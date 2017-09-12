Во вторник, 12 сентября, в театре Стива Джобса на территории нового кампуса Apple Park прошла традиционная сентябрьская презентация новых продуктов Apple. Компания представила третью модель часов Apple Watch, обновленную приставку Apple TV 4K и сразу три новых айфона: улучшенные версии предшествующей модели — 8 и 8 Plus, а также X — первый безрамочный телефон бренда без кнопки «Домой». The Village рассказывает о новинках подробнее.

iPhone X

Главная новинка презентации — десятый (X следует читать именно так, а не как «икс») айфон. Как и утверждалось в утечках, кнопки «Домой» у него нет. Занимающий всю переднюю часть смартфона экран в 5,8 дюйма получил разрешение OLED — 2436 на 1125 пикселей. Разблокировать телефон можно нажатием на дисплей.

Apple's big reveal: These are the iPhone X's specs #AppleEvent pic.twitter.com/vFkgktLPg0 — CNET (@CNET) 12 September 2017

Либо — при помощи технологии Face ID, которая включает экран, опознав лицо владельца. При этом система работает в темноте и в случаях, когда владелец надел шапку, очки или сменил прическу. В Apple утверждают, что шанс того, что айфон примет за владельца не того человека — один к миллиону.

Facial recognition and "Face ID" has been confirmed for iPhone 10, built using neural engines and networks https://t.co/aBSfZqgjyr pic.twitter.com/wc8aZfnU1n — Gizmodo (@Gizmodo) 12 September 2017

Распознование происходит при помощи многочисленных датчиков на передней панели.

The iPhone X includes facial-recognition 'Face ID' system, eliminating the home button https://t.co/5TNFptE0OS #AppleEvent pic.twitter.com/XXVRkrs6lu — Wall Street Journal (@WSJ) 12 September 2017

Они сделали возможным создание функции Animoji, которая позволяет обмениваться сообщениями при помощи говорящих эмодзи.

Корпус гаджета, как и у восьмой модели, целиком выполнен из стекла, он водонепроницаемый и может заряжаться без проводов. iPhone X получил новый процессор A11 Bionic, благодаря которому новые смартфоны стали быстрее предыдущих моделей на 25–70 %, и 12-мегапиксельную двойную камеру с оптической стабилизацией и TrueTone-вспышкой. Фронтальная камера флагманской модели мощнее, чем у iPhone 8 — она поддерживает функцию портретной съемки, доступной ранее только при съемке через основную камеру.

В России десятый iPhone начнет продаваться 3 ноября. Самая дешевая версия — с 64 гигабайтами памяти — будет стоить 79 990 рублей.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Еще две новые модели айфона получили более традиционные порядковые номера — 8 и 8 Plus. Водонепроницаемый корпус устройств, доступных в розовом, сером и белом цветах, сделан из стекла — «самого стойкого в смартфонах». Обычный iPhone 8 получил дисплей размером в 4,7 дюйма, Plus — 5,5 дюйма. Разрешение в обоих случаях — Retina HD.

new, fully redesigned iPhone 8 and 8 Plus, waterproof and with a new processor #AppleEvent pic.twitter.com/4vjYe8ZIt7 — Forbes (@Forbes) 12 September 2017

В устройстве также установлен чип A11 Bionic. Смартфоны поддерживают беспроводную зарядку.

Apple announces wireless charging for iPhone 8. A future where charging points are ‘in the world’ https://t.co/MhI028tT32 #AppleEvent pic.twitter.com/kNGmIWRJcR — TechCrunch (@TechCrunch) 12 September 2017

Камере новой модели на презентации уделили особое внимание. Она получила модуль на 12 мегапикселей с диафрагмой 1.8, два новых сенсора, интеллектуальный режим портретной съемки (он самостоятельно находит лицо и настраивает освещение в кадре) и многое другое.

В России iPhone 8 начнет продаваться 22 сентября, цена — от 56 990 рублей.

The complete fall iPhone lineup from #AppleEvent pic.twitter.com/k1cQPYb2CO — CNET (@CNET) 12 September 2017

Apple Watch

Первой на презентации представили новую модель умных часов компании — Apple Watch Series 3. У гаджета появился блок сотовой связи. Теперь для работы устройства не нужен айфон, звонить с него можно без привязки к смартфону. Экран часов работает в качестве антенны, а для звонков используется сим-карта формата eSim, который меньше, чем nanoSim. При этом номер остается тем же, что у айфона.

Кроме того, в устройство добавили возможность прослушивания музыки через беспроводные наушники, функцию беспроводной зарядки, увеличенную батарею, GPS, высотометр и двухъядерный процессор, который на 70 % быстрее использующегося во втором поколении часов.

Apple Watch Series 3 cellular: 9 countries and 14 carriers at launch will support it. Orders 9/15, available 9/22 https://t.co/MhI028tT32 pic.twitter.com/YPIfsRrhdr — TechCrunch (@TechCrunch) 12 September 2017

Часы с мобильной связью будут стоить от 399 долларов, без нее — 329 долларов. Первое поколение подешевеет до 249 долларов. В продажу новые часы поступят 22 сентября, в России, по цене от 27 490 рублей, — позже.

Apple TV 4K

Новая телевизионная приставка Apple получила разрешение 4K и несколько других улучшений. В частности — пульт с Siri.

Here's a look at the new Apple TV 4K and its redesigned Siri Remote. pic.twitter.com/Clh12efNBE — WIRED (@WIRED) 12 September 2017

В продаже — с 22 сентября, цена — 179 долларов.

AirPower

Устройство Apple для беспроводной зарядки. Позволяет заряжать сразу несколько гаджетов. Будет доступно с 2018 года.

Обложка: Marcio Jose Sanchez/ТАСС