The Village продолжает рассказывать про стоимость жизни в разных точках планеты. В новом выпуске — Торонто, самый крупный город Канады. Здесь живут 2,7 миллиона человек, а с учетом пригородов почти 6 миллионов. Это один из самых мультикультурных городов мира: почти половина жителей города родились не в Канаде, около 8 % населения приходится на индийцев, столько же на китайцев, почти по 6 % — на выходцев из Италии и Филиппин, по 1,2 % — на бывших жителей России и Украины. Житель Торонто Владислав Алексеенко рассказал The Village о местных ценах.

до 1 000 канадских долларов (45 тысяч рублей в месяц, после вычета налогов) Низкий доход 2 000–4 000 канадских долларов (90–180 тысяч рублей) Средний доход от 6 000 канадских долларов (270 тысяч рублей) Высокий доход

Зачем сюда переезжают

Торонто — это весь мир в одном городе. Здесь живут люди, приехавшие с разных уголков мира, с разными историями. Канада делает акцент на многообразии, и Торонто, безусловно, является олицетворением многообразия в самом широком смысле.

Сейчас многие приезжают учиться в университеты и колледжи, после их окончания получают разрешение на работу на три года. За это время можно подать на вид на жительство: он выдается, если работаешь по одной из специальностей из опубликованного правительством списка, а также знаешь хотя бы один из государственных языков. Также иммигрируют беженцы. Из стран СНГ статус беженцев давали выходцам из Донбасса во время горячей фазы конфликта, а также людям, притесняемым из-за сексуальной ориентации. Например, сейчас знакомый иммиграционный консультант ведет дело российского парня, которого ночью побили гопники, увидев, что он идет из гей-клуба.

Раньше была программа профессиональной иммиграции, благодаря которой 10–20 лет назад в Канаду иммигрировало много семей из стран СНГ. В результате в Торонто огромное количество русскоговорящих жителей. Есть русские продуктовые магазины, русские специалисты всех профилей (от банкиров до стоматологов) и русскоязычный городской портал.

Жилье

1–2 тысячи канадских долларов (45–90 тысяч рублей)

В Торонто сейчас жилищный кризис. Жилье дорожает стремительными темпами, и это является одной из основных тем канадского политического дискурса. В новом доме в центре снять квартиру площадью 58 квадратных метров обойдется в 1 800 канадских долларов (81 тысяча рублей). Кухня и туалет будут обустроены, однако в спальне и гостиной мебели не будет. В новых домах, кроме квартир, общими зонами являются бассейн, терраса, тренажеры. В некоторых домах иногда есть даже маленькие кинотеатры и бильярдные столы. В старых домах жилье дешевле: небольшую квартиру на окраине можно снять за 1 000 канадских долларов (45 тысяч рублей). Однако там нет кондиционеров и проблемы с тараканами. В условиях повышенной влажности и жары летом это не очень удобно.

При заключении договора аренды квартиросъемщик предоставляет контакты хозяев квартир, которые он снимал ранее, а также оплачивает первый и последний месяц жилья. В Канаде достаточно сложно выселить человека, поэтому хозяева хотят быть уверены, что арендодатель платежеспособен.

Проезд

141 канадский доллар (6 345 рублей) за проездной на месяц

Транспорт здесь не так хорошо развит, как в Москве. В метро часто происходят задержки из-за технических неполадок (в среднем 57 задержек в день), поэтому жители города уже наизусть выучили типовые объявления в метро, сообщающие о технических проблемах. Система оплаты также устаревшая. Если в Москве уже везде можно платить кредитной картой или телефоном, прислонив их к турникету, то здесь до сих пор надо покупать жетоны, а аналог московской «Тройки» только начинают вводить.

Билет на метро стоит 3,25 канадских доллара (146 рублей), также возможно без дополнительной платы пересесть на автобус или трамвай. Месячный проездной на автобус и метро стоит 141 канадский доллар (6 345 рублей). Студенческий проездной стоит 116 канадских долларов (5 220 рублей).

В городе также популярен Uber, который является основным способом передвижения ночью (метро работает до полуночи). Экспресс до аэропорта стоит столько же, сколько и в Москве: 9 или 12 канадских долларов в зависимости от метода оплаты (405 или 540 рублей соответственно).

Медицина

бесплатно

Основная медицина для резидентов и граждан бесплатная. Услуги дантиста, психолога, массаж и так далее покрывает местный аналог ДМС. Иностранные студенты покупают медицинскую страховку, когда платят за университет или колледж. С этой страховкой они могут пользоваться услугами всех клиник региона.

Продукты

400–900 долларов в месяц (18–45 тысяч рублей)

Жители Торонто, особенно коренные канадцы, готовят редко. Предпочитают покупать готовую еду в кулинарии или есть в кафе. Я уже привык к этому образу жизни и сам практически не готовлю. Время, потраченное на готовку еды и мытье посуды, можно потратить на работу. Если питаться в кулинарии или недорогих кафе, то в день на еду будет уходить около 30 канадских долларов (1 350 рублей) на человека.

Сыр стоит от 20 канадских долларов за килограмм (900 рублей). Мясо — от 17 канадских долларов за килограмм (765 рублей). Красная рыба (лосось) — от 25 канадских долларов за килограмм (1 150 рублей). Желающие сэкономить могут отправиться на китайский рынок. Там цены значительно ниже.

Бутылка вина будет стоить от 12 канадских долларов (550 рублей). Причем алкоголь лишь недавно разрешили продавать в обычных супермаркетах. До этого он продавался лишь в специализированных магазинах. В них очень широкий выбор алкогольной продукции, но при этом строгий контроль документов. Лицам моложе 19 лет продажа алкоголя запрещена. Даже если зайдут два друга, и одному 20 лет, а другому 18, им алкоголь не продадут.

Кафе и рестораны

20–50 канадских долларов (900–2 250 рублей)

Поход в ресторан обойдется от 20 до 50 канадских долларов, в зависимости от уровня заведения. Оставлять чаевые здесь обязательно. Были случаи, когда клиент не оставлял чаевых, официант подходил и говорил, что он обязан оставить чаевые. Именно поэтому официанты и бармены достаточно неплохо зарабатывают, учитывая, что диплом для такой работы не нужен.

В Торонто широкий выбор еды на любой вкус. Иммигранты открывают кафешки с едой своей культуры. Именно поэтому здесь можно встретить еду любой кухни мира. Торонтовцы привыкли к этому разнообразию и часто встречаются с друзьями в кафе. Очень популярен формат кафе all you can eat. Как правило, это касается японской кухни. Человек платит фиксированную сумму и ест в отведенное время столько, сколько сможет. В среднем это будет стоить от 20 до 25 канадских долларов (от 900 до 1 100 рублей). Также в городе много баров с крафтовым пивом. Бокал пива будет стоить 5–10 канадских долларов. Есть немецкий бар, где пивное меню — целая книга, там на выбор около 70 сортов пива.

У меня уже появились любимые места в городе. Одно из них — бразильский стейк-хаус. В нем платишь 50 канадских долларов с человека (около 2 250 рублей) и ешь столько мяса, сколько сможешь. Официанты ходят по ресторану и разносят разное мясо. Гарниры также включены в стоимость. Еще одно любимое мною заведение — кафе с морепродуктами. Там дают перчатки и одноразовый фартук и приносят морепродукты, которые ты сам чистишь руками. Фунт стоит от 11 долларов. Креветки, мидии, раки, лобстер — все будет сделано в том соусе, который вы выберете.

Развлечения

Зимой в Торонто очень холодно, поэтому люди больше проводят времени в кафе и торговых центрах. Летом много этнических фестивалей — например, карибский, китайский, польский. На них можно вкусно поесть, увидеть артистов в национальных костюмах и повеселиться с ними. Каждый год в сентябре проходит TIFF — Торонтский международный фестиваль фильмов. На нем показывают фильмы всех стран, в том числе успешные российские ленты.

Торонто — интересный и разнообразный город. Основные проблемы — климат и транспорт. Здесь повышенная влажность, поэтому летом очень тяжело переносится жара (скорее даже духота), а зимой ледяной ветер пронизывает насквозь. В городе плохо развит общественный транспорт (всего три ветки метро), но правительство постепенно решает этот вопрос. В остальном есть ощущение, что весь мир в одном городе предоставляет много разнообразия и ярких впечатлений.

ОБЛОЖКА: vichie81 - stock.adobe.com