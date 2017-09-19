Вы на тренировке. Сделали подход на тренажере, следующий — через минуту. Вам постоянно пишут. Как быть?

Надо ответить, из Tinder же пишут. Не отвечать никак нельзя.

Ну уж нет. Тренировка — 40 минут. Это значит, что 40 минут меня не существует.

Ну, пару раз можно, ничего страшного не случится.