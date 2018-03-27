Нелегальный майнинг обогнал по популярности вирусы-вымогатели. Хакеры все чаще отказываются от мощных одноразовых атак и выбирают долгосрочный скрытый майнинг. Это как ограбить банк: можно, конечно, рискнуть и опустошить хранилище, а можно понемногу списывать деньги со счетов. Правда, процесс вычисления монет, стоимость которых зависит от количества владельцев, затормозился из-за большого наплыва игроков. Один компьютер средней мощности теперь способен принести за сутки меньше доллара. Для выгодного майнинга требуется все больше ресурсов, поэтому майнеры изобретают новые способы использовать чужие вычислительные мощности.

От скрытого майнинга достается и обычным пользователями, и бизнесу. Среди пострадавших компаний — Tesla, Сбербанк России, «Транснефть», ядерный центр в Сарове. Хотя бизнесу проще пресекать попытки тайного майнинга, если копания постоянно следит за состоянием рабочих станций и серверов, за нагрузкой на процессоры, память, диски. Наша DLP-система, например, выявляет и сигнализирует службе ИБ о сомнительных процессах и подозрительных сайтах. Но и обычным пользователям вполне по силам обнаружить майнера на собственном компьютере. Для этого хватит простых утилит, антивируса и встроенных возможностей операционной системы. Вот что нужно делать.

Следить за нагрузкой на процессор

Если компьютер вдруг стал подвисать, и есть подозрение на майнинг, первым делом следует открыть вкладку «Производительность» в «Диспетчере задач» (в macOS — «Мониторинг системы»). Уровень загрузки процессора, который стремится к 100 %, служит косвенным доказательством. Систему могут нагружать и другие прожорливые программы, например торрент-клиенты или игры, а если компьютер старый, то и потоковое видео. Поэтому вместе с нагрузкой на процессор нужно проверять и активные процессы, чтобы понять, что именно тормозит ресурсы.

Следить за предупреждениями системы

Если Windows сигнализирует о недостоверном сертификате, от установки приложения лучше отказаться. Особенно если издатель ПО не особенно на слуху. Еще один шаг к безопасности — работать на компьютере под учетной записью с правами пользователя, а не администратора системы. Способ предохраниться для пользователей Apple — разрешить установку приложений только из App Store.

Обновлять антивирус

Майнеры — не вредоносное ПО в классическом понимании. Их задача не навредить компьютеру, а незаметно встроиться и эксплуатировать ресурсы как можно дольше. Антивирусы способны засечь момент вторжения и попытки установить ПО в обход защиты. Некоторые антивирусные решения, например «Лаборатории Касперского», определяют майнеры в категорию ПО с «двойным назначением», которое может быть зловредным и легальным. В конце концов, пользователь ведь может сам установить программу для майнинга. В любом случае регулярное обновление антивируса и периодическое сканирование с помощью альтернативного инструмента еще не навредило ни одному компьютеру.

Установить плагин для блокировки скриптов на веб-страницах

Майнер на основе JavaScript, встроенный в код сайта, избавляет злоумышленников от необходимости взламывать компьютер. Сценарий незаметно открывает доступ к ресурсам посетителей сайта, и процесс вычисления криптовалюты продолжается, пока у пользователя открыта страница. Чаще всего скрипты внедряют на ресурсы с пиратским контентом, торрент-площадки, форумы, доски объявлений и так далее. Решить проблему помогают расширения для браузеров, которые умеют блокировать нежелательные скрипты — типа AdBlock или NoScript. Например, разработчики добавили в предустановленные фильтры AdBlock специальный пункт «Список защиты от майнинга криптовалюты» — достаточно поставить галочку, не нужно даже создавать фильтры вручную.

Пользоваться браузерами с защитой от майнинга

На волне криптомании «Яндекс» и Opera объявили об интеграции защиты в обновленные версии своих браузеров. По сути, разработчики автоматизировали описанные выше методы обнаружения майнинга. Новая функция в приложении Opera блокирует выполнение сценариев из списка скриптов NoCoin, а «Яндекс.Браузер» анализирует нагрузку на процессор устройства и запускает проверку в фоновом режиме, когда видит резкий скачок. В Google Chrome защита от майнинга обеспечивается по старинке — отключением JavaScript в настройках контента (ресурсы, которые без него отображаются некорректно, можно добавить в белый список).

Избегать пиратского контента

Пиратские сайты работают не бесплатно, а условно бесплатно. Пользователю все же приходится платить за контент, и самая минимальная плата — время и внимание, потраченное на просмотр безобидной, хотя и навязчивой рекламы. Но довольно часто «риперы» встраивают в контент «дополнительный функционал», так что вместе с игрой или офисным пакетом в систему проникает вредоносное ПО. Причем майнеры встраивают его даже в дистрибутив операционной системы! А жаловаться на сомнительный контент с пиратских сайтов, скачанный собственными руками, некому.