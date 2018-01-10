Глава Минтруда рассказал о случаях отказа в назначении страховой пенсии по старости. Вместо нее некоторым гражданам дали только социальную пенсию, которая сейчас почти вдвое ниже страховой. Сегодня пресс-служба ПФР подтвердила слова министра: действительно, тем, у кого не хватает стажа и пенсионных баллов, будут платить только социальную пенсию. The Village разобрался, как это рассчитывается и кто рискует остаться без трудовой пенсии.

Как рассчитывается пенсия

Средний размер страховой пенсии в России в прошлом году составил 14 075 рублей, социальная пенсия была ниже — 9 045 рублей. Помимо них, старики получают надбавки, к примеру, за статус ветерана войны или инвалидность, а также доплаты из региональных бюджетов. В частности, пенсионеры, прожившие в Москве более десяти лет, получают доплату до прожиточного минимума и могут рассчитывать на прибавку к пенсии после 80 лет.

Пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60, но постоянно идут разговоры о его повышении.

На размер пенсии влияет трудовой стаж и пенсионные баллы, которые, в свою очередь, зависят от размера зарплаты до налогов. Порог получения страховой пенсии постоянно меняется: в 2017 году было достаточно восьми лет стажа и 11,4 балла, в 2022 году нужно будет уже 15 лет и 30 баллов.

На количество пенсионных баллов также влияет служба в армии: она учитывается в общий стаж, и за каждый год начисляется 1,8 балла. Отпуск по уходу за ребенком тоже включается в общий стаж. За год отпуска по уходу за первым ребенком начисляется 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим и последующими — 5,4 балла.

Если не обращаться за пенсией сразу после достижения пенсионного возраста, можно увеличить ее размер: через пять лет фиксированная выплата вырастет на 36 %, а страховая пенсия — на 45 %, а через десять лет фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая пенсия — в 2,32 раза. Рассчитать размер будущей пенсии можно с помощью калькулятора на сайте ПФР.

Кто останется без страховой пенсии

Домохозяйки

Женщина, которая до рождения детей успела проработать пять лет, потом ушла в отпуск по уходу за ребенком, затем родила второго и решила полностью посвятить себя семье.

Инста-продавцы

Специалист, который предлагает услуги раскрутки в соцсетях, работая без регистрации юрлица или ИП. Репетитор, который принимает наличные от учеников и не делает пенсионные отчисления. Продавщица украшений ручной работы, которая рекламирует их через инстаграм, принимает оплату переводом и тоже не делает отчислений.

Эмигранты

Россиянин, который проводит на родине менее полугода, теряет статус налогового резидента. Это значит, что он не должен платить в России налоги с заработков за границей, а также отчислять деньги в Пенсионный фонд. Соответственно, у него есть шансы недобрать нужное количество баллов. Но у него будет право на пенсию в другой стране, и, скорее всего, эта пенсия будет выше.

Как копить на пенсию самостоятельно

The Village уже рассказывал, как можно увеличить свои доходы в старости. Для этого нужно начать откладывать и инвестировать уже сейчас.