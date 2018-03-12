Наш недавний пост с рассказом о том, как магазины устраивают промоакции, вызвал большой ажиотаж. Герой материала говорил, что скидки нужны для того, чтоб покупатель от радости набрал полную тележку продуктов и очнулся уже на кассе. Так можно потратить значительно больше, чем планировалось. The Village собрал несколько советов о том, как экономить на покупках в супермаркете.

Составлять список покупок и следовать ему

Если перед походом в магазин составить список того, что нужно купить, и не отвлекаться на другие товары, можно удержать себя в рамках бюджета. Для этого стоит ходить за покупками после обеда — тогда вкусности и снеки возле кассы не смогут вас соблазнить.

Торопиться

Избежать ненужных покупок также поможет спешка. Можно зайти в хорошо знакомый супермаркет возле дома перед работой, встречей или походом в спортзал. Когда вы знаете, что лимит времени ограничен, шансов потеряться в выборе товаров становится меньше. Но важно в итоге не опоздать.

Следить за сроком годности

Выбрасывать еду особенно обидно, потому, прежде чем взять большую упаковку, посмотрите на срок годности. Особенно это касается молочных продуктов. Кстати, часто супермаркеты ставят в первый ряд бутылки йогурта, срок годности которого вот-вот истечет. А более свежая партия прячется в глубине витрины.

Покупать на развес

Модная в Европе идея нулевых отходов пока мало популярна у нас. А там есть магазины, где можно купить муку или макароны на развес и унести их домой в своем пакете многоразового использования. Часто покупка товаров на развес не только экологичнее, но и экономичнее. Присмотритесь к секции развесных сухофруктов или конфет в больших супермаркетах — они обойдутся дешевле, чем аналогичные товары в упаковке.

Пользоваться скидками с умом

Герой нашего материала сетовал, что охотники за скидками портят магазину статистику продаж. Но эти люди, которые покупают только продукты по акции, неплохо экономят. Карты лояльности, бонусы, промоакции, а также собственные марки супермаркетов дают возможность тратить меньше. Важно лишь не сорваться и не накупить кучу ненужных вещей вместе с парой товаров по выгодной цене.

Обложка: Иван Анисимов