После скандалов с утечкой персональных данных в Facebook компания запустила специальную страницу, позволяющую проверить, не попали ли вы в отчет Cambridge Analytica. Помимо этого, есть несколько других инструментов для того, чтобы проверить, что о вас знают в интернете, а при желании и отредактировать настройки отслеживания ваших передвижений в Сети и не только. The Village собрал несколько простых способов это сделать.

Досье Cambridge Analytica

Это агентство получило данные более 85 миллионов пользователей с помощью теста в Facebook. На их основе она составила подробные досье на каждого и использовала их для таргетированной рекламы. Недавно Марк Цукерберг дал объяснения по этому поводу в Конгрессе США и извинился перед пользователями, а компания создала страницу, где каждый может проверить, получила ли Cambridge Analytica его данные.

Компании и сайты, имеющие доступ к вашей странице

Некоторые сайты, программы и приложения запрашивают доступ к информации со страницы Facebook. Список компаний, имеющих это разрешение, можно посмотреть здесь. Обратите внимание, что даже удаленные приложения могут все еще иметь доступ к вашим данным, но не могут делать новые запросы.

Список рекламных предпочтений

На основе ваших действий Facebook составляет подробную карту предпочтений. Впоследствии компании могут использовать ее для настройки таргетированной рекламы в соцсети. К примеру, если вы недавно разглядывали фотографии новой коллекции одежды, Facebook добавит «платье» или «рубашку» в ваши интересы. Весь список можно посмотреть здесь, на этой же странице можно удалить пункты, которые вам не нравятся.

Карта передвижений по миру

Google хранит данные о передвижении пользователей своих карт, архив можно посмотреть на этой странице. Правда, компания предупреждает, что эта информация доступна только вам.

История поиска

Google также сохраняет данные о поисковых запросах и просмотренных видео на YouTube. Эту информацию можно найти здесь. Кроме того, можно самостоятельно настроить функцию отслеживания действий по этой ссылке.

Что знают российские сервисы

В отличие от Google, «Яндекс» не показывает так подробно, какие действия пользователей он отслеживает. После вступления в силу закона о хранении персональных данных россиян на территории страны в блоге компании появился объясняющий пост, который ничего толком не объяснял. У поисковика есть раздел «Персональный поиск», который дает подсказки при вбивании слова в поисковую строку. Эту функцию можно отключить в настройках.

Чтобы узнать, какие данные обрабатывает социальная сеть «ВКонтакте», нужно почитать правила пользования. Оттуда можно узнать, что компания обрабатывает персональные данные, в том числе для таргетированной рекламы и исследований, позволяющих улучшать работу сайта. В настройках также есть список приложений, имеющих доступ к вашему аккаунту.

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