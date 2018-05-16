The Village продолжает рассказывать про доходы и расходы людей разных профессий. В новом выпуске — портье. Обычно чем больше гостиница, тем меньше обязанностей у сотрудника за стойкой. В крупных отелях портье, или администраторы, только принимают оплату номеров, регистрируют гостей и знакомят их с правилами проживания. Для бронирования, заказа транспорта или экскурсий существуют отдельные службы. В случае любых конфликтов на помощь портье приходит старший администратор, который может вернуть недовольному гостю деньги или переселить его в номер повышенной категории. Мы спросили у девушки, которая работает в одном из московских трехзвездочных отелей, как она распоряжается своими деньгами, за что можно попасть в черный список гостиницы и почему на стойке регистрации всегда требуют паспорт.

Профессия Портье Зарплата Примерно 30 000 рублей Траты 11 000 рублей жилье 1 300 рублей транспорт 3 000 рублей поездки в родной город 6 000 рублей питание 2 000 рублей одежда 2 000 рублей уход за собой и косметика 3 000–5 000 рублей накопления

Как стать портье

Я приехала в Москву из небольшого города. В школе у меня был очень хороший английский, поэтому преподаватель посоветовал мне поступать туда, где он пригодится, и я пошла учиться на гостиничное дело. Почему-то я думала, что в отпусках люди обычно оставляют очень много денег, значит, и работать в отеле должно быть прибыльно. К тому же в Москве, Петербурге или Краснодарском крае сотрудники в этой сфере нужны всегда.

Сейчас мне 24 года, я уже три года работаю в крупной гостинице. Я пришла сюда, когда уже оканчивала университет. Можно сказать, что я устроилась по знакомству, но сейчас я вижу, какие девочки приходят к нам работать, и понимаю, что вполне могла бы попасть на эту работу сама.

Требования к профессии

К портье довольно много требований. Конечно, стараются набирать девушек с презентабельной внешностью. Еще во время учебы мы ходили в разные гостиницы и смотрели, как там все устроено. Где-то вообще требуют высокий рост и размер одежды не больше 44–46, но у нас таких строгих рамок нет. Однозначно не возьмут только тех, кто говорит с региональным акцентом — это очень режет слух. Важны вежливость и умение общаться, хотя из-за большой текучки приходили и те, кто откровенно хамил гостям.

Талант здесь не нужен, но необходимо уметь работать в условиях многозадачности. Когда только устраиваешься на работу, на тебя валится большой объем информации. От нас требуют знание отельной программы, где очень много разных функций при бронировании: тарифы, акции, что-то можно исправить, продлить, сократить.

Еще все портье обязательно учатся работать с банковскими картами. Если в магазинах карту никто даже не смотрит, то мы должны проверять, чтобы карта была на то же имя, которое указано в паспорте гостя. На обучении нам рассказывали, что мошенники оплачивают проживание в отеле чужой картой, потом ее законный владелец обращается в банк, и после проверки ему без особых разбирательств возвращают деньги на карту. Очень много гостей, которые по этому поводу возмущаются, потому что платят за отель картой родственника, и каждый раз им приходится повторять одно и то же: «На карте написано, что она может быть использована только владельцем».

Не сказать, что иностранцы идут один за другим, но периодически они у нас бывают, поэтому портье должны владеть иностранными языками. Как-то приезжали группы из Польши, Италии, но больше всего, конечно, китайских туристов. Никаких иностранных языков они не знают, но зато всегда идут группами по 20 человек, и у каждой из них есть турлидер, говорящий по-русски. Бывают еще китайцы, которые учатся в России. Мы же смотрим визу — у них она будет выдана каким-нибудь университетом. Китайские студенты, как правило, уже довольно прилично могут объясниться на русском языке. При общении с гостями мы в основном обходимся английским, но я знаю еще и испанский. Он пригодился мне всего пару раз.

График

У нас очень большая гостиница, потому портье работают по пять человек в смену. Обычно во всех отелях график «два через два», но мы работаем сутки, а потом отдыхаем трое. Это очень удобно, особенно для жителей Подмосковья, студентов или женщин с детьми.

Ночью мы делимся на группы: кто-то сидит с полуночи до четырех утра, а кто-то с четырех до восьми, а другие в это время идут спать в специальное помещение. У нас есть душ, я принесла свою зубную щетку и полотенца. В восемь утра мы все выходим за стойку, так как нужно уже закрывать кассу. И на это время за час до конца смены почему-то приходится больше всего косяков.

Бывает и такое, что ночью так много гостей, что поспать не удается вообще. Когда выходишь после бессонной ночи, чувствуешь себя будто только что с поезда — качает из стороны в сторону и в голове шум. Такой режим на пользу здоровью не идет: сбиваются биологические часы. Тяжелее всего работать зимой и осенью. Приходишь домой после смены, отключаешься — и практически не видишь светового дня.

Особенности работы

У нас есть стандарт: оформлять гостя с заранее оплаченной бронью мы должны две-три минуты, а если брони нет, как мы это называем «селим гостя от стойки», то надо уложиться в восемь минут.

В принципе, это вполне разумные требования. Вообще, за стойкой работать довольно скучно: повторяешь всем одно и то же, как попугай. Когда гости идут один за одним, время проходит быстрее. Если же никого нет, мы можем сидеть и обсуждать какие-то отвлеченные темы. Но ничего сказать про гостей или начальство нельзя: у нас стоят камеры и есть прослушка, все разговоры записываются, и потом записи хранятся какое-то время.

Самое тяжелое время в гостинице — непосредственно перед Новым годом, и я однажды работала в этот день. У нас стояло на брони более 600 номеров, в каждом по два человека. Все эти гости выстроились в очереди, которые почти не уменьшались пару часов, несмотря на то, что мы не ходили обедать и ужинать и делали все максимально быстро. В полночь мы даже не переглянулись, чтобы поздравить друг друга с праздником. Где-то за 20 минут до полуночи все особенно торопились и хотели побыстрее попасть в номера. Один мужик пытался пробиться без очереди, и его, естественно, никто не пропускал. И так получилось, что именно его я и оформляла под бой курантов.

Сотрудники отеля

Вместе с портье работает еще и старший администратор, который не сидит за стойкой, но всегда находится рядом и может выйти в случае конфликта. Я сама работала на такой должности прошлым летом. Это уже интереснее простого оформления гостей за стойкой: ты общаешься с начальством, работаешь с группами, решаешь сложные вопросы. Но там столько ответственности именно за девочек-портье. Если они косячат и говорят об этом мне, то отвечать придется уже нам двоим. И еще у нас в гостинице есть должность паспортиста, который работает с иностранными группами, делает копии паспортов.

Над портье и администратором еще много разного начальства. Если руководитель не очень далеко от нас, сам приходит на ресепшен, видит, что мы делаем, то он сам понимает, как тяжело работать с гостями.

Еще в отеле есть охрана. Говорят, что охранники мутят какие-то серые схемы и даже могут провести кого-то в номер без документов, но мы в это не лезем. Еще охрана связана с жрицами любви. В первый же рабочий день мы с коллегой прошлись по холлу, и она мне показала всех проституток, которых уже успела запомнить в лицо. Каждой ночью сидят в холле одни и те же немолодые потасканные женщины и ловят своих жертв.

По ночам территорию отеля патрулирует полиция, и вполне обычная картина: на диванах вместе собираются полицейские, охранники и проститутки и общаются. Как-то про наш отель написали такой отзыв: «Гостиница отличная, только смущают проститутки на ресепшен». Конечно, автор отзыва имел в виду этих дам в холле, но мы посмеялись над тем, что это девочек-портье так обозвали.

Уровень отеля

«Звездность» отеля определяет не уровень обслуживания, а количество оказываемых услуг. Три звезды предполагают только проживание и питание, так что у нас из развлечений только бар на первом этаже. Хотя за те небольшие деньги, которые платят гости, все довольно прилично. Матрас ортопедический с наматрасником, хорошие подушки и одеяла, практически везде есть плоские телевизоры. В номерах всегда чисто, горничные работают очень хорошо. Еще на этажах сидят администраторы, которые контролируют уборку и экипировку номеров.

Многие думают, что горничные воруют вещи гостей, но, если что-то пропадает, вычислить, кто убирал этот номер, несложно. За такое сразу увольнение по статье, а горничные работой дорожат. Как-то к нам на стойку прибежали китайцы — мужчина и женщина. Они кричали, якобы, у женщины из номера пропала заколка для волос. Вызвали горничную, которая у них убиралась, и дежурного администратора и решили пойти посмотреть этот номер — вдруг заколка просто куда-то завалилась. Хотя китайцы говорили, что везде уже искали, мы стали смотреть на полу, под кроватью. Заходим в ванную комнату, а на душевой занавеске прикреплена такая дешевая пластмассовая заколка-«крабик». Хотя по тому шуму, который подняли эти гости, мы подумали, что пропала заколка как минимум из золота и с драгоценными камнями.

Типичные гости

В основном к нам едут командировочные. У них есть свои хитрости — например, они специально бронируют номер через сайт, чтобы было включено питание, но в окончательном счете указывается только проживание. Бывает, что они могут заселиться вдвоем с кем-то, и цена будет выше за счет того, что в нее включена оплата завтрака и ужина на двоих. При этом по документации, опять же, не видно, что с командированным сотрудником жил еще кто-то. И так они обманывают своих работодателей. Иногда даже бухгалтер какой-нибудь фирмы звонит и просит оформить все так, чтобы не было понятно, что их сотрудник заселяется с женой.

Когда в Москве проходят какие-то олимпиады или соревнования, к нам съезжаются детские группы со всех регионов страны. По вечерам детям бывает скучно и они бегают по этажам и беспокоят тех, кто хочет выспаться. В таких случаях мы вызываем охранников. У них такой суровый вид, что одним взглядом они могут очень быстро усмирить детей. С мая по сентябрь едут китайские группы, в день может быть от двух до десяти групп, в каждой по 20 человек. Они нечистоплотные, шумные и просто чудные. В холле при регистрации поднимают такой гвалт, что пугают других гостей. Могут и потоп на этаже устроить.

В пятницу и субботу у нас одна за другой идут парочки. Основной наплыв — с одиннадцати до трех часов ночи, обычно они еще и пьяные, потому с ними очень тяжело общаться. К тому же такие гости приходят или вообще без паспортов, или с одним паспортом на двоих. А мы уже назубок знаем все законы, связанные с отелями. Хоть среди ночи разбуди, расскажем про Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации от 9 октября 2015 года. По закону запрещено заселяться по водительскому удостоверению или другим документам, нельзя, чтобы мы одного гостя оформили, а второй с ним прошел в номер просто так.

Нас мало волнует моральный облик гостей, семейное положение парочек мы не проверяем, но иногда обращаем внимание, что фамилии не совпадают и прописка в разных городах. Причем бывают не только пары из мужчины и женщины, но и двое мужчин — к этому мы привыкли.

У нас есть стандартные номера с одной широкой кроватью или двумя узкими. Иногда сами гости при бронировании их путают. Как-то заселялись двое мужчин, по виду обычные командировочные. Я им специально озвучила, что в номере одна кровать, а они, видимо, это прослушали. Я же не буду им повторять еще раз и предлагать номер с двумя кроватями, вдруг это гей-пара, как-то не хотелось их обидеть. Только они поднялись в номер, тут же прибегают к стойке и оправдываются: «Мы же не такие! Пожалуйста, поменяйте нам номер!»

Конфликты

У нас есть черный список гостей, которых мы не селим ни при каких обстоятельствах. В основном в него попадают цыгане за то, что они воруют полотенца и постельное белье. И в конце списка оказался гражданин Великобритании. Я как-то спросила, почему этот мистер в черном списке. Оказывается, он в номере измазал своими фекалиями все стены.

Обычно гости устраивают конфликты по самым банальным причинам — из-за отсутствия паспорта или оплаты чужой картой. Но бывают и не совсем обычные случаи. Как-то приехала парочка, мужчина и женщина, они поднялись в номер, а через полчаса спускаются и требуют вернуть деньги, так как им здесь все не нравится. Мы можем оформить возврат, но только если номером не пользовались. А тут горничные проверили, и оказалось, что в этом номере явно предавались любовным утехам.

У нас все этажи одинаковые, и как-то женщина их перепутала. Она не могла попасть в свой номер, и горничная, добрая душа, открыла ей дверь своим универсальным ключом, хотя это и запрещено. Гостья заходит в номер, а там ничего нет. Она прибежала на ресепшен с криками: «Все украли!» Но быстро выяснилось, что горничная ей просто открыла точно такой же номер, но на другом этаже.

Часто гости жалуются на отель, но при этом забывают указать, в чем же причина конфликта. В жалобной книге пишут: «Администраторы гады, сволочи, мрази», — но что он сам без паспорта явился, этот человек не написал. Как-то гость сказал, что горничные с ним разговаривали недостаточно вежливо, а потом оказалось, что он у себя в номере зажег свечки, нарушив все правила пожарной безопасности.

Если попросить жалобную книгу или оформить возврат, то проблемой гостя начнет заниматься не портье, а старший администратор. Мы всегда пытаемся сохранить наших гостей, даже идем на повышение категории номера — апгрейд. Обычно мы повышаем на одну ступень, но бывают случаи, когда мы готовы поселить гостей из самых дешевых номеров в бизнес-класс. Но в разных гостиницах могут быть свои правила. В отеле, где работает моя подруга, нужно указывать какие-то очень весомые основания для апгрейда — например, номер непригоден для проживания, потому что его залили водой гости сверху.

Доходы

Оклад портье — 20 тысяч рублей, но у нас есть и премиальная часть зарплаты. Обычно премия выходит около 10 тысяч, в расчетном листке ее называют «производственные заслуги». Летом она всегда выше, а меньше всего выходит в январе, когда загрузка отеля очень маленькая. Еще есть премии в День туризма и под Новый год — от 5 до 10 тысяч.

Мы также получаем премии за дополнительную продажу завтраков и ужинов. Если у гостя забронировано только проживание, мы можем предложить ему доплатить за питание. В системе видно, кто оформляет дополнительные услуги, за это нам доплачивают еще тысячи полторы. Иногда нам предлагают выйти на подработку на 12 часов в свой выходной день. Мы сами подписываем соглашение с работодателем, что согласны на работу в выходной, и это оплачивается в двойном размере.

Один раз меня и других портье из одной смены лишили 25 % премии за то, что за стойкой не было определенного количества человек. В дневное время там должно находиться не меньше трех портье, а тут оказалось всего двое, и выстроилась очередь из гостей. Начальство посмотрело по камерам, и мы за это получили по полной.

В среднем портье получает в районе 30 тысяч в месяц. У старшего администратора оклад уже 22 тысячи и выше премия. На этой должности я получала 36–38 тысяч.

Расходы

Я снимаю комнату в Подмосковье за 10 тысяч рублей, а вместе с интернетом и электричеством выходит 11 тысяч. В Москву я приезжаю только на работу, добираюсь около часа на метро и электричках. На проезд у меня всегда тратится определенная сумма — 1 300 рублей. Еще я могу съездить раз в месяц в свой родной город. На дорогу трачу около 3 тысяч, приходится брать плацкарт. Зато могу там бюджетно сходить к стоматологу, сдать платные анализы, которые в Москве стоят в два раза дороже. В родном городе я покрасилась в хорошем салоне всего за полторы тысячи, притом что у меня волосы ниже лопаток и довольно густые.

На питание у меня уходит около 6 тысяч. Секрет экономии очень простой: сутки я нахожусь на работе, там сотрудников бесплатно кормят, потом сутки отсыпаюсь, могу только потратиться на газировку или йогурт. И только на третий день я иду в магазин, чтобы взять что-то простое — макароны, сосиски, хлопья, мюсли, огурцы и помидоры. Обычно за один поход трачу примерно 600–700 рублей. Раньше я еще грешила фастфудом, могла зайти пару раз в неделю и оставить там 200–300 рублей.

У нас на работе есть форма, поэтому много одежды мне не нужно. Покупаю что-то для себя, при этом особо не смотрю на цены, могу потратить на платье и 5 тысяч рублей. Я люблю ездить по магазинам во второй половине июля и начале августа. Везде большие скидки, и можно недорого найти что-то хорошее. Так в среднем на одежду у меня тратится 2 тысячи в месяц, но уже образовались излишки вещей. Я сама не знаю, когда накупила столько сумок и одинаковых черных кофт.

У портье обязательно должен быть неяркий макияж и аккуратные ногти. Я не делаю маникюр, просто покрываю ногти бесцветным лаком. Я одно время играла на гитаре, потому привыкла особо не заморачиваться на ногтях. На косметику могу потратить около тысячи рублей. Тушь всегда выбираю водостойкую, чтобы она выдерживала суточную смену и не осыпалась. Для работы я как-то купила матовую помаду очень красивого оттенка. Девочки на работе решили, что это MАС, и даже охранники делали комплименты, но на самом деле это бренд белорусской косметики, и я потратила на эту помаду всего 160 рублей. В этом же магазине белорусских товаров я нашла хороший и недорогой сухой шампунь. Также много косметики привожу из родного города, а духи мне вообще дарит родственница. На работу я обычно собираю волосы в пучок. Просто купила в «Фикспрайсе» за 40 рублей заколку, которая помогает все сделать аккуратно.

Я веду не очень активную социальную жизнь, общаюсь всего с несколькими знакомыми, не хожу по кафешкам и клубам. Из развлечений я люблю почитать книгу, но они очень дорогие, причем не только в Москве, но и в моем родном городе. Каждая книга стоит около 500 рублей. Но в Москве я хожу в магазин подержанных книг, где можно найти и классику, и современную литературу, и даже что-то на английском языке. Все книги в хорошем состоянии, а стоят всего 50–60 рублей.

К концу месяца у меня обычно остаются деньги, и я даже могу что-то откладывать. А поработав старшим администратором, я накопила достаточно много. Тогда я собрала все свои деньги и купила себе шубу и айфон. В августе на меха были хорошие скидки, и шуба обошлась мне всего в 60 тысяч. Некоторые говорят, что если у тебя нет машины и ты снимаешь комнату, то шуба тебе не нужна, не тот статус, чтобы ее носить. Но была бы у меня машина, я бы вообще обошлась без шубы, потому что не мерзла бы столько на улице. Для меня это не предмет роскоши, а универсальная одежда, которая будет греть зимой. Айфон я тоже купила только потому, что мой телефон тогда сломался. Я взяла пятый, потратила на него 15 тысяч.

Только один раз в жизни было такое, когда у меня к концу месяца совсем не осталось денег и я очень ждала зарплату. Это случилось именно тогда, когда я купила шубу и айфон. Тогда на одной карте у меня осталось рублей 200, а на второй почти ничего не было. Последние наличные 200 рублей я потратила на продукты и пошла в салон связи, чтобы мне обрезали сим-карту. Сотрудник салона уже начал ее обрезать и говорит мне, что стоить это будет 150 рублей. К счастью, на карте оказалось еще немного, чтобы с ним расплатиться.