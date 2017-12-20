Сегодня утром сотни покупателей по всей России не смогли оплатить нужные им товары или услуги из-за глобального сбоя в работе кассового оборудования. Некоторым магазинам и АЗС даже пришлось приостановить обслуживание клиентов.

The Village рассказывает, кто пострадал от возникших неполадок и как быстро продавцы могут их устранить, чтобы не растерять заказы перед Новым годом.

Откуда поступают жалобы

Первыми на проблемы в работе касс пожаловались жители Дальнего Востока.

Дмитрий Алексеев директор владивостокского DNS Digital Store Сегодня реализовался страшный сон розницы. По всей стране вслед за солнцем из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?

Впоследствии об аналогичных проблемах заявили в Барнауле и Новосибирске. Сбой затронул магазины «Магнит», «Мария-Ра», «Аникс», «Ярче!» и «Автоштрих». Некоторые из них досрочно закрылись, сославшись на технические неполадки.

Ближе к полудню наличие проблем в работе касс заметили и продавцы в центральной части России. Сбой затронул столичные «Магниты», торговую сеть «Магнолия», аптеки «Ригла» и супермаркеты «Эльдорадо».

В Российском топливном союзе заявили, что кассы вышли из строя и на большинстве заправок по всей стране. На неполадки пожаловались представители «Лукойла», «Роснефти» и «Газпром нефти».

В Ассоциации компаний интернет-торговли совокупные потери ретейлеров оценили в 2,5 миллиарда рублей. По данным организации, сбой коснулся примерно 9 % розницы.

Из-за чего возник сбой

В Федеральной налоговой службе заявили, что проблемы ретейлеров связаны с массовым техническим сбоем в работе контрольно-кассовой техники от компаний «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и НТЦ «Измеритель».

Сами предприниматели чаще всего жалуются на неисправности фискального регистратора «Штрих-М-01Ф», который используется для обмена информацией с налоговой. «Мы не можем начать выдачу чека на печать, пока онлайн-касса не выйдет в интернет и не передаст все данные в соответствующие органы», — поясняют они.

Как устранить проблему

Пока известны два взаимоисключающих варианта устранения неполадок:

Обновить программное обеспечение. Представители «Штрих-М» уже извинились за проблемы в работе кассового оборудования и разослали своим клиентам инструкции по установке исправленной версии прошивки от 20 декабря. Также необходимые файлы доступны на сайте компании. Некоторые кассы можно обновить дистанционно, а часть — только после визита специалиста. К устранению неполадок привлекли около 20 тысяч сервисных инженеров по всей стране. Обновление системы занимает не больше 30 минут.

Установить старую версию прошивки. Еще до выхода обновления некоторые предприниматели выяснили, что работу касс можно восстановить, откатившись до более ранней версии прошивки. Наиболее стабильной из них считается апрельская. Более подробно этот вопрос обсуждается на форуме партнеров «Штрих-М». Там же можно найти необходимые файлы.

В любом случае после восстановления работы компании обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой не отраженной выручки. Об этом напоминает ФНС. Привлекать предпринимателей к ответственности за торговлю без ККТ, в том числе алкоголем, в сложившейся ситуации не будут.