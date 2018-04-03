Вьетнам — государство в Юго-Восточной Азии, омывается Южно-Китайским морем. Здесь очень много курортов на любой вкус и кошелек — и горных, и морских. Всего во Вьетнаме живут 92,5 миллиона человек — это 13-я по численности страна в мире. Туристический поток стремительно растет — согласно последним данным Всемирной туристской организации ООН, в 2017 году Вьетнам занимает первое место в Азии и шестое место среди десяти стран самых быстрорастущих туристических направлений мира. В прошлом году страну посетили 14 миллионов туристов — в основном люди приезжают из России, Китая, Австралии и Америки. PR-менеджер издательства «МИФ» Наиля Марятова, которая проводит зиму во вьетнамском Нячанге, рассказала The Village, сколько там стоит жилье, транспорт, еда и развлечения.

Минимальная зарплата 8 800 рублей Средняя зарплата 22 000 рублей Высокая зарплата 57 000 рублей

Зимовка во Вьетнаме

Не могу назвать себя заядлым путешественником. Поездка во Вьетнам была спонтанной — год начался с недельного пребывания в Гоа, а по возвращении в Москву я стала судорожно думать, куда отправиться в другой раз. Я выбрала Индонезию, и потом моя коллега, которая недавно перебралась в Нячанг, предложила к ней присоединиться. Вьетнам ассоциировался у меня с американской военной кампанией и местной кухней, которая становится популярна в России: я решила, что это отличная возможность узнать еще одну культуру поближе. Билет Денпасар — Хошимин обошелся в 7 тысяч рублей.

Для россиян въезд во Вьетнам до 15 дней безвизовый; если же хочется остаться подольше, то потребуется оформить визу на месяц либо на три и каждый раз ее обновлять, выезжая в другую страну и возвращаясь обратно. Чтобы оформить трехмесячную визу, нужно получить приглашение — сделать это можно онлайн за 850 рублей. Сама виза бесплатна и выдается на пограничном контроле в аэропорту.

Что касается Нячанга, то сюда чаще переезжают русские — в отпуск, на зимовку или на более долгий срок. За все время общалась лишь с одним американцем и одним австралийцем. Кто-то здесь просто отдыхает, кто-то, как мы, работает удаленно, кто-то предлагает туристам свои услуги гида или даже открывает кафе с русской кухней.

Городская среда

Городская среда обустроена для туристов: есть кинотеатр (сеансы на вьетнамском и английском языках), пара крупных торговых центров, тренажерные залы, множество кафе и ресторанов. Очень впечатлили местные клиники — мне впервые было вообще не страшно находиться в стенах госпиталя. Персонал учтив и вежлив, прекрасно разговаривают по-английски. Мне довелось загреметь в госпиталь с приступом гастрита (острейший фо-бо, чтоб его!), в итоге прием, УЗИ и выписка лекарств — их выдают тут же после приема — обошлись в 3 330 рублей. Зато через пару дней уже была здорова и не жаловалась на недомогание.

Поодаль от пляжной зоны можно найти местные творческие пространства — с коворкингами и стильными заведениями с классной концепцией. Например, наше любимое — Livin Collective, заведение, собравшее под одной крышей кафе, концепт-стор и зону для коворкинга. И оно целиком посвящено пуделю хозяина, но это не похоже на помешательство, просто образ собаки очень здорово и ненавязчиво интегрирован в брендинг и обстановку места. Но буквально через квартал — шумный рынок и лачуги вьетнамцев. А если выехать в сельскую местность, то там все проще и без изысков, как и полагается деревенской среде. Что сразу бросается в глаза — что все вьетнамцы, и старые, и молодые, сельчане и горожане, все будто связаны друг с другом, спокойно делят стол с незнакомцами, друг другу помогают и держатся заодно. Наверное, в этом есть какой-то отклик коммунизма.

Если хочется искупаться в прозрачной воде, то нужно выезжать за пределы города. Есть разные пляжи, но путь до них долгий, не меньше полутора часов. Альтернативный вариант — поехать в пятизвездочный Amiana Hotel и арендовать там лежак за 880 рублей. В стоимость войдет приветственный напиток, сам лежак, полотенце и доступ на частную территорию отеля с его бассейнами и чистым входом в море с белым песком. В самом городе на пляже нет мусора, но вода не столь чистая и приятная.

Жилье

10–20 тысяч рублей в месяц

Аренда недвижимости сразу поражает своей относительной дешевизной. Можно снять скромный частный дом в поселке за 5–9 тысяч рублей. Это будет довольно аскетичное жилье, зато вокруг — радушные местные жители, виды на рисовые поля и горы. Но добираться до моря придется не меньше 40 минут.

Снять уютную трешку со всеми удобствами в 20 метрах от моря стоит примерно столько же, сколько комнату в Москве: 27 тысяч рублей. Квартира полностью меблирована, есть посуда и вся необходимая бытовая техника. Надо учесть, что мы взяли первое попавшееся предложение и не торговались. А напрасно, потому что есть аналогичные варианты жилья на порядок дешевле. Стоимость аренды напрямую зависит от времени года: к зиме цены идут вверх, что логично — перезимовать сюда приезжают очень много русских туристов с Дальнего Востока. Дополнительно мы оплачиваем интернет и коммунальные услуги — 377 рублей и 1 760 рублей соответственно.

Транспорт

60–180 рублей — поездка на такси

Основное средство передвижения в Нячанге — скутеры. Автомобилей очень мало, в основном грузовые или таксисты. Это связано с жестким налогообложением: нужно заплатить 100 % от стоимости автомобиля при его покупке и потом каждый год отчислять еще по 20 %. Поэтому позволить себе автомобиль могут только очень состоятельные люди. Общественный транспорт представлен буквально парой автобусных маршрутов и такси. Очень распространены байк–такси, им мы почти всегда и пользуемся. Проехать три-семь километров обычно обходится не дороже 60 рублей. На выходные мы всегда едем за город и проезжаем не меньше 20–30 километров, за что платим 180–200 рублей. Автомобильное такси в три раза дороже байка.

Автобусы пересекают линию побережья и немного центральных улиц, проезд в них обойдется в 20 рублей. Если есть права (или их нет, но смелый), можно арендовать байк и кататься самостоятельно, оплачивая только бензин. Аренда обойдется в 150–250 рублей за сутки. Можно получить скидку, если брать на долгий срок. Но этот вариант подходит только для тех, кто постоянно куда-то ездит; лично у нас такая необходимость появляется только в выходные или в будни, когда хочется поработать не из дома, а из коворкинга.

Еда

10 тысяч рублей на человека в месяц

В месяц на еду у меня уходит максимум 10 тысяч рублей. Этой суммы хватает, чтобы каждый день есть свежие фрукты, овощи, морепродукты. Продукты можно покупать на рынке, в крупных супермаркетах и мини-маркетах, раскиданных по городу. Обычно мы ездим раз в неделю в самый крупный местный супермаркет Lotte Market за кулинарией, йогуртами, молоком, мясом и сладостями, в течение недели заходим на рынок за фруктами и овощами.

Ориентировочные цены на напитки: пять литров питьевой воды — 62 рубля, местное пиво «Сайгон» — 25–50 рублей за бутылку, местное вино «Далат» — 200 рублей за бутылку 0,75 литра, ром — 220 рублей. Багет стоит 7 рублей, рыба — от 100 рублей за полкило, мясо — от 210 рублей за килограмм, арбуз — 30 рублей, манго — 40 рублей.

Можно сильно сэкономить, готовя еду самим и питаясь в обычных уличных забегаловках посреди тротуара, где обедают и ужинают сами вьетнамцы. Локальная кухня очень острая, повсюду раскиданы уличные забегаловки-лапшичные, где почти всегда цена за еду составляет 50 рублей. Фо-бо — 50 рублей, свежий багет с начинкой из мяса, яичницы, овощей — 50 рублей, рис с мясом и соусом — 50 рублей.

Порции очень большие — мы всегда гадаем, насколько большой тазик фо-бо нам принесут в этот раз. По вечерам можно встретить множество мини-шашлычных: один шампур с морепродуктами или мясом стоит 25 рублей. Мы обычно берем по пять-шесть штук на каждого, так как порции небольшие. Очень многие именно так и зарабатывают: готовят стритфуд у дороги и продают прохожим. Например, паровые булочки с начинкой (бань бао) стоят 37 рублей за штуку. В таких случаях лучше всегда поинтересоваться, что тебе предлагают: однажды я думала, что купила кусочки курицы, а когда пришла домой, выяснилось, что это жареные бананы.

Утром в тех же забегаловках можно взять кофе со сгущенкой и льдом — одна чашка обойдется в 25 рублей. Но самый лучший мы берем в кофейне возле дома: ко взбитому со льдом кокосовому молоку добавляют эспрессо и сироп. Получается что-то похожее на глясе, но куда вкусней. Такой кофе обходится в 87 рублей.

Развлечения

12–15 тысяч рублей в месяц

На развлечения в месяц уходит около 12–15 тысяч рублей. Мы делим досуг на дневной и вечерний, а также на городской и загородный. В дневное время можно отправиться в парк развлечений Винперл, до которого нужно добираться по канатной дороге, так как он расположен на острове. Входной билет в 2 100 рублей действует весь день и открывает доступ абсолютно ко всем развлечениям парка — будь то электросани, колесо обозрения, океанариум или аквапарк. За один такой день эмоций хватает на месяц вперед. Любители водных забав могут отправиться на дайвинг — арендовать катер со всем необходимым и выйти в море с инструктором стоит примерно 4–5 тысяч рублей с человека.

Почти вся пляжная линия принадлежит муниципалитету, поэтому свободна для посещения. Местами можно арендовать лежаки с полотенцем за 125 рублей и проваляться весь день под солнцем. Рядом с пляжами очень много уличных тренажеров, и любой желающий может позаниматься спортом — все бесплатно.

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