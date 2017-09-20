С 19 сентября владельцам айфонов и айпэдов стала доступна новая версия мобильной операционной системы от Apple. The Village выяснил, чем iOS 11 отличается от своих предшественниц и как она может пригодиться при работе с фото, документами и различными приложениями.

Новый центр управления и мультизадачность

В новой iOS полностью изменилась панель управления. Она вытягивается из нижнего края экрана и сочетает в себе все элементы, которые раньше не помещались на одной плашке. Какие кнопки показывать, а какие скрыть, решает сам пользователь. Для активации дополнительных возможностей используется 3D Touch или длительное нажатие. С их помощью можно запустить плеер, настроить мощность фонарика и включить AirDrop или ночной режим.

Изменилась и панель уведомлений, которая вытягивается из верхней части экрана. Теперь она дублирует прежний экран блокировки. На нем же в новой iOS отображаются только те оповещения, которые появились после последнего входа в айфон. Чтобы увидеть предыдущие, надо провести пальцем снизу вверх.

Наиболее же существенные обновления ожидают владельцев айпэдов. Панель Dock доступна с любого экрана и позволяет переключаться между последними и наиболее часто используемыми сервисами и играми жестом смахивания. Здесь же можно запустить дополнительное приложение: в режиме Split View оно откроется на том же экране, а в режиме Slide Over его можно переместить влево. С помощью мультитач можно перетаскивать изображения, текст и файлы между приложениями.

Редактирование Live Photo и новые фильтры

Любители гифок теперь смогут создавать анимации из Live Photo, не используя для этого сторонние приложения. Достаточно смахнуть такой снимок в галерее вверх и выбрать один из режимов воспроизведения. «Петля» зацикливает ролик, а «Маятник» запускает его на повторе по аналогии с Boomerang от Instagram. Также Live Photo можно преобразовать в фотографию, якобы снятую с длинной выдержкой. Двигавшиеся объекты на ней превратятся в призрачные силуэты.

Кроме того, обновились доступные в стандартной камере фильтры. Среди девяти новых режимов — три «ярких», три «эффектных», а также черно-белые «моно», «серебряный» и «нуар».

Также Apple позаботилась о поддержке технологии True Tone, благодаря которой айфоны могут подстраивать цветовую гамму под внешнее освещение. Вдобавок к этому корпорация внедрила новые форматы для хранения фото (HEIF) и видео (HEVC). Они позволяют экономить до 50 % памяти.

Скриншоты и скринкасты

В новой iOS появились дополнительные инструменты для редактирования скриншотов, сделанных одновременным нажатием на клавишу блокировки и кнопку «Домой». Теперь их можно обрезать и дополнять рукописными заметками, даже не сохраняя в галерее. Также появился режим записи видео с экрана. С его помощью, например, можно с легкостью объяснить, как настроить то или иное приложение. Функция активируется в настройках центра управления.

Работа с файлами, клавиатура и сканер

Еще одним важным обновлением в iOS 11 стало приложение «Файлы». Оно позволяет хранить и редактировать документы, а также работать с файлами, которые пользователь недавно открывал на других iOS-устройствах или в облачных сервисах вроде iCloud Drive и Dropbox.

Пользователи, которым постоянно приходится фотографировать различные распечатки, оценят встроенный в «Заметки» сканер. Он автоматически оптимизирует изображение таким образом, чтобы сделать максимально читаемым текст.

Также обновилась клавиатура. На айпэде теперь не надо нажимать Shift, чтобы вводить цифры и знаки препинания, а на айфоне можно сдвинуть клавиши в сторону для удобства печати одной рукой.

Автомобильный режим

В настройках центра управления теперь можно активировать режим «Не беспокоить водителя». После этого телефон сможет распознать, что пользователь находится за рулем, и отключит на это время отображение уведомлений на экране. Одновременно с этим можно настроить автоматические ответы избранным и недавно звонившим абонентам.

Более умная Siri

У Siri в новой iOS появился более естественный голос. Предполагается, что за счет машинного обучения ассистент сможет говорить с интонацией и выражением. Также теперь голосовой помощник должен учитывать контекст запросов и показывать подсказки в приложениях.

Новый App Store и дополненная реальность

Помимо прочего, в iOS 11 полностью обновился App Store. Теперь он больше напоминает не магазин, а журнал о новых играх и сервисах. Кураторы Apple вручную отбирают приложения дня, а также публикуют интервью с разработчиками и тематические подборки. Топы бесплатных и платных игр и сервисов переместили в соответствующие разделы, а рейтинг набирающих популярность приложений упразднили.

Любителей устанавливать сразу много разных приложений порадует возможность не удалять, а выгружать их, чтобы освободить место. Все связанные с ними данные и документы при этом сохранятся. Впоследствии приложение можно вновь загрузить, если оно до сих пор доступно в App Store. С экрана устройства оно не исчезает.

Наконец, в iOS появилась поддержка набора инструментов для разработчиков ARKit, с помощью которого Apple собирается потеснить других игроков на рынке смешанной реальности. С помощью новых приложений пользователи смогут расставлять по квартире мебель из каталога IKEA, ухаживать за виртуальными питомцами или даже спрятать стриптизера у себя в шкафу.

Обложка: Apple