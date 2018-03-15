Столице Малайзии всего 160 лет, и город постоянно меняется. Небоскребы вырастают в пестрых одноэтажных кварталах. Также органично здесь уживаются разные национальности — малайцы, тамилы, бенгальцы, китайцы, даяки — всего около 1,8 миллиона человек. Китайская закусочная со свиными пао может располагаться напротив мечети, а китаянка в мини-шортах — сидеть в парке рядом с малайкой в черной бурке с головы до пят. Путешественница Ксения Боровинская узнала у местных жителей, во сколько обходятся жилье, транспорт и развлечения в азиатском плавильном котле.

Текст Ксения Боровинская

Низкая зарплата до 3 тысяч ринггитов (43 тысячи рублей) Средняя зарплата 5 500 ринггитов (80 тысяч рублей) Высокая зарплата от 8 тысяч ринггитов (117 тысяч рублей)

Жилье

Около 3 тысяч ринггитов (43 тысячи рублей)

Апартаменты в Куала-Лумпуре традиционно миниатюрны: компактные спальни, крохотная совмещенная ванная с душем из стены, закуток под кухню. Стиральных машин и духовок обычно нет, зато обязательно есть рисоварка и прачечная самообслуживания в местной доступности.

Квартиры сдаются полностью меблированными. Можно договориться с хозяевами и купить дополнительный стол в счет оплаты. А вот вешать полки или еще как-то модифицировать жилище нельзя. Как и шуметь, и заводить животных — обычно это запрещено правилами дома.

Двуспальные апартаменты в пригороде стоят от тысячи ринггитов (14,5 тысячи рублей), около 2 тысяч — если в доме есть общий бассейн, тренажерный зал и сауна. На окраине Куала-Лумпура цена увеличится в полтора раза, ближе в центру — в три-четыре. Экспатам при аренде нужно показать разрешение на пребывание в стране на весь срок аренды и оставить депозит — плату за один-два месяца.

Общественный транспорт

От 2 ринггитов (30 рублей) за поездку на автобусе

Схема городского транспорта Куала-Лумпура выглядит запутанно и хаотично. Но если разобраться, тут все интуитивно и удобно.

Есть два вида наземного метро (LRT и MRT) и монорельс. Они пересекаются между собой и покрывают основные районы города. Стоимость проезда зависит от дальности маршрута: около 80 центов (12 рублей) за одну станцию, 4 ринггита (60 рублей) — за пять станций.

Лакуны между станциями метро закрывают городские автобусы — стоят от 2 ринггитов (30 рублей), в зависимости от маршрута. На автобусы и все виды метро можно купить безлимитный месячный проездной за 100 ринггитов (1 450 рублей) или карту Touch n’Go, похожую на российскую «Тройку». Она пополняется на любую сумму в терминале, и проезд по ней дешевле.

Есть сеть пригородных поездов — до отдаленных районов и городков-спутников. И экспресс до аэропорта — самый быстрый и дорогой поезд Куала-Лумпура. Эти поезда тоже пересекаются со станциями метро, но платить за них нужно отдельно — от 8 ринггитов (116 рублей).

Еще есть сеть бесплатных автобусов, курсирующих по центру города. Всего четыре маршрута: синий, зеленый пурпурный и красный. Остановки можно опознать по надписи GO KL City Bus, а маршруты уточнить на сайте. Кстати, метро в Куала-Лумпуре управляется автоматически: на месте кабины машиниста — панорамное окно.

Официальное такси бывает двух видов: bermeter (оплата по счетчику) и berkupon (полная предоплата). Пять километров на первом будут стоить около 15 ринггитов (220 рублей), на втором 30–35 ринггитов (450–500 рублей). К досаде таксистов популярность набирает агрегатор Grab — то же расстояние с ним обойдется в 8 ринггитов (15 рублей). В Grab не предусмотрена плата за ожидание, поэтому вызывать его принято уже стоя в назначенной точке. В ответ на просьбу подождать пару минут водитель гневно восклицает: «Зачем же вы вызвали меня, если не готовы?» — и уезжает, отменив заказ.

Но главным транспортом Куала-Лумпура остается личный автомобиль, несмотря на то, что парковка стоит 5–10 ринггитов в час (70–140 рублей), а бензин — 2,5 ринггита за литр (36 рублей). В городе постоянные пробки.

Еда

Около 1 500 ринггитов (21 тысяча рублей) в месяц

Питаться стрит-фудом и в местных кафе не дороже, чем дома, так что готовят здесь только отъявленные кулинары. Бизнесмены в дорогих костюмах заказывают ланч в крохотных кафе из фанеры и линолеума, а тележки с рисом в кокосовом молоке и сладким колотым льдом заезжают в школы во время перемен.

Тарелка лаксы — традиционной острой лапши в соусе из тунца с огурцами и мятой — стоит 5 ринггитов (70 рублей); имбирный чай, за которым тут принято коротать вечер, — 2 ринггита (30 рублей).

Местная семья из двух человек тратит на питание около 1 500 ринггитов (21 тысяча рублей) в месяц. Для экспатов сумма увеличится примерно раза в два — за счет фруктов, которые малайзийцы едят изредка и только в острых салатах, и дорогих молочных продуктов.

В 7-Еleven и прочих небольших супермаркетах — огромный выбор снеков, сладких напитков, лапши быстрого приготовления и полуфабрикатов, но за мясом и овощами придется ехать в гипермаркет или на рынок.

Развлечения

Средняя годовая температура в Куала-Лумпуре — 28 градусов по Цельсию. Из-за того что долго ходить по улице тяжело, малайзийцы совершают прогулки по кондиционированным торговым центрам.

Билет в кино стоит 15 ринггитов (220 рублей), обед в сетевом кафе — от 12 ринггитов (175 рублей). Но иногда горожане остаются дома и готовят сложное блюдо по фамильному рецепту всей семьей.

Очень развит краткосрочный внутренний туризм. В выходные можно полететь на остров Тиоман за закатами и снорклингом, на Лабуан — за беспошлинными товарами и дешевым алкоголем, на Келонг Ачех — за рыбалкой и морепродуктами. Авиабилеты туда-обратно стоят около 300 ринггитов (4 400 рублей) на человека, дневной снорклинг-тур — 90 ринггитов (1 300 рублей).

Фотографии: navintar — stock.adobe.com