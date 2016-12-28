Я умею экономить деньги компании, но не свои. Копить тоже не получается. Если мне что-то нужно сверх того, что я могу себе позволить, — я начинаю думать, как мне заработать, а не урезать траты. Конечно, я стараюсь разумно подходить к покупкам, но не всегда получается. Могу купить трендовую вещь в конце сезона, понимая, что надену ее всего один раз. Или 115-ю белую рубашку. Я знаю о своей импульсивности, поэтому перед важными покупками советуюсь с друзьями. Меня выручает сосед — он прекрасно следит за своими доходами и расходами и учит этому меня: установил лимит на мои покупки — за лишние может предать меня анафеме. При этом я стараюсь извлекать выгоду из своей любви к тратам. Во время распродаж я сразу заказываю любимую одежду и косметику, даже если это не самая необходимая вещь. Но так все дешевле, чем в ЦУМе или «Цветном», например.

Этот год был эмоционально напряженный, непредсказуемый и в работе, и в личной жизни, и в политике. Я побывала в Дании, Германии, Армении, да еще и по России прокатилась — как раз на волне антикризисных путешествий летала в Сочи и Нижний Новгород. Какие-то перелеты оплачивала милями, но, насколько я понимаю, они все равно не бесплатные — пассажиры платят за топливо.