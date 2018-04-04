Для обхода блокировок можно использовать прокси-сервер, VPN-сервис или протокол удаленного доступа до рабочего стола (в контексте этой статьи это более замороченный вариант VPN). Суть все равно общая — используется сервер в другой стране, который получает и отправляет данные вместо человека, пытающегося блокировки обойти.

При этом в случае с прокси, как правило, нет шифрования трафика, в VPN есть. Для использования прокси нужно настраивать каждую программу (и некоторые могут не иметь настроек для их использования), а VPN — шифрует весь трафик, со всех приложений и отправляет его в туннель до выходного сервера. По цене он, конечно, дороже прокси.

Использование этих сервисов влияет на работу компьютера, но в лучших случаях это практически незаметно. Оно сказывается на скорости (зависит от удаленности сервера, причем не столько географической, сколько с точки зрения интернета. Если сервер стоит в точке обмена трафиком — ближайшие и крупнейшие во Франкфурте и Амстердаме, то почти незаметно). Также это отражается на доступности контента и на том, как сайты дают выдачу. Например, топ ютьюба меняется в зависимости от страны, к которой он отнес пользователя.

Качество работы зависит от жадности и технической квалификации сотрудников VPN-сервиса. Можно брать мощные серверы, можно брать VPS (виртуальные серверы). Можно брать дешевый хостер с маленьким каналом, можно сотрудничать с лучшими игроками рынка. Дьявол кроется в деталях: например, в случае прокси будет использоваться DNS-сервер провайдера. Тогда есть шанс, что прокси не поможет обойти блокировку. В случае с VPN в зависимости от сервиса будут использоваться DNS-серверы VPN-провайдера (на практике 70 % операторов отдают серверы Google).

При выборе сервиса стоит также учитывать его юрисдикцию. Лучше всего Кипр (кстати, у onevpn.co — Кипр), Швейцария, Панама, Сейшелы, Бейлиз, Сингапур. Там хорошая правовая база для соблюдения прав клиентов.