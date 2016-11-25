Но и готовых выступать за мизерный гонорар тоже немало. 20-летний Игорь Зубков из Челябинска с пяти лет занимался дзюдо, потом — самбо и рукопашным боем, а ММА увлекся год назад — привлекли ажиотаж и зрелищность. На днях он проиграл свой первый бой и 10 тысяч рублей, зато получил сертификат на поход в ресторан в качестве утешительного приза. Игорь хочет пробиться в крупный российский промоушен, как это удалось его ровеснику Билостенному. Гонорары для него не главное, к тому же плата за тренировки в Челябинске чисто символическая. У него уже есть менеджер, что редко для начинающих бойцов — на первом этапе эту работу выполняет тренер, а штат сотрудников могут себе позволить только спортсмены в крупных промоушенах. Менеджер Артур Шауриньш работает инженером, но недавно решил, что хочет сделать карьеру в MMA. Через пять лет он надеется получать проценты от выигранных его спортсменами боев, а пока посещает семинары и завязывает полезные знакомства — на поездки из Челябинска в Москву он уже потратил сумму, на которую можно приобрести новый iPhone.

Деньги от боев могут стать способом заработка не только для раскрученных спортсменов, но такие занятия имеют мало общего со спортом — это действительно бои без правил. Несколько человек рассказали The Village, что такие бои идут не на время и заканчиваются только нокаутом. Гонорары же несравнимы с теми, которые платятся на официальных турнирах. Проводятся такие бои ночью на крупных площадках, но попасть туда с улицы практически невозможно: сами участники иногда узнают о бое в день его проведения. Желающих поучаствовать в подпольных боях достаточно: «Дерус в любой весовай котегория», «Готов биться куда идти» — пестрят объявлениями соцсети. Но для участия недостаточно только желания. «Кого попало на такие бои не возьмут. Заказчикам нужны интересные и зрелищные поединки, поэтому многие организаторы вполне официальных турниров выплывают за счет того, что своих бойцов толкают туда», — говорит источник.

За своих

Если начинающие бойцы стремятся в большие промоушены, то промоушены стремятся завоевать аудиторию. Задача организаторов — завлечь человека на турнир, а там, они уверены, он сам не захочет уходить. «Это не мероприятие, куда приходят только борцы в спортивных костюмах, поэтому мы стараемся привлечь и просто интересующихся ММА, и людей, которые ведут здоровый образ жизни, и тех, кто ищет способ как-то разнообразить свой досуг», — говорит PR-менеджер ACB Антон Сергеев. В Fight Nights Global и вовсе считают потенциальной аудиторией «всех без исключения юношей и девушек от 18 до 35 лет».

Раньше отечественный MMA, по словам собеседников The Village, грешил отсутствием конкуренции: на бои привозили второсортных спортсменов из-за рубежа, а иногда делали договорняки. «Меня много раз просили подвезти бойца заведомого слабее, так называемого „мешка“, — анонимно рассказывает менеджер бойцов. — Некоторым бойцам предлагали слить бой — например, отдать руку или ногу на болевой. И многие от безысходности соглашались».

Сейчас организаторы пытаются завоевать аудиторию конкурентными боями. За подбор соперников отвечают матчмейкеры, они же ведут переговоры с менеджерами бойцов. Среди ста спортсменов ACB есть европейцы, американцы и бразильцы (за те гонорары, которые предлагает компания, в Россию охотно едут), но большинство — чеченцы, дагестанцы и русские. «Бои получаются особенно интересными, когда сталкиваются два сильных российских бойца. ММА — вещь очень расовая, практически все продвижение строится на поддержке своих бойцов. В шутку мы часто называем этот принцип „Иван топит за Ивана, а Магомед за Магомеда“», — рассказывают в ACB.