Законодатели объявили 2018-й годом цифровой экономики. Этим решили воспользоваться участники рынка. Они разрабатывают новые правила работы интернет-отрасли. Среди прочих на повестке стоит вопрос о смягчении принципа сетевого нейтралитета. Более свободная трактовка требований позволит провайдерам самим решать, загрузку каких сайтов и приложений ускорить, а какие могут и подождать.

The Village выяснил, почему операторы заинтересованы в изменении правил и как от этого пострадают пользователи.

Как работает принцип сетевого нейтралитета

Согласно принципу сетевого нейтралитета, вся информация в Сети считается одинаково важной независимо от ее источника, поэтому интернет-провайдеры должны обеспечивать равномерный пропуск трафика ко всем законным ресурсам. Не должно быть исключений ни для определенных сайтов — будь то Google или запущенный пару часов назад стартап, ни для различных категорий трафика — веб-ресурсов, онлайн-игр и сервисов IP-телефонии.

Сторонники сетевого нейтралитета утверждают, что крупные телекоммуникационные компании пытаются незаконно получить прибыль от своих инвестиций в инфраструктуру. Противники же этого принципа считают его контрпродуктивным. Помимо самих провайдеров и производителей сетевого оборудования, этого мнения придерживаются и защитники свободного рынка. В частности, именно под лозунгом «Восстановим свободу в интернете!» в 2017 году в США отказались от принципа сетевого нейтралитета. Это привело к забастовкам.

Почему в России хотят пересмотреть правила

В России за соблюдением принципа сетевого нейтралитета следит Федеральная антимонопольная служба. В 2016 году рабочая группа при ведомстве утвердила основные правила поведения участников рынка.

Теперь Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших в России операторов связи и медийные холдинги, обсуждает переход к более «мягкой трактовке требований». По данным «РБК», провайдеры могут получить право управлять трафиком при перегрузке сети, ускорять передачу данных, имеющих «жизненно важный статус», и предоставлять приоритетный доступ к собственному или партнерскому контенту.

Последнее особенно важно, учитывая планы некоторых участников МКС по развитию собственных видеосервисов. Сегодня, например, стало известно, что весной «Газпром-Медиа» запустит собственный онлайн-кинотеатр. Кроме того, пересмотр правил может пойти на пользу и российским властям. Ранее чиновники уже предлагали замедлять доступ к сайтам, нарушающим законодательство.

Сами представители Медиа-коммуникационного союза заявили The Village, что пока могут подтвердить только сообщения о разработке «Инфокоммуникационного кодекса», который должен заменить законы о связи, информации и персональных данных. Конкретные предложения по сетевому нейтралитету пока не обсуждались.

Анна Ландер представитель Медиа-коммуникационного союза Документа, на который ссылается «РБК», не существует. В формулировках, приведенных в тексте издания, на площадке МКС вопрос никогда не обсуждался. Можем лишь подтвердить, что союзом прорабатывается инициатива по выработке более комплексного кодифицированного подхода к отраслевому регулированию. Но пока никаких предложений нет. Мы обсуждаем существующий международный опыт, в том числе разные подходы к вопросам сетевой нейтральности. Но говорить как о выработке решений, так и о формализации рабочих предложений пока преждевременно.

Пресс-служба «Мегафона», также входящего в МКС, сообщила The Village, что компания руководствуется принятыми в 2016 году правилами. «Управление трафиком допускается только с согласия пользователя и только в исключительных случаях, например при увеличенной нагрузке на сеть», — пояснил руководитель практики по антимонопольному праву и закупкам «Мегафона» Дмитрий Абрамов.

Представители Yota в разговоре с The Village уточнили, что, по их мнению, угроза создания антиконкурентных условий из-за отмены сетевой нейтральности преувеличена. При этом они заявили, что массовые сбои и перегрузы сетей — это «довольно редкое явление».

В «Билайне» и МТС отказались прокомментировать возможное изменение правил работы с трафиком.

Чем обернется принятие кодекса

Чтобы разобраться, как смягчение принципа сетевого нейтралитета отразится на операторах, интернет-компаниях и самих пользователях, The Village обратилcя к экспертам.

Тимур Нигматуллин финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Смягчение требований или тем более полная отмена сетевого нейтралитета в первую очередь выгодны для мобильных операторов. В меньшей степени — для провайдеров широкополосного доступа. В этом случае компании смогут продавать более дешевые контракты за счет снижения себестоимости или зарабатывать большую маржу в случае низкой конкуренции. Сервисы станут более устойчивыми за счет приоритизации критически важного трафика. Это касается, например, госсервисов и поисковиков. Негативным следствием инициативы может стать злоупотребление положением на рынке посредством ограничения трафика видеосервисов. Операторы в этом заинтересованы, так как у них есть собственные активы кабельного телевидения и Video on Demand. Также провайдеры могут помешать работе аудиостриминга, торрентов и даже VPN.

Сергей Либин старший аналитик Райффайзенбанка Несмотря на то что сетевой нейтралитет способствует развитию и разнообразию контента, он в то же время дестимулирует развитие инфраструктуры, без которой потребление этого контента становится невозможно. С учетом бурного роста цифровой экономики и стагнации сектора связи решение дать провайдерам возможность поучаствовать в росте интернета выглядит справедливым. В особенности — в преддверии внедрения «закона Яровой», бремя исполнения которого ляжет на операторов. Приоритизация трафика уже существует Для интернет-компаний, помимо роста расходов, отмена сетевого нейтралитета может стать инструментом конкурентной борьбы, когда сайты со схожей тематикой смогут соревноваться еще и по скорости доступа. Скорее всего, это даст преимущество более крупным и финансово стабильным компаниям. Кроме того, стоит отметить, что в определенном виде приоритизация трафика уже существует. К примеру, мобильные операторы предоставляют безлимитный доступ к определенным ресурсам.