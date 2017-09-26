На конференции VK Media Day социальная сеть «ВКонтакте» объявила о масштабном редизайне приложений для мобильных устройств.

The Village рассказывает о том, об основных изменениях в работе социальной сети.

Эксклюзивный контент

«ВКонтакте» будет активнее заниматься продвижением авторов, которые создают эксклюзивный контент — блогеров, художников, новые медиа. С помощью нового алгоритма, соцсеть сможет оценивает вовлеченность авторов, виральность и повторяемость реакций (репостов и лайков).

Главное обновление приложений — появление раздела «Рекомендации», который будет работать на основе алгоритма «Прометей». Он изучает поведенческие характеристики пользователя и на основе анализа подбирает статьи, фотографии, видео и прямые трансляции. Каждая из рекомендаций представляет собой «карточку», в которой будет показано содержимое записи в режиме предпросмотра.

Основное отличие «Рекомендаций» от уже работающей «умной» ленты новостей заключается в том, что пользователь не обязательно должен быть подписан на авторов и паблики, которые будут отображаться. В «Рекомендациях» будут появляться публикации СМИ, пабликов с большой аудиторией, а также авторы с большим количеством подписчиков.

Платформа для создания лонгридов

Для СМИ актуальной станет поддержка формата AMP — accelerated mobile pages, который позволит ресурсам открывать статьи внутри платформы.

Издателей и владельцев сайтов не будут ограничивать в верстке материалов и их монетизации. Создатели контента получат возможность встраивать в материалы рекламу, подключать редакционные метрики и другие инструменты аналитики. Также в AMP можно будет поддерживать записи соцсети, встроенные на внешние сайты.