подойдет к другому и отметит работу. Хотя лично у меня много подруг-визажистов: мы выручаем друг друга, делимся новыми продуктами, а иногда и клиентами.

Трудности

Фриланс — это не всегда удобный график. Это откровенно тяжелый чемодан с косметикой, который ты таскаешь на себе. Хорошо, что у меня есть машина, те, у кого нет, переливают косметику в маленькие баночки, чтобы было не так тяжело. Но тут нужно понимать, что клиент платит не только за конечный результат, но и за антураж. Красить надо помадой Tom Ford, а не кисточкой из пластикового контейнера.

Иногда визажисты мнят себя художниками и снисходят до клиентов. Я стараюсь помнить, что работаю в сфере услуг. Поначалу, когда только нарабатываешь имя и базу, люди могут попадаться всякие. Сегодня все мои клиенты идут на мейки, которые видят у меня в соцсетях, и не просят «сделать феерию», которую я делать не буду.

Опыт приходит с первыми косяками. Часто человек отучился, нашел беспроигрышную комбинацию, он очень уверен в себе, достает любимые тени — и бац, на конкретном человеке это уже не смотрится красиво. Молодой визажист теряется, начинает экстренно думать, как все исправить. Опытный визажист сначала всегда анализирует.

Общение с клиентами

Нужно уметь грамотно общаться с клиентом, чтобы он не видел испуганные глаза и трясущиеся руки. Чем лучше визажист умеет говорить, тем проще ему работать. Важно не только красить, но и рассказывать, что ты делаешь, хотя, если клиент не хочет общения, важно вовремя замолчать.

У невесты вообще лучший день в ее жизни начинается с меня. Я не могу допустить, чтобы она запомнила, как к ней пришла тетя с грязной головой и не в духе. Кстати, в бьюти-индустрии всех оценивают по одежке. Нельзя выглядеть как бухгалтер. И еще одно правило: вся косметика должна быть идеально чистой.

Обязательно найдутся те, кому не понравится, как их накрасили. Тут важно помнить, что макияж — все-таки вещь субъективная. Допустим, не получилось прочувствовать клиента до конца, но это не повод переходить к разборкам. Макияж всегда можно исправить — это не татуаж или окрашивание волос.

У меня был смешной случай, когда я красила дизайнера: она была под веществами и искаженно воспринимала цвета. Поэтому, когда я брала золотистые тени, она говорила: «Фиолетовый мне не идет». Бывали актрисы с похмелья, но тут все было проще. Когда работаешь со звездами, важно помнить, что это люди, у которых мало времени, и во время макияжа им нужно успеть сделать еще сто дел. Поэтому задача визажиста — изловчиться, но подлезть и аккуратно накрасить в то время, пока человек делает свои дела. Один раз моя клиентка заснула, я подложила ей под голову подушку и доделала макияж.

Доходы

Когда я была продакт-менеджером, одной из моих задач был мониторинг цен. Если бы я мониторила цены на макияж в Москве, мне бы пришлось попотеть. Есть макияж и за 3 тысячи, и за 20 тысяч. Есть Гоар Аветисян за 40 тысяч рублей. А вот Елена Крыгина уже не визажист, она предприниматель и локомотив, который внес большую лепту в популяризацию профессии.

Сегодня стоимость моих услуг чуть выше среднего по Москве. Макияж с выездом стоит от 5 до 7 тысяч рублей в зависимости от дня недели. Если нужно сделать еще и укладку — от 8 до 10 тысяч рублей.

За съемочный день на ТВ моя обычная ставка — 15 тысяч рублей. Если какие-то проекты мне очень интересны, я могу сделать скидку. Персональное занятие стоит 10 тысяч рублей. Если я даю мастер-класс, то мой гонорар варьируется от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от количества участников. Раньше я делала еще и брови, но сейчас у меня есть студия, где работают девочки, которых я всему обучила. Коррекция и окрашивание бровей — очень хороший навык для визажиста. Если нет работы, то можно делать брови и за день заработать нормальную сумму.

Средний доход визажиста в Москве составляет 100 тысяч рублей. Свадебные визажисты могут заработать в высокий сезон до 300 тысяч в месяц. Мой доход достаточно стабилен и равен среднему по рынку, но иногда я работаю меньше, чем могла бы, потому что стараюсь уделить время детям.

Расходы

Мы живем в Подмосковье, в трехкомнатной квартире. За коммунальные услуги платим 9–10 тысяч рублей в месяц. Еду покупаем в «Твой дом», иногда какие-то вкусные вещи в «Азбуке», что-то на Даниловском рынке, но и в то же время в нашем доме есть «Пятерочка», в которую мы тоже заходим. На семью из трех человек уходит 40 тысяч рублей.

Частный детский сад обходится в 20 тысяч рублей в месяц. Репетитор по русскому, математике и английскому, а также занятия с тренером функциональным тренингом — еще примерно столько же. Есть еще компьютерные курсы по программированию для старшего ребенка и конный спорт для младшего. Иногда к нам приходит няня.

Развлечения тоже в основном детские: какие-нибудь парки типа «Кидзании», музеи, экскурсии, хотя кино и рестораны они тоже любят. Думаю, трачу на это не меньше 15 тысяч рублей.

Кредитов сейчас у нас нет, мы даже стараемся откладывать, но не из моей зарплаты, а из премий мужа. Моя зарплата идет на текущие расходы и нужды семьи.

Свободного времени у меня нет, а когда выдается минутка, я сплю. Сейчас большую часть нашего отдыха спонсирует муж, но был период, когда муж остался без работы и я содержала семью: хотя и работала очень много, нам на все хватало.

Бьюти-ништяки я покупаю ежемесячно. Могу потратить и тысячу, и 15 тысяч — это как понесет.