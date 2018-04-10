Истории«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
«Давайте скорее, а то не попадем на Возняка», — доносится из плотной очереди за картофельным оладушком в ближайшем «Макдоналдсе». Ожидания от предстоящего дня вовсю обсуждают уже на выходе из метро. На «Амоконф» в «Олимпийском» пришли около 25 тысяч человек, в основном предприниматели.
В начале апреля в «Олимпийском» прошла уже третья конференция компании AmoCRM, которая разрабатывает CRM-системы. Перед зрителями выступили сооснователь Apple Стив Возняк, журналист Юрий Дудь, музыкант Сергей Шнуров, глава Додо Пиццы Федор Овчинников и другие предприниматели. Корреспондент The Village побывала на конференции, чтобы понять, зачем сюда приходят.
Начало
Стоимость билетов сюда начинается от 999 рублей и доходит до 39 990 рублей за лучшие места перед сценой и вход в VIP-зону, где можно пересечься со спикерами. Часть билетов распространялась бесплатно среди студентов, подписчиков блогеров и победителей розыгрышей.
За полчаса до начала на входе в «Олимпийский» почти нет очередей. В красно-белых палатках продают «Богатого папу» Кийосаки, «7 навыков высокоэффективных людей» Кови и другую бизнес-литературу. А вот в холлах тесно: кто-то фотографируется с картонными фигурами Стива Возняка и Сергея Шнурова, в другой фотозоне востребованы таблички «Водил меня Серега на Амаконф на лабутенах» и «Если я не позабочусь о своем клиенте, о нем позаботится кто-то другой». Но самая длинная очередь выстраивается за бесплатным кофе.
По периметру, вперемешку с сэндвичами с семгой за 300 рублей, располагаются стенды компаний, которые предлагают свои CRM-системы. Например, Евгений Зырянский знакомит прохожих со «Звоноботом» — роботом-оператором, который может заменить собой колл-центр.
«Девочки, нужно было напечь пирожков и здесь стенд поставить», — предлагают бизнес-план предпринимательницы, стоя в очереди. Каждый второй снимает себя на смартфон на фоне происходящего. К моменту начала конференции зал еще не полон, но что будет дальше, никто не знает, программа держится в секрете.
Бизнес-боты
На экране начинается обратный отсчет до старта основного блока мероприятия с заявленными звездами, а первый час занимают представители российских компаний. Михаил Кондаков рассказывает о системе YCLIENTS, с помощью которой каждую секунду десять человек записываются на услуги, например, на маникюр в салоне красоты. Роман Швецов из «Делегатора24» — сервиса ассистентов для предпринимателей — рассказывает, как найти дворника на аутсорсинге, и настоятельно рекомендует зарегистрироваться на сервисе прямо сейчас, иначе «будет, как и на других конференциях: послушали, записали, пошли на фуршет, вернулись — и ничего не внедрили». Виталий Чесноков, представляющий сайт monica.ru с предложениями квартир от собственников, говорит о бесполезности риелторов и устраивает мини-нетворкинг — заставляет достать всех свои визитки и обменяться с соседом справа. Визитки у меня нет, да и весь ряд в партере, где я сижу, пока почти свободен.
Хотел посмотреть, что еще «сиэрэмщики» придумали новенького, и глянуть на Возняка вживую. Я сейчас наиболее близко подошел к нему физически, видел его поры на лице. Так что паломничество вроде исполнено
Никита Андросов из холдинга perfomance-маркетинга Ingate и вовсе заставляет посветить фонариками тех, кого достала медлительность в бизнесе. Выглядит это как концерт популярной поп-группы — светится половина стадиона. Дальше на сцену выходит главный организатор мероприятия, основатель компании AmoCRM Михаил Токовинин, и добрые полчаса уходят на презентацию обновлений CRM-системы. (CRM — управление взаимоотношениями с клиентами; подразумевает работу с клиентской базой и организацию продаж. — Прим. ред.).
Организаторы называют этот центральным моментом всего дня. В итоге весь стадион терпеливо смотрит на то, о чем обычно рассказывают на офисной презентации. Главные новости: обновленный виджет обратного звонка может обратиться к клиенту по имени, а новый бот может делать отчеты о работе с клиентами прямо в телеграм. Токовинин спрашивает у бота: «А мы разбогатеем?» Бот отвечает: «Если будем стараться».
Шоу для бизнеса
«Амоконф» проводится АmoCRM уже в третий раз и каждый раз сопровождается презентацией обновления системы. Превратить этот рутинный процесс в шоу, как у Apple, решили в 2014 году. До этого апдейты часто выходили позже намеченного срока: из-за проблем с разработкой дедлайн постоянно откладывался. Релиз обновлений системы решили совместить с большой конференцией со звездами бизнеса и не только. На первом «Амоконфе» с размахом анонсировали редизайн продукта. Идея помогла не только продажам, но и производству. «Та же самая команда, которая ковырялась почти год, чтобы сделать первую версию, за пару месяцев выдала фантастический результат», рассказывают в АmoCRM.
Из мероприятия хотели сделать «микс знаний и развлечений». «Сейчас наиболее распространены два вида бизнес-конференций. Первые дают выступать практикам, которые плохо готовятся, плохо выступают, не умеют работать с аудиторией. Вторые, наоборот, собирают инфобизнесменов. Они прекрасно говорят, заряжают толпу, но умные люди понимают, что за их словами стоит пустота. Мы постарались найти золотую середину», — говорят организаторы. На первой конференции выступали Ксения Собчак, основатель группы Qiwi Андрей Романенко, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант. На следующий год к ним присоединились блогер Саша Спилберг, основатель Додо Пиццы Федор Овчинников, председатель правления Тинькофф-банка Оливер Хьюз.
В качестве спикеров выбирали тех, кто может рассказать настоящую историю и поделиться реальным опытом. Для нынешней конференции их поиск начался в ноябре. С приглашенными обговаривали формат и тему, но не диктовали условия. «При этом мы тщательно работали с ними, допиливали контент, шлифовали презентации, помогали советом по тому, что лучше или хуже зайдет в аудиторию», — говорят организаторы.
Затраты на мероприятие составили десятки миллионов рублей. Но организаторы говорят, что не ставят цели конвертировать каждого зрителя в покупателя. «„Амоконф“ нужен для расширения потенциальной аудитории и для повышения узнаваемости системы АmoCRM. И конечно, это запуск мощнейшего сарафанного радио», — рассказывают они.
Главный гость
В холле по-прежнему оживленно. Предприниматели стоят в микроочереди, чтобы сфотографироваться с «грид-герлз» в блестящих микрокостюмах со стенда компании по экспертной настройке CRM. В это время на сцену выходит Стив Возняк и директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, который будет брать у него интервью.
В качестве хедлайнера организаторы искали «американскую звезду в сфере технологий и бизнеса, настоящую историческую фигуру». Сколько стоило приглашение «идеального кандидата» для выступления на конференции в России, они не раскрывают.
У Возняка нет заготовленной речи и презентации, Себрант задает разрозненные вопросы, начиная от «Ты покупал биткоины?» до «Посоветуй всем стартаперам что-нибудь». Возняк рассказывает: «Нашел сайт, где можно купить товары за биткоины, бронировать с их помощью отели, столики в ресторанах, и пробовал какое-то время жить с такой валютой в мире. Я просто хотел поэкспериментировать, посмотреть, как это пойдет. Но я не инвестор».
Муж тоже сидел и не дышал, когда выступал Возняк. А у меня были мурашки от его выступления. Когда он сказал, что выступает, потому что у него кредит на дом, я подумала: «Вау»
Он говорит о том, что не нужно бояться момента, когда человечество проиграет технологиям, и что блокчейн и его преимущества неправильно понимают: «По сути, это эффективная система бухгалтерского учета, гигантская система, которая отслеживает все транзакции».
У предпринимателя были стартапы, которые обанкротились, но он «не воспринимал ошибки как ошибки»: «Всякий раз, когда я завершал проект, я получал удовольствие. Это была как ступенька на лесенке к моему успеху». Бизнесом же он занимается, чтобы улучшить жизнь людей. «Когда Apple провела IPO, Стив Джобс, я и Майк Марккула стали сверхбогатыми. Я даже представить себе не мог, что у меня будет столько денег. Но как насчет других людей, которые все это время были рядом?» — говорит Возняк, который застал первые дни корпорации. Он дал возможность десяткам коллег получить опционы компании. Возняк признался, что сейчас лишних денег у него нет, и он выступает, чтобы прокормить семью. Всем тем, кто делает стартапы, он посоветовал: «Не стремитесь никого обмануть, стремитесь к правде, не судите себя по количеству денег. Главное — уровень счастья».
Вслед за аплодисментами уходящему звездному спикеру свет на стадионе гаснет, начинает петь Полина Гагарина. В этот день на сцену выйдут еще и группы «Градусы» и «Каста». «Я так хотела на концерт и в итоге побывала на „Амоконфе“ — это мероприятие меня приятно удивило», — пишут в соцсетях.
Реакция зрителей
Вадим Мирославлев
тренер по отношениям
«Мне было интересно послушать спикеров, зарядиться и пообщаться с людьми, которые сюда приходят. Послушал Возняка, он крут. Интересно было увидеть взгляд с другой стороны на великую корпорацию. У нас ведь уже выстроено определенное мнение после просмотренных фильмов и прочитанных книг. Я понял, что техникой больше болел Возняк, а вот идеей продаж — Джобс. Но кто теперь знает наверняка!»
Андрей Гриб
стартапер
«Как всегда, на мероприятии важна энергетика. Хотел посмотреть, что еще «сиэрэмщики» придумали новенького, и глянуть на Возняка вживую. Я сейчас наиболее близко подошел к нему физически, видел его поры на лице. Так что паломничество вроде исполнено.
А, по сути, что он сказал? Он проговорился, что вынужден сейчас заниматься преподаванием, чтобы хватало на жизнь. Для меня какой вывод? Вот этот его альтруизм привел к тому, что он хорошо себя чувствует, не хочет никакого бессмертия, радостный, но вынужден что-то делать. А Джобс был парень более стяжательный, в итоге быстро вылетел из тела, а плодами пользуются другие. Вот это для меня урок».
Предприниматели везде
Оскар Хартманн, «серийный» предприниматель и основатель интернет-магазина одежды KupiVIP, делится историей создания своего бизнеса и напоминает, что стартап — временная организация, созданная для поиска. В середине спича Хартманн просит встать на стулья тех, чья компания дает оборот 50 миллионов рублей в год. Всех остальных он просит присесть — для понимания разницы в масштабах.
Передо мной на восьмом ряду партера радостно скачет девушка. Но не все довольны, как она. «Организаторы конференции говорят о продажах, но тут конкретики нет, хочется что-то по делу услышать», — говорит предпринимательница Елена, она проводит корпоративные мероприятия и обучающие тренинги.
Пока на сцене основатель гипермаркета мебели Hoff Михаил Кучмент рассказывает о мультиформатности бизнеса, советует предпринимателям использовать все каналы продаж и быть любопытными, удовлетворяю свое любопытство в холле. Мимо проходит мужчина в футболке с надписью на спине «Вложу в вас до 50 млн», следом — молодой человек с открытым экраном макбука, на котором читаю: «Ищу инвестора крипта».
Леннар Тамаков
предприниматель
«Я ищу инвесторов в криптовалюту. Проект называется „Эфирус“». Суть в том, что делают хардфорк (разветвление сети — Прим. ред.) на эфир и выпускают на нем энное количество токенов. Исправляют недостатки на этой ветке, собирают группу частных инвесторов, которые заинтересованы в больших вложениях, чтобы это не выглядело как ICO, чтобы не было большой группы людей, которые будут вкладывать по 100 долларов и искать своей выгоды. Нам нужна команда именно сильных, уверенных в себе людей. Порог бонусной программы — 50 тысяч долларов. Вклад может доходить и до миллиона долларов. Здесь сегодня я уже собрал много визиток, около десяти. Это частные лица, которые заинтересованы в проекте.
Я учусь в Москве, на факультете международных отношений. Вообще, я из Крыма, там у меня гостиничный бизнес. А проектом „Эфирус“ занимаюсь с пятницы, потому что рынок развивается и криптовалюта теперь на рынке. Я первый раз на такой огромной конференции, масштаб поражает».
Вадим Василевич
инвестор
«Я занимаюсь строительством. Когда у меня появились свободные деньги, начал изучать инвестирование. Так познакомился с другими инвесторами, у нас образовался клуб по интересам. Собственно, сюда я приехал не за контентом, хотя он и очень полезный, а за нетворкингом и поиском интересных проектов, молодых людей с горящими глазами, которые готовы работать и зарабатывать. Удалось завязать много знакомств. Футболка работает — люди подходят, но многие все равно боятся. Есть те, кто сразу говорит: „О! Мне же как раз нужны деньги“.
Из перспективных проектов — магазин эротического белья, бары, организация праздников, диджитал-агентство. Очень много ребят занимаются криптовалютой, но я и мои товарищи относимся к этому скептически, потому что в этой сфере очень большие риски».
«Зачем меня сюда позвали»
Ближе к финалу на сцене появляется Сергей Шнуров в желтых штанах и зачитывает свое «поэтическое наблюдение», почти не отрываясь от листка бумаги. Шнуров говорит о том, что стратегия «имидж успеха» больше не работает — побеждает новая искренность: «Медиауспех — всегда демонстрационный. Он так устроен. Да и вообще, не внешнего успеха — успеха для себя, успеха в себе — почти не бывает. Если кто-то вышел под свет софитов с заявлением, что он здесь не для славы, — это значит, что им просто выбрана такая стратегия на пути к успеху. Тот, кто заявляет, что делает что-то не ради денег, настойчивее других требует предоплату».
Вслед за этим аудиторию ждут две истории успеха. О первой рассказывают основательницы каршеринга Belka Car Екатерина Макарова, Елена Мурадова и Лориана Сардар. В своем стендапе предпринимательницы советуют «никогда не ругаться с бывшими мужьями, ведь они могут пригодиться» — например, когда надо перегнать 100 машин в центр города. Рассказывают о том, что «когда инвестор говорит „нет“, это не значит „никогда“». Сначала в Belka Car отказались вкладываться 200 потенциальных инвесторов, а потом проект привлек 2,1 миллиона евро от швейцарского инвестфонда.
13 лет назад я прыгнул со скалы и за все, что со мной происходило, отвечал только я. Я делал много ошибок и шел по самому краю. Я все время задаю вопрос: «Когда закончится эта сказка?»
Следующим оказывается Федор Овчинников, который основал Додо Пиццу и сам до конца не верит в свой успех: «Я все время задаю вопросы „когда закончится эта сказка?“». В 2017 году выручка компании составила 6 миллиардов рублей, сегодня 320 пиццерий работают в десяти странах мира. «13 лет назад я прыгнул со скалы и за все, что со мной происходило, отвечал только я. Я делал много ошибок и шел по самому краю. Предприниматель — человек, у которого притуплено чувство риска. Ключевое качество — справляться со сложными ситуациями», — Овчинников пересказывает основные сложности в своем первом книжном бизнесе и те, которые возникают сейчас. Пять инсайтов от Овчинникова звучат так: «В бизнесе нет нерешенных проблем, «Даже банкротство — это начало чего-то нового», «Иногда надо просто делать, даже если не знаешь, что», «Идти вперед смело, но маленькими шагами», «Никогда не сдаваться».
Последним на сцену выходит Юрий Дудь с презентацией «Грабь.Бухай.Отдыхай» и первой фразой: «Не знаю, зачем меня сюда позвали». Говорит о том, что выйти в YouTube со своим классным продуктом никогда не поздно («Если вы думаете, что поздно идти на YouTube, вы ошибаетесь»). Напоминает, что «почти все медиа сдохли», и советует предпринимателям искать маркетологов среди журналистов. А еще советует русским людям научиться задавать вопросы: «К сожалению, в современной России люди не умеют правильно формулировать и задавать вопросы. А почему? Потому что нам неловко. Мы не можем спросить то, сколько человек зарабатывает, или почему президент до сих пор не уходит на пенсию. Если русские люди научатся задавать вопросы, то жизнь реально наладится».
Кто все это слушал
Михаил Путерман
менталист
«Мы занимаемся прогнозами, даем информацию, исходя из которой человек может поменять жизненный сценарий в свою пользу. Я могу сказать, не спрашивая вас, насколько вы вовлечены в свою работу, насколько замотивированы, что вам мешает, что было на любой другой работе, что вы думаете о молодом человеке рядом с вами. Через десять секунд после запроса. Технология — энергоинформационное поле Земли. Вы об этом еще не слышали, только догадываетесь. Подсознание человека с рождения связано с энергоинформационным полем Земли. Там отмечается, как в компьютере, что человек делает и что думает. И ничего нельзя изменить или убрать.
Я занимаюсь этим уже 45 лет. Люди, которых я представляю, родились на 100–150 лет раньше, чем положено. Сейчас нам надо организовать продажи наших услуг, поэтому я здесь. Мы ищем людей, которые бы представляли наши интересы. Дать объявление в интернете — никто не поверит. Поэтому мы завязываем контакты лично. Выступления в зале не смотрел. Понимаете, там учат. А меня чему учить?»
Леонид Никифоров
маркетолог
«У меня много недостатков, в том числе любопытство и математический склад ума. Поэтому я тут. Мне было интересно, каково отношение откровенного шоу и чего-то по делу при таком большом скоплении народа, интернет-общественности и молодых талантов. В общем, все не так уже плохо. Есть, конечно, ощущение шоу. Когда выступают наши неопытные ребята, они немного переигрывают, хотя есть и вещи по делу. Предприниматели очень себя хвалят, и приходится записывать, чтобы потом проверить.
Я и на Big Data, и на маркетинге собаку съел. У меня своя школа математики маркетинга. Но я не впариваю, я больше исследователь. Они неизбежно рассказывают про свою CRM, а я с clients relationship system уж как 20 лет имею дело. У меня внедрена самая лучшая CRM — на Excel. Клиентов немного, но очень важные. Все помещаются в таблицу — мне хватает. А организаторы создали что-то хорошее и вынуждены это рекламировать, ведь они купили эту площадку, все оплатили, бесплатный кофе наливали. Самая длинная очередь с точки зрения Big Data была за бесплатным кофе. Здесь они превзошли всех».
Вера Бойко
кипишолог
«Я кипишолог, организатор деловых мероприятий из Екатеринбурга. Мы с мужем специально приехали на конференцию: за два месяца все спланировали, зарегистрировались, организовали график так, чтобы попасть сюда. Я сама как организатор была впечатлена отзывами о конференции. Мне как профессионалу было очень интересно, как все сделано. А муж очень хотел посмотреть на Возняка и Овчинникова из Додо Пиццы. Все сошлось — и мы здесь.
У меня есть канал, где я записываю все фишки и нюансы события. Например, мне очень понравилось, как зажигали фонарики. Понравился флешмоб, когда танцор вышел на сцену. Понравилось, что в презентациях есть цифры на весь экран. В общем, я в восторге. Муж тоже сидел и не дышал, когда выступал Возняк. А у меня были мурашки от его выступления. Когда он сказал, что выступает, потому что у него кредит на дом, я подумала: „Вау. Как со сцены так об этом сказать, когда от тебя такие ожидания?“»
Юрий Зырянов
предприниматель
«Я внедряю CRM, у нас здесь есть стенд для привлечения клиентов. У нас два предложения: для клиентов и начинающих партнеров, которые могут продавать нашу систему и зарабатывать на партнерском вознаграждении.
В зале я тоже побывать успел. Посмотрел выступление Токовинина — круто как обычно. Они делают прямо космические штуки. Немного посмотрел Шнура — он по бумажке стал читать, мне не очень понравилось. Скорее это мотивирующее мероприятие. Потому что идей и так много — берись и делай. Тайных знаний не существует».
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