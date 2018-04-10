Кто все это слушал

Михаил Путерман

менталист

«Мы занимаемся прогнозами, даем информацию, исходя из которой человек может поменять жизненный сценарий в свою пользу. Я могу сказать, не спрашивая вас, насколько вы вовлечены в свою работу, насколько замотивированы, что вам мешает, что было на любой другой работе, что вы думаете о молодом человеке рядом с вами. Через десять секунд после запроса. Технология — энергоинформационное поле Земли. Вы об этом еще не слышали, только догадываетесь. Подсознание человека с рождения связано с энергоинформационным полем Земли. Там отмечается, как в компьютере, что человек делает и что думает. И ничего нельзя изменить или убрать.

Я занимаюсь этим уже 45 лет. Люди, которых я представляю, родились на 100–150 лет раньше, чем положено. Сейчас нам надо организовать продажи наших услуг, поэтому я здесь. Мы ищем людей, которые бы представляли наши интересы. Дать объявление в интернете — никто не поверит. Поэтому мы завязываем контакты лично. Выступления в зале не смотрел. Понимаете, там учат. А меня чему учить?»

Леонид Никифоров

маркетолог

«У меня много недостатков, в том числе любопытство и математический склад ума. Поэтому я тут. Мне было интересно, каково отношение откровенного шоу и чего-то по делу при таком большом скоплении народа, интернет-общественности и молодых талантов. В общем, все не так уже плохо. Есть, конечно, ощущение шоу. Когда выступают наши неопытные ребята, они немного переигрывают, хотя есть и вещи по делу. Предприниматели очень себя хвалят, и приходится записывать, чтобы потом проверить.

Я и на Big Data, и на маркетинге собаку съел. У меня своя школа математики маркетинга. Но я не впариваю, я больше исследователь. Они неизбежно рассказывают про свою CRM, а я с clients relationship system уж как 20 лет имею дело. У меня внедрена самая лучшая CRM — на Excel. Клиентов немного, но очень важные. Все помещаются в таблицу — мне хватает. А организаторы создали что-то хорошее и вынуждены это рекламировать, ведь они купили эту площадку, все оплатили, бесплатный кофе наливали. Самая длинная очередь с точки зрения Big Data была за бесплатным кофе. Здесь они превзошли всех».

Вера Бойко

кипишолог

«Я кипишолог, организатор деловых мероприятий из Екатеринбурга. Мы с мужем специально приехали на конференцию: за два месяца все спланировали, зарегистрировались, организовали график так, чтобы попасть сюда. Я сама как организатор была впечатлена отзывами о конференции. Мне как профессионалу было очень интересно, как все сделано. А муж очень хотел посмотреть на Возняка и Овчинникова из Додо Пиццы. Все сошлось — и мы здесь.

У меня есть канал, где я записываю все фишки и нюансы события. Например, мне очень понравилось, как зажигали фонарики. Понравился флешмоб, когда танцор вышел на сцену. Понравилось, что в презентациях есть цифры на весь экран. В общем, я в восторге. Муж тоже сидел и не дышал, когда выступал Возняк. А у меня были мурашки от его выступления. Когда он сказал, что выступает, потому что у него кредит на дом, я подумала: „Вау. Как со сцены так об этом сказать, когда от тебя такие ожидания?“»

Юрий Зырянов

предприниматель

«Я внедряю CRM, у нас здесь есть стенд для привлечения клиентов. У нас два предложения: для клиентов и начинающих партнеров, которые могут продавать нашу систему и зарабатывать на партнерском вознаграждении.

В зале я тоже побывать успел. Посмотрел выступление Токовинина — круто как обычно. Они делают прямо космические штуки. Немного посмотрел Шнура — он по бумажке стал читать, мне не очень понравилось. Скорее это мотивирующее мероприятие. Потому что идей и так много — берись и делай. Тайных знаний не существует».