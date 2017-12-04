С появлением новых технологий меняются и способы поиска персонала. Сейчас HR-специалисты все чаще пользуются соцсетями для размещения вакансий и отбора кандидатов, но старое доброе резюме все еще требуется показать. И часто именно оно может стать причиной отказа в приеме на работу. The Village собрал несколько простых способов привести резюме в порядок.

1. Добавьте ключевые слова

Для отбора кандидатов HR-специалисты все чаще используют поиск по ключевым словам — особенно это касается вакансий, на которые откликаются сотни людей, и прочитать CV каждого от начала до конца не хватает времени. Потому для начала стоит понять, какие навыки и компетенции требуются для конкретной позиции, а потом добавить их в резюме. Чем точнее вы попадете в список ключевых фраз, тем больше шансов получить приглашение на собеседование. И да, под разные компании и позиции придется значительно менять резюме.

2. Приведите больше цифр

Данные о том, на сколько процентов вы увеличили продажи, произведут большее впечатление, чем список ваших должностных обязанностей. Цифры в резюме должны сообщать, насколько полезным для бизнеса сотрудником вы являетесь. Если к продажам и объему производства вы не имеете никакого отношения, подумайте, что вам удалось улучшить на вашем рабочем месте.

3. Вспомните о бесплатных проектах

Если список мест работы у вас пока довольно скромный, вспомните о стажировках и волонтерских проектах, в которых вам довелось участвовать. Так вы покажете свою инициативность и готовность помогать. Вопрос о том, стоит ли писать о хобби в резюме, остается спорным: трудно угадать, как будущий работодатель отнесется к вашей домашней колонии мадагаскарских тараканов. Возможно, если ваше увлечение достаточно распространено или совпадает с хобби будущего босса, его стоит указать, но не стоит его себе приписывать: ложь быстро раскроется и сработает не в вашу пользу.

4. Будьте проще

Старайтесь придерживаться простой структуры: короткие абзацы, нумерованные или маркированные списки, формат таблицы отлично подойдут. Формулировки тоже должны быть простыми и ясными — не стоит углубляться в подробности вашего карьерного пути, о них вы поговорите на собеседовании.

5. Перепроверьте все с приятелем

Немало резюме улетело в корзину из-за пары грамматических ошибок. HR-менеджеры трактуют их как недостаток внимательности, так необходимой на многих позициях. Потому не брезгуйте автоматической проверкой текста, перечитайте его несколько раз сами, покажите приятелю, который хорошо знает язык, — так шансы упустить место из-за одной буквы значительно сократятся.

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