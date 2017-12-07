В мае 2017 года число туристических виз (B-1/B-2) США, выданных россиянам, достигало 14 тысяч. В октябре эта цифра составляет всего 6,5 тысячи. Причина тому — сентябрьское ограничение в выдаче виз из-за высылки американских дипломатов в рамках обмена санкциями между Россией и США. Недавно появились новости о том, что консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят собеседования для виз с 11 декабря. Но речь идет только об иммиграционных визах — туристов это не касается.

В поисках более простых путей россияне едут за визами в Казахстан, Латвию, Грузию, визовые агентства предлагают новые услуги, а туристические фирмы разрабатывают пакетные туры, куда входит не только сопровождение в процессе оформления документов, но и туристическая программа в ожидании визы. The Village разобрался, почему визу в США стало настолько трудно получить, как и где это делают те, кто все же решился, и во сколько им это обходится.

Почему это так трудно

«Я понял, что не смогу оформить визу в Штаты в Москве, когда два месяца провел на форуме, каждые 15 минут обновляя информацию о доступном времени собеседований», — рассказывает Никита Пестров, data science lead в компании Habidatum. С 1 сентября США по требованию МИД РФ почти втрое уменьшили численность сотрудников в посольстве и консульствах в России. В августе стало известно, что пройти собеседование в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, чтобы оформить неиммиграционную визу, теперь невозможно.

На тех, кто получал визу повторно, дипломатический конфликт не повлиял, ведь сделать это можно без собеседования, если с момента истечения предыдущей визы прошло не больше 11 месяцев. Достаточно сдать пакет документов через сервис Pony Express и спустя пару недель получить паспорт с визой.

Те, кто подавал документы на визу в США впервые, были вынуждены записываться в московское консульство. «Когда появилась новость о том, что посольство замедляет выдачу виз, я как раз находился в процессе оформления документов. На несколько дней в конце августа наступило затишье, и я по глупости решил оплатить визовый сбор (примерно 10 тысяч рублей). Когда оплатил и мне открылась сетка собеседований, я увидел, что свободных дат нет», — продолжает Пестров. Согласно информации американского ведомства (сейчас ссылка недоступна), срок ожидания времени на собеседования для получения туристической визы в тот момент составлял 85 дней. Кому-то удавалось записаться в сентябре на декабрь, другие утверждали, что свободных дат не было вовсе. «В конце октября я понял, что у меня вряд ли получится записаться на собеседование в Москве, и стал искать другие варианты, — говорит молодой человек. — Визовый сбор в размере 10 тысяч рублей мне, естественно, не вернулся».

За визой в Тбилиси и Таллин

Подать на американскую визу граждане могут в консульствах и представительствах США по всему миру. Россияне устремились в бывшие советские республики, где собеседования проводятся на русском, и страны ЕС, где очереди меньше (большинству резидентов этих стран оформлять туристическую визу в США не требуется).

Ведущий мероприятий Алексей Савин собирался в США на свадьбу к другу, но не успел сделать визу до сокращения американской дипмиссии. «Я узнал, что срок ожидания собеседования составляет 85 дней, а до свадьбы оставался месяц с небольшим», — рассказывает он. Сначала он хотел ехать в Прибалтику, но шенгенская виза закончилась — пришлось бы оформлять две визы сразу. «Думал съездить на Кипр, но собеседования там проводятся на английском. Знакомый рассказал, что начал оформлять визу через Грузию. Я никогда не был в этой стране, поэтому решил, что получу визу в Тбилиси, да еще и в горы съезжу», — говорит он.

Никита Пестров выбирал страну для получения визы по цене билетов, скорости записи на собеседование и вероятности положительного решения. «Можно было поехать в Армению, Казахстан, Латвию и Эстонию. От моих друзей и на форумах я узнал, что визы в Эстонии выдают вообще на следующий день. Мне придется находиться в стране, так как у меня нет второго загранпаспорта, поэтому срок ответа очень важен», — говорит Никита Пестров.

Имея второй загранпаспорт, можно прилететь в страну выдачи визы только на собеседование. Один документ придется оставить для вклейки визы, по второму можно в тот же день улететь обратно, поясняет управляющий партнер компании Rediscrew Ирина Шехалай, которая несколько лет занимается организацией поездок российских делегатов на американскую конференцию. «Иногда людям удается совместить получение визы с командировкой или отдыхом. Если же нет, мы советуем нашим делегатам проходить собеседование в Армении: там можно сдать загранпаспорт, а выехать из страны по российскому. В других странах им приходится ждать. И сложность ситуации в том, что никто не может гарантировать, что паспорт отдадут через день или через три. Все агентства, специализирующиеся на визах в других странах, не рекомендуют покупать обратный билет заранее», — говорит она.

Сразу после увеличения сроков выдачи визы в России ожидание интервью в ближайших странах, например в Латвии, составляло от трех до семи дней, плюс два-четыре дня на вклейку визы. Сейчас же минимальные сроки в Армении, и начинаются они от трех-четырех недель, плюс тот же срок на выдачу паспорта с визой, поясняет Андрей Комисаренко из Центра визовых услуг.

Получить визу быстрее всего можно на Украине, говорит Александр Стремецкий из визового центра Dolce Viza. Глубина записи на собеседование составляет семь-десять дней. После успешного прохождения собеседования паспорт с визой выдадут через три-четыре дня. Правда, оформить документы через Киев самостоятельно вряд ли получится: необходимо гарантийное письмо от украинской компании, осуществляющей визовую поддержку. «В нашей практике были случаи, когда мужчин без документов, подтверждающих причину въезда на Украину, просто не пускали», — говорит Стремецкий.

Как получить визу за рубежом

Чтобы заполнить анкету и пройти собеседование не в России, необходимо привязать личный кабинет на американском визовом портале к другой стране. Сделать это можно через службу техподдержки. Далее необходимо заполнить анкету и после ее проверки оплатить консульский сбор. Где-то — например, при записи на собеседование в Таллине — оплатить сбор можно онлайн банковской картой, а вот в Тбилиси платеж осуществляется в лари и проходит через конкретный уполномоченный банк.

«С оплатой консульского сбора в Банке Грузии мне помог товарищ, который там находился, — говорит Алексей Савин. — После отправки анкеты и оплаты сбора я стал мониторить даты собеседования. Сначала можно было забронировать только дату через месяц, но я просматривал сайт ежедневно — приходил домой и сразу открывал компьютер. Стали появляться все более подходящие даты. Несколько раз я передвигал собеседование на более ранние сроки, это меня и спасло». Весь процесс оформления визы у Савина занял около трех недель. Это время ушло на заполнение анкеты, оплату сбора, мониторинг дат, прохождение собеседования в Тбилиси и получение паспорта. В Грузии он провел неделю, а между собеседованием и получением паспорта прошло четыре дня.

Собеседование в Таллине у Никиты Пестрова назначено на ближайший четверг. Он рассчитывает получить паспорт на следующий день, но решил перестраховаться и взял обратный билет на вторник следующей недели. «Собеседование проводится на английском, но я читал, что при необходимости можно перейти на русский. Все документы я подавал тоже на английском», — рассказывает он.

Блогер Даша Кувшинникова получала американскую визу в сентябре в Латвии. «Гражданам стран Шенгена виза в Америку не нужна. И получают там визы только мигранты, изредка. Поэтому очередей нет никаких, все проходит очень быстро и легко. При этом 40 % населения Латвии — русские. Поэтому по-русски все говорят, все таблички продублированы на русском и вообще чувствуешь себя как дома, только круче. У меня собеседование было назначено на 09:45, в 10:00 я уже вышла на улицу!» — пишет Даша. Ее виза была готова на следующий день.

Александр Стремецкий, Dolce Viza

Где лучше оформлять визу в США сейчас Страна Глубина записи Язык собеседования Срок выдачи паспорта с визой Украина (Киев) 7–10 дней украинский, русский, английский 3–4 дня Примечание

Нужны документы, подтверждающие причину въезда в Украину Грузия (Тбилиси) 14–18 дней грузинский, английский, с переводчиком 2–3 дня Армения (Ереван) 14–16 дней армянский, фарси, английский, с переводчиком 2–3 дня Примечание

Посещение Армении разрешено по общегражданскому паспорту, проводящие собеседования сотрудники знают русский Латвия (Рига) 60–75 дней латвийский, русский, английский 1–2 дня Казахстан (Астана, Алма-Ата) 30–35 дней казахский, русский, английский 3–4 дня Примечание

Посещение Казахстана разрешено по общегражданскому паспорту

Часто ли бывают отказы

«Мы занимаемся помощью в оформлении виз уже несколько лет. Первые три года не было никаких проблем. Американцы ведь смотрят на то, что держит людей в России, поэтому бытовало мнение, что незамужним и неженатым без машины и квартиры визу получить сложно. Но у нас визы получали все, кто подавал, — рассказывает Ирина Шехалай. — В конце 2016 года некоторым нашим участникам впервые за все время пришли отказы. В этом году несколько человек столкнулись с тем, что их вызывали на дополнительные собеседования. У одного из них дата собеседования была после даты вылета в США. Мы даже писали письмо в консульство, но это ни к чему не привело». Сейчас участники конференции оформляют визы через Грузию, Армению, Украину с помощью турагентства и пока не получили ни одного отказа.

Знакомый, который помогал Алексею Савину оплатить сбор, сам визу не получил. Но вряд ли это связано с подачей документов в другой стране, считает мужчина. «Главное на собеседовании — правильно донести цель и рассказать, зачем тебе нужно оказаться в США. Еще должна быть хорошая зарплата или финансовая поддержка с подтверждающими документами. Надо показать себя добропорядочным гражданином, который может позволить себе погостить в Штатах и вернуться назад», — говорит он.

Из 21 клиента Центра визовых услуг отказы в Ереване получили два человека, из 14 человек, полетевших в Латвию, всего один не получил визу. Статистика по другим странам более скудная — туда летали редко. «Хочется отметить, что клиенты оформляли визы, имея определенную историю поездок и подтверждения финансовой состоятельности, поэтому столь позитивная статистика не указывает на простоту оформления американской визы через разные страны», — говорит Андрей Комисаренко.

Кто на этом зарабатывает

У грузинского туристического агентства Sky Travel статистика еще лучше. «Сегодня через нас прошло свыше 500 человек. Отказов было всего два, — говорит его директор Реваз Утургаури. — Одна дама совершила ДТП на территории Америки, а у другой пары ребенок жил там на незаконном основании. Они не указали это в анкетах. В остальном все довольны».

Сразу после того, как в СМИ появилась информация об ограничении выдачи виз в посольствах и консульствах на территории России, у Утургаури появилась идея. «Sky Travel 13 лет занимается приемами в Грузии. А я в прошлом сам дипломат. Мы решили предложить россиянам не просто приехать в Грузию за визой, а получить визу и отдохнуть. Ехать в Грузию и не пить вино — просто преступление, поэтому такое предложение было решено назвать Wine & Visa». Утургаури говорит, что визу в Тбилиси делают за четыре дня, и если у человека один загранпаспорт, то он все равно будет вынужден провести это время в Грузии.

Пакетных предложений в турагентстве нет. «За день можно объехать всю нашу страну. Если человек хочет проехаться вокруг Тбилиси, то наше предложение обойдется в 100–150 долларов. А если он хочет сесть на вертолет и улететь в горы Сванетии, чтобы там мыть золото в горных реках, как это делали аргонавты, это будут совершенно другие суммы. Каждый получает по своему вкусу и своему кошельку», — говорит Утургаури.

В тбилисское турагентство обращаются, даже если не сильно заинтересованы в богатых впечатлениях от путешествия. «Сначала клиент перечисляет нам сумму, из которой мы оплачиваем визовый сбор, оставляя себе небольшую комиссию. После этого ему становится доступна сетка собеседований, где он может выбрать дату: сегодня запись идет на 20-е числа декабря», — говорит Утургаури. Если один загранпаспорт остается в консульстве, а по второму клиент улетает обратно, то он может появиться в Грузии всего на несколько часов — агентство дождется оформления визы и перешлет паспорт в Россию службой DHL.

Поиск агентства, способного помочь с оформлением документов и другими тонкостями, занял много времени, говорит Ирина Шехалай. «Мы обратились в 15 агентств. Звонили по телефонам, которые выпадают первыми при запросах в Google — там редко были адекватные ответы. У агентств был огромный разрыв в ценах: они просили за свои услуги от 15 до 30 тысяч и редко могли точно ответить, что входит в эту сумму. Кто-то возвращал деньги в случае отказа в выдаче визы, а кто-то даже обещал, что уже уплаченный в российском консульстве взнос можно вернуть, хотя это в принципе невозможно, — говорит она. — Думаю, на тот момент люди просто не смогли сориентироваться и сформулировать требования, по которым они работают». В итоге для делегатов конференции нашли агентство, которое берет за помощь в оформлении документов и оплате консульского сбора 15 тысяч рублей.

Во сколько это обходится

Ирина Шехалай отмечает, что оплата услуг агентства — только часть всех затрат на получение визы. Билеты в Армению стоят 10–15 тысяч рублей. Проживание обходится в 3–10 тысяч в сутки в зависимости от класса отеля. Еда в ресторанах и трансферы достаточное дешевые.

Алексей Савин подсчитал средние расходы на поездку в Грузию за визой — вышло 30–40 тысяч рублей. «Самые дешевые билеты стоят около 12 тысяч рублей, у меня получилось чуть дороже — 17 тысяч, — потому что я покупал их в последний момент. Обратный билет сразу я не брал, потому что сначала было непонятно, когда лететь. В Грузии дешевое проживание: за 1,5 тысячи рублей есть большой выбор вариантов в центре. Можно жить в хостеле за 300 рублей и на этом сэкономить», — поясняет он.

Для Никиты Пестрова, который решил получать визу в Таллине, все обошлось в 40 тысяч рублей. «Два визовых сбора — один ошибочный в Москве и второй в Таллине — это уже 20 тысяч рублей. Оформление „шенгена“ обошлось в 5 тысяч. Номер в отеле стоил бы еще 15 тысяч на пять дней, но я остановился у друзей», — рассказывает он. Примерно за те же деньги можно слетать из Москвы в Нью-Йорк на Новый год.

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