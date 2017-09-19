Вы спешите в театр. Новая постановка Вырыпаева, хочется посмотреть. Вроде бы и не опаздываете, но все равно нервничаете, злитесь, все вас раздражает. В итоге поссорились с подругой. Что делать, чтобы такое не повторилось?
Ничего. Меня не изменить, буду страдать всегда и везде.
Видимо, перестать думать о том, что я опоздаю. Может, это поможет?
Потороплю водителя троллейбуса, кто ему права дал?
Правильный ответ:
Видимо, перестать думать о том, что я опоздаю. Может, это поможет?
Психологи рекомендуют: не думайте о том, что опоздаете. Например, доктор философии Дженнифер Гутман рекомендует клиентам повторять как мантру: «Я не опаздываю, пока не опоздаю». Она говорит: «Люди много беспокоятся о возможности опоздания, прежде чем опаздывают». Это, по ее мнению, повышает уровень стресса, и от этого вы можете действительно опоздать. Чтобы избежать опоздания, Гутман предлагает настроить будильник в первой половине дня на 10 минут раньше.
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