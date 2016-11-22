За пару десятков лет Прага из малопопулярной столицы Чехии превратилась в один из наиболее посещаемых городов Европы. На территории всего бывшего соцлагеря это самый любимый туристами город, благодаря этому туризм приносит одну пятую часть дохода городу. В Праге живут 1,3 миллиона жителей, в том числе 165 тысяч иностранцев, 40 % из них — украинцы и русские. Мы узнали, сколько приходится тратить на жизнь тем, кто может каждый день видеть, как солнце заходит за Пражский Град, и резной силуэт Карлова моста.

331 евро (9 900 чешских крон) минимальный размер оплаты труда 700 евро (19 000 чешских крон) низкий доход 1 000 евро (27 000 чешских крон) средний доход от 1 800 евро (48 000 чешских крон) высокий доход

Жилье

от 330 евро

Аренда жилья в Праге сравнительно невысокая — от 9 тысяч крон (330 евро) за квартиру-студию на периферии недалеко от метро до 35 тысяч крон (1 300 евро) за просторную трехкомнатную квартиру c высокими потолками в центре. Многие чехи предпочитают брать кредит на покупку жилья и переезжают в новые дома чуть подальше от центра.

Обычно квартиры сдаются в хорошем состоянии, с встроенной кухней, свежими санузлами, чем выгодно отличаются от предложений в Москве или Петербурге. Коммунальные платежи (от 100 евро) могут быть включены в квартплату, но чаще платятся сверх установленной суммы.

Проезд

27 евро

Система общественного транспорта в Праге впечатляет. Тут есть и обширная сеть метро, и трамвай, и автобус, и паромы, и даже фуникулер, ведь Прага расположена на нескольких холмах. Билет, позволяющий пользоваться всем этим полтора часа, стоит 1,20 евро, или 32 кроны. Есть билет на полчаса, а также разные типы проездных. Дети до 15 лет и взрослые от 65 лет пользуются общественным транспортом бесплатно. В Праге уже много лет работает система оплаты проезда через отправку СМС (в ответ приходит код с подтверждением), и это действительно удобно и просто.

Автомобилем имеет смысл пользоваться только на окраинах Праги или в пригороде, ехать же на нем в центр не стоит: найти парковочное место на узких и односторонних улочках старого города равнозначно решению квеста повышенной сложности. Будет долго, сложно, нервно, и не факт, что вы победите.

Медицинская страховка

от 130 евро

В Чехии действует закон об обязательном медицинском страховании, поэтому каждый работающий человек отчисляет в страховой фонд 13,5 % своего дохода (4,5 % платит сотрудник, 9 % — работодатель).

При средней зарплате в 1 000 евро страховка обходится в 130–140 евро (из них 45 евро платит работник), дети прикрепляются к страховке бесплатно. Можно купить дополнительную страховку на стоматологические услуги, фитнес, массаж и иглоукалывание, но это стоит дороже.

Продукты

от 280 евро

В Праге есть и британская сеть Tesco, и голландская Albert, и несколько крупных немецких сетей (Kaufland, Lidl, Billa), а также множество больших и маленьких продуктовых магазинов. Чехи — большие патриоты и очень любят продукты местного производства, пусть и продаются они в иностранных сетях.

Семья из трех человек тратит на продукты и вино 70–80 евро в неделю, что не намного меньше, чем в соседней Германии. А вот обеды и ужины в кафе и ресторанах обходятся дешевле. Главный секрет: не обедать с туристами на Староместской площади, а ходить маленькие проверенные кафе, где за 10–15 евро можно поесть и выпить от души.

Развлечения

от 30 евро

Билет на хорошее место в пражский Народный театр обойдется в 900 крон (33 евро), студенты платят в девять раз меньше. Билет в кино стоит три-пять евро на человека, чуть больше — билеты в музеи. Впрочем, наслаждаться Прагой можно бесплатно с холма Петршин или из Королевского сада, потратившись лишь на бутылку моравского белого. Весной и летом здесь проводятся различные музыкальные фестивали, концерты и представления на открытом воздухе, часть из которых можно посетить бесплатно.

Услуги

от 40 евро в месяц

Абонемент в фитнес-клуб стоит около 30 евро. Стрижка волос обойдется в 500–800 крон (15–30 евро), маникюр с покрытием — 10–20 евро. Маленький вьетнамский салон в формате «у дома» предложит маникюр за 7–10 евро. В Праге довольна большая вьетнамская диаспора, вьетнамцы держат магазинчики со всякой всячиной, где, помимо дешевых сигарет, можно купить нитки, кеды, шелковый халат и пакет зеленого чая.

Детские садики в Чехии бесплатны, нужно только оплатить питание (22 евро в месяц) и сдать небольшую сумму (20–30 евро) на материалы для рисования, лепки, игр и на регулярные выезды в театры и парки. Стоимость частного садика, где с детьми занимаются английским, или балетом, или по Монтессори, — около 500 евро в месяц. Питание в школе (а они в Чехии преимущественно бесплатные) стоит те же 22 евро, или 600 крон. В частной англоязычной школе обучение стоит 1 000 евро в месяц и больше. Разные внешкольные занятия обойдутся в 10–25 евро в месяц (керамика, музыка, танцы).

Но самое лучшее, что есть в Праге, — это возможность бесконечно гулять по ней пешком, с детьми или без, с укладкой или без нее, наматывать километры от Вышеграда до Пражского Града, от Петршина до Виноград, и делать это совершенно бесплатно, заодно отказавшись от абонемента в фитнес-центр.

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