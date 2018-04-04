Проще простого5 удобных VPN-сервисов для работы в интернете
Как защитить себя от интернет-цензуры и утечки данных
Российские власти продолжают ужесточать политику в интернете. Сейчас под угрозой блокировки в стране находится мессенджер Telegram Павла Дурова, а несколько лет назад в России заблокировали социальную сеть LinkedIn. Параллельно происходят скандалы, связанные с утечкой данных пользователей. Защититься от того и от другого во многом помогают VPN-сервисы, которые шифруют исходящий трафик пользователя и маскируют адрес его IP так, чтобы на него распространялись страновые ограничения.
Как работает VPN
Кирилл Малев
совладелец сервиса OneVPN
Для обхода блокировок можно использовать прокси-сервер, VPN-сервис или протокол удаленного доступа до рабочего стола (в контексте этой статьи это более замороченный вариант VPN). Суть все равно общая — используется сервер в другой стране, который получает и отправляет данные вместо человека, пытающегося блокировки обойти.
При этом в случае с прокси, как правило, нет шифрования трафика, в VPN есть. Для использования прокси нужно настраивать каждую программу (и некоторые могут не иметь настроек для их использования), а VPN — шифрует весь трафик, со всех приложений и отправляет его в туннель до выходного сервера. По цене он, конечно, дороже прокси.
Использование этих сервисов влияет на работу компьютера, но в лучших случаях это практически незаметно. Оно сказывается на скорости (зависит от удаленности сервера, причем не столько географической, сколько с точки зрения интернета. Если сервер стоит в точке обмена трафиком — ближайшие и крупнейшие во Франкфурте и Амстердаме, то почти незаметно). Также это отражается на доступности контента и на том, как сайты дают выдачу. Например, топ ютьюба меняется в зависимости от страны, к которой он отнес пользователя.
Качество работы зависит от жадности и технической квалификации сотрудников VPN-сервиса. Можно брать мощные серверы, можно брать VPS (виртуальные серверы). Можно брать дешевый хостер с маленьким каналом, можно сотрудничать с лучшими игроками рынка. Дьявол кроется в деталях: например, в случае прокси будет использоваться DNS-сервер провайдера. Тогда есть шанс, что прокси не поможет обойти блокировку. В случае с VPN в зависимости от сервиса будут использоваться DNS-серверы VPN-провайдера (на практике 70 % операторов отдают серверы Google).
При выборе сервиса стоит также учитывать его юрисдикцию. Лучше всего Кипр (кстати, у onevpn.co — Кипр), Швейцария, Панама, Сейшелы, Бейлиз, Сингапур. Там хорошая правовая база для соблюдения прав клиентов.
Выбор редакции: удобные VPN-сервисы
SaferVPN
Сколько: от 3,29 доллара в месяц (при оплате подписки на 2 года за 78,96 доллара)
Разобраться с сервисом и начать работу могут даже новички. Он быстро устанавливается, подключается и дает неограниченную скорость канала. Автоматически активируется при подключении к общественной сети Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасность соединения. Есть бесплатный пробный период — сутки, можно вернуть деньги после первого месяца использования, если не понравилось. Заметный минус — пользовательское соглашение прямо запрещает скачивание торрент-файлов.
NordVPN
Сколько: от 2,75 доллара в месяц (при оплате подписки на 3 года за 99 долларов)
Сервис особенно заботится о конфиденциальности и предполагает безопасное подключение с двойным шифрованием. Есть встроенный блокировщик рекламы, возможность подключаться к Netflix и пользоваться торрентами, удобное мобильное приложение. Сервис не сохраняет логи и находится в юрисдикции Панамы. Позволяет одновременно подключать до шести устройств.
VyprVPN
Сколько: 4,17 доллара в месяц (при оплате подписки на 2 года за 100 долларов)
Сервис предлагает особую защиту перехвата данных и интернет-цензуры со своей технологией Chameleon: благодаря ей метаданные невозможно распознать даже с помощью углубленной проверки пакетов. С ним также удобно скачивать торренты, так как у него нет ограничений на загрузки и переключения между серверами.
Encrypt.me
Сколько: 9,99 долларов в месяц или 99 долларов сразу за год
Сервис предлагает бесплатный пробный период в 14 дней, а также красивое мобильное приложение, которое защищает девайсы при подключении к общественной сети. Создатели говорят, что пользователю не придется разбираться со всеми тонкостями работы VPN-технологии — сервис все сделает за него.
ExpressVPN
Сколько: от 6,67 доллара (при оплате 99,95 доллара за год, плюс 5 месяцев бесплатно)
ExpressVPN позиционирует себя как самый быстрый сервис, для этого у него есть сеть из 1 700 серверов в 94 странах мира. Он поддерживает работу трех устройств любого типа, включая компьютеры, смартфоны и роутеры. В случае любой проблемы можно написать в круглосуточный чат службы поддержки.
КомментарииПодписаться