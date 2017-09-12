В России появляется все больше нишевых марок одежды, у многих — небольшая команда и свой подход к производству, которое, кстати в России — в г. Раменское. Мы задались вопросом, где и как шьют одежду новые российские бренды и вместе с основательницей марки Brusnika нашли ответы. Ольга Ямщикова директор бренда Brusnika Разработка коллекции От задумки до готового изделия проходит около двух недель. Дизайн разрабатывает наша команда, на аутсорсе нет ничего. Дизайнеры — а их у нас двое — всегда учитывают производство. Нарисовать можно что угодно, но многие художники не знакомы с технологиями и не понимают, что дальше с эскизом делать. 1 2 Подбор пряжи и ткани Как правило, мы покупаем ткани и пряжу в Италии. В Китае, учитывая цену за доставку, выходит едва ли не дороже. Часто приобретаем старые коллекции: качество то же, но стоит намного дешевле. Причем главное — пряжи, из которых мы сами можем уже сделать любую ткань. 3 Проектирование модели Дессинатор (художник по тканям, программист вязального оборудования. — Прим. ред.) на компьютере проектирует изделие — это может быть рукав или клин юбки. Некоторые станки, кстати, могут сделать сразу готовое платье, и сборка из деталей уже не нужна. Затем мы вещь стираем; если дизайнеров что-то не устраивает, то дессинатор корректирует программу. Для сложных изделий дессинатор составляет программу около трех дней. 4 Примерка и корректировка образца Еще на этапе разработки визуализатор вязальной машины показывает, как изделие будет выглядеть на модели. Но без корректировки не обойтись: трикотаж растягивается, ведет себя непредсказуемо, работать с ним сложнее. Первую модель меряем мы сами, а корректировкой занимается дессинатор. Как готовят модель на вязальной машине Этот этап может показаться простым, но и здесь есть подводные камни. Например, размер одежды утверждается заранее. Если пряжа чуть-чуть полежала и иссохла, изделие может деформироваться. Вязальщик все проверяет и, если надо, меняет параметры на станке. В среднем вяжем 22 изделия в сутки — 2 часа на заправку, перезаправку и чистку. 5 6 Принтование Перед тем как сделать принт, дессинатор сканирует вещь и смотрит, как лучше разместить рисунок. Принтовальная головка машинки находится на небольшом расстоянии от ткани, а краска подается под давлением. Только так можно нанести рисунок на пушистую или толстую одежду. 7 Стирка Обязательный этап, чтобы платье 48-го размера не стало 42-го после первой стирки. Некоторые пряжи нужно стирать специально. Например, кашемир — жесткая нитка, вяжется рыхло. А после стирки с химикатами пряжа распушается и изделие становится мягким. 8 Проверка на брак Специалист натягивает одежду на лампу, и свет проходит через спущенные петельки, дырки. Если он находит брак, то отправляет изделие в цех ручных операций, где все исправят. Если же это невозможно, то маркирует одежду как уцененный товар, и мы продаем в два раза дешевле.. 9 Упаковка Объемы у нас не очень большие, поэтому пакуем все вручную. Это, конечно, занимает время, потому что все делается красиво. В день можно упаковать около 200 изделий. Материал подготовлен при поддержке
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