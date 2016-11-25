Истории«Иван за Ивана, Магомед за Магомеда»: Кто и как зарабатывает на ММА
Рынок смешанных единоборств — от подпольных боев до турниров с телетрансляциями
О существовании турниров по смешанным единоборствам многие узнали из-за случившегося недавно скандала. 4 октября трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова выступили на турнире по MMA в Грозном. Бои закончились поражением соперников, один был отправлен в нокаут. В своем инстаграме под фотографией с турнира президент Союза ММА России спортсмен Федор Емельяненко раскритиковал бои и заявил о том, что детям до 12 лет не разрешено выступать по правилам ММА и даже находиться среди зрителей. В ответ Кадыров осудил Емельяненко и назвал комментарий под фото «нарушением этических норм», а сторонники президента Чечни потребовали от спортсмена извинений.
Между тем сейчас индустрия MMA в России переживает если не бум, то стабильный приток поклонников. Коммерческие турниры регулярно проводятся в крупных городах, а трансляции боев в интернете и по телевидению смотрят миллионы пользователей. The Village узнал, как устроен бизнес на поединках и сколько зарабатывают бойцы.
Боевой доход
Бородатый здоровяк в трусах сидит верхом на другом, прижав того к клетке, и что есть силы колошматит почти по голове. Это чеченский боец-тяжеловес Мухаммад Вахаев побеждает бойца из Подмосковья Сергея Билостенного удушающим приемом. Несколько тысяч зрителей пока не особенно активно участвуют в происходящем, хотя через час во дворце спорта «Динамо» разгоряченная толпа преимущественно кавказцев повыпрыгивает с трибун стадиона, несмотря на протест охранников, чтобы протиснуться ближе к рингу. Так проходит турнир по MMA; его организатор — промоутерская компания ACB — одна из трех крупнейших в России.
MMA, или смешанные боевые искусства, ошибочно называют боями без правил, хотя правила здесь есть — например, запрещены удары головой, удары в пах и тычки в глаза. Проще всего определить MMA как сочетание самбо, карате, кудо и других единоборств, у которых позаимствованы техники и приемы.
В США MMA начали набирать популярность в 90-х годах прошлого века, до России тенденция докатилась ближе к нулевым и стала набирать обороты усилиями северокавказских организаторов боев. В 1997 году первопроходцем стала М-1 Global. В 2010 году чемпион Москвы по боевому самбо Камил Гаджиев основал промоушен Fight Nights Global, чеченский чиновник Майрбек Хасиев открыл сначала спортивный клуб «Беркут», а через три года промоушен ACB (Absolute Championship Berkut). Примерно в то же время в Грозном появился бойцовский клуб «Ахмат» под патронажем Рамзана Кадырова.
ACB уже провел почти 50 турниров в Москве, Санкт-Петербурге, Грозном и других регионах. Цены на билеты начинаются от 500 рублей и доходят до 50 тысяч (столько стоит место в метре от клетки), но прибылью от их продажи, несмотря на рост интереса к единоборствам, можно покрыть только треть расходов. Затраты на организацию одного турнира составляют от 3 до 30 миллионов рублей, почти половина из них уходит на гонорары спортсменам.
Деньги из клетки
Сергей Билостенный, которого сегодня победили, похож на богатыря Добрыню из мультика. Он тренируется всего пять лет, что для спорта совсем немного. В его личном зачете в графе поражений до сегодняшнего боя стоял ноль. Через день бойцу исполнится 21 год, он нигде не работает. «В день у меня две тренировки, между ними я сплю, так что в целом мой день проходит в таком режиме: потренировался, покушал, поспал — и все заново», — говорит Сергей. На еду, прогулки с девушкой, походы в зоопарк и кино в оставшееся время он зарабатывает боями.
Турниры по MMA бывают любительские и профессиональные. Попасть в профессиональную лигу, где за выступления платят деньги, можно из любителей. «Там мы их заметим, ни один хороший парень без внимания не останется», — говорит Камил Гаджиев, основатель другого крупного отечественного промоушена Fight Nights Global. Здесь гонорар молодых перспективных бойцов — тысяча долларов за выход в клетку. «Контракты заключаются на шесть поединков; как правило, они эксклюзивные, но периодически мы разрешаем спортсменам выступать где-то на Западе или в небольших промоушенах в России, потому что понимаем, что некоторые хотят драться чаще. При этом все риски мы перекладываем на них», — говорит Гаджиев. После двух поражений подряд боец рискует быть уволенным.
В ACB, где выступает Билостенный, стандартная вилка вознаграждения бойца основной лиги — 3–10 тысяч долларов за выход в клетку, и столько же в случае победы. Еще есть бонус: в конце каждого турнира основатель ACB турнира лично определяет самый зрелищный бой и лучший нокаут, за которые платит по 5 тысяч долларов. За этот год на бонусы компания потратила 234 тысячи долларов.
На деньги от боев, по словам Билостенного, вполне реально прожить. Хотя с учетом того, что бои проходят с частотой раз в три-четыре месяца, а от 10 до 40 % выигрыша спортсмен отдает тренеру и менеджеру, заработок получается скромный.
Гонорар бойцов в небольшом промоушене
0–50 тысяч рублей
Гонорар бойцов в крупных промоушенах
70–700 тысяч рублей
Гонорар за выигрыш боя
10–700 тысяч рублей
Организация небольшого турнира
2–5 миллионов рублей
Организация крупного турнира
3–30 миллионов рублей
Гонорар бойца зависит от того, в каких турнирах он будет биться и какой результат показывать. Самый высокооплачиваемый спортсмен в России — четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе Федор Емельяненко. Гонорар 40-летнего спортсмена достигает 1–1,5 миллиона долларов за бой.
Но большие деньги на коммерческих турнирах зарабатывают единицы. Как правило, гонорары намного скромнее или их нет вовсе. «На среднем уровне платят 20 тысяч рублей за выход и доплачивают призовой бонус: в зависимости от финансовых возможностей промоушена это может быть 10, 20, 40 тысяч рублей», — говорит Софья Волкова из небольшой промоутерской компании Fight Alliance. По ее словам, сейчас все промоушены переживают не лучшие времена, у многих слетают спонсоры, поэтому иногда бойцу предлагают оплатить дорогу, проживание и питание для него и одного-двух сопровождающих, но без гонорара, или же, наоборот, выплатить гонорар, но за дорогу, питание и проживание спортсмен платит сам. «На андеркард (бои начинающих перед главной встречей турнира) вообще бойцов не нужно искать — достаточно написать объявление и бросить в Сеть», — говорит она.
С таких турниров начинал Александр Филимонов, который сейчас владеет школой единоборств в подмосковном Одинцове. «После армии я стал тренироваться с расчетом выступать в профессионалах. Собирался, конечно, зарабатывать на этом», — говорит он. Первый профессиональный турнир он выиграл, а второй закончился нокаутом. Параллельно Филимонов тренировал сам и в какой-то момент решил окончить толком не начавшуюся карьеру бойца. «Я понял, что денег на этом не сделать. Надо, чтобы это все совпало вместе, — парад планет должен сойтись. А это очень тяжело», — рассказывает Александр. Он доволен, что стал заниматься бизнесом, который теперь его обеспечивает.
За рубежом почти каждый состоявшийся боец имеет свой спортивный клуб, в России многие тоже не довольствуются лишь гонорарами от боев. Чемпионка мира ММА международного турнира BUSHIDO FC Яна Куницкая проводит персональные тренировки за 3 тысячи рублей и рекламирует спортивное питание. «Девушкам, конечно, легче в этом плане, так как обычно семью содержит мужчина. А у многих бойцов несколько детей — тут нужна стабильность и приличный доход, не всегда можно положиться только на бои», — говорит Куницкая.
На чем зарабатывают промоушены
20 % — продажа прав на телетрансляцию
30 % — продажа билетов
50 % — спонсорские взносы
Но и готовых выступать за мизерный гонорар тоже немало. 20-летний Игорь Зубков из Челябинска с пяти лет занимался дзюдо, потом — самбо и рукопашным боем, а ММА увлекся год назад — привлекли ажиотаж и зрелищность. На днях он проиграл свой первый бой и 10 тысяч рублей, зато получил сертификат на поход в ресторан в качестве утешительного приза. Игорь хочет пробиться в крупный российский промоушен, как это удалось его ровеснику Билостенному. Гонорары для него не главное, к тому же плата за тренировки в Челябинске чисто символическая. У него уже есть менеджер, что редко для начинающих бойцов — на первом этапе эту работу выполняет тренер, а штат сотрудников могут себе позволить только спортсмены в крупных промоушенах. Менеджер Артур Шауриньш работает инженером, но недавно решил, что хочет сделать карьеру в MMA. Через пять лет он надеется получать проценты от выигранных его спортсменами боев, а пока посещает семинары и завязывает полезные знакомства — на поездки из Челябинска в Москву он уже потратил сумму, на которую можно приобрести новый iPhone.
Деньги от боев могут стать способом заработка не только для раскрученных спортсменов, но такие занятия имеют мало общего со спортом — это действительно бои без правил. Несколько человек рассказали The Village, что такие бои идут не на время и заканчиваются только нокаутом. Гонорары же несравнимы с теми, которые платятся на официальных турнирах. Проводятся такие бои ночью на крупных площадках, но попасть туда с улицы практически невозможно: сами участники иногда узнают о бое в день его проведения. Желающих поучаствовать в подпольных боях достаточно: «Дерус в любой весовай котегория», «Готов биться куда идти» — пестрят объявлениями соцсети. Но для участия недостаточно только желания. «Кого попало на такие бои не возьмут. Заказчикам нужны интересные и зрелищные поединки, поэтому многие организаторы вполне официальных турниров выплывают за счет того, что своих бойцов толкают туда», — говорит источник.
За своих
Если начинающие бойцы стремятся в большие промоушены, то промоушены стремятся завоевать аудиторию. Задача организаторов — завлечь человека на турнир, а там, они уверены, он сам не захочет уходить. «Это не мероприятие, куда приходят только борцы в спортивных костюмах, поэтому мы стараемся привлечь и просто интересующихся ММА, и людей, которые ведут здоровый образ жизни, и тех, кто ищет способ как-то разнообразить свой досуг», — говорит PR-менеджер ACB Антон Сергеев. В Fight Nights Global и вовсе считают потенциальной аудиторией «всех без исключения юношей и девушек от 18 до 35 лет».
Раньше отечественный MMA, по словам собеседников The Village, грешил отсутствием конкуренции: на бои привозили второсортных спортсменов из-за рубежа, а иногда делали договорняки. «Меня много раз просили подвезти бойца заведомого слабее, так называемого „мешка“, — анонимно рассказывает менеджер бойцов. — Некоторым бойцам предлагали слить бой — например, отдать руку или ногу на болевой. И многие от безысходности соглашались».
Сейчас организаторы пытаются завоевать аудиторию конкурентными боями. За подбор соперников отвечают матчмейкеры, они же ведут переговоры с менеджерами бойцов. Среди ста спортсменов ACB есть европейцы, американцы и бразильцы (за те гонорары, которые предлагает компания, в Россию охотно едут), но большинство — чеченцы, дагестанцы и русские. «Бои получаются особенно интересными, когда сталкиваются два сильных российских бойца. ММА — вещь очень расовая, практически все продвижение строится на поддержке своих бойцов. В шутку мы часто называем этот принцип „Иван топит за Ивана, а Магомед за Магомеда“», — рассказывают в ACB.
Для миллионов
Раскрученные отечественные бойцы получают больше иностранцев. «У нас есть костяк из 10–15 бойцов, которых мы отправляем на радио и телеканалы, присылаем операторов, чтобы они снимали обучающие видео для распространения», — рассказывает Сергеев. В команде ACB десять человек занимаются продвижением. Аудиторию ищут и находят в интернете, поэтому недавно компания практически полностью отказалась от наружной рекламы в пользу соцсетей и работы с блогерами.
У самого популярного русскоязычного тематического паблика Best of MMA почти двухмиллионная ежемесячная аудитория. Администратор Андрей, создавший группу пять лет назад ради развлечения, сейчас зарабатывает на рекламе тематических товаров в паблике и держит редакцию из четырех человек. У всех крупных промоушенов тоже есть свои ресурсы в соцсетях.
Расходы на проведение боя
60 % — гонорары бойцам
30 % — организационные расходы (аренда зала, оборудования, проживание и питание спортсменов, логистика и прочие операционные затраты)
10 % — продвижение турнира
Еще большая, чем в соцсетях, аудитория — у ТВ-трансляции. Fight Nights Global изначально задумывался как телевизионный проект, а не спортивный промоушен. По этой модели работает UFC — ведущая мировая организация, проводящая бои по смешанным единоборствам. Доход при такой системе приносит как продажа телевизионных прав на трансляцию, так и продажа отдельных ивентов по системе «pay per view» («плати за просмотр»). Камил Гаджиев говорит, что до этого в России еще далеко — у Fight Nights Global только недавно устаканились отношения с «Матч ТВ». «За счет трансляций на федеральном канале мы создаем узнаваемый контент. Пока нас смотрит миллион, большинство — мужики, которые в принципе смотрят спорт. Но наша аудитория растет, и в один прекрасный момент контент будет доступен только на наших каналах и только за деньги. На мой взгляд, это может произойти в течение трех-пяти лет», — рассказывает о планах Гаджиев.
Сейчас продажа прав на трансляцию позволяет окупить только 20 % затрат на мероприятие. Чтобы выжить, и маленьким, и большим турнирам необходимы спонсорские деньги. В роли спонсоров обычно выступают российские розничные компании, продающие брутальные товары — автомобили, мужскую одежду, спортивное питание. Букмекерская контора «Бинго-Бум» не единожды спонсировала мероприятия Fight Nights Global. «Мы стараемся присутствовать на всех поверхностях, которые попадают в телевизор (поверхности ринга, клетки, одежда бойцов), афишах, рекламных объявлениях. Российские промоушены предлагают качественные продукты — это относится не только к непосредственно спорту, но и к телевизионной картинке и освещению в интернете. Включите MMA после просмотра матча российской футбольной премьер-лиги, и вы приятно удивитесь», — говорит президент компании Константин Макаров. Точные суммы спонсорских контрактов он не называет, но, по подсчетам, они составляют не меньше нескольких миллионов за одно мероприятие.
Без правил
Пока безусловные конкуренты ACB и Fight Nights работают на одну цель — повысить интерес к отечественному MMA. «Людей сложно убедить в том, что в России может быть хороший ММА. У нас достаточно популярна западная тема с UFC — есть люди, которые интересуются этим, смотрят турниры как сериал, но как вид отрицают российский ММА. Каждый новый турнир приходится продвигать с нуля», — говорят в промоушенах. Болельщики ждут, когда спортсмены ACB и Fights Nights встретятся между собой, но Камил Гаджиев и Майрбек Хасиев об этом пока не договорились: одного не устраивает излишне развлекательный формат турнира, другой считает, что так маскируется боязнь конкуренции.
У промоушенов есть еще одна общая задача, которая пока не решена. В индустрии пока нет органа, который бы регламентировал профессиональные турниры MMA и занимался юридическим и медицинским сопровождением. Например, нужно разобраться с проблемой сгонки веса, о которой говорили все собеседники The Village. «Сегодня конкуренция такова, что спортсмены бьются за каждый грамм: от того, в каком весе спортсмен выступает, зачастую зависит его перспектива. Есть установленные весовые категории, и бойцы всеми силами стараются уложиться в более низкую, потому что там у них шансов больше», — говорит Гаджиев. Некоторые решаются на эксперименты со здоровьем — перед взвешиванием спортсмен должен резко скинуть вес, а за сутки между взвешиванием и самим боем резко набрать от пяти до десяти килограммов. «Знаю случаи, когда бойцы надевали на себя пуховики и тренировались в бане, чтобы войти в нужный вес», — рассказывает Волкова. В международном UFC уже приняли поправки к правилам, которые позволяют контролировать этот процесс и не допускать экстремальной сгонки веса. В России этим могла бы заняться организация — аналог западной атлетической комиссии. «Мы пионеры, и на нас большая ответственность, потому что мы формируем индустрию и правила игры в ней», — говорит Камил Гаджиев. С ним соглашаются конкуренты в ACB. Представители крупных промоушенов заявляют о готовности участвовать в создании контролирующего органа и даже финансировать его.
На практике правил игры в индустрии, где крутятся десятки миллионов долларов, еще нет. Когда Федор Емельяненко попытался вмешаться в ситуацию с проведением детских боев в Чечне, то не встретил поддержки коллег. Ни в ACB, ни в Fight Nights Global не хотят комментировать эту историю подробно, говоря, что это «лишь повод в очередной раз задуматься о несовершенстве системы и одна из болезненных точек, каких может быть немало».
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