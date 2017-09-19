Вы наверняка попадали в ситуации, когда спешили и ничего не успевали. Вот и мы были в таких ситуациях. Чтобы избежать состояния тревожной суматохи, совместно с Epica мы подготовили тест. Пройдите его, чтобы прочитать наши лайфхаки.

#1

Начало дня

Ситуация: вы проснулись на 30 минут позже запланированного. В спешке принимаете душ, чистите зубы, одеваетесь и все равно на работу не успеваете. Ваши действия?

Вызову такси, так будет быстрее.

Пойду пешком, опоздаю на работу. Пятый раз за неделю, но что поделать.

Надо оптимизировать сон.

Правильный ответ:

Надо оптимизировать сон.

Оптимизируйте сон. Серьезно. Одним из нас нужно пять часов, чтобы выспаться, другим — девять. Но способы меньше спать и лучше отдыхать все-таки есть. Во-первых, просыпайтесь в одно и то же время каждое утро. Не забывайте ставить будильник. Спать ложитесь, только когда устанете — не раньше. Попробуйте и многофазный сон.

#2

утренняя вялость

Окей. Другая ситуация: проснулись вроде вовремя, даже душ быстро приняли, но постоянно тормозите. Простую овсянку приготовили за 30 минут, кофе пили еще 20. Опоздаете ведь.

Поставлю таймер на каждое дело.

Какой к черту таймер, мы ведь не в тоталитарном обществе. Ничего, на работе привыкли.

Да, нехорошо получается. Ладно, побегу до работы вместо обычной ходьбы.

Правильный ответ:

Поставлю таймер на каждое дело.

Ставьте таймер. Такой совет дают люди, которые провели в университетских исследованиях не один час. Это напомнит вам, что пришло время покинуть дом, пойти на встречу или выйти из социальных сетей. Составьте план работы на определенное количество часов, а затем ставьте таймер, чтобы выполнить эту «пятилетку».

#3

на тренировке

Вы на тренировке. Сделали подход на тренажере, следующий — через минуту. Вам постоянно пишут. Как быть?

Надо ответить, из Tinder же пишут. Не отвечать никак нельзя.

Ну уж нет. Тренировка — 40 минут. Это значит, что 40 минут меня не существует.

Ну, пару раз можно, ничего страшного не случится.

Правильный ответ:

Ну уж нет. Тренировка — 40 минут. Это значит, что 40 минут меня не существует.

Никогда не отвлекайтесь на мелкие дела — ни на тренировке, ни на работе. Короткие вопросы, во-первых, имеют свойство накапливаться, во-вторых, постоянно сбивают вас с толку. Таким образом, на тренировке вы будете не сфокусированы, что грозит травмой, и проведете не, скажем, 40 минут, а 55.

#4

проблемы на работе

Вы чувствуете, что на работе ничего не успеваете. Вами недовольны. Пахнет порохом. Различные тайм-менеджерские трюки уже не помогают. Что делать?

Пусть увольняют.

Надо тянуть до последнего, до победного.

Ход конем: научусь быстрее печатать.

Правильный ответ:

Ход конем: научусь быстрее печатать.

Современный человек проводит минимум один-два часа в день, набирая текст на клавиатуре. Немало. Допустим, вы набираете 40 слов в минуту. Если увеличите скорость до 80 слов, это на 50 % быстрее. 50 % — внушительно, не правда ли? Различного рода приложений и программ для этого великое множество — пробуйте.

#5

что там с чтением?

Хочется больше читать. В последнее время вы чувствуете, что неизвестного рассказа Трифонова в вашей жизни не хватало. Но времени совершенно нет.

Ответ один — тайм-менеджмент. На все будет время.

Может, попробовать научиться быстрее читать…

Проживу без Трифонова. Графоман он.

Правильный ответ:

Может, попробовать научиться быстрее читать…

Трифонов не графоман, а научиться читать быстрее никогда не помешает — хотя бы для того, чтобы френдленту быстрее просматривать. Но если не получается найти время на то, чтобы открыть книгу, скорочтение вряд ли поможет. Нужно выработать новую привычку. Носите книгу всегда с собой и постарайтесь сделать так, чтобы именно чтение — а не музыка или соцсети — стало вашим ответом скуке. Отведите время на книги — скажем, полчаса перед сном. Если не хватает мотивации, попробуйте отслеживающие прогресс приложения. Не тратьте время на то, что вам не интересно — книгу, которая не зацепила после 50 страниц, смело откладывайте на полку.

#6

утренняя пробка

В зале постоянно много людей. Поменял зал, опять то же самое. В магазинах очереди. Постоянно из-за этого никуда не успеваю. На мне что, проклятие какое-то?

Да, похоже на проклятие. Надо идти к цыганке, она точно снимет.

Ну нет. Просто не везет. Разумеется, не везет.

Может, попробовать пойти в другое время?

Правильный ответ:

Может, попробовать пойти в другое время?

Совет с хештегом #КапитанОчевидность, однако, как показывает реальность, не так все очевидно. Чтобы сэкономить время, держитесь подальше от людей. Например, не ходите в супермаркеты в пятницу вечером, по выходным и перед праздниками. Имеет смысл и список покупок завести, это действительно ускоряет процесс. То же самое и с залом — не идите на тренировку в будни вечером (можно встать с утра пораньше!) и заранее составляйте план занятия.

#7

бег по эскалатору

Вы опять опаздываете на свидание. Вагоны метро ускорить вы явно не сможете, но, может, устроить спринт на эскалаторе?

Да бог с этим свиданием уже. Не был счастлив — нечего начинать. Пойду домой.

Жаль, что опаздываю, но бежать нет смысла. Напишу, извинюсь.

Надо устроить спринт, чем я хуже Усэйна Болта?

Правильный ответ:

Жаль, что опаздываю, но бежать нет смысла. Напишу, извинюсь.

Как выяснила редакция The Village в ходе эксперимента, вы вряд ли сэкономите время, пробежав по эскалатору. Цитата: «Общий итог. В 24 случаях из 30 корреспондент успел в вагон только потому, что бежал по ступеням эскалатора. В остальных шести можно было лениво стоять на эскалаторе и успеть в тот же поезд. Впрочем, спускаясь бегом по эскалатору, невозможно заранее знать, будет ли ускорение эффективным. Ситуацию могло бы исправить табло с отсчетом времени до прибытия поезда, установленное перед эскалатором. Если бы можно было ориентироваться на него, было бы понятно, бежать или нет». Так что не надо.

#8

Начало дня

Вы спешите в театр. Новая постановка Вырыпаева, хочется посмотреть. Вроде бы и не опаздываете, но все равно нервничаете, злитесь, все вас раздражает. В итоге поссорились с подругой. Что делать, чтобы такое не повторилось?

Ничего. Меня не изменить, буду страдать всегда и везде.

Видимо, перестать думать о том, что я опоздаю. Может, это поможет?

Потороплю водителя троллейбуса, кто ему права дал?

Правильный ответ:

Видимо, перестать думать о том, что я опоздаю. Может, это поможет?

Психологи рекомендуют: не думайте о том, что опоздаете. Например, доктор философии Дженнифер Гутман рекомендует клиентам повторять как мантру: «Я не опаздываю, пока не опоздаю». Она говорит: «Люди много беспокоятся о возможности опоздания, прежде чем опаздывают». Это, по ее мнению, повышает уровень стресса, и от этого вы можете действительно опоздать. Чтобы избежать опоздания, Гутман предлагает настроить будильник в первой половине дня на 10 минут раньше.

#9

собеседование на работу

Вы запланировали подряд три собеседования на работу. Времени достаточно, успеете. Ах, не успели, вместо вас взяли менее умного и менее талантливого (какая несправедливость!).

Ничего, выгонят через месяц и снова мне позвонят.

Похоже, не стоит вообще назначать несколько встреч подряд.

Куда они денутся? Я один в своем роде, подождут.

Правильный ответ:

Похоже, не стоит вообще назначать несколько встреч подряд.

Не планируйте встречи одну за другой. В первом случае вы только будете в стрессе и ничего не успеете. Всегда оставляйте пробелы для адекватного перехода от одного обязательства к другому. Если чувствуете, что не получается, переносите на другой день не задумываясь.

#10

плохое питание

Вы плохо едите и обвиняете плохое питание во всех смертных грехах. Вплоть до того, что вы везде опаздываете из-за этого. Есть в этом смысл? Если да, что делать?

Вообще никакого смысла. Причем тут плохое питание?

Возможно, есть. Может, надо оптимизировать питание?

Фастфуд — смысл моей жизни. «Оптимизировать питание» — это даже звучит жалко!

Правильный ответ:

Возможно, есть. Может, надо оптимизировать питание?

Как известно из школьных книжек, человек тратит энергию на усвоение пищи. И, между прочим, немало! Качество еды, в свою очередь, влияет на уровень энергии и необходимое количество сна. А если вы еще и тренируетесь, то вам нужно по 10–11 часов сна в сутки. Переходите на сбалансированное питание, энергии будет больше, а спать будете чуть меньше.

Epica — натуральные питьевые йогурты, которые к тому же легко взять с собой. Теперь вы не останетесь голодными, даже если в вашем расписании пять встреч подряд и бег по эскалатору.

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