Разработка коллекции

От задумки до готового изделия проходит около двух недель. Дизайн разрабатывает наша команда, на аутсорсе нет ничего. Дизайнеры — а их у нас двое — всегда учитывают производство. Нарисовать можно что угодно, но многие художники не знакомы с технологиями и не понимают, что дальше с эскизом делать.