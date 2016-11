Стоимость жизни в крупнейшем мировом финансовом центре ожидаемо высока. Зато Цюрих регулярно признается одним из наиболее комфортных городов для жизни и наверняка в цену стаканчика кофе включена возможность, сидя на деревянной платформе, болтать ногами в Цюрихском озере, окруженном горами в снежных шапках. По европейским меркам Цюрих — маленький городок, всего 400 тысяч жителей, но здесь легко встретить мировых знаменитостей вроде Тины Тёрнер, которые живут здесь на залитом солнцем Gold Coast. Мы узнали, сколько приходится тратить на жизнь тем, кто может каждый день любоваться на вершины Альп и есть швейцарский шоколад.

3 500 франков минимальный размер оплаты труда 5 000 франков средний доход 7 000 франков высокий доход* * Доход до налогов; размер налоговых отчислений зависит от места проживания. Швейцарский франк примерно равен евро.

Жилье

2 000–2 500 франков

Цены для местных и иностранцев могут отличаться довольно сильно. Контракты на хорошие квартиры часто передаются от знакомого к знакомому, поэтому без социальных связей трудно найти хороший вариант. Квартиры в симпатичных районах даже не попадают в открытый доступ, на сайты недвижимости.

Есть два основных способа искать квартиру: популярный сайт homegate.ch и платные подписки на рассылки. Если на Homegate появляется недорогая квартира с балконом, то желающих ее снять будет около 100 человек. В среднем за 2 000–2 500 франков можно снять квартиру со спальней и гостиной, совмещенной или не совмещенной с кухней площадью 60 квадратных метров без балкона. Квартира с балконом может быть на 500–800 франков дороже. Балкон или маленькая терраса — очень важная часть городской жизни. Поскольку любые развлечения вне дома стоят невыносимо дорого, жители Цюриха предпочитают проводить время вечером на своих террасах — с семьей или друзьями. Те, у кого нет балконов, вынуждены жарить барбекю в парках.

Средняя цена квадратного метра арендованной жилплощади — 40 франков в месяц. Арендодатель не имеет права поднимать цену, если не сделает ремонт здания или квартиры. Поэтому квартира со старым ремонтом будет стоить значительно дешевле нового жилья.

Проезд

от 50 франков

Стоимость проезда сильно зависит от того, где вы живете. Дневной билет для поездок внутри Цюриха стоит пять франков, проездной на месяц — 50 франков. Чем дальше от города, тем дороже проездной: его цена может доходить до 240 франков в месяц. Использовать личный автомобиль тоже недешево. В городе парковка стоит от 250 франков в месяц за нефиксированное место на крытых парковках. Чем ближе к центру, тем дороже: 700 франков не предел. Обычно можно вместе с квартирой арендовать парковочное место от 150 (в отдаленных районах) до 250–300 франков в месяц. Есть еще специальные карты, которые позволяют за 500 франков в год парковаться в голубых зонах, но найти свободное место довольно трудно.

Медицинская страховка

от 170 франков

Минимальный вариант страховки — 170 франков в месяц, когда все посещения врачей и лекарства надо оплачивать самому. К примеру, прием врача-окулиста обойдется в 150 франков. При стоимости медстраховки в 350 франков в месяц франшиза (стоимость медуслуг, которые придется оплатить самостоятельно) составит 2 тысячи франков в год. Есть еще отдельная специальная страховка на случай происшествий, аварий, несчастных случаев. Есть варианты страховки без франшизы и с услугами домашнего доктора, но каждая такая опция увеличивает цену.

Продукты

400–500 франков

В Цюрихе есть две крупные сети супермаркетов: Migros and Coop. Тут люди могут спрашивать: «Are you a Migros or a Coop baby?» (В смысле, где покупали продукты твои родители). Migros — национальная гордость швейцарцев. Считается, что там продукты чуть дороже, чем в Сoop. Зато в прошлом основатель Migros установил очень жесткие правила: никакого алкоголя и сигарет, 1 % дохода идет на культуру. Сначала сеть продавала только локальные продукты, даже колу производили под собственным брендом Migros. У Coop не было таких высоких целей, зато они первыми завезли тайские пасты для карри и прочую экзотику. Сейчас набор продуктов в супермаркетах примерно одинаковый.

В среднем семья из двух человек тратит на продукты и вино 400–500 франков, еще столько же уйдет на ланчи в рабочий перерыв. Как и везде в Европе, самые дешевые магазины — турецкие и арабские. Там можно за десять франков купить набор для куриного супа. Фрукты-овощи там тоже значительно дешевле. Но в хороших районах турецких магазинов нет.

Развлечения

около 100 франков

Лето в Цюрихе — волшебное время года: можно купаться в реке и озере. Для этого есть платные и бесплатные бади (пляжи на озере; бесплатных в городе около 17), но можно просто бросить свои вещи в любом месте на газон и пойти купаться. Никаких ограничений нет. Каждый четверг на Бюрклиплац — бесплатные танцы: в один вечер — линди-хоп, в другой — танго. Есть недорогое кино на свежем воздухе, а на площади возле оперы иногда проходят бесплатные трансляции спектаклей. Можно просто купить бутылку вина и сидеть у реки — никто не попросит убрать вино в сумку. Можно устраивать спонтанные бары и даже брать за это деньги (обычно предлагают платить сколько хочешь).

Когда на улице становится холодно, то стоимость развлечений сильно увеличивается: бокал вина в баре стоит шесть-восемь франков, коктейли — от 13 франков, ужин на двоих в модном, но недорогом месте без алкоголя — 60 франков. Бургер с картошкой не в «Макдоналдсе» обойдется в 12–13 франков. Билеты в кино на двоих стоят 40 франков или чуть дороже, в зависимости от кинотеатра. Поход в оперу — от 100 франков.

Услуги

от 200 франков

Любые услуги стоят внушительных денег: маникюр — 40 франков, педикюр — 60. Посещение косметолога и простые процедуры по уходу за лицом — 120–180 франков. Стрижка с покраской — 180 франков. Абонемент в фитнес-центр — от 120 франков в месяц.

Мойка автомобиля стоит 30 франков без чистки салона, домашняя уборка — 30 франков в час. Клининг квартиры после переезда — 500–800 франков; если площадь большая, то цена доходит до тысячи франков. Если вы не хотите сортировать мусор, вы должны платить мусорный налог или покупать большие и дорогие мешки для мусора, в которые можно выбрасывать все типы отходов: и пластик, и очистки, и бумагу.

Детский сад пять дней в неделю стоит в среднем в 3 тысячи франков в месяц. Часто родители сокращают свое рабочее время до 80 %, и каждый проводит один день в неделю с ребенком — тогда три дня выходят значительно дешевле. Не успел забрать ребенка вовремя — за каждые 15 минут положен штраф в 30–50 франков. Теперь вы понимаете, почему швейцарские часы — самые точные в мире.

